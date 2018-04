DHA YURT BÜLTENİ- 3

ÖZEL-Anne, 2 çocuğunu öldürüp, ikinci kattan atladı

Gaziantep'te kayınvalidesiyle tartışıp cinnet getiren Özlem Karacalıoğlu (23), oğlu Mustafa (4) ve kızı Ayşe'yi (2) bıçaklayarak öldürdükten sonra 2'nci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Özlem Karacalıoğlu, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde kent merkezine 29 kilometre mesafedeki Cerit Yeniyahpan Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı binada oturan Özlem Karacalıoğlu ile kayınvalidesi Emine Karacalıoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Zemin kattaki kayınvalidesinin evinde yaşanan tartışmanın ardından Özlem Karacalıoğlu, ikinci kattaki evine çıktı. Cinnet getiren Özlem Karacalıoğlu, mutfaktan aldığı bıçakla çocukları Mustafa ve Ayşe'ye saldırdı. Çocuklarını defalarca bıçaklayan Özlem Karacalıoğlu, ardından pencereye çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mustafa ve Ayşe kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Özlem Karacalıoğlu ise ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Özlem Karacalıoğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki kardeşin cesedi de Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Özlem Karacalıoğlu'nun eşi Cuma Karacalıoğlu'nun (29) olay sırasında evde olmadığı belirtildi.

Eczacı çöpçü oldu, sokakları süpürdü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, eczacı Caner Göçmez, her işin güzel olduğunu ve mutluluk verebileceğini, temizlik işçiliğinin de topluma hizmette önemli bir görev olduğunu göstermek amacıyla 3 gün boyunca çöp aracında gönüllü olarak çalışırken, bu kez ise temizlik işçisi olarak bir gün boyunca sokakları temizledi.

Eczacı Caner Göçmez, geçen yıl Kasım ayında Körfez Belediyesi'nden izin alarak 3 gün boyunca çöp aracında çalıştı. Çöp aracının arkasına asılan Caner Göçmez, çöpleri topladı. Çöp işçilerinin yaşadığı zorluğu gördüğünü söyleyen Caner Göçmez, amacının her işin güzel olduğunu ve mutluluk verebileceğini, temizlik işçiliğinin de topluma hizmette önemli bir görev olduğunu göstermek olduğunu söyledi. Caner Göçmez bu kez ise eline süpürgeyi alarak sokakları süpürdü. Üzerine tulumunu giyen Caner Göçmez, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'ni boydan boya gezerek yerlere atılan çöpleri süpürdü. Caner Göçmez'i tanıyanlar, sokaklara süpürürken görünce büyük şaşkınlık yaşarken, duyarlılığı nedeniyle tebrik etti. Caner Göçmez sokakların temiz tutulması gerektiğini ve bunun medeniyetin göstergesi olduğunu belirterek, "Ben de gençlik yıllarımda sigara izmaritlerini yere atardım. Şimdi onları temizleyerek, sorumluluğumu yerine getiriyorum. Herkes evinin, iş yerinin önünü temiz tutarsa, sokaklar tertemiz olur" dedi.

2.5 yaşındaki Yağız devlet desteğiyle 5 ayda 10 kilo verdi

Samsun'da yaşayan Sedat ve Sevda Bekte çiftinin çocukları 2.5 yaşındaki Yağız Bekte, 'Leptin hormonu eksikliği' nedeniyle hızla kilo alarak geçen Kasım ayında 37 kiloya kadar ulaştı. Çocuğun tedavisi için kullanılacak ilacı devletin karşılamasıyla Yağız Bekte, 5 ayda 10 kilo verdi. Destekli olarak ayakta durmakta bile güçlük çeken küçük çocuk artık tek başına yürümeye başladı.

Tekkeköy ilçesinde, sanayide işçi olarak çalışan 34 yaşındaki Sedat ve ev hanımı 28 yaşındaki Sevda Bekte çiftinin ikinci çocukları olan Yağız Bekte'nin hızla kilo almasından şüphelenen ailesi Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yağız Bekte'nin 5 aylıkken yapılan tetkikler sonucunda leptin hormonu eksikliği rahatsızlığı bulunduğu belirlendi. Çocuğun tedavisi için doktorlar tarafından yazılan ilacın ücretini devlet karşılamayınca aile yardım çağrısında bulundu. Ailenin bu çağırısının kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından yapılan düzenlemeler ile bir kutusu 4 bin 441 Dolar olan ilacın bedeli SGK tarafından karşılanmaya başlandı. Geçen Kasım ayında 37 kiloya kadar ulaşan çocuğun tedavisi için kullanılacak ilacı devletin karşılamasıyla birlikte tedavi hızlandı. 5 aydır ilaç kullanan Yağız Bekte'nin, 20 gün önce yapılan sağlık kontrolünde 10 kilo vererek 27 kiloya düştüğü belirlendi. Bu durum küçük çocuğun ailesini sevince boğdu. Kiloları nedeniyle destekle bile ayakta durmakta güçlük çeken küçük çocuk, kilo vermeye başlayınca rahatlıkla hareket eder hale geldi. Yağız Bekte, tek başına yürümeye ve koşmaya başladı. Yaşıtları gibi parka gidip oyunlar oynayan küçük çocuğun ailesi ise hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. Oğlunun ilacının daha önce devlet tarafından karşılanmadığını ancak daha sonra yapılan düzenlemeler ile karşılanmaya başlayınca oğlunun tedavisinin de yapıldığını belirten baba Sedat Bekte, "37 kilo ile oğlum tedaviye başladı 5 ayda 10 kilo verdi. Bizim için bir mucize oldu. Oğlum yürümeye başladı. Artık parka gidip oyun oynamaya başladı. Hareketleri çoğaldı. İlaçtan dolayı yeme içmesi normale döndü. Çok mutluyuz. Allah devletimize zeval vermesin. Bu düzenlemenin yapılması için bize yardımcı olup destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yağız ayda 10 kutu ilaç kullanıyor. Bir kutu ilacın bedeli 4 bin 441 Dolar. Benim gücüm bu ilacı karşılaya yetmiyordu şimdi devletimizin sayesinde oğlum tedavi oluyor. Çok mutluyuz" dedi. 5 ay önce oğlunun giydiği kıyafetlerin artık bol geldiğini dile getiren anne Sevda Bekte ise "5 ay önce yaşadığımız hayatla bu günü kıyaslayamayız. Evimizin havası değişti. Artık oğlumla beraber rahatlıkla sofraya oturup beraber yemek yiyebiliyoruz. Her şeyi yemek istiyordu ama artık her çocuk kadar yemek yiyor. Diğer çocuklar gibi oyun oynuyor. Yağız'a bebek bezi bulamıyorduk, kıyafet bulamıyorduk şimdi bütün bu sıkıntılar bitti. Oğlum tek başına kendini kaldıramıyordu artık kendi başına yürüyebiliyor hatta koşuyor. Bu yaşadıklarımızı 5 ay önce hayal bile edemiyorduk. Yağız kilo vermeye devam ediyor. Her zaman hastaneye doktora götürdüğümüzde ağlayarak eve dönüyordum çünkü hep kilo alıyordu. Şimdi ise her gittiğimizde güle oynaya geri geliyoruz çünkü artık kilo vermiş halde dönüyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de 4.9 milyon ekmek israf oluyor

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Türkiye'de yılda 4.9 milyon ekmeğin, dünyada ise 37 milyon ekmeğin israf edildiğini belirtti. Şireli, "Dünya'da 750-800 milyon aç insan var. Attığınız bir gıdanın, başkasının karnını doyurabileceğini düşünmek önemli bir noktadır. Dünya nüfusunun 12'de 1'i, atılan gıdalarla beslenebiliyor. "dedi.

Son yıllarda ön plana çıkan gıda kaybı ve israfı konularını değerlendiren Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Türkiye’de ekmek israfıyla ilgili belirli çalışmaların yapıldığını, yılda 2 milyona yakın ekmek israfının önlenmeye çalışıldığını kaydetti. Gıda kayıplarının önleme çalışmalarının hem ekonomik açıdan hem de ulusal kaynakların yanlış kullanılmaması açısından önemli bir faktör olduğunun vurgulayan Şireli şunları söyledi: “Yılda 2 milyon hedefe yakın ekmek israfı da önlenmeye çalışıldı. Bu hem ekonomik açıdan büyük bir kazanım, hem de ulusal kaynakların yanlış kullanılmaması açısından da önemli bir faktör. İsraf konusunda özellikle toplumsal boyutta davranışsal alışkanlıklar var. Günlük olarak evimize aldığımız ekmeklerin muhafazasından tutun da, paketlenmesine, saklanmasına kadar. Geçtiğimiz yıllar içerisinde kaybedilen, kazanılan ekmeklerle veya ürünlerle yüzlerce okul, yüzlerce köprü, onlarca bina ve fabrika yapılabilirdi. İşte biz bu yüzden bunları dile getirmeye çalışıyoruz. Bunlardan ülkenin karlı çıkmasına çalışıyoruz.ö

4.9 MİLYON EKMEK İSRAFA UĞRUYOR

Ülkemizde 4,9 milyon adet ekmeğin israfa uğradığını belirten Şireli, "Kayıp olarak baktığımızda geçtiğimiz yıllar içerisinde 4.9 milyon adet ekmek israf ediliyordu. 2 yıldır ekmek israfına yönelik sürdürülen çalışmalarla, israf önlenip bu sayı en aza indirilmeye çalışılıyor" dedi.

DÜNYA'DA 800 MİLYON AÇ İNSAN VAR

Çöpe giden gıdayla başkasının karnının doyurabileceğini düşünmenin, önemli bir duyarlılık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Şireli, “Dünyada 750-800 milyon aç insan var. Sizin attığınız bir gıdanın, başkasının karnını doyurabileceğini düşünmek önemli bir nokta. Bu boyutta baktığınızda dünya nüfusunun 12'de 1'i atılan gıdalarla beslenebiliyor. Bugün sadece ekmek boyutunda baktığımızda yılda 37 milyon adet ekmek israf ediliyor, bu da ciddi bir rakam. Bu kadar toplumda aç insan, ekonomik gelir düşüklüğü varken, bunun değerlendirilmemesi önemli bir kayıpö diye konuştu.

Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirleyen sanığın 3 yıl hapsi istendi



Marmaris'in kırsal Bozburun Mahallesi'nde yaşayan sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana çiftinin labrador cinsi iki köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan komşuları Kaan Ünveren (53) hakkında, 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Marmaris'in turistik Bozburun Mahallesi'nde 7 Kasım 2017'de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana'nın 'Cango' ve 'Pamuk' adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen çiftin komşusu Kaan Ünveren, geçen yıl kasım ayından jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan Kaan Ünveren, 22 Kasım 2017'de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Avukatlarının itirazı sonucu Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği, sanık Ünveren'i serbest bıraktı.

ZEHİR, TARIM İLACI ÇIKTI

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada, bulunan tavuk eti parçaları, Kaan Ünveren'in evinde, poşet içindeki toz madde ile telef olan köpeklerin organları, İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü ile Jandarma Genel Merkezi Kriminoloji Laboratuvarı'nda incelendi. İnceleme sonucunda, evdeki poşet ile köpekleri zehirleyen maddenin, 'metomilin' adlı tarım ilacı olduğu tespit edildi. İfade veren iki tanık da köpeklerin zehirlendiği gün çevrede Kaan Ünveren dışında kimsenin bulunmadığını söyledi., ayrıca köpeklerden nefret ettiğini, sosyal medyada ve çevrede sürekli bunu dile getirdiğini kaydetti. Savcılık, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda, Edhem Dirvana ve annesi Sevim Zeynep Dirvana'nın şikayetçi olduğu Kaan Ünveren hakkında, köpekleri zehirlediği suçlamasıyla iddianame hazırladı. Ünveren'in, Türk Ceza Kanunu'nun 151/2 maddesi kapsamında 'mala zarar verme' suçundan, 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılması istendi. Sanık Kaan Ünveren'in Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Nisan Salı günü ilk kez hakim karşısına çıkacağı belirtildi.Köpeklerin zehirlenmelerin ardından Kaan Ünveren'in, kendi evinde av tüfeğiyle ateş açtığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Ünveren'in gözdağı vermek için ateş açtığı öne sürülmüştü.

Haber:Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()

=============================================

Basmane'deki 9 Eylül Meydanı'nda marşlı sürpriz

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin kentin simge mekanlarından 9 Eylül Meydanı'nda yaptığı yeşil alan düzenlemesi, özellikle geceleri büyük ilgi topluyor. İzmir Marşı'nın farklı sanatçılar tarafından seslendirilen üç ayrı versiyonu eşliğinde hazırlanan ışık ve su gösterisi, izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.

Kültürpark'ın Montr, Lozan, 26 Ağustos ve Cumhuriyet kapıları gibi adını ulusal kurtuluşun simge kavramlarından alan 9 Eylül Kapısı ile aynı ismi paylaşan meydan, artık yepyeni bir çehreye büründü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tramvay çalışmalarının ardından yeniden düzenlediği 9 Eylül Meydanı, özellikle gün batımından sonra ses ve ışık gösterisine sahne oluyor. Kültürpark'ın 9 Eylül Kapısı karşısında bulunan 4 bin metrekarelik meydanın çevresine, 5 bin adet çalı diken İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alanda bulunan eski havuzun yerinde ışık ve su gösterilerinin yapıldığı bir kuru havuz oluşturdu. Meydanda ayrıca özel bir ses sistemi kuruldu. İzmir'in işgalden kurtuluşu simgeleyen İzmir Marşı'nın farklı sanatçılar tarafından seslendirilen üç ayrı versiyonunun yankılandığı meydanda müziğin ritmine suyun ve ışığın senkronize hareketleri eşlik ediyor. İzmirliler ise özellikle akşam saatlerinde rastladıkları bu etkileyici gösteriyi hayranlıkla izliyor.

Öğrencilerden satranç kursuna yoğun ilgi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, ilkokul öğrencileri satranç kursuna yoğun ilgi gösteriyor.

Satranç kursu öğretmeni Cemal Duruk 4 yıldır okullarda satranç kursu açtıklarını belirterek, "Okullarda öğrenci seviyelerine göre ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kurslar açıyoruz, Gölkent İlkokulu'nda açtığımız bu kursumuz da ilkokul 2'nci sınıf öğrencilerine yönelik bir kurs. Öğrencilerimiz Satranç kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Okul olarak il genelinde açılan satranç turnuvalarına katılıyoruz" dedi.

Şırnak'ta Akademi sayesinde yüzlerce genç Üniversiteli oldu

Şırnak'lı Antrenör Beytullah Birlik, 10 yıl önce kentteki beden eğitimi öğretmeni eksikliğini gidermek için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Maraton Akademisini kurdu. Öğretmen eksikliğini gidermek ve gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak için açılan Akademi'ye ilk sene 20 öğrenci kayıt yaptırdı. Kayıt yaptıranların büyük bir bölümünün Üniversiteyi kazanması ile birlikte kayıt yaptıranların sayısı her yıl attı. Şimdi 40'ı kız olmak üzere 100 öğrencisi bulunan Akademide, 400 kişinin eğitim gördüğü ve bu sayede yüzlerce gencin Üniversiteyi kazanıp, beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.

"AİLELER ÖNCE SICAK BAKMADI, ŞİMDİ İSE ÇOCUKLARINI ÖZGÜR BIRAKTILAR"

Kentte yaşayan Antrenör Beytullah Birlik, Şırnak'lı öğrencilerin Üniversiteyi kazanması ile birlikte ailelerin çekincelerinin ortadan kalktığını ve artık çocuklarını Akademiye gelmesini desteklediklerini söyledi. Birlik, "Yaklaşık 10 yıl önce beden eğitimi hazırlık kursu vermeye başlayıp, öğrencilere sahalarımızı, salonumuzu açtık, malzemeleri kullanıyorlar. Şimdiye kadar 250-300 öğrencimiz beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlüğü kazandı. Daha önce kız öğrencilerimizin aileleri spora olumlu bakmıyordu. Şimdi ise erkek öğrencilerinin sayısına yakın kız öğrencimiz var. Ama kursumuzdaki öğrenciler üniversiteyi kazana kazana, öğretmenlerimiz ve başarı gelince ailelerde izin vermeye başladı. Çocukları biraz özgür bırakmaya çalıştılar" dedi. Amaçlarının gençlerin kötü yolla düşmesini engellemek olduğunu belirten Birlik, "Bizim amacımız çocuklar kötü yollara düşmelerini önlemektir. Spor yaparak hayatlarını kazanabilirler. Herkes doktor, matematik yada müzik öğretmeni olacak diye bir şey yok. Herkesin yapabileceği işi ve yetenekli oldruğu alanda kendini geliştirmesi lazım. Biz de dedik bir spor hocası olarak ellimizi taşın altına koyalım, Şırnak'ta sporu ilerletelim, böylelikle antrenörümüz olsun dedik. Bu branşlarda hocalar gelişsin ve gelip memleketinde görev yapmasını istiyoruz. Burada çok yetenekli gençlerimiz var. Biz şahit oluyoruz. Buradan olimpik seviyede sporcular çıktı. Bizim kursta hazırlanıp, üniversiteyi kazanan ve şu anda burada eğitim veren birçok hocamız var. Bize yardım ediyorlar. Kardeşlerinin üniversiteye hazırlanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim verdiğimiz kursla Şırnak'ın beden eğitimi öğretmeni açığını hemen hemen kapattık. Mezun olan öğrenciler geldiler. Atandılar. Öğretmen oldular, antrenör oldular. Bu gençlerimiz sayesinde spora olan bakış açısı da değişti. Biz bundan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

"DAHA ÖNCE BOŞ ZAMANLARIMIZI İNTERNET KAFE KÖŞELERİNDE GEÇİRİYORDUK"

2013 yılında Maraton Akademi katılıp Üniversiteyi kazanan Kadri Taşar ise, şimdi aynı akademide jimnastik antrenörlüğü yapıyor. Taşar, akademi ile tanışmadan önce boş zamanlarını internet kafelerde geçirdiğini belirterek, "Beytullah hocamızdan önce Şırnak'te beden eğitimi kursları yoktu. Yaklaşık 10 yıldır Beytullah hocamız gençlerin önünü açtı. Daha önce boş zamanlarımızı internet kafe köşelerinde geçiriyorduk. Uyuşturucu olsun, alkol olsun, sigara olsun kullanan arkadaşlarımız vardı. Böyle insanlar sayesinde spora yöneldik. Ben akademide spora başladım. Hocamız sayesinde üniversite ile tanıştım. Maraton Akademi bünyesinde çalıştım ve Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünde antrenörlük kazandım. Okula gittiğim süre içinde de yaz tatillerinde hocamıza olan vefa borcumu ödemek için gelip yardım ederdim. Bizim memleketimize vefa borcumuz var. Kardeşlerimize yardımcı olarak bu borcu ödemeye çalışıyoruz. Ellimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

'OKUL SPORLARI ŞAMPİYONASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU'

Akademide yer alan Salih Yardımcı da, 2012 yılında Aksaray’da düzenlenen Okul Sporları Halter Şampiyonasına yıldızlar kategorisinde katıldığını, 50 kiloda Türkiye birincisi olmasını akademi sayesinde olduğunu söyledi. Yardımcı, "Biz burada Üniversiteye hazırlanıyoruz. İnşallah hepimizde kazanacağız. Yoğun antrenmanlarımız var. Hocalarımız sayesinde inşallah üniversiteyi kazanacağız. Bütün gençleri spora davet ediyoruz. Burada çok iyi sporcular var. Ama kendilerini denemiyorlar. Herkesi buraya spor yapmaya davet ediyoruz"diye konuştu.

Kahta’da polis haftası kutlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde polis haftası törenle kutlandı. Kahta Kültür merkezinde akşam düzenlenen “Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan bizimö programında İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, TÜGVA İl Temsilcisi İdris Toprak, AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni, polisler ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan TÜGVA İl Temsilcisi İdris Toprak,15 Temmuzdan önce vatandaşların korkulu rüyası olan polislerimizin içindeki hainlerin temizlenmesinden sonra bu gün halkın can ve mal güvenliğini sağlamaktan başka hiçbir art niyeti olmayan tertemiz bir teşkilatın varlığını anlattı. Emniyet Müdürü Metin Alper'in de konuşmasının ardından Hafız Mehmet Çelik ile Muhammed Bıçak, Kur'an-ı Kerim okudu.

Minikler folklor öğreniyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölkent İlkokulu öğrencileri boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla folklor öğreniyor.

Okulların talepleri doğrultusunda çeşitli okullarda Halk Oyunları Kursu açtıklarını söyleyen Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Uçar; “ Gölkent İlkokulunda da bu doğrultuda halk oyunları kursu açtık. İlkokul öğrencilerine yönelik henüz yeni açılan bir kurs .Sevilen bir spor.Öğrencilerimiz daha öğrenme aşamasında. Diğer okullarda daha eskiden açtığımız kurslar var. Bir okulumuz ilde yapılan halk oyunları yarışmasında 3. oldu. Bu öğrencilerimiz de daha yeni başladılar ve gelecek yıla hazırlık yapıyorlar.Okullarımız ve Halk Eğitim Merkezimiz gerekli desteği sağlıyorlar.ö



