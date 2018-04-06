DHA YURT BÜLTENİ-3

Son 24 saat içerisinde 203 göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, son 24 saat içerisinde, Aydın, Çanakkale, İzmir ve Muğla illerinde gerçekleşen 7 olayda toplam 203 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Aydın Didim ilçesi Taşburun önlerinde bir göçmen botu olduğu ihbarı alındı. . Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu göçmen botu tespit edilerek içerisinde bulunan Suriye uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Botu tarafından, Çanakkale Ayvacık ilçesi Deveboynu Burnu güneyinde hareketli bir göçmen teknesi tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu göçmen teknesi durdurularak içerisinde bulunan Suriye uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir Seferihisar ilçesi Doğanbey önlerinde içerisinde 3 şahsın bulunduğu şüpheli bir balıkçı teknesi olduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu tekne içerisindeki göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şahıs yakalandı. Muğla Bodrum ilçesi Karaada kuzeyinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu göçmen botu durdurularak içerisindeki 39 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir ili Çeşme ve Urla ilçelerinde gerçekleşen 3 olayda, denizde alınan tedbirler neticesinde, 111 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısının ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve ilçe Emniyet Müdürlükleri tarafından karada yakalanması sağlandı.

Görüntü Dökümü

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-BODRUM -

-Sahil güvenlik ekiplerinden görüntü

-Göçmenleri aşıyan lastik botun deniz ortasında durması

-Göçmenlerin görüntüsü

-göçmenlerin sahil güvenlik botuna alması

-detaylar

Haber: İZMİR ()

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Bursa'da 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 8 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandıkları belirlenen 4'ü kadın 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adilyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iki gün önce operasyon düzenledi. Sabah saarlerinde ikametlerine yapılan operasyonda örgütün şifreli haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandıkları ve 17-25 Aralık sürecinden sonra BankAsya'ya para yatırdıkları belirlenen M.M., Z.M., M.A.K., S.K., S.M., Z.K., B.O. ve M.M. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından 8 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye girişi

Süre: 25 saniye Boyut: 46 MB

Haber:Mehmet İNAN/BURSA,()

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Vali Yılmaz'dan birim sorumlularına fırça

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, İl Koordinasyon Kurulu toplantısına hazırlıksız gelen birim sorumlularına, "Kimse kusura bakmasın, ben bir konu ile iligli talimat vermişsem o talimatla ilgili bilgiyle gelin toplantıya. Niye geliyorsunuz buraya" diye tepki gösterdi.

Burdur İl Koordinasyon Kurulu 1'inci Dönem Toplantısı, Vali Şerif Yılmaz başkanlığında İl Özel idaresi Salonu'nda yapıldı. Kaymakamlar, yatırımcı kurumların bölge müdürleri, belediye başkanlarının katıldığı toplantıda TCDD Bölge Müdürlüğü adına sunum yapan Isparta Gar Müdürü Hüseyin Uçar'a Vali Yılmaz, Menderes Mahallesi'ndeki yaya geçişiyle gelişmeleri sordu. Uçar'ın konuya vakıf olmadığını söylemesi üzerine Vali Yılmaz, "O zaman vakıf olarak geleceksiniz. 15 gün önce söyledim ben bunu. Vakıf olmayan adam buraya niye geliyor. O zaman gelmiyeceksin arkadaş buraya. Sizi zorla getirmiyoruz" diye tepki gösterdi. Vali Yılmaz, "Kusura bakmayın buraya gelirken yaptığınız ve yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi vereceksiniz. Daha önceki toplantıda da söyledim; kurum müdürü, bölge müdürü kendisi gelecek. Gelemiyorsa bana bilgi verir. Buraya gar müdürünü gönderirse bu hale gelir. Devletin valisi burada 3- 4 saat mesai harcayacak, müdür işi var diye gelmiyecek" ifadelerini kullandı.

Vali Şerif Yılmaz daha sonra Burdur'da 2018 yılı yatırım programında 302 proje bulunduğunu, bu projelerin toplam bedelinin 3 milyar 644 milyon TL olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vali Yılmaz'ın açıklamaları

- Vali Yılmaz'ın sunum yapan müdüre sitemi

- Detay

161 MB // 2,41"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()



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Ereğli'de 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda park halindeki TIR ve kamyonette 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. İki aracında sürücüsü gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya- Adana karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda park halinde duran TIR ve kamyonette kaçak sigara olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis iki araçta yaptığı aramada 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sürücüler S.Ç. ve A.S. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü :

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- TIR ve kamyonetten detay

- Polisin arama yapması

- Ele geçirilen sigaralar

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA,()

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Hamile hırsızlık şüphelisi ve arkadaşı yakalandı

Adana'da 'hırsızlık' suçundan 15 kaydı olan, 3 aylık hamile Sevgi B. (24) ve 10 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nazik G. (39), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

27 Mart'ta merkez Seyhan ilçesindeki Gürsel Paşa Mahallesi'ndeki bir evden 100 gram altın, 5 bin lira para, 2 diz üstü bilgisayar ve 1 televizyon, 2 kadın tarafından çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip hırsızlığı çok sayıda kaydı bulunan Nazik G. ve Sevgi B.'nin yaptığını belirledi. Polis, kısa sürede 2 kadını, iddiaya göre başka bir hırsızlığa giderken üzerlerinde büyük boy 2 tornavida ile yakaladı. Adana, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bingöl, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye gibi birçok ilde hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 kadın gözaltına alındı. Polis, güvenlik kameraları kayıtlarında olay günü Sevgi B.'nin başında olduğunu tespit ettiği tokayı, yakalandığında da taktığını belirledi. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme, 3 aylık hamile olan Sevgi B.'ye ev hapsi cezası verirken, Nazik G. tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Kadın hırsızların sokakta yürürken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

- Kadın hırsızların fotoğrafları

- Üzerinden çıkan malzemeler

SÜRE: 45" BOYUT:46 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,()

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Elektrik teline takılan kuşu kurtarma operasyonu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, elektrik teline takılan karga, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (Aras EDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aras EDAŞ görevlileri, ihbar üzerine Patnos merkez Sanayi Mahallesi'ne gelip, sepetli vinçle karganın bulunduğu yere çıktı. Görevli, karganın tellere takılan ayağını kurtardı. Bu sırada diğer kargalar da hayvanı kurtarıp, serbest bırakana kadar görevlinin çevresinde uçtu. Görevli, sağlık durumun iyi olduğunu gördüğü kargayı uçması için elinden bıraktı. Aras EDAŞ ekipleri, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde, 9 Ekim 2017 tarihinde, elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken, akıma kapılan ve elleri kesilen çoban Ramazan Taşdemir'den (17) sonra halkın bilinçlendiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kuşun kurtarılması (cep telefonu)

-Elleri kesilen Ramazan'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Semih YARDIMCI / PATNOS (AĞRI), ()

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Sümer Tilmaç sahnesindeki ilk oyun 'Organik Komedi'

Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi Sümer Tilmaç sahnesinde 'Organik Komedi' adlı oyun sahnelendi.

Manavgat Belediyesi tarafından Gençlik merkezindeki tiyatro salonuna Haziran 2015'te yaşamını yitiren sinema sanatçısı Sümer Tilmaç'ın adının verilmesinin ardından tiyatro eğitimi alan kursiyerler, Ayhan Rüzgar'ın yazıp yönettiği oyunu sergiledi. Aralarında öğretmen ve avukatların bulunduğu kursiyer yaklaşık 3 ay süren eğitimlerinin ardından sahneye çıktı. Oyuna vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 5 kısa hikayeden oluşan oyunda, Manavgat'a gelip yerleşen Süperman'in başına gelenler esprili bir dille anlatılıyor. Ayrıca, kadın şiddetinden kaçarak erkek sığınma evine müracaat eden erkeklerin yaşadıkları, izleyenleri kahkahaya boğdu. Her perşembe Sümer Tilmaç sahnesinde oyunun gösteriminin olacağını belirten tiyatro eğitmeni Ayhan Rüzgar, Manavgat Belediyesi Meclisi kararıyla salona merhum sanatçı Sümer Tilmaç'ın adını verildiğini ifade etti. Sümer Tilmaç'ın Türk sineması ve tiyatrosu için büyük bir değer olduğunu kaydeden Rüzgar, "Sümer Tilmaç'ın, resmi olarak en son çalıştığı işyeri burasıydı. Beraber kurs veriyorduk yetişkinlere ayrıca en son çektiği film de bizimle çektiği filmdi. O yüzden hem dostluğumuz hem de Manavgat'a verdiği katkılar nedeniyle onun ismini vermeyi uygun bulduk. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen'in katkısıyla bu belediye meclisimizden de geçti. Tabelamızı astık. İlk oyunumuz olarak 'Organik Komedi'yi oynuyoruz" dedi. Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde 10 yaşından 50 yaşına kadar her yaş kategorisi ve meslek grubundan insanlara tiyatro eğitimi verdiklerini anlatan Ayhan Rüzgar, sahneledikleri Organik Komedi adlı oyununun kısa hikayelerden oluştuğunu, kursiyerlerin düşünceleri ve fikirleriyle ortaya çıktığını ve kendisinin bu fikirleri kaleme aldığını, sahne diline çevirdiğini aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sümer Tilmaç sahnesi girişi

Tiyatro salonunda oyunu bekleyen izleyiciler

Oyundan bölümler

RÖP. Ayhan Rüzgar (3 parça)

470 MB 04:12

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()



