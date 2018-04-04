DHA YURT BÜLTENİ-3

Amasya’da 2'si eski asker, 3 kişi, dolandırıcılıktan tutuklandı



Amasya’da dolandırıcılık şüphesi ile gözaltına alınan 2'si meslekten ihraç edilen asker, 3 kişi tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıldığını iddia eden kişilerin şikayeti üzerine harekete geçti. "Afrin’den geldik" diyerek kaldıkları otellerde ve yemek yedikleri restoranlarda ücret ödemeyen 3 kişinin kimlikleri, işyerlerinin güvenlik kameralarından tespit edildi. Ekipler, benzer suçlardan meslekten ihraç edilen eski uzman çavuş İsmail G. (25) ve eski uzman onbaşı Tolga Y. (24) ile Saffet K.'yi (32) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinden sahte askeri kimlikler çıktı. Şüphelilerin bir telefoncudan da 8 bin lira değerinde 2 cep telefonu alıp, para ödemedikleri, işyeri sahibinin polise şikayeti üzerine ortaya çıktı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, unvan kullanmak suretiyle dolandırıcılık yapmak suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Meslekten ihraç edilen askerlerin kimlikleri detay

-Güvenlik kamera görüntüsü detay

-Emniyetten çıkarılışları detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 4:17-BOYUT 480 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()

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Kaçaklarla ilgili hukukçu uyarısı: İyilik yapayım derken cezaevine girebilirsiniz

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik problemler nedeniyle İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenler, Van ve Ağrı üzerinden Erzurum'a yürüyerek geliyor. Karayolunda ilerleyen kaçak göçmenlerin zaman zaman otostop çektiğini söyleyen avukat Emrullah Demir, uyarılarda bulundu. Demir, "Şayet siz bunları aracınıza alıp götürdüğünüzde, 'göçmen kaçakçılığı' statüsüne girer. Polis yakaladığında bu suçtan ifadenizi alır ve adliyeye sevk eder. Eğer burada kendinizi ispatlayamazsanız cezaevine bile girebilirsiniz" dedi. Hiçbir engele takılmadan Erzurum'a kadar gelen kaçak göçmenler, havalimanı yolundaki otogar çevresinde toplanıp güvenlik kuvvetlerinin gelip kendilerini almasını bekliyor. Erzurum'da son bir haftada içerisinde 2 bin 713 kaçak göçmenin kimlik tespiti yapıldı. 1500 kapasiteli Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde yer olmadığı için kaçak göçmenler uygun görülen illere seyahat belgeleri verilerek gönderiliyor. Son 2 günde Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan insan kaçakçısı 6 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gruplar halinde karayolunda ilerleyen kaçak göçmenlerin günlerce yürümekten yorulunca zaman zaman otostop çektiğini söyleyen Erzurum Barosu avukatlarından Emrullah Demir, uyarılarda bulundu. Demir, "Şayet siz bunları aracınıza alıp götürdüğünüzde, 'göçmen kaçakçılığı' statüsüne girer. Polis bunları aracınızda yakaladığında kaçakçılık suçundan ifadenizi alır ve adliyeye sevk eder. Eğer burada kendinizi ispatlayamazsanız cezaevine bile girebilirsiniz. Sizinki belki bir iyilik ama ne olursa olsun kaçak göçmenleri araçlarınıza almayın" diye konuştu. Öte yandan Erzurum'un Ağrı karayolu üzerindeki Pasinler ilçesi Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, hayırsever vatandaşların da yardımı ile kaçak göçmenler için hayır çadırı kurdu. Yoldan geçenlerin çadıra davet edilip verilen yemeklerle karınlarını doyurduğunu ve uyuyarak yorgunluğunu giderdiğini söyleyen Başkan Sertoğlu, "Bu insanlara yardım etmek bizim insanlık görevimiz. Bunun belediye ile hiçbir alakası yok. Şahsımın ve hayırseverlerin yardımları ile yapılan bir organizasyon" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçak göçmenlerin gruplan halinde gelmesi

-Av.Emrullah Demir ile röp

-Kaçak göçmenler yorulan ayaklarını göstermesi

-Kaçaklarla röp

-Pasinlerde göçmenler için kurulan çadırda yemek verilmesi

(Süre: 4.54 Dk / 546 MB)

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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8 yaşındaki Yasin'den 2 yıldır haber alınamıyor

Konya'nın Akören ilçesinde 2 yıl önce evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Yasin Şahin'den halen haber alınamıyor. Yasin'in gözü yaşlı annesi Ümmü Şahin, öOğlumun fotoğraflarına bakıp kıyafetleriyle teselli oluyorum. Yasin’imin büyüttüğü bir düvesi var. Düvenin sırtında 'Y' harfine benzer şekil var. Ona gözümüz gibi bakıyoruz ve satmakta istemiyoruz. Oğlum bulunana kadar bu evde duracak. Ben umudumu yitirmedim. Yetkililerden yardım istiyorumö dedi.

Akören’e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü- Yavuz Şahin çiftinin 4 çocuğundan, Belkuyu Anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde okuldan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aynı gün, Yasin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aralıksız devam etti. Çalışmalar kapsamında, başta evin çevresi olmak üzere, havadan askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracılığıyla, karadan arama ekipleri tarafından su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri tek tek kontrol edildi. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve bunun aktığı Apa Gölü girişi dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arandı. Aramalarda, Yasin Şahin'in izine rastlanmadı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine Akören Kaymakamlığı tarafından 24 gün süren arama çalışmaları sonlandırıldı. Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri de hiçbir delile rastlamadı.

2 YILDIR OĞLUMUN ACISI DİNMİYOR

2 yıl önce kaybolan oğlu Yasin’in fotoğraflarına bakıp, kıyafetlerini koklayarak teselli olmaya çalıştığını belirten anne Ümmü Şahin şunları söyledi:"2 yıldır oğlumun acısı dinmiyor. Ben oğlumun bulunmasını, aranmasını istiyorum. Yetkililere sesleniyorum. Gelip bir çayımızı içmiyorlar, bizim acımızı paylaşmıyorlar. Benim iki kız evladım daha var. Kardeşim bulunsun diye ağlıyorlar. Yaşıtları kardeşleriyle ele ele gezerken, kızlarım kahroluyor. Yetkililer sesimi duysun, benim oğlum kedi değil, köpek değil. Hasretini fotoğraflarına bakarak kıyafetlerini koklayarak dindirmeye çalışıyorum. Yasin’imin büyüttüğü bir düvesi var. Düvenin sırtında 'Y' harfine benzer şekil var. Kaybolduğunda Yasin’im gibi küçüktü. Büyüdü şimdi buzağısı olacak. O düveye kıyamıyoruz satmıyoruz. Oğlum bulununcaya kadar düvesi bu evde duracak satılmayacak. İnşallah oğlum aranır, bulunur sağ salim kucağıma getirilir. Umudumuzu yitirmedik, yitirmeyeceğiz.ö

TORUNUM GELECEK DİYE GECELERİ PENCEREDEN BAKIYORUM

Torunu Yasin’e olan hasretini gözyaşları içinde anlatan babaanne Akile Şahin, torunu bir gün çıkıp gelecek diye geceleri pencereden sürekli baktığını ifade etti. Şahin, “Aradık, taradık ulaşamadık. İnşallah devletimizden, Başbakandan yardım istiyoruz. İnşallah bulunur. 2 yıl da çok zor günler yaşadık. Bayram geliyor, düğün geliyor, onu çok özlüyoruz. Ben onu unutamayacağım. Çünkü onu ben büyüttüm. Ölüsü ya da dirisi, bize bir haber versinler. Ben geceleri pencerelerden bakıyorum acaba nereden gelecek diye hala bekliyorum. Arkadaşları okuldan çıkınca kapımızın önünden geçiyor, yavrumu görmüş gibi oluyorum.ö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- anne ve babaanne'le röp.

- Aileden detay

- Arama çalışmaları (ARŞİV)

- Yasin'in fotoğrafı

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA,()

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Müteahhitlerden sert müteahhit tepkisi

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ekonomi ve piyasa gerçeklerini bilmeden sektörde iş yapmaya başlayan müteahhitlere sert tepki gösterdi.

Kamuoyunda tartışmalara neden olan kentsel dönüşüm ve inşaat projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, müteahhitlik sektörünün mutlaka disiplin altına alınması gerektiğini söyledi. İş bilmeyen müteahhitler nedeniyle birçok sıkıntının ortaya çıktığını anlatan Karslıoğlu, "Elini kolunu sallayan bu sektöre giriyor. Piyasayı bilmeden, ekonomiyi bilmeden, projeyi bilmeden ve ne idüğü belirsiz proje ortaya çıkartıyor. Bir de arsa sahiplerine yüzde 50 payla projeler imzaladığı zaman ortaya caneze çıkıyor. Bunun tek çözüm yolu, müteahhitlik sektörünün disiplin altına alınmasıdır" dedi.

'BİZ HİT OLMAK İSTİYORUZ'

Müteahhitlik sektöründe mutlaka bir meslek odası oluşturulmasını öneren AKAMDER Başkanı Karslıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:"Oda olarak içimizdeki çürüklerin ayıklanıp, bu sektörü yapabilecek insanların kayda alınması gerekiyor. 300 milyonluk Avrupa ülkesinde 72 bin müteahhit var. 81 milyonluk ülkemizde 320 bin müteahhit var. Bunu disipline almadıktan sonra sektörün düzelmesi mümkün değil. Gerçek müteahhitler bu sözlerime tepki göstermez. Sahte müteahhitler her şeye tepki gösterirler. Onlar da umrumuzda değil. Yani Çiftlik Bank mağdurları gibi insanları mağdur eden müteahhite biz müteahhit demiyoruz. Biz müteahhit isminin en sonundaki 3 harfini almaya çalışıyoruz yani hit olmak istiyoruz."

Görüntü Dökümü

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- ADANA Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu'nun konuşması

- Mustafa Karslıoğlu'ndan detay görüntüler

SÜRE:01'56"BOYUT:118MB

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, ()

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KAYMOS, evlenecek şehit çocukları ve kardeşlerine mobilya hediye edecek



Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS), yıl sonuna kadar evlenecek olan şehit çocukları ya da kardeşlerine ev mobilyasının tamamını hediye edecek. Dernek, şehitlerin sünnet olan ya da yeni doğan çocukları için de genç ve çocuk odası mobilyası verecek.

KAYMOS Başkanı Tuncay Sabuncu, dernek olarak, anlamlı bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi. Bu kapsamda ellerinden gelen desteği vermek istediklerini belirten Sabuncu, 2018 yılı sonuna kadar şehit çocukları ya da kardeşlerinden evlenenlere ev mobilyasının tamamını hediye edeceklerini söyledi. Bu konuda destek verecek herkese de kapılarının açık olduğunu kaydeden Sabuncu, şöyle konuştu:“Bizler, sanayiciler olarak şehitlerimiz için bir proje yaptık. Gönül isterdi ki; biz de onlar ile birlikte cephede savaşalım. Şu an mevcut durumda biz onların yanında olamadığımıza göre, en azından onların emanetlerine sahip çıkalım istedik. Bu doğrultuda biz Kayseri Mobilya Sanayicileri olarak Kayserili şehitlerimiz ile ilgili 2018 yılı sonuna kadar şehitlerimizin çocuklarından yahut kardeşlerinden evlenen olursa ev mobilyasının tamamını karşılamayı istiyoruz. Bunun dışında şehit çocuklarından sünnet olanlar olursa da, onlara genç odalarını hediye etmek istiyoruz. Yine şehitlerimizin göreve giderken dünyaya gelen çocukları için de çocuk odaları hediye etmek istiyoruz. Bu konuyu Valimiz Süleyman Kamçı’ya da ilettik ve onayını aldık. Valimizin himayesinde bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Biz, KAYMOS olarak başladık, ancak bu sadece bizim projemiz olarak ilerlemeyecektir. Eminim, bizim bütün sanayicilerimiz, mobilyacı sanayicilerimiz dernek olması da sadece söz konusu değil, katılmak isteyen herkese kapımız açık. Bu işi kimseyi rencide etmeden, kırmadan, olabildiği kadar güzel bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz.ö Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte hareket edeceklerini anlatan Başkan Sabuncu, “Bu konuda şehit aileleri, il müdürlüğüne başvurduğunda, oradan bize talep iletilecek ve biz de sanayici arkadaşlarımızla görüşüp, kimin, nasıl katkı sağlayacağını belirleyeceğiz. Biz istiyoruz ki bundan sonra Kayserili mobilyacılar, sosyal sorumluluk anlamında şehrin tüm sorunları ile ilgilensin. Şehrin sorunları konusunda kulağını, gözünü kapatmasın. Halk ile birlikte olsun. Bunun bir başlangıç olmasını istiyoruz. İnşallah iyi bir başlangıç olurö diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-KAYMOS hizmet binası görüntü

-Basın toplantısından görüntüler

-KAYMOS Başkanı Tuncay Sabuncu'nun açıklamaları

-Detaylar

3 dakika 57 saniye / 126 MB

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,()