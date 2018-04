DHA YURT BÜLTENİ-3

Kazada şehit düşen askerlerin cenazeleri törenle memleketlerine uğurlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde trafik kazasında şehit olan 2 asker gözyaşları arasında memleketlerine uğurlandı. Aracın sürücüsü Ramazan Işık ise Karabük'te toprağa verildi.

Dün, Yenice Yazıköy'de kardeşinin cenazesine katılan mahkumu taşıyan cezaevi aracının dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu olay yerinde hayatlarını kaybeden uzman çavuşlar Oğuz İnan ve Kenan Dalkılıç için bugün sabah saatlerinde tören düzenlendi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan uzman çavuşlar İnan ve Dalkılıç'ın cenazeleri Karabük İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi. Törene Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından helallik alınarak, dua edildi. Şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu. Esra İnan eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, eşinin resmini öpüp okşadı. Esra İnan, "Allah'ım kavuştur bizi en kısa zamanda" diyerek gözyaşı döktü. Oğlu Arda İnan da babasının tabutuna sarılıp ağladı. Selma Dalkılıç da eşinin tabutunu okşadı. Yaşı küçük Tuna ve Kemal Dalkılıç babalarının tabutu başında bir süre bekledi. Türk Bayrağına sarılı tabutlar daha sonra askerlerin omuzlarında ambulanslara taşındı.Düzenlenen törenin ardından şehit Oğuz İnan'ın cenazesi Afyonkarahisar'a, şehit Kenan Dalkılıç'ın cenazesi ise memleketi Balıkesir'e gönderilmek üzere Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan havaalanına götürüldü.

SÜRÜCÜ RAMAZAN IŞIK İÇİN CEZAEVİ ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden cezaevi nakil aracının sürücüsü Ramazan Işık için ise Karabük T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumu önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Ramazan Işık'ın cenazesi Atatürk Mahallesi Camii'ne götürüldü.

Ailevi Akdeniz ateşi hastaları basın açıklamasıyla destek istedi

İzmir'de, ataklar halinde karın ağrısı, ateş şikayetleri ile kendini belli eden ve akut apandisit ile karıştırılabilen otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalık olan ailevi Akdeniz ateşi (FMF) hastası 30 kişi, basın açıklaması yapıp, Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç, eğitim ve tanıtım, Çalışma Bakanlığı'ndan doğru değerlendirilmek ve işten atılmamak için destek istedi.

Sosyal arkadaşlık sitesi Facebook'ta haberleşip biraraya gelen Ege Bölgesi'nin çeşitli illerinden toplam 30 Akdeniz ateşi hastası, İzmir'in Konak ilçesi, Alsancak semtindeki bir kafeteryada biraraya gelerek basın açıklasıyla sıkıntılarını anlattı. Yaşları 25 ile 35 yaş arasında değişen hastalar iş, sosyal yaşam, sağlık ve eğitim alanlarında büyük sorunlar yaşadıklarını belirtip, destek istedi. Katılımcılar genetik, teşhisi zor, bulaşıcı olmayan ama birçok hastalıkla karıştırılabilen Akdeniz ateşinin, halk tarafından pek bilinmediği için tanıtılmasını, hastanelerde bilinçli müdahale edilmesini, çalışanların geçirdikleri ataklar ve sık hastalanmalar nedeniyle işten atılmamasını, teşhis ve tedavi içinde öncelikli çalışmalar yapılmasını talep etti.

"HASTALIKLA PENÇELEŞİYORUZ"

Akdeniz ateşi hastaları tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, "Uluslararası literatürde Familial Mediterranean Fever (FMF), ülkemizde Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) olarak isimlendirilen bir hastalıkla pençeleşiyoruz. Nedensiz '38' dereceyi geçen yüksek ateş, 1 ila 3 gün sürebilen kesintisiz şiddetli karın ağrısı, diz, ayak bileklerinde ağrı, şişlik, kızarıklık, böbrek yetmezliği yaşıyoruz. İstatistikler ülkemizde her 5 kişiden birinin bu hastalığı taşıdığını gösteriyor. Bu hastalığı engelleyici tedbirlerin alınması için hızlı adımlar atılmalıdır. Hastalığı taşıdığını veya ne olduğunu bilmeyen birçok kişi teşhis konulmadan organ ya da çoklu organ yetmezliği gelişmesinden dolayı genç yaşlarda ölmektedir" denildi.

BAKANLIKLARDAN DESTEK İSTEDİLER

"Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz" denilen açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:"Bir tedavi şekli bulunana kadar ömür boyu FMF hastalığıyla yaşamak zorundayız. Yaşam kalitemizin yükseltilmesi için verilen ilaç hastalığımızı tam olarak baskılayamamaktadır. Özellikle iş yaşamımızda sık olarak atak yaşamamız, sık rapor almamız maaş ve ücretlerimizde kesintiye, çalışma aktimizin sonlanmasına ve işten çıkarılmamıza sebep oluyor. Bu konuda koruyucu düzenlemeler yapılmasını istiyoruz. İşe, 'Rahatsızlanırsam nasıl izin alırım? İşten çıkarılır mıyım?' korkusuyla gidiyoruz. 'FMF hastasıyım' dediğimizde, garip bir ifade ile yüzümüze bakılıyor. Acil servislere gidip hastalığımızı söylediğimizde doktorlarımızdan bilinçli şekilde müdahale etmelerini istiyoruz. Hastanelerden randevu alamıyoruz. Yüzlerce kilometre uzaktaki uzman doktora gitmek zorunda kalıyoruz. Maddi manevi zorluklardan bunaldık. Böyle yaşamaktan bıktık. Lütfen bizi görün artık." Basın açıklaması, bazı katılımcıların hastalık ve yasal düzenlemelerdeki yetersizlikler nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları aktarmasıyla sona erdi.

Ankara’daki Elazığlılar’dan bin 50 fidanla şehitler hatıra ormanı

Ankara yaşayan Elazığlılar, Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerler için Kahramankazan’da bin 50 çam fidanını toprakla buluşturarak şehitler hatıra ormanı oluşturdu. Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlerin de destek verdiği hatıra ormanına kendisi de Elazığlı olan İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Ankara Elazığ Kültür Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşim Çakırbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Özkan ve dernek üyeleri ile aileleri katıldı. Etkinlikte fidanların can suyunu Kaymakam Aksakal çocuklarla birlikte verdi.Kaymakam Engin Aksakal etkinlikte yaptığı konuşmada, “Böyle bir ağaç dikimi etkinliği bizimi için onur verici. Zeytin Dalı Harekatı ve tüm şehitlerimiz için fidan dikimi çok önemli. Terörle mücadelede devletimiz önemle bir aşamada. Onlara desteğimizi her alanda göstermeye çalışıyoruz. Ben terörle mücadelede fedakarlık gösteren bütün şehitlerimizi ve güvenlik güçlerimizi saygıyla anıyorumö dedi.

'Bayrakçı Dede'den tank ve jetlere özel nazar boncuğu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, topladığı çakıl taşlarıyla şehitler, gençler ve çocuklar için tepe yamacına Türk bayrağı yapmasıyla tanınan ve 'Bayrakçı Dede' olarak bilinen Turan Kaplan (65) bu kez de Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan tank ve jetler için katıldığı kurstan öğrendikleriyle nazar boncukları yaptı.

Sandıklı Hüseyin Develi Huzurevi'nde kalan işçi emeklisi Turan Kaplan, 2015 yılında Dağlıca- Yüksekova yolunda 16 askerin şehit olduğu saldırı nedeniyle büyük üzüntü duyarak, şehitler anısına huzurevinin karşısındaki Timurlenk Tepesi'nin yamacına çakıl taşlarıyla 220 metrekarelik Türk bayrağı yaptı. Kaplan, daha sonra 2016 yılında çocuklar ve gençler için aynı tepeye 217 metrekarelik ve 300 metrekarelik bayraklar yaptı. İlçede 'Bayrakçı Dede' olarak tanınan Turan Kaplan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk günlerinde harekata katılan askerlere ulaştırmak için emekli maaşıyla 150 çift çorap ve 10 bere alarak gönderdi. Turan Kaplan bu kez de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde katıldığı kursta Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan jet ve tanklara takılmak üzere 35 nazar boncuğu hazırladı. İp, boncuk ve nazar boncuklarını örerek hazırladığı el emeği ürünlerini tank ve jetlere takılmak üzere Afrin'e göndermek istediğini söyleyen Turan Kaplan, yine Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kursta küçük çakıl taşlarıyla yaptığı Türk bayrağı işlemeli hediyelik tepsiyi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan etmek istediğini kaydetti.

'NAZARDAN KORUMASINI İSTİYORUM'

Turan Kaplan, askerler, millet ve devlet için bir şeyler yapmak ve faydalı olmak istediğini aktarırken, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 12 günlük çalışmamla yerli tank ve jetler için nazar boncuğu yaptım. Onları nazardan korumasını istiyorum. Katkım olsun istiyorum. Gönlüm isterdi Türkiye'deki bütün tanklara göndereyim. Ama elimden gelen bu kadar. Katkım bu kadar. Boncuk, ip ve nazar boncuğuyla ördüm" dedi.

'CUMHURBAŞKANINA HEDİYE ETMEK İSTİYORUM'

2015 yılından beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmak için çalıştığını ancak buluşamadığını vurgulayan Turan Kaplan, "Düşündüm, taşındım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kursta çakıl taşları ile tepsi üzerine Türk bayrağını işledim. Cumhurbaşkanıma bunu hediye etmek istiyorum. Ama benle buluşsun, bizzat vereyim. Ama gönder desin göndereyim. Buluşursam sevinirim. 2015 yılından beri buluşmak istedim ama buluşamadım" diye konuştu.

Mor yaylaya ziyaretçi akını

Trabzon’un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ince uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştiği ve yörede 'Mor Yayla' olarak da bilinen Kadıralak Yaylası, eşsiz manzarası ve mor rengi ile ziyaretçilerini büyüledi. Ortaya çıkan görsel şöleni görebilmek için yaylaya akın eden binlerce kişi yayla yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İlçeye 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte mavi yıldız çiçeklerinin açmasıyla mor örtüyle kaplanması seyri doyumsuz görüntüler oluşturdu. İlkbaharın gelişini simgeleyen çiçeklerin açmasıyla, yeşilin birçok tonlarını ziyaretçilerine sunan yayla, mavi yıldız çiçekleriyle renk cümbüşüne dönüştü. Her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ince uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştiği yaylanın mor renge bürünerek toprağını adeta denize çeviren görüntüsü, yaylayı ziyaret eden binlerce kişiyi kendisine hayran bıraktı.

YAYLAYA ZİYARETÇİ AKINI

Yöreyle özdeşleşen mavi yıldız çiçekleriyle mora bürünen yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğaseverler ve fotoğrafçılar da yaylaya turlar düzenledi. Çiçeklerin ortalama 2 hafta süreyle görülebilecek olmasıyla yaylaya akın eden vatandaşlar yayla yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Havanın güneşli olmasıyla manzaranın tadını doyasıya çıkaran vatandaşların yanı sıra, yabancı turistlerin yaylaya geldi. Yaylaya gezintiye çıkan, piknik yapan vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Özellikle, yöresel motif işlemeli rengârenk giysilerle kültürlerini yüz yıllardır yaşatan Ağasar kıyafetli kadın ziyaretçiler, yaylada fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oldu. Yöresel kıyafetli kadınların kız çocuklarını da aynı kıyafeti giyerek mavi yıldız çiçekleri içinde yürüyüş yapmaları renkli görüntüler de oluşturdu. Çevresi ağırlıkla ladin ve çam ağaçlarıyla çevrili yaylada fotoğraf tutukları da kartpostallık görüntüler oluşturan manzarayı da sıkça fotoğraflamaya çalıştı. Birçok dağcılık kulübü üyeleri de yürüyerek ulaştıkları yaylada gezinti yaptı. Yörede uzun yıllardır kalan emekli öğretmen-yazar Hasan Kalyoncu da mavi yıldız çiçeklerinin korunması hakkında bilinçli olunması gerektiğini vurgulayarak "Burada katlı beton evlerin yapıldığını görüyorsunuz. Bu evleri yıkmak kolay değil onları doğaya uygun hale getirmek için proje geliştirmek lazım. Mavi yıldız çiçeği Avrupa Birliği tarafından koruma altına alınmış bu çiçeği korumamız lazım çünkü soğanlı bir bitki bunu tahrip edersek bir daha yetişmez. Bu konuda da halkı bilinçlendirmek lazım" diye konuştu.

'DOĞAYI TEMİZ TUTMALIYIZ'

Manzaraya hayran kaldıklarını dile getiren Özgür Maşeroğlu da ziyaretçileri çevreyi temiz bırakmaları konusunda uyardı. Bir çiçeğin binlerce kişiyi yaylada bir araya getirdiğine işaret eden Özlem Akçay ise "Biz her çiçek açtığında buraya geliyoruz muhteşem bir doğa var. Bu kadar güzelliği insanların kaçırmasını istemiyorum. Mutlaka 15 gün içinde herkes gelsin ama doğayı koruyarak ve severek" ifadesinde bulundu.

KADIRALAK YAYLASI

Trabzon'un Tonya İlçesi'ne 9 kilometre uzaklıkta bin 300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan ‘Mavi yıldız’ çiçekleri ile maviye bürünüyor. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, ince uzun yapraklı çiçek Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu nadir bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edildi. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay gölle yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.

Çanakkale'de, Otizmli gençler mavi balonlarla yürüdü

Çanakkale'de, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, 'Fark et, kabul et, bizimle yürü' sloganıyla Otizm Farkındalık Günü yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü yürüyüşü düzenlendi. 'Fark et, kabul et, bizimle yürü' sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş, kordon boyunda Golf Çay Bahçesi önünden başladı. Yürüyüşe Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ersin Fırat, otizmli öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Golf Çay Bahçesi önünde başlayan ve Morabbin Parkı önünde sona eren yürüyüşte renkli görüntüler ortaya çıkarken otizmli genç, öğrenci, öğretmen ve katılımcılar ellerinde taşıdıkları mavi balonlarla 'Fark et, kabul et, bizimle yürü' mesajı verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ersin Fırat, "Bütün bireylere, aile fertlerine şunu ifade ediyoruz. Çocuğumuzla ilgilenelim. Farkındalığını görelim. Nasıl bir gelişim var. Bunun içinde yoğun ve özel bir eğitim sayesinde eğer otistik çocuğumuz varsa, bunun başarısını ve eğitimini sağlamış olacağız" dedi. Otizm Farkındalık Günü yürüyüşü etkinliği, Otizmli gençlerin 2 Nisan Dünya Otizm Günü'nü şarkılar eşliğinde oynayarak kutlaması ile sona erdi.

