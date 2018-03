DHA YURT BÜLTENİ-3

'Biz burdayız' diyen Anadolu Farm'ın kurucusu, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı (GENİŞ)



Kayseri'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm'ın kurucusu olduğunu söyleyen İsa Karademir, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Karademir, bir hafta önce operasyonlar başladığında, "Biz buradayız, bir yere kaçmıyoruz" diye açıklama yapmıştı.

Kayseri merkezli yaklaşık, faal 4 bin 500 ortağı bulunan, 'Tauk' adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşırken üyelerinden 90 milyon TL topladığı saptanan 'Ekolium A.Ş. Anadolu Farm' şirketiyle ilgili MASAK'ın ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Operasyon sürerken 21 Mart'ta şirketin kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, "Anadolu Farm'ın 44 bin üyesi var. 4 bin 500 yatırım yapan üyemiz var. Şu anda biz ilgili banka hesap hareketlerini ilgili bakanlığımız müfettişlerine sunmaktayız. Basında çıkan 200 milyon açıklaması tamamen asılsızdır. Bunun 3'te biri gibi bir rakam telaffuz edebiliriz. Zaten bunu bakanlık müfettişleri net bir şekilde açıklayacaktır. Şu anda şirketimize ait 5 tane restoranımız vardır ve inşaatı devam eden restoranlarımızda vardır. Sadece Ekolium şirketine ait hesaplar vardır. Yatırımlarımızı devletimizin bankalarında topladık. Şirket hesaplarımız şu anda denetimden dolayı bloke edilmiştir. Şirketimizle ilgili kurumlara ihtarını çekmiştir. İhtara nazaran bankalar cevabını vermiştir. Bankalar MASAK tarafından bir bloke olduğunu söylemiştir. Buna istinaden süreci ilerletmekteyiz. Burada biz ödemelerimizi yeniden açmamız için doğal olarak şirketimize ait hesaplardaki blokelerin kalkması lazım. Şirketimizin yurt dışıyla herhangi bir bağlantısı yoktur. 2 aydan beri yaşanan süreçle ilgili mücadele ediyoruz. Müfettişlere bizzat kendimizi ifade ediyoruz. Durum böyle olunca da artık biz 'kaçtı, göçtü' gibi yalan yanlış haberler çıktı. Biz kayıplara karışmadık. Üyelerimiz aleyhimizde haberlere inanmasınlar. Şu anda biz Kayseri'deyiz. Bir yere gittiğimiz yok. Bu süreçte restoranlarımızla kendimiz ilgileniyoruz. Allah'ın izniyle bu süreci biz atlatacağız. Üyelerimizden destek bekliyoruz. En kötü durumda şirketimizin mevcut mal varlığı insanların senetlerine istinaden ana paralarını ödeyebilecek durumdadır" dedi. Tüm mal varlığına el konulan İsa Karademir de takibe alındı. 23 Mart'ta yurt dışına çıkma girişimi üzerine polis, kendisini kurucu üye olarak tanıtan, ancak firmanın şube müdürlerinden biri olduğu belirlenen İsa Karademir'i 25 Mart'ta gözaltına aldı. 2015'te bir banka şubesinde çalışmaya başlayan, 2017 yılında buradan ayrılıp Anadolu Farm'ı kuran Karademir, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 'bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

İsa Kandemir in açıklamaları



Düzce'de sis etkili oldu

Düzce'de sis etkili olurken, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde Düzce'de sis etkili oldu. D-100 Karayolu ve kent merkezinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Özellikle bağlantı yollarında ve kavşaklarda sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

-Şehir merkezinden görüntü

-Trafikten görüntü

Bankta unutulan çanta, paniğe neden oldu

Konya'da bir bankta unutulan ve bomba olabileceği şüphesiyle imha edilmeye hazırlanan çantanın sahibi gelince, içinde Kuran ve dini kitapların olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Zafer Meydanı'nda meydana geldi. Bankta bir çantanın olduğunu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine gelin polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından bomba olabileceği şüphesiyle imha edilmek için uzman ekip çağrıldı. Uzman ekibin gelmesi beklenildiği sırada çantanın sahibi geldi. Çantanın içinden de Kuran ve dini kitaplar çıktı. Ardından çanta sahibine teslim edildi.

-Çantadan detay

- Alınan önlemden detay

- Sahibinin gelmesi çantanın içinden kitapların çıkartılması

Kayseri'de komandoların zorlu eğitimi

Türkiye'nin en en özel birliği olan,Güneydoğu'da,Fırat Kalkanında, Zeytin Dalı operasyonlarında bölücü terör örgütü militanlarının korkulu rüyası olan ve adeta her biri kahramanlık destanı yazan 1.Komando Tugayı personeli, Kayseri'de Erciyes eteklerinde, Güneydoğunun coğrafi şartlarını aratmayan arazide gerçek mermilerle her günü sıkı bir eğitimden geçiriliyor

Sabah sporu ve kahvaltıyla güne başlayan mavi bereli paraşütçü komandolar, sızma parkurunda gerçek mermiler ve patlayıcılar arasında düşman mevzilerine sızdı. Komandolar daha sonra Güneydoğu , Irak ve Suriye'dekilerin benzeri alanda Türk bayrağı açıp, Komando andı okudu. Komandolar , tam teçhizatlı olarak dağcılık parkurunda, dağcılık teknikleriyle iplerle karşıdan karşıya geçiş, yaklaşık 10 metrelik kuleden inişi gerçekleştirdi. Komandolar EYP dershanesinde el yapımı patlayıcılar konusunda, uygulamalı olarak patlayıcı tuzaklı eğitimden geçirildi. Eğitimde düşük çaplı patlayıcılarla tuzaklanmış bina girişleri, pencereleri,Türk bayrağı, kitaplar, ev eşyaları komandolara tek tek gösterildi. 4 bin 900 kaloriyi yemeklerini duayla yiyen, sahra ocaklarında pişen poğaça, kek gibi yiyecekler ve sıcacık çorba içen subay, astsubay , uzman çavuşlar ve askerler daha sonra başta Güneydoğu, El Bab ve Afrin'de öne çıkan meskun mahal atış teknikleri konusunda gerçek mermilerle eğitim yaptı. Cadde , sokak ve bina içinde çift koldan ilerleme ve atış tekniklerini gerçek tüfek ve tabancalarla gerçekleştiren komandolar atışta yüzde yüze yakın isabet ile parmak ısırttı.

SIZMA PARKURUNDA GERÇEK MERMİ VE BOMBALAR, PATLAYICILAR KULLANILIYOR

Kayseri'de kent merkezindeki Köşk Kışla ve Talas ilçesindeki Zincidere mahallesindeki Orgeneral Vecihi Akın Kışlasında eğitim görerek, ülkemizin yurtiçi ve yurt dışı operasyonlarında en önde görev alan komandolar önce tam techizatlı ve gerçek mermilerle , patlayıcılarla icra edilen Sızma parkuruna giriyor. Sızma harekatı, komandoların düşmanh ateşi altında, mevkilere yaklaşma hareketi olarak baslıyor. Tel örgülerle dolu,ş taşlı ve ktayalı arazide mavi bereliler, üstlerinden geçen düşman ateşi altındra mermi ve patlayıcıların ses farkını hissedip, muharebe korkusunu yenip, kendilerine olan güveni artırıyor. Dağcılık parkurunda ise, hava,arazi ve gizlilik ön planda tutularak, ya harekatta dağcılık teknikleri kullanılıyor.Subay, astsubay, uzman çavuş ve erbaşlar , geçilmesi mümkün olmayan dağlık arazide düşman kuvvetlerine, sarp kayalıklara ve kötü hava koşullarına kafa tutarak, özel donanım malzemeleriyle yüksek kulelerden iplerle geçiş ve sarkmayı, ip üzerinde karşıdan karşıya geçme eğitimini alıyor.

ATIŞLAR CADDE SOKAK VE BİNALARA GÖRE AYARLANIYOR

Son dönemlerde özellikle il, ilçe ,belde ve köyler ile mahallelerle önem kazanan mücadelede teröristlere karşı meskun mahal atış teknikleri gösteriliyor. Bu eğitimde komandolara yakın mesafeden hedeflere süratle ve etkin şekilde, ayakta veya yatarak ateş etmenin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gerçek mermilerle yapılıyor. Eğitimde piyade tüfeği ve tabanca ile atışların isabet oranlarını artırmak, personelin beklenmeyen hedeflere karşı acil atış teknikleri hedef alınıyor. Komandolar cadde, sokak ve bina içinde çift koldan ilerleme,köşelerden çabuk ateş etme, ilerleme ve ilerleyiş sırasında atış teknikleri de uygulamalı olarak üst rütbeli komutanlar tarafından gösteriliyor.

EYP PATLAYICILAR KONUSUNDA DERSHANEDE EĞİTİM

Komandolara, teröristlerin son zamanlarda sıkça kullandığı el kapımı patlayıcılar ve tuzaklama konusunda da dershanede eğitim veriliyor. ders sırasında tuzaklanan her türlü malzeme tek tek anlatılıyor. Gerek açık razide gerekse kapalı ortamların bir benzerinin canlandırıldığı eğitimlerde düşük ayarlı patlayıcılar kullanılarak, komandolara olası patlamaların nasıl olacağı gösteriliyor.Teröristlerin kapalı mekanlarda kapı, pencere, Türk Bayrağı, Kur'anı kerim başta olmak üzere kitap, yastık, yorgan, mutfak eşyalarını özellikle de büyük ve küçük bütangaz tüpleriyle patlayıcı yaptıkları bunların, çekme,basma, itme ve kumanda ile patlattıkları anlatılıyor.

KARAVADALARDA MÜKEMMEL

Komandoların eğitim kadar kahvaltı ve yemeklerine de özen gösteriliyor. Mavi berelilerin kumanyaları her ögün için 4 bin 900 kaloriden az olmamak üzere düzenleniyor.4 kap yemekten önce komandolar yemek duası yapıyor. bu arada gerek eğitimde gerekse yurt içi ve yurt dışı harekatlar sırasında Mehmetçiğe, seyyar mutfakta pişirilen sıcacık kek,pogaça, ekmek, çorba ve iki kap sıcak yemek ekstra veriliyor. Özellikle paraşüt atlayışları sonrası personele moral ve motivasyon için atlayış yaptıkları alanda seyyar mutfaktan çay v e pogaçalar ikram ediliyor

-Komandoların sürünerek sızma hareketi

-Komandoların gerçek mermi kullanırken görüntüsü

-Dağdaki komandolardan görüntü

-Komandoların yemek üretim yeri ve çıkarılan pohaça ve ekmekler

-Komandoların atış poligonuna hareketinden görüntü

-Bomba koyularak tuzaklanan kapının patlaması

-Canlı bomba olarak hazırlanan yeleğin patlaması

-Komandoların ip üzerinden yürüyerek Türk bayrağı açması

-Komandoların yemek duası

-Drone ile havadan çekilen görüntüler

- Diğer görüntüler



Kaz gelen yerden evini esirgemedi



Muş'ta, geçen yıl oturduğu evi satıp kaz çiftliği kuran Fırat Çelik (29), kuluçka makinesiyle haftada 250 civcive sahip oluyor.

Muş'ta yaşayan evli 2 çocuk babası Fırat Çelik, evini satarak kurduğu kaz çiftliğinde Tekirdağ'dan getirdiği 240 kazı yetiştirip yumurtalarını aldıktan sonra kuluçka makinelerinde civciv elde ederek yetiştiriciliğe başladı. Muş'ta ticari amaçlı kaz yetiştiriciliğinin olmadığını söyleyen Fırat Çelik, Derecik köyünde kendisinin bu işi yapmaya başladığını bildirdi. Yılda 3 ile 4 bin arasında kaz yetiştireceğini belirten Çelik, "Bir fırında işçi olarak çalışıyordum. Muş'ta evimi 167 bin liraya satıp, kaz yetiştiriciliğine başladım. Elde ettiğim 15 günlük civcivleri 35 liradan, yetiştirdiğim kazları ise 100 ila 130 lira arasında satıyorum. Tamamen doğal ortamda ve organik olarak yetişen kazları, Ankara ve İstanbul'daki toptancılara satıyorum. Kaz gelen yerden evimi esirgemedim ve kendi işimin patronu oldum. Organik kazlara ilgi oldukça fazla. Devlet desteği aldığım takdirde üretimi arttıracağım" diye konuştu.

-Kazların kümesten çıkışından detaylar

-Kazların yemlenmesi

-Kazların dere sularında yüzmeleri

-Kaz yumurtalarının toplanması

-Civcivlerden detaylar

-Kuluçka makinesinden detaylar

-Yeni yumurtadan çıkmış civcivlerden detaylar

-Röportaj

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Huzur ve güven olunca yatırımları konuşuyoruz

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Hizan ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Vali Ustaoğlu, bölgenin her türlü kahrını çeken bölge halkının artık terörü değil, yatırımları konuşacağını söyledi.

Vali Ustaoğlu, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, 10. Komando Tugay Komutanı Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir, Kurum amirleri ile birlikte Hizan ilçesine geldi. Kaymakam Bülent Hamitoğlu tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, asayiş toplantısını ardından Hizan Yatılı Ortaokulu'nda köy muhtarlarıyla biraraya geldi. Hizan’ın en kıymet verilen ilçelerin başında geldiğini, tarihi misyonu ve yetiştirdiği şahsiyetlerle önemli bir yerinin olduğunu belirterek şöyle konuştu: "İnsanlarımız topraklarını işlemeye başlamış. Huzur ve güvenin üst düzeyde olması da bizler açısından çok memnuniyet verici bir durum. Yıllardır bu coğrafyanın hain terör örgütünden dolayı çektiği sıkıntıların en fazlasını sizler çekiyorsunuz. Bu coğrafyada sizler yaşıyorsunuz. Acınızla, hüznünüzle geçirdiğiniz o sıkıntılı günleri en fazla derinden hisseden sizlersiniz. Biz de diyoruz ki bu sıkıntıların bertaraf edilmesi adına devleti ile milleti ile kenetlenmiş, yekvücut olmuş tüm birliğin kardeşliği tesis edilmesi adına yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar emniyet ve huzurun en üst düzeyde yaşanacağı bir ilçe olacaktır. Bundan dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum." Vali Ustaoğlu, terörle mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin tek başına vereceği bir mücadele olmadığını da belirterek, "Gelinen nokta da burada vatandaşıyla kucaklaşan, etle kemik gibi olan devleti ile milletiyle şu an iç içe olduğumuz huzurun ve güvenin hep birlikte olduğu günleri burada görüyoruz" dedi. Huzur ve güvenle birlikte artık yatırımların konuşulmaya başlandığını anlatan Vali Ustaoğlu, “Cumhurbaşkanımız geçen yıl Hakkari’de tüm meraları ve yaylaları açtı. Biz de Bitlis’te Tüm yaylaları ve meraları tarıma ve hayvancılığa açıyoruz. Ama sizden istediğimiz bir şey var. Sakın sizlere yıllardır bu acıyı yaşatan, bu sıkıntıyı yaşatan, sizlerin en yakınlarınızı, canlarınızı zaman zaman alan bu hain terör örgütüne yol vermeyin. Bunlara yol vermek isteyenlerin önüne geçerek buradaki güvenlik güçlerimize yardımcı olun. Bu hainleri bu bölgede barındırmayacağız. Bu insanlar burada 2-3 gün gıda bulamazlarsa açlıktan ölüp gidecekler. Nerden buluyorlar bu gıdaları? Onu için el birliği ile burada devletin gözü ve kulağı olacaksınız. Devletin işiten kulağı gören gözü olacaksınız. Kader birliği yaptığımız bu coğrafyada hüznümüzü de kederimizi de paylaşıyoruz" diye konuştu.

-Vali İsmail Ustaoğlu'nun Hizan Kaymakamlığı önünde karşılanması

-Vali ve beraberindekilerin güvenlik toplantısı yapmaları

-Vali Ustaoğlu'nun vatandaşlarla tokalaşması

-Muhtar toplantısına katılması

-Vali Ustaoğlu'nun konuşması

-Salondan detay görüntüler

Kadehlere insan karikatürü çiziyor

Bursa'da yaşıyan 27 yaşındaki Nurseda Arıtürk, insanların karikatür çizimlerini kahehlere işleyerek hem sanatını ortaya koyuyor hem de hediyelik eşya olarak satışını yapıyor.

Bursa'da özel bir GSM şirketin çağrı merkezin de çalışan ve boş zamanların da karikatür çizerek kendine hobi edinen Nurseda Arıtürk, Türkiye'de bir ilke imza attı. Kağıda çizdiği karikatürlerin yanı sıra, kadeh ve bardakların üzerine insanların karikatürlerini işleyen ve hediyelik eşya olarak satan Arıtürk, yoğun talep olmasından dolayı yetişemiyor. Çocukluktan bu yana resim çizmeye merakı olduğunu belirten Arıtürk, yaptığı karikatürlü kadehleri Türkiye'nin dört bir yanına hediyelik eşya olarak satıyor.

"TÜRKİYE'DE OLMAYAN BİR ŞEYİ YAPMAK MUTLU EDİCİ"

Boş zamanlarında karikatür çizdiğini daha sonra da böyle bir teknik geliştirerek kadehlere çizim yaptığını belirten Arıtürk, "Yaklaşık bir yıldır kadehlere karikatür çiziyorum. Aslında 1 yıl önce keşfettim ve yapmaya başladım. Şuan Türkiye'de bunu yapan yok. Türkiye'de olmayan birşeyi yapmak beni mutlu etti. Önce bir kaç deneme yaptım. Denemelerin ardından başarılı olduğumu gördüm. Karikatürleri çizebilmek için insanlardan fotoğraf alıp, kıyafetleri ve saçları gibi belirli özelliklerini karikatürize ederek kadehlere işledim. " dedi.

TALEP YAĞIYOR

Bu işe önce hobi olarak başladığını belirten Nurseda Arıtürk, "Evde kendi kendime birşeyler çizerek başladım. Daha sonra insanların bana fotoğraflarını göndererek taleplerine üzerine işledim, İnsanlar, ailesinin, eşlerinin, çocuklarının hatta evcil hayvanlarının fotoğraflarını yollamaya ve kadeh siparişi vermeye başladı. Bu sürede bende kendimi geliştirdim. Hobi olarak başladığım bu işte hem sanatımı gerçekleştiriyorum hemde para kazanıyorum. Karikatür işlediğim kadehleri 50 liradan satışa sunuyorum. Siparişlerini alan insanlardan aldığım geri dönüşler beni mutlu ediyor. Zahmetli bir uğraş, hata yapma şansımız yok. Siparişi aldığım bir kadehi tamamlamam 5 saati bulabiliyor. " diye konuştu.



-Nurseda Arıtürk'ün karikatür çizmesi

-Karikatürleri kadehlere işlemesi

-Hazırlanmış kadehlerden görüntüler

-Boya ve malzemelerden görüntüler

-Röportaj

Baba mirası kolonya formülü sır gibi saklanıyor

Yalova’da 1990 yılında merhum Kemal İnan tarafından piyasaya sürülen “Yalova Geceleri" isimli kolonyanın formülü İnan'ın 3 çocuğuna miras kaldı. 2010 yılında vefat eden tanınan kolonyacı Kemal İnan’dan firmayı devralan oğlu Gökmen İnan ile kızları Arzu İnan Dilsizoğlu ve Burcu Demirkan, üretimi, çeşitlendirerek sürdürüyor. Yalova’nın markası olan Yalova Geceleri isimli 28 yıllık kolonyanın formülünü sır gibi sakladıklarını söyleyen Arzu İnan Dilsizoğlu, "Kolonyanın formülü babamızdan bize miras kaldı. Formülü üç kişiden başka kimse bilmiyor" dedi.

Yalova Geceleri isimli kolonya, kendine has kokusuyla Yalova’nın bir markası haline geldi. Yurt içi ve yurt dışında Yalova’dan hatıra olarak birçok eşe dosta ve kişiye hediye edilen Yalova Geceleri isimli kolonyanın formülü ise firmayı kurduktan sonra yaşamını yitiren Kimal İnan'ın çocukları tarafından bir sır gibi saklanıyor. 1995 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen ve kısa sürede markalaşan Yalova Geceleri’nin sahtesine karşı ise firma sahipleri hukuk mücadelesi veriyor.

FORMULÜ 3 ÇOCUĞUNA MİRAS KALDI

Kemal İnan tarafından kurulan firma tarafından 1990 yılında uzun ve titiz çalışmalar sonucu Yalova Geceleri isimli kolonyayı üretti. Kemal İnan’ın 2010 yılında vefatının ardından kolanyanın formülü çocuklarına miras olarak kaldı. Bunu sır gibi sakladıklarını söyleyen Kemal İnan’ın kızı Arzu İnan Dilsizoğlu, “Firmamız 1960 yılında Trabzon’dan Yalova’ya gelen babam tarafından kuruldu. Sonrasında 1990 yılında Yalova Geceleri isimli kolanya yı üretip 1995 yılında tescil ettirdik. . Bizler de ardından ‘Akdeniz Akşamları’, ‘Yalova Hatırası’, ‘Yalova Esintisi’ ve ‘Yalova Life’ isimli ürünleri tescil ettirip piyasaya sürdük. Yalova Geceleri ismi Yalova ile özdeşleşti. Babam 2010 yılında vefat etti. O günden bugüne biz kardeşler olarak sürdürüyoruz. Bu gizli bir formül. Üç kardeş biliyoruz sadece. Üçümüz de üretim yapabiliyoruz ama onun dışında hiç kimse bilmiyor. Babadan bize miras kaldı bu formülö dedi.

BİR KOLONYA BİR ŞEHRİ TANITIYOR

Kolonyanın, Yalova’nın adının duyurulmasına katkı sunduğunu söyleyen Dilsizoğlu, “Neden Yalova Geceleri? Yalova’ya özgü hiçbir şey yoktu o yıllarda. Hala da yok. Onun için babam ‘geceleri’ diyerek de değişik olmasını düşünmüş. Hakikaten hem ismi hem de kokusuyla ses getirdi. Bir şekilde bu kolonya ile Yalova’mızın adını duyuruyoruz, Yalova’yı tanıtıyoruz. Tüm Türkiye’ye ve yurt dışına gönderiyoruz. Oldukça beğeniliyor. Kokularımızın bir de sabunlarını yaptık. Bu sabunlar da aynı bu koku gibi kokuyor. Sabunlarımızı da oldukça beğenildi. Yalova Geceleri’nin en büyük özelliği kalıcı olması ve 7 çeşit esansın karışımıyla meydana gelmesi. Bu ürünü değişik ambalajlarda satıyoruz" diye konuştu. Yalova’da Kirazlı Sanayi Sitesi’nde üretimi yapılan kolonyaların üretim aşamaları da personelden gizli tutuluyor. Personel yalnızca şişe dolum ve etiketleme ile paketlemede görev yapıyor.

-Genel satış merkezinden görüntü

-Röportaj

-Üretimhaneden röportaj

-Üretimhaneden detay görüntüler

-Detaylar

ÖZEL-'Stresi kontrol altına alabilirsiniz'

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Psikoloğu Elif Beydağı, spor, sağlıklı beslenme ve doğru nefes almayla stres kontrolü yapılabileceğini belirtti.

Psikolog Elif Beydağı, stres, stres nedenleri ve stresle baş etme yolları hakkında faydalı bilgiler verdi. Beydağı, insan vücudunun stresle baş etmek için farkında olmadığımız tepkiler verdiğini ifade etti. Stresin varoluşun tehdit edildiği zaman ortaya çıktığını aktaran Beydağı şunları söyledi: "Stres varoluşun tehdit edildiğinin algılanmasına karşı verdiğimiz bedensel, zihinsel ve psikolojik tepkilerimizdir. Peki nedir bu ‘Strese verilen anlık tepkilerimiz?' Bu tepkileri farkında olduğumuz ve farkında olmadığımız tepkiler olarak 2'ye ayırabiliriz. Farkında olduğumuz tepkiler; kalbin hızlı hızlı atması, iskelet kaslarımızın kasılması, soluk alış-verişimizde artış, ellerin ve ayakların soğuması, tüylerin diken diken olması ve tuvalete gitme ihtiyacı vb. tepkilerimizdir. Kendi vücudumuzun fark edemediği tepkiler ise; beyin kimyamızın ve beden kimyamızın değişmesi, göz bebeklerimizin genişlemesi, kortizol, kortizon ve tiroid hormonlarının artışı, cinsel hormonların azalması, sindirim sisteminin yavaşlaması gibi tepkilerimizdir."

'STRES FİZİKSEL HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR'

Stresin fiziksel hastalıklara da neden olduğunu belirten Elif Beydağı, fiziksel hastalıkların neredeyse tümünün psikosomatik olduğunun altını çizerek, "Bu hastalıklar, zihnin bedenden etkilenmesi sonucu ortaya çıktığını söyledi. Buna ek olarak zihinsel durumlar, başlatıcı ya da ara değişken olabilir. Zihin bedeni zayıflatır ve patojenler ortaya çıkarak, bedenimizi ele geçirir. Hastalıklar bu şekilde ilerler" şeklinde konuştu.

'SPORLA STRESİMİZİ YÖNETİBİLİRİZ'

Stresle baş etme yollarını da anlatan Beydağı, özellikle spor ve sağlıklı beslenmenin etkili olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Stresi yönetebiliriz fakat burada amaç tüm stresi ortadan kaldırmak değil, stresin varlığını üst düzeyde performans oluşturmak için bir motivasyon aracı olarak kullanmak. Bunun için öfke, üzüntü ve korkularımızın farkında olmak ve bunun için harekete geçmek bizim için önemli. Aynı zamanda; öfke, üzüntü ve korkunun vücudumuzda salgıladığı hormonların birikmesinin önüne geçmeye çalışmalıyız. Kortizol, kortizon ve tiroid hormonlarını enerji harcayarak dışa atmamız gerekir. Bunun içinde spor yapabiliriz. Spor yaparak enerji harcadığımız takdirde bu hormonlar vücudumuzda birikmez. Doğru nefes aracılığı ile sistemimizi daha iyi çalıştırarak, iyi beslenme ve iyi uykuyla stresimizi yönetebiliriz."

- Hastane

- Elef Beydagı'nın hastalarla ilgilenmesi

- Beydagı'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

