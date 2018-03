DHA YURT BÜLTENİ - 3

Komandoların katıldığı sınır ötesi operasyonda 55 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakurk-Kani Rash bölgesinde başlatılan sınır ötesi operasyon devam ediyor. Komandoların katıldığı operasyonun başlangıcından bugüne kadar 55 terörist etkisiz hale getirildi. Türk savaş uçaklarının hava harekatı ile katıldığı operasyona sınırdaki topçu birlikler de destek veriyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile 21 Mart'ta operasyona katılan Derecik, Şemdinli ve Yüksekova'da birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

55 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin'in teröristlerden temizlenmesi kapsamında başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'taki Hakurk-Kani Rash bölgesinde de teröristleri etkisiz hale getirmek için komandoların katıldığı sınır ötesi bir operasyon başlattı. İlk olarak bölgeye giren komandalar 18 teröristi etkisiz hale getirdi. 20 - 21 - 22 Mart'ta bölgede oldukları ve saldırı hazırlığı içinde oldukları tespit edilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Türk savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen 3 ayrı hava harekatında 29 terörist etkisiz hale getirildi. Komandaların tarafından ise operasyonda 21 Mart tarihinde 3 ve 22 Mart tarihlerinde ise 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun başlangıcından bugüne kadar toplam 55 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

OPERASYON SINIRDA KONUŞLU TOPÇU BİRLİKLER DE DESTEKLİYOR

Zorlu arazi şartlarına rağmen komandaların kararlılıkla sürdürdüğü operasyona Kuzey Irak sınırında konuşlu olan topçu birlikleri de destekliyor. Keşif gözleme faaliyetlerinde teröristlerin kaldıkları tespit edilen bölgeler yapılan topçu atışları ile ateş altına alınıyor.

HULUSİ AKAR VE METİN TEMEL BÖLGEYE GİTTİ

Hakurk-Kani Rash bölgesinde başlatılan sınır ötesi operasyonu ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ve 2'nci Ordu Komutanı ile birlikte, 21 Mart'ta Derecik, Şemdinli ve Yüksekova'da birlik, karakol ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

BÖLGEDE TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI PATLAYICILAR TEMİZLENİYOR.

Operasyon kapsamında teröristler ile sıcak çatışmalar yaşanırken bir yandan da komandolar teröristlerin bölgeye önceden tuzakladığı tespit edilen el yapımı patlayıcı ve mayınları imha etme çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Çukurca Üzümlü sınır bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.



Görüntü Dökümü

-Operasyondan fotoğraf ve görüntü

ARŞİV

-Sınır bölgesinde yapılan operasyonlardan görüntü

Haber: Murat VAROL

Van'da PKK için silah satan 2 kişiye gözaltı



Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya gelir sağlamak için silah sattıkları belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda silah ve bu silahlara ait mahhimat ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Çaldıran ilçesi Evciler Mahallesi'nde, PKK/KCK terör örgütü adına uzun namlulu silah satılarak, örgüte finans sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli kişileri evlerinde yapılan aramalarda 2 AK-47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 6 şarjör ve 166 fişek, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 8 tabanca fişeği, 4 tabanca kabzası, 9 boş kovan ve 1 hücum yeleği ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Haber:VAN

Fakıbaba'dan Çiftlik Bank yorumu: Dolandırıcılar o kadar çok ki insanlar da uyanık olacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Çiftlik Bank'ı ne bilirim, ne tanırım, ne de görmüşüm. Önünde sadece çiftlik olduğu için millet tarım bakanını görünce hemen diyor ki 'Çiftlik Bank ne oldu?' 'Bank' kelimesi varsa bu 'bank' kelimesi beni hiç enterese etmez. Yani ben bankacı falan değilim. Dolandırıcılar o kadar çok ki insanlar da uyanık olacak arkadaşlar" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Afyonkarahisar programı kapsamında kadın girişimci Ünzile Dağdelen'in Genç Çiftçi Projesi desteğiyle açtığı istiridye mantarı üretim tesisini ziyaret etti. Kadın girişimcilerin bakanlık tarafından sürekli desteklendiğini ve bu girişimcilerin sayısının daha da artacağını belirten Bakan Fakıbaba, "Şunu gördüm. Kadınlar para kazandığı takdirde emin olun kadına şiddet de bitiyor. Kadına bırakın şiddeti saygı başlıyor. Öyle kadınlar gördüm ki eşlerini yanında çalıştırıyorlar. Çoluk çocuk hep beraber çalışıyorlar ve olay ortadan kalkıyor. Bunun için bizim kadınlarımıza önem vermemiz lazım. Çok desteklememiz lazım. Bunlar laf ile olmuyor. Bunu icraata geçirmek için kadının mutlaka ve mutlaka para kazanmasında çok büyük faydalar görüyorum. Bir erkeği düşünün akşam üstü evine geliyor yeterli parayı kazanamamış ve cebinde parası yok. Adam stresli ve sıkıntılı oluyor. En ufak bir şeyde sorunlar başlıyor. Ama düşünün erkek çok para kazanamamış. Ama eşi para getirmiş. Biraz da böyle pratik olarak konuştuğum için gördüklerimden dolayı. Ben Güneydoğu'nun evladıyım. Aslında Güneydoğu da kadınlara öyle değer verir ki kimse bilmez. Ama Güneydoğu denince kadın aşağılanır falan. Ama hiç de öyle değil. Ama bir de kadın para kazandığı zaman aile içerisinde saygı ve sevgi, eşler arasındaki sevgi ve saygı, çocuklara olan sevgi ve saygı çok farklı oluyor" dedi.

TOHUM AÇIKLAMASI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Fakıbaba, bir gazetecinin "Konya'daki Tarım Fuarında stantlarda sergilenen tohumların yerli tohum olmadığı ifade ediliyor. Yerli tohum üretimindeki son durum nedir?" sorusuna Fakıbaba, şunları kaydetti: "Dün Niğde'deydim. Türkiye'de ilk defa 8 çeşit patates tohumunu üretmişiz. 22 milyon dolar yılda ithalat yaparken, bundan sonra yılda 50 milyon dolar ihracat yapan bir ülke konumuna geliyoruz. Önümüz açık böyle basit şeylerle, 'işte efendim tohumu falandan alıyoruz, filandan alıyoruz' tabi ki hayat devam ediyor. Bazen alacaksınız ve satacaksınız. Genel toplama baktığınız zaman Türkiye'nin gidişatı gıda, tarım ve hayvancılıkta iyidir. Ben 'çok iyi' mi diyorum? Hayır tabi ki değil. Ama daha iyi olmamız lazım. Patateste hiç yerli tohumumuz yokken şimdi 8 çeşit yerli tohum üretimi yapıyoruz. Yani moral bozacak bir şey yok" diye konuştu.

'İNSANLAR DA UYANIK OLACAK'

Bir gazetecinin 'Çiftlik Bank' ile ilgili sorusunu da yanıtlayan Bakan Fakıbaba, şöyle dedi: "Çiftlik Bank'ı ne bilirim, ne tanırım, ne de görmüşüm. Önünde sadece çiftlik olduğu için millet tarım bakanını görünce hemen diyor ki 'Çiftlik Bank ne oldu?' 'Bank' kelimesi varsa bu 'bank' kelimesi beni hiç enterese etmez. Yani ben bankacı falan değilim. 'Anadolu farm' yani 'farm'ı (çiftlik) almış adam kimse anlamasın diye İngilizceden. Dolandırıcılar o kadar çok ki insanlar da uyanık olacak arkadaşlar. Bedavadan para kazanmak var mı? Emek sarf etmeden. Gece saat 1'di ben Niğde'den buraya geldim, sabah 8'de buradayız. Hayat devam ediyor ve çalışacaksın. Çalışana Allah verir. Bedavadan benim 10 liram bana ayda 5 lira getirsin yok böyle bir dünya. 100 liranın Türkiye'de ne kadar para kazanacağını insanlar bilmiyor mu? Ben size desem ki '100 lira ayda 25 lira para kazanacak', sen sorgulamaz mısın beni 'nasıl kazanacaksın kardeşim, bu para nereden gelecek, ne alacaksın, ne satacaksın.' Bunu insanların sorgulaması lazım. Bir yatırım yaparken buna bakmak lazım. İnşallah Türkiye'ye getiririz diye düşünüyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bakan Fakıbaba'nın gelişi

- Fakıbaba'nın protokol tarafından karşılanması

- Bakan Fakıbaba tesislerin içerisinde aile ile konuşurken

- Ünzile Dağdelen ve ailesinden detay

- Bakan açıklamaları

KAMERA- HABER: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR

Havva Nur azmetti, kanseri yendi

Antalya'da 16 ay önce yakalandığı kemik ve kemik iliği kanserini yenen Havva Nur Aydın (12), 5 ameliyat ve kemoterapi tedavisinin ardından tek başına yürümenin mutluluğunu yaşıyor.

Antalya'da oturan Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Havva Nur Aydın, ilk döneminde okul yolunda sağ ayağında ağrı hissetti. İlk başta çarptığını ya da düştüğünü düşünerek durumu ailesiyle paylaşmayan Havva Nur, ağrıları geçmeyince durumu annesine anlatınca doktora götürüldü. Ağrı kesici krem veren doktor, 'Geçmezse yine gelin' diyerek Havva Nur Aydın'ı tavsiyede bulundu. Dayanılmaz ağrıların ardından ultrason ve röntgeni çekilen, tetkik ve muayene sonucu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Havva'ya, yapılan biyopsi sonucu kemik ve kemik iliği kanseri tanısı kondu.

HASTALIK DÖRDÜNCÜ EVREDE

Havva Nur Aydın, hastalığın 4'üncü evrede olduğunu öğrendiğini, ardından üç ay kemoterapi aldığını anlatan Havva Nur Aydın, "Ardından ameliyatla tümörün alınması gerekti. Bu tür ameliyatların İstanbul, Ankara veya İzmir'de yapılabildiğini öğrendik. Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde ameliyatımı oldum, diz kapağım ve ayak bileğime kadar olan bölümden tümör ve kemiğim çıkartılarak protez kemik kondu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne döndüm ve kemoterapiye devam ettim" diye konuştu.

TEDAVİ YÜZDE 94 OLUMLU

Akciğerinde de 2-3 adet milimetrik kitleler olduğunu söyleyen Havva Nur, "Kitlelerle ilgili kemoterapi almaya başladım. Ayağımdaki tümörün tedavi sonrasındaki tetkiklerinde yüzde 94 olumlu yanıt geldi. Tedavim halen devam ediyor. İki ay sonra ilaç tedavim bitecek. Hastalığım nedeniyle dondurduğum okuluma devam edeceğim. İlaçlarım çok yorduğu için ara vermek zorunda kaldım" diye konuştu.

ANNEME, 'BEN YORULDUM' DEDİM

Şu an tüm değerlerinin düzeldiğini söyleyen Havva Nur, "Psikolojik olarak kendinizi düşürdüğünüz zaman, 'İstemiyorum' dediğiniz zaman, beyninizde bittiğinde, vücudunuz pes ediyor. Neredeyse yoğun bakıma kadar gidiyorsunuz. Ben böyle hissettiğimde yoğun bakıma kadar gittim, üç ay yoğun bakımda kaldım. Çünkü anneme, 'Ben yoruldum, artık tedavi olmak istemiyorum' demiştim. O da 'bu kadar savaştın, daha da savaşacaksın' dedi. Ama ben beynimde bitirmiştim ve yoğun bakımlık olmuştum. Şu an kendimi iyi hissediyorum. 'Misafirdi geldi ve gitti' diyorum. Ayağım kesilecekti, o da geçti, ameliyatlarım başarılı oldu" diye konuştu.

'İYİ HİSSETMEK' KİTABINI OKUYOR

Okumaya başladığı kitabın adının 'İyi Hissetmek' olduğunu, duygu ve durum tedavisine yardımcı olduğunu söyleyen Havva Nur Aydın, "Bu kitap kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Kendi kendinize psikolojinizi nasıl düzeltebileceğinizi anlatıyor. Bilişsel davranış terapilerinden bahsediyor. Yani duygu durumunuzun karmaşık olduğu zamanlarda, içinden çıkmayı öğretiyor. Özgüven aşılıyor. Kısacası bu kitabı okuyarak terapi olmaya çalışıyorum" dedi.

'56 KİLODAN 43 KİLOYA DÜŞTÜM'

Çok zor bir süreç yaşadığını kaydeden Havva Nur Aydın, "Aldığımız ilaçlar çok ağır, ilaçlar nedeniyle saç, kaş dökülüyor, bir şey yemek içmek istemiyor insan. Aşırı kilo kaybı oluyor. Ben 56 kilodan 43 kiloya düştüm. Hastalık sürecinde insanlar size tuhaf bakıyor. Ama bunlara aldırmamak gerekiyor, kimin ne zaman, ne olacağı belli olmuyor" şeklinde konuştu.

PROTEZ KEMİK VE DİZ TAKILDI

Ankara'da protez ameliyatı olduğunu, sol ayağındaki kemik ve kemik iliğindeki kanserli bölgelerin alındığını vurgulayan Havva Nur, "Diz kapağımdan, ayak bileğime kadar protez kemik kondu. Ameliyatım 8.5 saat sürdü. Bir hafta sonra kangren oldum. Dikişli bölgeyi açıp yeniden dikmek ve o bölgeyi temizlemek zorunda kaldılar. Ayağımla ilgili 5 kez ameliyat oldum" diye konuştu.

Şimdi koltuk değnekleri olmadan yürüyerek özgürlüğüne kavuştuğunu söyleyen Havva Nur Aydın, "Güzel havalarda dışarı çıkıp yürüyebiliyorum. Ayağımı kaybetmeden tekrar kullanmaya başladım. Önümüzdeki yıl tekrar okuluma başlayıp arkadaşlarımla buluşacağım" dedi.

16 AY KANSERLE MÜCADELEYLE GEÇTİ

Anne Hatice Aydın ise 16 ay öncesinin kemik kanserine karşı verilen mücadelenin başlangıç tarihi olduğunu söyledi. Hatice Aydın, "Havva Nur 4 aylık kemoterapi sonunda Ankara'da protez ameliyatına girdi. Sonrasında kemoterapi tedavisine devam edildi. Bu arada kanserli hücreler akciğerlerine kadar sıçradı. Yıldığımız zamanlar oldu. Kızımla birlikte üstesinden gelmeye çalıştık. 16 aylık mücadelemizde şu an hastalığın yüzde 70'lik bölümünü tamamlandık. Şu anda her şey yolunda, her şey güzel gidiyor. Tüm annelere ve bu hastalıkla mücadele eden çocuklara şunu söyleyebilirim, kesinlikle pes etmeyin, mücadeleden vazgeçmeyin, moral ve beslenme çok önemli. İlk hasta da son hasta da biz olmayacağız. Biz başardık, siz de başarın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Havva nur ve annesinin hastane bahçesinde görüntüsü

-RÖP 1: Havva nur

-Havva nur kitap okurken görüntüsü

-RÖP 2: Hatice Aydın ( Anne )

-Havva nur babası ile bahçede dans ederken görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA

=========================================

Öldürülen sevgilisine mezar yaptırdı

Adana'da tartıştığı Hüseyin Az'ın (28) öldürdüğü arkadaşı Cebrail Yılmaz'a (22) sevgilisi Yaren T., mutlu günlerin hatırası için mezar yaptırdı.

Olay, 20 Mart'ta Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olan Cebrail Yılmaz, iddiaya göre soygunlardan el elde ettiği kazancını birlikte olduğu Yaren T. ile harcamaya başladı. Bir süre önce kiraladığı otomobille kaza yapan Yılmaz, otomobilin hasar masrafını ödemede zorluk çekince arkadaşı Hüseyin Az'dan 400 lira borç aldı. Yılmaz'ın bu parayı da Yaren T. ile harcadığını öğrenen Az, tepki gösterdi. Olay günü birlikte içki içen Az, arkadaşı Yılmaz'a, "Hırsızlıktan kazandığın paraları kız arkadaşınla harcıyorsun. Borcu benden alıp, onu da yedin" dedi. Kavganın büyümesi üzerine Az, yanında bulundurduğu ruhsatız tabancayla Cebrail Yılmaz'a ateş etti. Özel hastaneye kaldırılan Yılmaz yaşamını yitirdi.

ÖLÜM HABERİ ALIR ALMAZ MEZAR YAPTIRDI

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için harekete geçti. Yılmaz'ın öldüğünü öğrenen Yaren T. ise acı haberi telefonda aldıktan hemen sonra mezar ustasını aradı. Yaren T., Yılmaz'ın ailesinden habersiz yaptırdığı mezarın taşına ise, 'Dilimde sen, kalbimde sen, duamda sen, seni seven ailen' diye yazdırdı. Otopsisi tamamlanan Yılmaz'ın cenazesi ise defnedilmek üzere Küçükoba Mezarlığı'na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın cenazesi sevgilisi tarafından yaptırılan mezara defnedildi. Katil zanlısı Hüseyin Az ise, yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

- Zanlının Adana Emniyet Müdürlüğü'den çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Adana Emniyet Müdürlüğü tabelası

- Öldürülen Cebrail Yılmaz'ın sağlık görüntüleri

SÜRE:01'16" BOYUT:78,1MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA

İranlı turistler köpük partisinde eğlendi

Antalya'nın Kemer ilçesine tatil için gelen İranlı turistler sezonun ilk köpük partisinde eğlendi.

Kemer merkezindeki bir otelin sahil kısmında turistler için sezonun ilk köpük partisi yapıldı. Köpük partisine ağırlıklı olarak İranlı turistler katılırken, Avrupalı ve Rus müşteriler de sezonun ilk partisini kaçırmadı. Hava sıcaklığının 21 derece hissedildiği ilçede turistler köpükler içinde şarkılar eşliğinde eğlendi. Otelin Genel Müdürü Yunus Can, "2018 sezonu beklediğimiz gibi güzel başladı. İranlı turistlerden de beklediğimiz sayılara ulaştık. Onlara yazı erken yaşatalım, yazın havasını yaşatalım düşüncesiyle köpük partisi yaptık. Eğlendiklerini gördük. Diğer Avrupalı ve Rus misafirlerimiz de katılımda bulundu. Neşeli partilerimiz oluyor ve müşterilerimizi eğlendiriyoruz. Gece partiler ve sanatçılarla da onları elimizden geldiği kadar mutlu etmeye çalışıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Köpük makinesi detayı

- Köpük partisinin yapıldığı alandan genel detay

- Köpükte dans eden İranlı turist detay

- Çocuğunu cep telefonuyla videoya çeken İranlı turist

- Köpük detayı

- İzleyenler detay

- Köpük partisinden detaylar

- Genel Müdür Yunus Can röportaj

- Köpük partisi detay

- İzleyenler ve köpük partisi detayı

198 MB /// 01.45" (HD)

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya)