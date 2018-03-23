DHA YURT BÜLTENİ-3

1)KOCAELİ VE SAKARYA'DA HER YER TOZA BULANDI

KOCAELİ ve Sakarya'da toz taşınımı nedeniyle her yer toza bulandı. Araçlar tozla kaplanırken, oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluştu.Kocaeli ve Sakarya'da gece toz taşınımı yaşandı. Kocaeli'de sabah bulanık bir hava ile karşılaşanlar araçlarının toza bulandığını gördü. Yola çıkacaklar araçlarının camlarını temizledi. Sabah iş yerlerine gidenler D-100 Karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara girerek araçlarını yıkattı. Oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluştu. Oto yıkamacılar oluşan yoğunluk nedeniyle aralıksız çalışmak zorunda kaldı. Akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümünde çalışan bir kişi, "Araçlar tozla kaplandı. Araçlarını yıkatmak isteyenler nedeniyle ilk defa bu kadar yoğunlukla karşılaşıyoruz" dedi. İşe giderken aracını yıkatan Filiz Bozan ise, "Bütün araçlar tozla kaplandı. Aracımızı yıkatmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Oto yıkamacıda sırada olan araçlardan görüntü

Tozla kaplanan araçlar

Sürücülerle röp.

Araçları yıkayan çalışanla röp.

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(Haber: Ergün AYAZ-Kamera Uğur AYDIN-İZMİT(Kocaeli), ()

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2)EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, POLİSLERDEN KAÇTI

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil, kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilin surücü, ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi. Saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu'nda devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelindikleri 31 SD 667 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' itharına uymayan otomobil, kaçmaya başladı. Polis ekiplerini peşi takan otomobil, önce Girne Köprüsü'nden Seyhan ilçesine geçiş yaptı. Buradan Fuzuli Caddesi, ardın Seyhan ve Debboy Caddesi'ni takiben Güneşy Kuşak Bulvarı'na giren otomobil, sonrasında ise Eminağa Caddesi üzerinden devam etti. Polislerin caddeyi kapattığı gören otomobil sürücüsü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kaçış sırasında polis araçlarını çarpan otomobil sürücüsü, Manisalı Alibey Caddesi'ne çıktığı sırada önünü kesen polisler tarafından yakalandı. İsmi açıklanmayan otomobil sürücüsü ile yanında yolcu konumundaki kişi, gözaltına alınarak Hürriyet Polis Karakolu'na götürüldü. Otomobil sürücüsünün ehliyeti olmadığı için kaçtığını söylediği belirtildi. Otomobilde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarından görüntü

- Aracın başındaki polislerden görüntü

- Gözaltına alınan şüphelilerden görüntü

- Şüphelinin 'Arkadaşa dur dedim, durmadı" demesi

- Otomobilin ehliyetsiz sürücüsünden görüntü

- Sürücünün çekip gazateciye tekme atmaya çalışması

- Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

- Otomobilden görüntü

- Otomobilin polis araçlarına çarpması sonucu oluşan kaza izinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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3)9 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYE YE GÖNDERİLDİ

Kayseri'de 3 gün önce 18 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 85 askeri personele yönelik yapılan operasyonda sorgusu tamamlanan 9 kişi adliyeye gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'nce (KOM), Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 20 Mart'ta Kayseri merkezli 18 ilde, 85 askeri personele yönelik FETÖ/PDY operasyonda gözaltına alınan sorgusu tamamlanan 9 kişi geniş güvenlik önlemleri altında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından gözaltındaki 9 askeri personel hakim karşısına çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Sorguları biten muvazzaf askerlerin adli tabipliğe getirilişi

- Sağlık kontrolleri sonrası polis minibüsüne bindirilmesi

- Diğer detaylar

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, ()

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4)BAZANIN ARASINDA BOYNUNU SIKIŞTIRAN ÇOCUK ÖLDÜ

ADANA'da içinden kıyafet almak için açtığı bazanın kapanması sonucu boynu sıkışan 10 yaşındaki Caner Keskin, yaşamını yitirdi.Seyhan ilçesi Büyükyalmanlı Mahallesi'nde oturan Keskin ailesinin çocukları Caner Keskin, elbiselerini almak için bazayı açtı. Ancak bu sırada baza aniden kapandı. Boynu bazanın arasında sıkışan Keskin, bir süre sonra odaya giren annesi tarafından hareketsiz bulundu. Aile tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Caner Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Boynunda kırık tespit edilen Caner Keskin'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.

Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()-

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5)YEĞENİNE TECAVÜZ EDİP, HAMİLE BIRAKAN İMAMA İNDİRİMSİZ 23 YIL

ERZURUM'da, ablasının 24 yaşındaki kızına tecavüz edip, doğan çocuğun DNA raporu ile babası olduğu belirlenen imam Abdulkadir İ. (42) 'nitelikli cinsel saldırı ve zincirleme şekilde tehdit' suçlarından 23 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi uygulanmayan Abdulkadir İ., "Ben ne kadar suçluysam o da beni tahrik ettiği için en az benim kadar suçlu" dedi.Muş'un Malazgirt ilçesinde görevli imam evli ve 2 çocuk babası Abdulkadir İ., 2016 yılında Erzurum'da ablasının kızına tecavüz etti. Genç kızın şikayetçi olduğunu öğrenen Abdulkadir İ. Elazığ'a kaçarken yakalandı. Tutuklanan Abdulkadir İ. hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, tecavüze uğrayan genç kızın şikayet dilekçesine de yer verildi.Dayısı Abdulkadir İ.'nin kendisine 2016 yılında tecavüz ettiğini belirten kimliği açıklanmayan genç kız, tehditler nedeniyle bunu kimseye anlatamadığını söyledi. 9 Mayıs 2017'de başka bir şehirde özel bir hastanede doğum yaptığını anlatan genç kız, "Dayım ile anneannemin yaşadığı köye gittik. Akşam saatlerinde evde yalnızken, dayım geldi. Televizyon izlerken battaniyeyi yüzüme kapatarak tecavüz etti. 'Bu yaşadıklarını kimseye anlatmayacaksın. Anlatırsan seni öldürürüm, yaşatmam. Zaten kimse sana inanmaz, ben imam olduğum için herkes bana inanacaktır. En sonunda sen suçlu çıkarsın' deyip çıktı. O an korktuğum için kimseye bir şey diyemedim. Görev yaptığı Muş'un Malazgirt ilçesinden sürekli Erzurum'a gelip benimle yalnız kaldığında şikayet etmemem konusunda tehditlerine devam etti. Dayanamayıp yaşadıklarımı anneme ve ablama anlattım. Hastaneye gittik ve 6 aylık hamile olduğumu öğrendim. Yasal süreyi geçirdiğimiz için kürtaj olamadım. Mayıs ayında doğum yaptım ve bebeği Sevgi Evleri Çocuk Yurdu'na bıraktım. Öz dayımdan şikayetçiyim ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

BEBEĞİN BABASI ÇIKTI

Yuvaya verilen erkek bebek ile Abdulkadir İ.'nin DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığın'da incelendi. Yapılan incelemede bebeğin yüzde 99.99 Abdulkadir İ.'nin oğlu olduğu rapor edildi.

'O DA BENİM KADAR SUÇLU'

Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında Abdulkadir İ. tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Boyunun 1.65, kilosunun ise 70-76 arasında olduğunu söyleyen Abdulkadir İ., yeğeninin de boyu ve kilosunun kendisine yakın olduğunu belirtti. Bu nedenle mağdura zorla tecavüz etmesinin mümkün olmadığını savunan Abdulkadir İ., "Ben ne kadar suçluysam, o da beni tahrik ettiği için en az benim kadar suçlu. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

İYİ HAL YOK

Mahkeme heyeti, Abdulkadir İ.'yi 'zincirleme şekilde tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığı 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise önce 15 yıla hapis cezasına mahkum etti. Abdulkadir İ.'nin eylemi yeğenine karşı yapması nedeniyle cezayı yarı oranda arttırarak 22.5 yıla çıkardı. Mahkeme, tecavüzcü dayıya olay sonrası ve yargılama sürecinde pişmanlığının olmaması, eylemleri inkar etmesi nedeniyle iyi hal indirimi de uygulamadı. Abdulkadir İ.'nin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Haber: Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, ()-

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6)BÜYÜKELÇİNİN KATİLİNE İZİN VEREN EMNİYET MÜDÜRÜNE 10 YIL HAPİS CEZASI

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ı, 15 Temmuz darbe girişiminin sabahında, 2 gün izin verip Ankara'ya gönderen dönemin Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kahraman Sezer, darbeye teşebbüs suçundan yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yaparken, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Adrey Karlov suikastini gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ı, darbe girişiminin henüz tam olarak bastırılmadığı 16 Temmuz sabahı, 2 gün izin vererek Ankara'ya gönderen Kahraman Sezer'in yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kahraman Sezer, tutuklu bulunduğu İskenderun T tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katıldı.

Duruşmada bir önceki celse verdiği esas hakkındaki görüşünü tekrarlayan savcı, sanığın 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmek' suçunu işlediğini belirterek, 22.5 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

DARBE BAŞARILI OLSAYDI İDAM EDİLECEKTİM

Esas hakkındaki savunmasını yapan Kahraman Sezer, FETÖ/PDY ile bir bağlantısı olmadığını belirterek, "Bylock kullanmadım. Cep telefonumu emniyet görevlilerini kendim teslim ettim. Çocuklarım devlet okullarında okudu, bugüne kadar sadece devlet bankaları ile çalıştım. Dosyaya göre, örgüt benim nerede çalıştığımı bile bilmiyor, ama ne hikmetse ben örgüt üyeliği ile suçlanıyorum. 15 Temmuz gecesi bin personelimi çevik kuvvete topladım. Şubenin etrafına silahlı ve teçhizatlı 100 polis yerleştirdim. Talimatım net ve açıktı. Hiç kimsenin ferdi ve emirler dışında hareket etmemesini istedim. Askere ateş edilmemesi emri vermedim. Vermediğim bir talimattan dolayı 21 aydır hapisteyim. Ben darbeye karşı durdum ve 3 gün uyumadan görev yaptım. Ben 15 Temmuz gecesi saat 23.30'da tedbir almaya başladım. Daha darbe girişimi devam ederken bu bir risktir. Hain darbe girişimi başarılı olsaydı, ben şu an idamla yargılanıyor olurdum. Aldığım tedbirlerden dolayı darbeci olmakla suçlanıyorum, bu tedbirleri aldığım için darbe başarılı olsaydı, idam edilecektim. Hukuk ve vicdan istiyorum. Halen Türkiye'de adaletin olduğuna inanıyorum" dedi.

Avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Kahraman Sezer'i 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

KARLOV SUİKASTİNİ İŞLEYEN POLİSE İZİN VERMİŞTİ

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yapan Kahraman Sezer, daha önce Ankara'dan geçici görevle emrine atanan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'a 16 Temmuz sabahı 2 günlük yıllık izin verdi. 16 Temmuz günü Ankara'ya giden Altıntaş, daha sonra yeniden geçici görev yeri olan Diyarbakır'a döndü. Geçiçi görevi bittikten sonra Ankara'ya dönen, 19 Aralık 2016 tarihinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'u katıldığı bir sergide silahla öldüren Altıntaş, çatışmada öldürüldü.

Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, ()-

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7)ANTALYALI ANTHONY QUİNN

ANTALYA'da yaşayan turizmci Dursun Cavlak (54), dünyaca ünlü ABD'li aktör Anthony Quinn'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Arkadaşları Cavlak'a 'Anthony' diye hitap ediyor.

Akademi Ödülü'nü 2 kez alan, Meksika asıllı, ABD'li aktör Anthony Quinn, başrolde oynadığı 'Zorba the Greek' ile kendisine Oscar'ı kazandıran 'Viva Zapata' filmleriyle dünya sinemasının efsane isimleri arasında yer alıyor. 2001 yılında yaşamını yitiren Quinn, İslamiyet'in doğuşunu anlatan 'Çağrı' filminde 'Hz. Hamza', 'Çöl Aslanı Ömer Muhtar'da ise 'Ömer Muhtar' rolüyle hafızalarda yer edindi.

Antalya'da yaşayan turizmci Dursun Cavlak da Anthony Quinn'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Birçok kişi, Cavlak'a 'Anthony' diye hitap ederken, kendisiyle özçekim yapıyor. Gününü daha çok mahalledeki arkadaşlarıyla tavla oynayarak, geçiren Dursun Cavlak, “Ben Anthony Quinn'im, beni yenmek kolay değil" diyerek, rakiplerini kızdırıyor.

'TÜRKLERDEN DAHA ÇOK YABANCILAR BENZETİYOR'

Konyaaltı'da otel işleten Dursun Cavlak, genellikle 50 yaş üstü Avrupalı turistlerin kendisini Anthony Quinn'e benzettiğini söyledi. Cavlak, “Ben de '100 dolar verirseniz fotoğraf çekinebiliriz' diye espri yapıyorum. Bizim insanlarımız çok tanımıyor; ama yabancılar direkt ona benzetiyor. Ben de onun bütün filmlerini izlemeye çalıştım. 'Çağrı' filmini izleyen arkadaşlarım beni 'Televizyondasın' diye arıyor. Güzel bir insanmış, öldüğünü biliyorum. O insanla anılmak güzel bir şey" diye konuştu.

Yıllar önce Antalya Havalimanı'nda çalıştığını anlatan Dursun Cavlak, 1987'de havalimanında turistlerin kendisini Antony Quinn'e benzettiğini; ancak o dönem Quinn'i tanımadığını söyledi. Cavlak, “İnternet olmadığı için kim olduğunu bilmiyordum. 'Bu adam kim?' diye uzun süre aramıştım. Filmlerini izledikten sonra hakikaten benzediğimi fark ettim. Hiç beklemediğim yerlerde bazen insanlar gelip, fotoğraf çektiriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (HD)

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Dursun Cavlak tavla oynarken görüntüsü

Dursun Cavlak bahçede gezerken görüntüsü

Tavuklara yem atarken görüntüsü

RÖP: Dursun Cavlak

Vatandaşın Dursun Cavlak ile selfie yapması

Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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8)'ARTIK ÇEKİLMEZ OLDUN' SLOGANIYLA EŞLER ARASI KIZAK YARIŞMASI

ERCİYES Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ‘Artık çekilmez oldun’ sloganıyla Eşler Arası Kızak Yarışması düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından, sponsor paydaşların katkısıyla ‘Artık çekilmez oldun’ sloganıyla 25 Mart Pazar günü, Eşler Arası Kızak Yarışması düzenlenecek. Erciyes Dağı'nın Tekir Yaylası'nda 30 çiftin katılacağı yarış, 3'ü eleme, 1'i final, 4 aşamalı gerçekleştirilecek. Yarışmada erkekler, eşlerini kızakla yukarı çekecek, ardından da ulaşılan noktadan çiftler, birlikte aşağı kayarak başlangıç noktasına en kısa sürede varmak için rakipleriyle mücadele edecek. Eleme etaplarının ardından finale kalan 9 çift, bu kez yarışmanın galibi olabilmek için ter dökecek. Yarışmada dereceye giren çiftlere, çeşitli ödüller verilecek.

Erciyşes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Pazar günü düzenlenecek, heyecan, hırs ve eğlencenin bir arada olacağı yarışmaya, evli olan çiftler, www.artikcekilmezoldun.com web sayfasından online kayıt yaptırarak katılabilecek. Bu keyifli aktivitede kayıt yaptıran eşler arasında kura ile organizasyon komitesi tarafından belirlenen 30 çift yarışmaya hak kazanacak. Katılımcılar ayrıntılı bilgi için www.artikcekilmezoldun.com web sayfasından katılım koşullarını inceleyebilirler.Yarışma, Tekir yaylasındaki kızak alanındaki pistte yapılacak" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kızak pistinde antrenman yapan bir çift

-Çiftle röportaj

-Erciyes AŞ yönetim kurulu başkanı Cıngı'nın açıklaması

- Diğer detaylar

Haber-Kamera:Oktay ENSARİ/ KAYSERİ, ()

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9)ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN 'KANSERLE KONUŞALIM' PROJESİ

İZMİR'deki Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katılıp, onay aldıkları 'Kanserle konuşalım' projesi kapsamında, kanser hastalarıyla iletişim kurup, onlara karşı kullanılması gereken kelimeler ile söylenmemesi gerekenleri belirledi. Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencileri, öğretmenleri Hakan Çildan'ın öncülüğünde hazırladıkları 'Kanserle konuşalım' projesiyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katılıp, onay aldı. Projenin daha çok kişiye ulaştırılması için Çildan ve öğrencileri, 'kanserlekonusalim.tr.gg' internet sitesini oluşturdu. Proje kapsamında, hastaneleri gezip, kanser hastalarıyla sohbet eden öğrenciler, hastaları sevindiren ve üzen kelimeleri belirledi. Öğrenciler, kurdukları internet sitesinde, kanser hastalarının hayat hikayelerine de yer verdi.

'KANSERİ KELİMELERLE YENELİM'

Okulun proje sorumlusu, Türkçe öğretmeni Hakan Çildan, amaçlarının, daha çok kişiye ulaşarak, kanser hastalarının hastalığı yenmesine yardımcı olmak olduğunu söyledi. Çildan, "Bu projede amacımız, kanser hastalarının aslında aldıkları ilaç kadar söylenen kelimelerle de iyileşme göstermesidir. Aslında her hastalığın temelinde moral yatar. Biz de onlara moral veren kelimeleri araştırıp, tedavi sürecinde destek olmak istedik. Onları olumsuz şekilde etkileyen kelimelerle olumlu etkileyen kelimeleri belirledik. Böylece kanseri yenen kelimeler ile kansere yenilen kelimeleri oluşturduk. Kanseri yenen kelimeleri, herkese duyurmak istiyoruz. Bu hastalığa sahip kişilere moral veren kelimelerle hastalığı yenmeyi amaçlıyoruz. Kelimeler kanseri tedavi edecek en iyi ilaçtır diyoruz. Hastalardan güzel tepkiler de alıyoruz" diye konuştu.

'İYİLEŞECEKSİN, SANA HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK'

Projeye katılan ve kanser hastalarıyla konuşup, onları dinleyerek, gözlem yapan 8'inci sınıf öğrencilerinden Büşra Selvi, hastaların olumlu kelimeler duyduğunda iyileşme süreçlerinin hızlandığını kaydetti. Selvi, 'Kanserle konuşalım' projesinde, 'kanseri yenen kelimeler' belirlemeye çalışarak, kanser hastalarıyla konuşulurken, bu kelimelerin kullanılmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Selvi, kelimelerden bazılarını şöyle sıraladı:

"İyisin, sıkıntı olmaz, hastalığı yeneceksin, seni seviyoruz, sana hiçbir şey olmayacak, iyileştin, iyileşeceksin, başaracaksın, güzel günler"

'BAZI KELİMELER HASTALARI ÜZÜYOR'

Görüştüğü hastaların söyledikleri sözler üzerinden gözlem yapan 8'inci sınıfı öğrencisi Tuğba Özbek ise "Hastalarla görüşerek, onları mutlu eden kelimeleri bulmaya çalışıyoruz. Bazı kelimeler hastaları gerçekten üzüyor. Bunlar, 'kanser, kemoterapi, son evre, bizim de hastamız vardı, çok kötü olmuş, daha çok gençsin, ölecek miyim' gibi kelimeler" dedi.

Öğrencilerden Filiz Saday da hastalarla konuşurken, çok etkilendiğini belirterek, "Hastalarla konuşurken, güzel tepkiler de aldık. Etkilendiğimiz anlar da oldu. Bazı hastalar 'Neden bize acıyan gözlerle bakıyorsunuz?' demişti. Biz çok dikkat ediyorduk oysa ki bu duruma; ama bu bizim suçumuz değildi. Çünkü çevrelerindeki insanlar, o gözle baktıkları için öyle düşünüyorlar; ama biz, bu proje sayesinde bu algıyı değiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hakan Çildan ile röportaj

- Büşra Selvi ile röportaj

- Filiz Saday ile röportaj

- Tuğba Özbek ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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10)ARDAHANLI ÖĞRENCİLER, AFRİN'DEKİ MEHMETÇİK İÇİN KERMES DÜZENLEDİ

Ardahan'da Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin bölgesinde teröristlere yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik kuvvetlerine destek olmak amacıyla kermes düzenledi. Kermesten elde edilen gelir Mehmetçik Vakfına bağışlanacak.

Görüntü Dökümü

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-Kermesten genel detaylar

-Belediye Başkanı Faruk Köksoy'un konuşması

-Vali Mehmet Emin Bilmez'in konuşması

-Röportajlar

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, ()

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