DHA YURT BÜLTENİ - 3

SP afişlerine boyalı saldırı

Isparta'da pazar günü partisinin programına katılacak Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu davet afişlerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyanarak zarar verildi. İl Başkanı Cevat Gencay, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 25 Mart Pazar günü Halıkent Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yapacağı program için geçen hafta kentte bulunan billboardlara duyuru afişleri asıldı. Önceki gece bilinmeyen saatte 113'üncü Cadde ve Yeni Sanayi Sitesi'nde asılı 10'dan fazla afiş kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyandı. Karamollaoğlu'nun afişteki fotoğrafının çene kısmı siyah sprey boyayla boyanırken, parti logosu ve bazı afişlerin üzerine de çarpı işaretleri konuldu.

'BİZ DÜŞMAN DEĞİLİZ'

Partililerin durumu haber vermesi üzerine İl Başkanı Cevat Gencay, afişleri inceledi. İl Başkanı Gencay, saldırıyı yapanların yakalanması için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Gencay, "Ülkeyi 1970'li, 80'li yıllara götürmek isteyenlerin bir eseridir bu. Maalesef Türkiye'de kirli bir siyaset vardır ve bu da Isparta yansımasıdır. Yukarıdakilerin birbirleriyle olan kavgaları halka kadar yansımaktadır. Biz düşman değiliz. Biz rakibiz. 'Biz sizden daha iyi hizmet ederiz' rekabetidir siyaset. Her şeyde bir hayır vardır. 2019 yakındır ve korkunun ecele faydası yoktur. Biz geliyoruz ve bütün bu anlaşmazlıkları sonlandıracağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Afişlerden detay

- İl Başkanı Cevat Gencay açıklama

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, ()

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Bursa’da Çiftlik Bank’ın 34 aracına savcılıkça el konuldu

Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’ın Bursa'da işyeri olarak kullandığı binanın önündeki 34 aracına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gözetim altında tutulan araçların, soruşturmayı yürüten İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği öğrenildi.

Türkiye’de 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’ın şirketine ait olduğu belirlenen araçlara Bursa Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda el konuldu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Toptancılar Çarşısı’nda şirketin işyeri olarak kullandığı öğrenilen binanın önünde bulunan çoğunluğu 34 ve 17 plakalı toplam 34 araça soruşturma kapsamında el konuldu. Bir aracın içerisinde Çftlik Bank’a ait irsaliye makbuzları bulunurken, kapısına kilit vurulan işyerinin içerisinde ise Çiftlik Bank'a ait malzemeler olduğu görüldü. Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri gözetimi altında tutulan araçlar, Çiftlik Bank ile ilgili soruşturma başlatan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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-Araçların görüntüsü

-Detaylar

Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

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Van'da terör operasyonu: 19 gözaltı



Van'ın Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından 'Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Fikret Öncel' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 4 av tüfeği, 2 kurusıkı, dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Van Valiliği'nce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde düzenlediği terör operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, terör örgütü PKK/KCK üyelerine, örgütün şehir ve mahalle yapılanmalarına yönelik 'Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Fikret Öncel' operasyonu yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi: "19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan ev aramalarında; 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 fotoğraf makinası, 1 kart okuyucu, 10 cep telefonu, 12 CD/DVD, 4 hafıza kartı, 1 taşınabilir bellek, 6 video kaseti ile çok miktarda örgütsel doküman ve örgütün propagandasına yönelik eşya ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmekte olup icra edilecek müteakip operasyonlarla birlikte; bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ele geçirilen malzemeler

Haber:Behçet DALMAZ/VAN, ()

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Terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli: Türkiye için canım feda

Konya'da, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Aziz B. (35), sağlık kontrolüne getirildiği sırada, gazetecilere "Türkiye için canımı feda ederim. En büyük komutan, Recep Tayyip Erdoğan; bunu herkes bilsin" dedi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyesi oldukları ileri sürülen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Özel Harekat polislerinin de katıldığı, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Ekiplerin, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Aziz B., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Vatanımı seviyorum. Türkiye'mi çok seviyorum. Vatanıma canım kurban. En büyük, Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti, çok büyük bir ülkedir. Türkiye için canımı feda ederim. Kimler üzerimizde isim yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti tektir. En büyük komutanım, Recep Tayyip Erdoğan. En büyük komutan, Recep Tayyip Erdoğan; bunu herkes bilsin" dedi. Şüphelilerin, Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Sağlık kontrolünden çıkartılması

-Şüphelinin konuşması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,()

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Uyuşturucu operasyonu: 2'si kadın 6 kişi gözaltında

Konya'da narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada da 8,5 kilo eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği üzerinde durulan yaklaşık 160 bin lira değerinde altın takı ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan Y.Ş. ve O.Ş.'ye ait adreslerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada ise kümes içindeki gizli bölme ve bahçe duvarı içinde gizlenilmiş 8,5 kilo eroin ile 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek,uyuşturucu satışından elde edildiği üzerinde durulan yaklaşık 160 bin lira değerinde altın takı ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü :

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- Yapılan aramadan detay

- Eroinin bulunması

Haber: Tolga YANIK KONYA,()

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4 cinayetin sanığı, tarım işçiliği yaparken yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 4 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla toplam 63 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Mahmut Manul (63), tarım işçisi olarak çalıştığı tarlaya giderken, yine tarım işçisi gibi davranan polisler tarafından yakalandı.

Olay, 2 Şubat 1997'de Siverek ilçesi, Şekerli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Manul, husumetli olduğu 4 kişiyi, aralarında çıkan tartışma sonunda öldürdü. Cinayetin ardından yakalanan Manul, güvenlik gerekçesiyle Aydın'a sevk edildi. Manul, Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Manul, kan davasına kurban gitmemek için kılık değiştirip, tekrar Şanlıurfa'ya gitti. Gümrük kaçağı sigara kaçakçılığı yapan Manul, öldürülmekten korkup bu kez Mersin'in Yenice ilçesine geldi. Tarım işçisi olarak yaşamını sürdüren Manul, çadırlarda yaşamaya başladı. Aydın Ağır Ceza Mahkemesi, 2015 yılında Manul'un 4 kişinin katili olduğa karar verip, 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Manul'un hakkında yakalama emri çıkarıldı.

TARIM İŞÇİSİ OLAN POLİSLER YAKALADI

Manul'un, Yenice ilçesi'nde olduğunu ve narenciye bahçelerine elcilik yaptığını ve Adana'ya sürekli geldiğini öğrenen Adana Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, firari katil zanlısını yakalamak için harekete geçti. Polis, zanlının kaçma şüphesi üzerine dikkat çekmemek için çiftçi ve narenciye üreticisi gibi davranıp, tarım işçilerinden bilgi toplamaya başladı. Ayrıca ekipler bahçe ve tarlalara kendi özel araçlarıyla gitti. Zanlının Adana'da bir kahvede tarım işçileriyle tarlaya gitmek için hazırlık yaptığını öğrenen polis, operasyon için harekete geçti. Manul, çay içtiği sırada gözaltına alındı. Yakalanan katil zanlısı ise kendisine kelepçe takan polise, "Yıllardır kaçıyorum, Adana'da yakalandım" dedi. Mahmut Manul, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



Görüntü dökümü:

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-Tarım işçisi zanlının emniyetten çıkarılması

-Zanlının polis aracına binişi



SÜRE:00'21" BOYUT:21,9 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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Yalnız yaşayan adam oturduğu sandalye öldü

Adana'da 20 yıldır bir depoda yanlız yaşayan Yılmaz Gökçe(59) oturduğu sandalyede ölü bulundu.

Olay, Seyhan ilçesi Çaputcu Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yıl önce eşinden ayrılan Yılmaz Gökçe, depo olarak kullanılan tek odalı yerde yaşamaya başladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla geçinen Gökçe, öğle saatlerinde oturduğu sandalye üzerinde yaşamını yitirdi. Komşuları ise haber alamadıkları Gökçe'yi, sandalyede hareketsiz halde oturur görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis, Gökçe'nin öldüğünü belirledi. Yılmaz Gökçe'nin cenazesi Adli Tıp Morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Ölen adamın saldalyede görüntüsü

- Masadaki yiyeceklerden görüntü

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Bir vatandayşın konuşması

- Evin önünden görüntü

SÜRE:01'25" BOYUT:86,5 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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Kemer'de şehitler anıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde şehitleri anma programı yapıldı.

Kemer Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından şehitleri anma programı düzenlendi. Aslanbucak Mahallesi'ndeki Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen programa İl Müftüsü Osman Artan, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, İlçe Jandarma Komutan vekili Üsteğmen Görkem Güncan, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, belediye meclis üyeleri, Rize Güneysu İlçe Müftüsü Kerim Çelik, hafızlar Ali Tel, Ahmet Yüksel, Ali Turan ve Furkan Tıraşçı ile vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Çanakkale zaferinin çok güzel bir zafer olduğunu ve 103'üncü yılının Afrin zaferiyle birlikte kutlandığını belirtti. Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, zaferlerin büyük fedakarlıklar ve yiğitliklerle kazanıldığını belirtti. İl Müftüsü Osman Artan da "Çanakkale'de, önünde siperde duran kardeşi birazdan ölecek, şehit olacak, sıra kendisine gelecek ama o sıranın gelmesini abdestini alarak bekleyen bir ecdadın torunlarıyız. O gün şehit olan, o gün savaşan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün ecdadımız, bütün askerlerimiz acaba hangi ruhla savaştı? Hangi heyecanla savaştılar? Yani onları şehitliğe götüren o ruh neydi? Bugün onu anlamamız lazım. Çocuklarımıza onu anlatmamız lazım. Bu programların amacı bu. Yani bu programlarda bir araya gelmemiz, konuşmalar yapmamız, Kuran okumamız, o ecdadımızı hatırlamamız, işte bu ruhu canlı tutmamızdır. Biz o ruhun canlı tutulduğu kanaatindeyiz. Biz bunu Afrin'de gördük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Girişte çiçek ve tatlı ikramı

- Antalya İl Müftüsü Osman Artan konuşma

- Kuran okunması detay

- Dinleyiciler detay

- İçeriden Genel detay

467 MB /// 04.10"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), ()

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(Özel)-3 kardeş aynı maçta buluştu

Tokat'ın Pazar ilçesinde oynanan amatör küme maçında, Pazarspor'un kalesini Mustafa Dursun(22) korurken, rakip Topçamspor'un forvetinde ağabeyi Zekeriya Dursun (29) görev yaptı. Karşılaşmayı ise en büyük ağabeyleri Emre Dursun (30) yöneltti.

Tokat'ta 1'inci Amatör Küme futbol karşılaşmasında Pazarspor ile Topçamspor karşı karşıya geldi. Pazar ilçe stadında oynanan karşılaşmada skordan çok, üç kardeşin aynı anda sahada olması dikkat çekti. Kent merkezinde yaşayan Dursun kardeşlerden Emre Dursun karşılaşmanın hakemliğini yaparken, diğer kardeşleri Mustafa ve Zekeriya Dursun birbirlerine rakip oldu. Mustafa Dursun Pazarspor'un kalesinde görev yaparken, Zekeriya Dursun rakip Topçamspor takımın forvet hattında mücadele etti.

'HAYATIMIN EN ANLAMLI MÜSABAKASI'

C Klasman Yardımcı hakemi olan Emre Dursun, yaklaşık 9 yıldır hakemlik yaptığını söyleyerek, "Bugün hakemlik hayatımın en ilginç olaylarından birini yaşıyorum. 1'nci amatör küme Topçamspor-Pazarspor maçındayız. Evden kardeşlerimle hep birlikte ayrıldık. Ben gözlemcinin yanına, kardeşlerim takımlarının yanına geldi. Buluşma noktamız yine burada futbol maçı oldu" dedi. Topçamspor'un forvet oyuncusu Zekeriya Dursun ise kendisini açısından enteresan bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Bu maçta yine bir tesadüf oldu. Diğer kardeşim zaten Pazarspor'da oynuyor. Ben de Topçamspor'da oynuyorum. Güzel bir duygu" diye konuştu. Kaleci Mustafa Dursun ise, "Sürekli konuşuyorduk. Bir de sezonun başında böyle denk gelmişti. Bizi mutlu eden bir durum oldu" ifadelerini kullandı. Karşılaşmayı Pazarspor 5-0 kazanırken, Topçamsporlu Zekeriya kardeşine gol atamazken, kaleci Mustafa ise gol yemeden müsabakayı tamamladı. Hakem ağabeyleri Emre Dursun, her iki kardeşine de kart göstermeden müsabakayı tamamladı.

Görüntü Dökümü:

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-Maç öncesi görüntüler

-Üç kardeşin maç öncesi birlikte görüntüleri

-Konuşmaları

-Maçtan görüntüler

(433 mb- HD)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR/PAZAR(Tokat), ()

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3 yıldır ahşaba can veriyor

Samsun’da resim öğretmeni Elif Hoşgit, kendi çizimi olan balık, kuş ve baykuş gibi ev aksesuar ahşapları boyayarak adeta can veriyor.

Yaklaşık 3 yıl önce internetten görüp, ahşap boyama yapmaya karar veren Canik Tevfik İleri Ortaokulu Resim Öğretmeni Elif Hoşgit, kendisinin tasarlayıp, eşinin kesimi ve zımparasını yaptığı ahşapları boyayarak adeta onlara can veriyor. Genelde balık ve kuş üzerine ahşap boyama yapan Hoşgit, kadınların isteklerinin ve heveslerinin peşinden koşmaları gerektiğini söyledi. 18 yıllık resim öğretmeni olduğunu belirten Elif Hoşgit, “Boş zamanlarımda hobi olarak bu işleri yapıyorum. Ahşap üzerine balık, kuş, baykuş gibi ev aksesuarları yapıyoruz. Yaptıklarımızı arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza veriyoruz. Tasarım bizim hayatımızda var. Ben tasarım ve değişik şeyler yapmayı hep sevdim. Bu tür bir çalışmayı internette gördüm ve hoşuma gitti. Bende yapmaya başladım. Yaptıklarım beğenilince de daha fazla yöneldim ve büyümeye başladık. Şuanda bir satışımız yok. Sadece arkadaşlarımıza ve sevdiklerimize hediye ediyoruz. Ama ilerde bir atölye kurmayı düşünüyorumö dedi. Ahşapların tasarımı, çizimi, kesimi ve zımpara yapımının kendilerine ait olduğunu ifade eden Hoşgit, “Eşim bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Ben tasarlıyorum, eşim de kesiyor ve zımparalıyor. Sonrasında da ben bunları boyuyorum. Şuana kadar ortalama 200’e yakın ürün yaptım. Birkaç gün önce Samsun’da kurulan amazon çarşısında stant açtım. Evimde hazırladığım ürünleri orada sergiledim. Orada beklediğim ilgiyi fazlasıyla gördüm. İlgi motive ediciydi. İnşallah bunları bundan sonra başka noktalara taşırızö diye konuştu. Konuşmasında bayanlara da öğütler veren Hoşgit, “Yapmak istediğiniz, zevk aldığınız şeyleri mutlaka deneyin, bırakmayın. Sonunda ortaya çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Bunun kendilerine olumlu anlamda dönüşler olacağına inanıyorum. Bu bakımdan mutlaka isteklerinin, heveslerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorumö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Elif Hoşgit’in tahtalara şekil verip boyaması

-Ahşap çalışmalardan detay

-Elif Hoşgit ile röportaj

(SÜRE: 03.36 DK.)-(BOYUT: 404 MB)

Haber-Kamera: GÖKHAN İÇKİLLİ/SAMSUN,()



