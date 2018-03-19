DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ÇUKURCA'DA PKK'NIN UÇAKSAVARI ELE GEÇİRİLDİ

HAKKARİ’nin Çukurca ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait 1 doçka uçaksavar ele geçirildi.Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü Çeman mevkiinde yürüttüğü operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16.03.2018 günü ilimiz Çukurca ilçesi Narlı köyü Çeman mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 doçka uçaksavar silahı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

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2)TERS YOLDA BARİYERE ÇARPAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, POLİS ALARMA GEÇTİ



KÜTAHYA'da, ters yola girip polis kontrol noktasındaki beton bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü Burhan Alcan (39) yaşamını yitirdi. Minibüste bomba olabileceği ihtimali üzerine polisler alarma geçti. Bomba uzmanın yaptığı aramada minibüste bira şişeleri çıktı.

Olay saat 06.30 sıralarında Kütahya- Tavşanlı karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Bölünmüş yolda, ters yola aşırı hızla giren Burhan Alcan yönetimindeki 34 GDU 15 plakalı minibüs, polis kontrol noktasındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Burhan Alcan olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın terör saldırısı ve araçta bomba olma ihtimaline karşı polisler alarma geçti. Polis ekipleri, minibüsün etrafına güvenlik şeridi çekip bomba uzmanın gelmesini bekledi. Kısa sürede gelen bomba uzmanı uzaktan kumandayla bomba patlatılması olayına karşı sinyal kesici sistemi kurdu. Daha sonra özel giysileri giyen bomba uzmanı minibüsün arka kapısını açıp içerisinde arama yaptı. Aramada herhangi bir suç unsuru bulunmazken, sürücü koltuğu yanında boş ve dolu bira şişeleri bulundu.

Yetkililer ölen sürücüsünün alkollü olabileceğini, bu nedenle yanlışlıkla ters yola girip bariyerlere çarptığını sandıklarını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Burhan Alcan'ın geçen 28 Ocak'ta alkollü araç kullanmaktan hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Bir çamaşır yıkama şirketinde çalışan Burhan Alcan'ın iş arkadaşı da polislere, "Burhan eşinden yeni boşanmıştı. Dün bizi telefonla arayıp 'Aracıma mazot aldım, gidiyorum, beni aramayın' demişti. Neden bu şekilde konuştuğunu anlayamamıştık" dedi.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki minibüsün görüntüsü,

-Polis ekiplerinin,

-Özel giysileri giyen bomba uzmanın araçta arama yapması,

-Ölen sürücünün cenazesinni araçtan çıkartılması,

Vali ve Emniyet Müdürü'nün görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

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(ÖZEL)

3)ARIZA YAPAN MAKİNELERE KIZIP, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNİ KAZANDI

TOKAT'ta 3 yıl önce mermer üretim fabrikası kuran Nalan Balcı (29), fabrikada bulunan makinelerin zaman zaman arıza vermesinden dolayı, üniversite sınavına girip makine mühendisliği bölümünü kazandı. Şimdi okulda öğrendikleri ile makineleri tek başına söküp takabiliyor. Tokat'ta Ali-Gülay Balcı çiftinin üç çocuğundan biri olan Nalan Balcı, küçük yaşta dedesi Mustafa Balcı'nın iş yerine giderek burada mermer üretimine merak saldı. 2013 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olan Nalan Balcı, önce deneyim kazanmak için farklı firmalarda çalıştı. Daha sonra babası Ali Balcı'nın yanında bir süre çalışan Nalan Balcı, 2015 yılında ise Yeniyurt Mahallesinde kendi fabrikasını kurdu. Burada 12 işçisi ile birlikte çalışan Nalan Balcı fabrikada bulunan makinelerin zaman zaman arıza vermesinden dolayı geçen yıl üniversite sınavına girip Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümü kazandı. Balcı, şu anda 2'nci sınıfta olduğu bölümünde makine konusunda edindiği bilgileri işine yansıtmaya başladı. Ailesinin desteği ile bu yatırımı yaptığını söyleyen Nalan Balcı "İnsanlar maden sektöründe bir kadın gördüğünde ister istemez şaşırıyorlardı. Ben bu işe 12 işçi ile başladım. 12 kişiyle bu yolda yürürken, diğer mermer üretimi yapan arkadaşlarını kapandığı duymak beni umutsuzluğa götürdü. Bu sektörde olmak ayrı zor. Piyasayı bilmeniz gerekiyor. Çevrenizin geniş olması gerekiyor. Bu üretimi takip etmek gerekiyor. Bu bir kadın için kesinlikle zor. Bu konuda da ailemin desteği çok büyük, ben bu destekleri gördükçe hiçbir zaman yılmadım. Dedemin torunu olduğunu hiçbir zaman unutmuyorum" dedi.

'TEK BAŞIMA MAKİNEYİ SÖKEBİLİYORUM'

Fabrikada bir çok sorun ile karşılaştığını, yaşanan mekine arızaları nedeni ile bu işin eğitimini almaya karar verdiğini söyleyen Nalan Balcı, şöyle konuştu:

"Burada bizim bir dakika makinenin durması üretimimizin aksamasına neden oluyor. Bir gün oturuyordum, dedim ki 'Ben bu kadar arıza yaşıyorum. İster istemez dışarıdan bakım yaptırmaya çalışıyoruz.' Üniversite sınavına girdim ve makine mühendisliğini kazandım. Bu makine derslerini almaya başladığımda makine aksamını öğrendim. Yeri geliyor alyan takımını alıyorum tek başıma makineyi sökebiliyorum. Zorlandığım noktalar da olduğunda onların da kolay yöntemleri var. Onları da deneyerek bir şekilde söküyorum."

?Fabrikada gerek makine başında çalıştığını gerekse forklift kullandığını söyleyen Balcı, "Çalışanlarımdan çok memnum. Onlar bana bir ağabey, bir baba gibiler. Ancak genç istihdam sağlayamıyoruz. Geliyorlar bir ay çalışıyorlar. Biz işi öğretelim derken zaten bir ay geçiyor, sonra ayrılıyorlar. Mesleğimiz ağır bir meslek olduğu için işçi bulmakta zorlanıyoruz. 3-4 gün çalışıp biz bu işi yapamayacağız diyerek ayrılanlar da oluyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Fabrikadan görüntüler

-Balcı'nın görüntüleri

-Makineler ile çalışması

-Forklift kullanması

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

(685 mb - HD)

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4)SİDE'YE YENİ MÜZE PROJESİ

KÜLTÜR Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki mevcut Side Müzesi'nin yetersiz olduğunu ve yeni müze konusunda çalışma başlattıklarını belirtti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Side Antik Kenti'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi. Yalçın Kurt'a, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram ve Side Müzesi Müdürü Güner Kozdere tarafından Athena ve Apollon tapınakları bölgesindeki bazilika restorasyonu çalışmaları, Side Tiyatrosu'nun son durumu ve antik kent içinde koruma amaçlı imar planı kapsamında yeniden yapılan yapılarla ilgili bilgi verildi. Genel Müdür Kurt, Side Tiyatrosu, Athena ve Apollon tapınakları bölgesiyle kent içindeki çalışmaları inceledi.

'KÜLTÜRE VE TURİZME DE HİZMET EDECEK'

Yalçın Kurt, Türkiye'de son 15 yılda çok büyük projelere imza atıldığını, bunlardan 30'un üzerindekinin Antalya'da olduğunu belirtti. Antalya'da Vali Münir Karaloğlu'nun liderliğinde çok iyi bir ekip olduğunu ve büyük projelere imza attığını vurgulayan Kurt, "Bu Türkiye'nin kazancıdır, bu Antalya'nın kazancıdır, bu Side'nin kazancıdır. Geçmişte yüzyıllarca yapılmamış olan işler, kuruldaki tüm üyelerimizle titiz çalışmalarla yapılıyor. Burada (Side'de) Apollon ve Athena tapınakları ve diğer projeler kurullarımızdan geçti. Gördüğünüz uygulama yaklaşık 2 milyon 900 bin TL. Bu projeler devam edecek. Antalyamıza Sidemize hayırlı olsun diyorum. Gelecekte de bunun gibi birçok proje hayata geçecek. Kültüre ve turizme de hizmet edecek" dedi.

SİDE MÜZESİ 2018 YATIRIM PROGRAMINDA

Side'de mevcut müzenin çok yetersiz olduğunu ve yeni müze konusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirten Yalçın Kurt, "Mevcut müzemiz gerek idari gerek teşhir salonlarıyla son derece yetersiz. Artık Sidemizi kaldırmıyor, Side turizmine hizmet edemez durumda. Biz, eski Side Belediyesi'nin olduğu yerde son derece modern, güzel ve Side'ye yakışan bir müze projesi başlatıyoruz. 2018 yılı yatırım programında var, çok kısa bir süre içerisinde proje çalışmalarına başlıyoruz. İnşallah kısa sürede de temelleri atılır" diye konuştu.

ÖZ MALZEMELERLE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram da Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un gerek Antalya gerek Side bölgesine özel önem verdiğini vurguladı. Side'de tapınaklar bölgesinde yapılan çalışmaların orijinal malzemelerle yapıldığına dikkati çeken Karabayram, "Bazilika bölgesi ve Athena, Apollon Tapınağı'nın bulunduğu bölgede iyileştirme ve bu çalışmalarda birebir kendi öz malzemeleriyle hareket ediliyor. Yeni konstrüksiyon sistemin üzerinde kemer olgularının oluşturulması, bütünleme çalışmalarının yapılması ve bunlarla beraber bağlaştırıcı ve sağlamlaştırıcı işlemlerin yapılması çok titiz bir şekilde yürütülüyor" dedi.

2019'DA YENİDEN HAYAT BULACAK

Athena ve Apollon tapınaklarının olduğu bölgede çalışmaların 2019 yılında devam edeceğini aktaran Karabayram, şöyle dedi:

"Bu bölgede tüm parçaların ele alındığı, disiplinize edilmiş mimari olgularla bir bütün olarak yeni yapı kütleleri ortaya çıkacak. Burada kullanılacak malzemelerin birçoğu orijinal malzemeler, tek tek buraya getirilecek, blok blok dizilip bu yapıların yeniden hayat bulması sağlanacak. İnşallah 2019 yılında bu bölge turizmde yeniden büyük bir ışık olacaktır."

Görüntü Dökümü

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- Apollon Tapınağı'ndan görüntü

- Side Bazilika restorasyon çalışması genel görüntü

- Detay görüntüler

- Yalçın Kurt'un restorasyon hakkında bilgi alması

- RÖP: Yalçın Kurt (2 parça)

- Detay görüntüler

- RÖP: Cemil Karabayram

- Detay görüntüler

- Side inşaat temeli incelemesi

- Side Antik Tiyatrosunda inceleme

493 MB /// 04.18" (HD)

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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5)ÜÇ NESİL KAHVE TADINDA OKUMA YAZMA ÖĞRENİYOR

NTALYA'nın Kepez bölgesinde bir okulun başlattığı 'Kahve Tadında Okuyoruz' adlı kursta nene-torun, gelin-görümce bir arada okuma yazma öğreniyor. Öğrenciler ders sırasında kahve içip evlerindeki gibi sohbet ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinesinde başlatılan 'Okuma-yazma seferberliği' Antalya'da farklı bir boyut kazandı. Kepez ilçesinde bulunan İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu, 'Kahve Tadında Okuyoruz' adlı kursu başlattı. Okuma-yazma öğrenmek isteyen nene-torun, gelin-görümce, kardeşler sınıfta bir araya gelerek ev ortamında eğitim görüyor. Öğrenciler okulda kahve içip evlerindeki gibi sohbet edebiliyor.

Uygulamanın mimarı olan okul müdürü Süleyman Emin Özdemir, okuma yazma seferberliğine farklı bir anlam kazandırdıklarını söyleyerek, "Bizim geçmişimiz, ebelerimiz, nenelerimiz, teyzelerimiz, geleceğimiz de çocuklarımız. Dedik ki biz okuma-yazma kurslarında bir farkındalık oluşturalım. Onlar bizlerin ağız tatları, ağız tatlarını birlikte yaşayalım ve okuma-yazma kurslarımızın da içine bir tat katalım istedik. Buna da 'kahve tadında okuyalım' adını verdik. Buradaki dedelerimiz, teyzelerimiz, ablalarımız, öğrencilerimizin anneleri hep birlikte kahve içip sohbet edebiliyor" dedi.

İlkokul öğretmeni Dilcan Ümütçü ise okuma-yazma seferberliğine katkı koymak istediklerini belirterek, "Biz de okul olarak bir proje başlattık. Kahve tadında okumalarda, nene-torun, bacı-kardeş, gelin-görümce bir araya geliyor ve okuma yazma öğreniyorlar. Aynı zamanda birlikte kahve içip keyiflerine bakıyorlar" diye konuştu.

Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı, Kepez ilçesinde birinci ve ikinci kademe okuma yazma kursları sayesinde okuma yazma bilmeyen hiçbir vatandaş kalmamasını hedeflediklerini belirterek, "Birinci kademede 80 saat eğitim veriliyor. Bu da okuma-yazma öğretecek seviyededir. İkinci kademedeki kurslar 180 saat eğitim görüp ilkokul diploması alabilmektedir. Okuma-yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımızı en yakın okullara bekliyoruz" dedi.

Okuma yazma kursuna katılan Selma Alp, kursların sürekliliğini isteyerek, "Biz cahil kaldık. Bir yere gidemiyorduk. Bu iki ay gözüm açıldı" dedi. Torunu İrem Ece Kır ile okuma yazma kursuna katılan Hatice Kopu, devlet büyüklerine böyle bir uygulamayı başlattıkları için teşekkür etti. İrem Ece Kır ise evde de nenesinin eğitimine yardımcı olduğunu söyledi.

Ablası Ayşe Şahin ile birlikte okuma yazma öğrenmeye geldiğini söyleyen Şükran Ağırman da kendilerine bu desteği verenlere teşekkür ederek, kahve tadında eğitim görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kepez ilçesinde birinci ve ikinci kademede açılan 170 kursta 1700 kişi 260 saat eğitim görüyor.

Görüntü Dökümü

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Okul dış plan görüntü

Öğretmenlerin ders verirken görüntüsü

Öğrenim gören teyzeler ve ablaların çocukları ve torunları ile görüntüsü

Sınıftan görüntü

Öğrencilerin ders dinlerken görüntüsü

RÖP 1: Hatice Kopu ( Anneanne )

RÖP 2: İrem Ece Kır ( Torun )

RÖP 3: Dircan Ümütçü ( Öğretmen )

Öğretmenlerin öğrencileri ile ilgilenmeleri

RÖP 4: Arzu Beyaz ( Öğretmen )

RÖP 5: Emin Özdemir ( Okul müdürü )

Öğrencilere kahve servisi

Kahve içerlerken görüntü

Detaylar

571 mb -- 05.12 (HD)

(Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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6)KÖMÜR ÇUVALLARI İÇİNDE 59 KİLO 470 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, kömür çuvalları arasında 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kurubaş Mahallesi'nde, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurararak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Efes'in de kullanıldığı aramada, aracın bagajında bulunan kömür çuvalları içerisine gizlenmiş, 113 paket halinde, 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Sürücü ile araçtaki 2 kişi, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Narkotik köpeği Efes ile arama yapılması

-Aracın bagaj kısmında kömür çuvallarından görüntü

-Çuvallarda tespit edilen eroinin çıkarılması

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, () -



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7)VANLI ÖĞRENCİNİN PROJESİ, FİNLANDİYA'DAKİ YARIŞMADA FİNALE KALDI

FİNLANDİYA'da düzenlenen ve 36 ülkenin katıldığı yarışmada, Van Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Gürkan Kılıç'ın okulun kimya öğretmeni İzmirli Rahel Yıldırım'la birlikte yaptığı suyun kirlilik oranını tespit eden 'Robotik yazılım' projesi, binlere proje arasında 'Nature and Environment' (Doğa ve Çevre) kategorisinde finale kaldı. Kimya öğretmeni Rahel Yıldırım, saklama kabı ve pet şişelerden yapılan cihazın katı atıkları ve kirliliği suda tespit edip, sesli bir şekilde çağrı verdiğini söyledi.

Van Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde okuyan Gürkan Kılıç, Finlandiya'da yapılan 'StarT Uluslararası Eğitim Projeleri ve En İyi Eğitim Uygulamaları' yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. Luma Centre Finland - Helsinki Universitesi işbirliği ile 1,5 ay önce düzenlenen 'StarT Uluslararası Eğitim Projeleri ve En İyi Eğitim Uygulamaları' yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada, Türkiye'den gönderilen projelerin değerlendirilmesi sonucunda, Van Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Gürkan Kılıç'ın, kimya öğretmeni Rahel Yıldırım ile birlikte yaptığı 'Robotik yazılım' çalışmalarında, su kirliliğini tespit edip anında sesli olarak sinyal veren 'Robot' yazılım projesi iyi bir derece alarak finale kaldı. 36 ülkeden binlerce proje arasında Vanlı öğrenci Kılıç'ın saklama kabı ve pet şişelerle yaptığı 'Robotik yazılım' projesi, doğa ve çevre kategorisinde en iyi seçilip dünya finaline kaldı. Sonuçları geçen hafta açıklanan yarışmaya Türkiye'den farklı kategorilerde 9 projenin daha finale kaldığı belirtildi.

36 ÜLKE ARASINDA DÜNYA FİNALİNE KALDI

Van Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Kılıç, Filandiya'da yapılan yarışmada binlerce proje arasında finale kalmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu proje sınıfımızın fikriydi. Projemiz, 36 ülkeden binlerce proje arasında finale kaldı. Van halkının bununla ilgili videomuzu izleyip beğenmelerini istiyoruz. Ne kadar tıklama olursa, oylamada şansımız o kadar yüksek olur. Projenin yazılımını ben yaptım. Saklama kabı ve pet şişelerle yaptım bunu. Sudaki kirliliği tespit eden bir cihaz. Yüksek kirliliğin olduğu yerlerde 155'i de arıyor. Buradaki kirliliği tespit edip, anında bilgisayar ortamına aktarıyor. Uzaktan kumandayla bunu suya bırakıyoruz. Sonra sudaki kirliliği ölçüp, bize ölçümlerini aktarıyor. Kirlilik oranıyla ilgili bize verileri anında veriyor. Projemiz, 'Nature and Environment' kategorisinde en iyi ödül seçilerek dünya finaline kaldı.Bu da bizi çok mutlu etti. İnşallah finalde de Van'ı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum"dedi.

SUDAKİ KİRLİLİĞİ TESPİT EDİP, SESLİ SİNYAL VERİYOR

Okulun Kimya Öğretmeni Rahel Yıldırım ise, bu projede Türkiye'de birçok okulla yarışmaya katıldıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Filandiya'da yapılan bu 'StarT Uluslararası Eğitim Projeleri ve en iyi Eğitim Uygulamaları' yarışmasında okulumuz binlerce proje arasında finale kaldı. Bu yarışmaya 1,5 ay önce başvurmuştuk. Projede yaptığımız cihaz, katı atıkları ve kirliliği suda tespit ediyor bize sesli bir şekilde çağrı veriyor. Biz de gidip yeri nerdeyse bunu tespit ediyoruz bulunduğumuz yerden yaklaşık 150 metre civarında bölgeyi tarayıp, bize haber verebilecek bir cihaz yaptık. 36 ülke arasından binlerce proje vardı. Bizim projemiz, bu projeler arasında 'Nature and Environment' kategorisinde ödüle layık görülerek finallere kaldık."

Görüntü Dökümü

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-Projeden görüntüler

-Van Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tabelasından görüntü

-Lise 9. sınıf öğrencisi Gürkan Kılıç ile ropörtaj

-Kimya Öğretmeni Rahel Yıldırım ile ropörtaj

-Detaylar

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, ()-



