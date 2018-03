DHA YURT BÜLTENİ-3

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 52'nci gün; 3 bin 347 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 52'nci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 347 oldu.

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 52'nci güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 56'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 347 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Haber:HATAY, KİLİS, ()

========================================

Hendek'te kaza: 8 yaralı

Sakarya D-100 Karayolu'ndameydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Adapazarı-Düzce sınırındaki Çukurhan mevkiinde 22.00 sıralarında meydana geldi. Adapazarı yönüne seyir halinde olan Mesut Erdoğan yönetimindeki 54 DD 993 plakalı otomobil yolda karşı şeride geçmek isteyen Zeynep Avcan idaresindeki 81 AT 599 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobilde ve diğer araçtaki 8 kişi yaralandı.Olay yerine ihbarlar üzerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Mesut Erdoğan ile Zeynep Avcan ve araçlarda bulunan Berke Kayra Erdoğan, Büşra Erdoğan, Ali Tuğra Erdoğan, Merve Manas, Şura Manas ve Necla İleri Gümüşova Hendek Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında iki yönlü olarak geçişlere kapatılan karayolunda hurdaya dönen araçlar kaldırılınca trafik yeniden normale döndü. Kaza sonrasında konuşan Çukurhan Mahallesi Muhtarı Taner Azun, sürekli kazaların yaşandığı köy girişine biran önce alt geçit yapılması gerektiğini belirterek, "Burada her üç-beş günde kazalar meydana geliyor. Bölünmüş yol yapılmış olsa da köyümüze giriş yapılamadığından ve yolun altından araç geçişi tüneli yapılamadığından dolayı mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerin bizlerin mağduriyetini gidermesini bekliyoruz." dedi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Yaralılar

-Ambulans ve polis detayları

Haber:Ahmet ÇİLECİ/HENDEK(Sakarya),()

========================================

İşkence gördü, sakat kaldı, eroin bağımlısı kızın dramı yürek burktu

Adana'da 14 yaşında uyuşturucuya başlayan Elif Koyez (28), eroin krizine girince defalarca evden kaçtı. Uyuşturucu satıcıları tarafından günlerce işkence gören, 3'üncü kattan aşağıya atılıp sakat kalan Koyez'in yaşam hikayesi yürek burktu.

Merkez Seyhan ilçesi, Ziyaşapaşa Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Elif Koyez'in, küçük yaşta başladığı uyuşturucu hayallerini yok etti.Bırakmaya çalıştığı uyuşturucudan kurtulamayan Koyez, 14 yıl içinde evden kaçtığı dönemlerde uyuşturucu satıcıları tarafından bir eve kapatıldı. Koyez, defalarca bıçaklandı, saçı kesildi ve 3 gün boyunca dövüldü. Yaralı halde kaçıp hastaneye sığınan genç kız uzun süre tedavi görerek hayatta kaldı. Ailesi tarafından eve getirilen Koyez, gördüğü uyuşturucu tedavisinin ardından tekrar eroine başladı.

SAKAT KALDI

Geçen süre zarfından tekrar krize giren Koyez, evden kaçmaya devam etti. Son olarak yine uyuşturucu almaya giden genç kızın elinden parasını alan uyuşturucu satıcıları Koyez'i, 3'üncü kattan aşağıya attı. Ağır yaralanan genç kız, gördüğü tedaviye rağmen ayağından sakat kaldı. Koltuk değneğine mahkum olduğunu söyleyen Koyez, "Uyuşturucuya ulaşmak için defalarca evden kaçtım. Sayısını ben bile hatırlamıyorum, beni bir eve kapattılar 3 gün boyunca türlü işkencelere maruz kaldım. Saçımı kestiler, o kadar dövdüler ki ölmek istedim. En sonunda 3'üncü kattan aşağıya itildim, sakat kaldım. Bu illetten kurtulmak istiyorum" dedi. Uyuşturucuya başlamadan önceki fotoğraflarına bakıp gözyaşı döken Koyez, " Eskiden çok güzel bir kızdım, şimdiki halime bakıyorum o günlerden eser kalmamış. Beni görenler şaşırıyor. Gençlere sesleniyorum, bu illete bulaşmayın, ben yandım siz yanmayın" dedi.Yakınları, Seyhan İlçe Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla Elif Koyez'in yakın zamanda, 'Çipli Uyuşturucu Tedavisi'ne başlayacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Uyuşturucu bağımlısı Elif Koyez ile röp

- Elif Koyez'in fotoğraflarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:06'29" BOYUT:395 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

========================================

Köyündeki çiftlikten Japonya'ya somon ihraç ediyor

Rize'nin Fındıklı ilçesinde girişimci Hasan Akkuzu, 8 yıl önce Çağlayan köyünde 10 bin yavru alabalık alarak kurduğu çiftliğinde tek başına Karadeniz somunu üretimine başladı. İlerleyen dönemde işini geliştiren havuz ve balık sayısını artıran Akkuzu, yılda 5 bin ton somon balığı üretimi seviyesine ulaştığı çiftliğinde 60 kişiye iş verdi. Yurt dışına açılan ve Japonya, ABD, Kanada, Rusya, Katar ve Suudi Arabistan'ında yer aldığı ülkelere yıllık 5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmeye başlayan Akkuzu, Japonya'nın yıllık somon balığı ihtiyacının bir miktarını karşılar hale geldi. Rizeli girişimcinin ürettiği Karadeniz somunu, Japonların ünlü yemeği Suşi'nin vazgeçilmez tadı oldu.

ABD'de yaşayan ve özel bir şirkete genel müdür olarak çalışan Hasan Akkuzu özlemini duyduğu köy hayatı için 8 yıl önce memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinde yeşil doğası ile ünlü Çağlayan köyüne geri döndü. Çağlayan deresinin kenarında alabalık üretim çiftliği kuran Akkuzu, aldığı 10 bin yavru alabalıkla tek başına Karadeniz somunu üretimine başladı. İlerleyen dönemde işini geliştiren, havuz ve balık sayısını artıran Akkuzu, yılda 5 bin ton somon balığı üretimi seviyesine ulaştığı çiftliğinde aralarında su ürünleri mühendislerinin de yer aldığı 60 kişiye iş verdi. Her gün 15 ton yem tüketilen, TIR'ların yem taşıdığı çiftliğinde tanesi 5 kiloya ulaşan Karadeniz somonu üreten ve Türkiye geneline dağıtım ağı kuran Akkuzu, ihracat için arayışa başladı.

JAPONYA'YA 5 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Türkiye'de balık tüketiminin düşük olduğunu değerlendiren ve dünyada somon yetiştiriciliğini araştıran Hasan Akkuzu, hangi ülkelere ihracat yapabileceği üzerine çalışma yaptı. Japonya'nın somon ihtiyacını karşıladığı Norveç'ten alımı durdurduğunu öğrenen Akkuzu, gittiği bu ülkede ihracat bağlantıları kurdu. Türkiye'den ilk kez Japonya'ya somon ihracatını gerçekleştiren isim olan Akkuzu, geçen yıl bin ton dolayında ihracat yaptığı ülke ile bu yıl 5 bin tonluk anlaşma yaptı. Çiftliğinde üretilen somonlar TIR'larla gönderildiği Antalya'daki fabrikalarda ayıklanıp işlendikten sonra Japonya'ya gönderiliyor. Bu ülke ile yıllık 5 milyon dolar ihracat gelirine ulaşan Akkuzu yeni hedefini 20 milyon dolar olarak belirledi. İhracat pazarını genişletmeyi hedefleyen Akkuzu, Japonya'nın yanı sıra ABD, Kanada, Rusya, Katar ve Suudi Arabistan'la anlaşmalar yaptı.

SOMON SUŞİ'NİN VAZGEÇİLMEZ TADI OLDU

Kurduğu bağlantılarla Japonya'ya yıllık 5 bin ton Karadeniz somonu ihracatı gerçekleştiren Hasan Akkuzu,bu ülkenin yıllık somon balığı ihtiyacının bir miktarını karşılar hale geldi. Rizeli girişimcinin ürettiği Karadeniz somunu , Japonların ünlü yemeği Suşi'de kullanılıyor. Norveç somonundan vazgeçen Japonlar Karadeniz somonunu beğenerek tüketiyor. Ülkede sevilen lezzetler arasına giren Karadeniz somonu Japonların ünlü yemeği Suşi'nin vazgeçilmez tadı oldu.

'KAZANCIMIZ YERLİ VE MİLLİ'

Tek başına kurduğu çiftliğinde 60 kişi ile birlikte çalıştığını anlatan Rizeli girişimci Hasan Akkuzu, 5 milyon dolarlık ihracatı köyündeki çiftlikten yaptığını belirterek elde ettikleri kazancın yerli ve milli olduğunu söyledi. Başarısını kaç kişi ile çalıştığı ve ne kadar ihracat yaparak ülkeye sağladığı katkı ile ölçtüğünü belirten Akkuzu, "İleride kendi balık işleme fabrikamızı kurarak daha fazla kişiye iş vermek istiyorum. Milyonlarca lira ihracat girdisinin ülkemize gelmesini sağlamak amacındayım. Bu amaçla kendime bu yıl 20 milyon dolar ihracat hedefi koydum" dedi.

'KARADENİZ SOMONU TÜKETİLSİN'

Dünyanın bir çok yerinde Norveç'te üretilen somonların tüketildiğini kaydeden Hasan Akkuzu, "Bizim ürettiğimiz somon ise Norveç'in ürettiği somondan daha kaliteli. Bunu bizden somon alan Japonlar söylüyor. Türkiye olarak yılda 12 bin ton somonu Norveç'ten alıyoruz. Piyasada 40 lira 50 liradan halkımız bu somonu alıp tüketiyor. Vatandaşlarımız Norveç somonunu tüketmesin, daha kaliteli olan Karadeniz somonunu tercih etsin" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

HES TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Alabalık çiftliğini işlettiği Çağlayan deresi üzerine Hidroelektrik Santral (HES) kurulmak istendiğini hatırlatan ve bunun işletmesine zarar vereceği endişesi taşıdığını belirten Hasan Akkuzu şunları dedi: "Bu derelerde HES yapılması için girişim var. Biz derelerden sadece enerji değil başka alanlarda da para kazanılabileceğini gösterdik. HES'de yatırım aşamasından sonra 1 kişi çalışırken alabalık çiftliğinde yüzlerce kişinin çalışabileceğini herkes gördü. Devlet büyüklerimizden bu derede HES yapımı girişimlerinden vazgeçilmesini istiyorum. Enerji elbette gerekli ve santral yapılabilecek başka alanlar var. Biz bu derelerde yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak ülkemize ihracat girdisi sağladık. HES kurup dereyi yok ederek kazanacağımız parayı Norveç'e vererek soman ithalatı yapmak zorunda kalırız. Enerji üreterek kazanacağımız para sonrasında ithalat yapılarak yurt dışına gitmesin"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Tesisin DRONE görüntüleri

-Tesisten detaylar

-Balık detayları

-Hasan Akkuzu'nun açıklamaları

-Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER/RİZE,()

==========================================

Tekirdağ heykellerle açık hava müzesine döndü

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Uluslararası Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu'na katılan dünyaca ünlü heykeltraşların yaptığı heykeller kentin bir çok noktasına konulurken, kent heykellerle açık hava müzesi haline döndü.

Süleymanpaşa Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Uluslararası Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu'na, dünyaca ünlü heykeltraşlar katılarak, bir birinden değerli heykeller ortaya çıkardı. Her yıl bir tema ile gerçekleştirilen sempozyumda geçen yıl müzik temalı eserler ortaya konuldu. Son 3 yılda düzenlenen sempozyumda dünyaca ünlü heykeltraşlar günlerce çalışarak, kente yaklaşık 40 eser kazandırdı. Süleymanpaşa Belediyesi, bu eserleri büyük bölümü Marmara Denizi kıyısındaki sahil kesimine koyarak, kenti adeta açık hava müzesi haline getirdi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Eşkinat, yeni kurulan bir belediye olduklarını belirterek, kendi kimliğini arayan ve kendi kimliği üzerinde markalarını oluşturan bir şehir olma yolunda ilerlediklerini söyledi. Bunlardan birinin Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu ve heykel çalıştayı olduğunu belirten Eşkinat, "Üçüncü yılın sonunda uluslararası heykel sempozyumlarında Türkiye'nin tek temsilcisi olan Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu şuana kadar şehrimize 30'un üzerinde heykel bıraktı. Bunun yanında Türkiye'nin çağdaş heykeltraşlarından edindiğimiz sanat eserlerine de baktığımız zaman bu say 40'ın n üzerinde bir koleksiyona sahip bir belediyeyiz. Bizim vizyonlarımızdan bir tanesi de, kültür ve sanat vizyonudur. Biz bu şehrin kültürle, sanatla ve teknoloji ile kalkınacağına inanıyoruz. Dört yıldır son derece başarılı, kendisine güvenen ve güvenini boşa çıkarmayacak şekilde planladığımız bir yöntemle gidiyoruz" dedi. Zaman zaman heykeller konusunda eleştiriler aldığını söyleyen Eşkinat, "Tabi ki, insanlar alışık olmadığı süreçlerde bir direnç gösterebiliyorlar. Ama siz yaptığınız işin kalitesinden ve doğruluğundan emin iseniz, o direnci tolere edersiniz ve haklıysanız, sizi eleştiren insanlarda bir süre sonra yaptığınız işleri desteklemeye başlarlar. Bizde de süreç böyle gelişti. Artık Süleymanpaşa, açık sanat galerisi haline geldi. Yurttaşlarımız bundan son derece memnunlar. Olumsuz zaman zaman eleştiriler alsak da, her gün niteliği artan sanat eserleri ile şehrimizi buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Tekirdağlılar, sahilde gezerken konulan heykellerle birlikte adeta açık hava müzesinde olduklarını dile getirdi. Nermin Gezer, "Ben bu heykelleri sanata değer verilmesi olarak olumlu buluyorum. Şehrimize ayrı bir hava katıyorlar. Bence buradaki her heykelin bir anlamı var. Alana ayrı bir görsellik sunuyorlar. Beğeniyorum" dedi. Tekirdağlı esnaflardan Niyazi Aktaş, "Bence insanlar için farklı bir sunum olmuş, En azından her gün gezip dolaştığımız bu alanlarda görsel açıdan güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Tekirdağ sahili

-Sahil şeridine konulan heykeller

-Heykellerden genel ve detaylar

-Vatandaşlarla röportajlar

-Heykeller arasında gezenler

-Başkan Eşkinat ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

==========================================

İtfaiye aracını gelin arabası yaptı

Kocaeli İtfaiyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapan Kudret Demirel, Büşra Dikbaş ile hayatını birleştirirken gelin arabası olarak her gün kullandığı itfaiye aracını süsleyerek gelin arabası yaptı.

Kocaeli İtfaiyesi'nde İtfaiye eri olarak görev yapan Kudret Demirel, anaokulu öğretmeni Büşra Dikbaş ile dünya evine girdi. Çift gelin arabası olarak ise itfaiye aracı kullanmayı tercih etti. İtfaiyeci Kudret Demirel itfaiye aracını süsledikten sonra Ayazma Mahallesi'nde bulunan gelin evine gitti. Buradan gelini alan Demirel sirenleri açık bir şekilde yangına gider gibi şehir turu attıktan sonra nikah salonuna gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Süslenen itfaiye aracının görüntüsü

Haber:Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

========================================

BİOR'da kupa heyecanı



Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 6. Bodrum Uluslararası Optimist Regetta (BİOR) yarışları, dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Sporculara, kupaların yanı sıra çeşitli tekne ekipmanları da verildi.

İçmeler mevkiinde düzenlenen 6. BİOR yarışlarına, 21 ülkeden 70 kulüp ve 400'ü aşkın sporcu katıldı. 4 gün süren yarışlarda dereceye giren sporcular için Bodrum Trafo'da ödül töreni düzenlendi. Türkiye Yelken Federasyonu, Bodrum Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Bodrum Belediyespor Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından çeşitli kurumların destekleriyle gerçekleşen yarışlarda, dereceye giren sporculara kupa ve çeşitli hediyeler verildi. Yarışmalara bir eli alçıda olarak katılan Ummanlı yelkenci Malik Qartobi'ye, özel ödül verildi. Ayrıca 10 Mart'ta yapılan Ülkeler Kupası yarışını kazanan Tayland, ikinci olan Yunanistan ve üçüncü olan Avusturya ekibine de kupaları verildi. Junior kızlar kategorisinde Heybeliada Yelken Kulübü sporcusu Asya Şakaklı, Junior erkeklerde Oğuz Önal, Senior kızlarda Türk Milli Takımı sporcusu Okyanus Arıkan birinci oldu. BİOR genel klasmanda ise Türk Milli Takımı sporcusu Can Ertürk birinci olurken, Türk Milli Takımı sporcusu Alp Namdar ikinci, Tayland Milli Takımı sporcusu Jedtavee Youngyuennarn üçüncü oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yelken yarışları ödül töreninden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla) , )