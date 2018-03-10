DHA YURT BÜLTENİ-3

(ÖZEL)

1)TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN KÖYLERİNE GERİ DÖNDÜLER

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin’in köylerine gerçek sahipleri yeniden dönmeye başladı. Kimi yıllarca evlerinden uzakta kalan, harekat ile terörden arındırılan köylerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür etti. Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü Afrin’in terör örgütlerinin tehdidinden kurtarılarak sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında öncelikli olarak Türkiye sınırındaki köyler olmak üzere Afrin kırsalındaki onlarca köy ile 5 belde merkezi ve stratejik öneme sahip dağ ve tepeler terör unsurlarından temizlenerek özgürleştirildi. Harekatın başlangıcından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ve beraber hareket eden Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Suriyeli siviller de çatışmaların ardından özgürleştirilen ve yapılan kontrollerle güvenli olduğu anlaşılan köylerine yeniden dönmeye başladı. PYD/PKK terör örgütünün baskısı ya da harekatın başlamasıyla tedirginlik yaşayarak evlerinden ayrılan onlarca aile, terör unsurlarının köylerinden çıkarılmasıyla yeniden sahibi oldukları topraklara dönmeye başladı.

Son olarak geçen Perşembe günü terör unsurlarından arındırılan Maareste ve Mezra köylerinde TSK ve ÖSO güçlerince tuzaklanmış patlayıcı taraması yapıldı. Bulunan patlayıcıların imha edilmesinin ardından güvenli hale getirilen köydeki evlere de sahipleri dönmeye başladı. Yıllardır terör örgütü baskısından dolayı Azez’deki yakınlarının yanında kalan Ömer Ammuri ve ailesi de harekat ile özgürleşen Maareste köyüne geri döndü. Kamyonetlerle eşyalarını evine taşıyan Ammuri ailesinin çocukları yeniden hasret kaldıkları sokaklarda oynamaya başladı. Ömer Ammuri ise yıllardır teröristlerin baskısından dolayı Azez’de yaşadığını, Zeytin Dalı Harekatı ile doğduğu toprakların güvenli hale getirildiğini öğrenmesi ile köyüne döndüğünü söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kendilerini teröristlerin baskısından kurtardığı için minnettar olduğunu anlatan Ammuri, bölgede yaşayan Arap, Türkmen ve Kürt kökenli tüm Suriyelilerin PYD/PKK terör örgütünün zulmünün son bulmasını istediğini ifade etti.

Ammuri ailesi gibi köylerine dönen diğer Suriyeliler de kendilerini yeniden evlerine kavuşturan harekatı başarıyla yürüten TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçlerine teşekkür etti. Öte yandan Özgür Suriye Ordusu güçleri de teröristlerin silindir kuleler inşa ederek kimsenin girişine izin vermediği ve çatışmalarla harabeyi andıran köydeki evlerine dönen aileleri ziyaret ederek güvende olduklarını belirterek moral verdi ve kendilerine iletilen ihtiyaçlarını giderme konusunda yardımcı oldu.

Görüntü Dökümü

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- Terörden temizlenen köy

- Köye geri dönen aileler

- Ailelerin kamyonetteki eşyaları

- Eşyaları eve taşıyanlar

- Evin bahçesinde oynayan çocuklar

- Ev sahibi ile röp.

- Eve gelen ÖSO askerleri

- ÖSO askerlerinin aileler ile görüşmesi

- Köylerden görüntüler

- Köyde yıkılan evler ve sokaklar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ – GAZİANTEP -)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

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2)TESLİM OLMAMAK İÇİN DİRENİP KENDİNİ YARALADI

ADANA'da havaya ateş açma suçundan 1 yıl 7 gün hapis cezasıyla aranan Yılmaz Bolat (45), yakalanacağını anlayınca kendisine bıçakla zarar verdi. Olay, Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddaya göre, havaya ateş açma suçundan 1 yıl 7 gün hapis cezası ile aranan Bolat'ın mahalleye geldiğini öğrenen polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Polisleri gören Bolat, yakalacağını anlayınca kendisini kamyonetine kilitledi. Elindeki bıçakla ve içki şişesiyle vücuduna zarar veren Bolat, bir süre direndi. Yakalanacağını anlayan şüpheli daha sonra kamyonetten inip kaçmaya çalıştı.

FİLM FİBİ İZLEDİLER

Bolat daha sonra elindeki bıçakla kahvehanenin önüne geldi. Buradaki vatandaşlar kanlar içindeki adamı oturdukları yerden merakla izledi. Cezaevine girerse çocuklarını özleyeceğini söyleyen Bolat, "Ben polise ne yaptım, bugüne kadar hep yardımcı oldum. Cezaevine giremem" diyerek teslim olmayacağını söyledi. Bir süre Bolat'ı ikna etmeye çalışan polis, daha sonra müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Yere yatırılıp kelepçe vurulan Bolat, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının elinde bıçakla kanlar içinde konuşması

- Zanlı polislerle konuşurkan genel ve datey görüntü

- Kıraathanede oyun oynayan vatandaşlar

- Zanlının polisler tarafından yakalanması

- Zanlının kelepçelenmesi

- Sedye getirilmesi

SÜRE:02'57" BOYUT:180MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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3)TARLASINI SÜRERKEN MİNİK HASAN ALİ'Yİ EZDİ

ADANA'da tarlasını süren Abüzer Şahin (22), traktörüyle manevra yaparken akrabası olan Hasan Ali Şahin'i (2) ezerek ölümüne neden oldu.Kaza, Karataş ilçesine bağlı Çimeli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bölümünü sera yaptığı tarlasını süren Abüzer Şahin, traktörle geri manevra yaptı. Bu sırada tarlanın yanında oyuncak arabasıyla oynayan Hasan Ali Şahin, akrabası olan Şahin'in traktörünün altında kaldı. Abüzer Şahin, küçük Hasan Ali'nin üzerinden geçtiğini fark edince, traktörü durdurdu. Küçük çocuk, özel araçla 50 kilometre uzaklıktaki Adana Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan küçük Hasan Ali, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Baba Mahir Şahin, çocuğunun amcasının oğlu Abüzer Şahin'in traktörün altında kaldığını öğrenince sinir krizi geçirdi.

Abüzer Şahin gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Tarladan genel ve detay görüntüler

- Hasan Ali'nin oyuncak arabasından görüntü

- Tarladan görüntü

- Bir vatandaş ile röp

- Tarktörden genel ve detay görüntüler



SÜRE:01'40" BOYUT:102MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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4)DOKTORU DÖVÜP, ZORLA AMBULANSTAKİ HASTA ANNESİNE REFAKAT ETTİRDİ



ADANA'da Harun Ç. (28), özel tıp merkezinden hastaneye sevk edilen annesini götürecek ambulansa doktoru dövüp zorla bindirdi. Şüpheli, annesinin hastaneye getirilmesinin ardından doktoru bıraktı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Ç., solunum yolu yetmezliği nedeniyle fenalaş annesini evinin yakınındaki bir tıp merkezine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra çağrılan özel ambulans ile hastaneye sevk edileceği belirtildi. Annesinin durumunun ağır olduğunu ve ambulansa doktorun da gelmesini isteyen Harun Ç.'ye olumsuz yanıt verildi. Bunun üzerine Harun Ç. ve hastane yetkilileri arasında tartışma çıktı. Hastanenin doktoru Cemal Hasanoğlu'nu önce döven Harun Ç., daha sonra annesinin götürüleceği ambulansa zorla bindirdi. Tıp merkezi çalışanlarının ihbarı üzerine polis, kentteki hastanelerin çevrelerinde güvenlik önlemi aldı. Harun Ç., zorla ambulansa bindirdiği doktoru, sevk edilen hastaneye ulaşıncaya kadar indirmedi. Hasta kadının hastaneye yatışı yapıldıktan sonra Dr. Cemal Hasanoğlu, aynı ambulans ile tıp merkezine döndü. Yaşadığı olayın şokunu atlamayan doktor, polis eşliğinde Şakirpaşa Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Hastanede gözaltına alınan Harun Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Ambulansın görüntüsü

- Doktor'un polis aracına bindirilmesi

- Doktorun konuşması

- Polis aracının gidişi

- Hastaneden çıkan polislerin araçlarına binip gitmesi

SÜRE:01'00" BOYUT:61,1MB

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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5)TEYZESİNİN ESKİ SEVGİLİSİNİ SİLAHLA YARALAYAN SANIK, HAKİM KARŞISINDA

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yıllar önce teyzesiyle ilişki yaşayan arkadaşı İslam Yalçın'ı (28) tabancayla vurarak yaralayıp, belden aşağısının felç olmasına neden olan Enes Ö.'nün (28) Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Olay, geçen yıl 26 Temmuz'da Merkez Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi. Enes Ö., eski arkadaşı İslam Yalçın'ın evine giderek, alt katta oturan ailenin çocuğu Y.A.'nın (12) başına silah dayayıp, kapı ziline bastırdı. Enes Ö., kapıyı açan Yalçın'a tabancayla ateş etti. Silah sesi üzerine kapıya çıkan Yalçın'ın eşi, "Yapma bebeğimiz var" diyerek Enes Ö.'ye engel olmaya çalıştı. Silah tutukluk yapınca Enes Ö., kaçtı. Bir süre sonra polisi arayan Enes Ö., bir kişiyi vurduğunu söyleyerek teslim oldu. Enes Ö. tutuklanırken, hastanede tedaviye alınan İslam Yalçın'ın belden aşağısı felç oldu.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE DURUŞMAYA KATILDI

Tutuklanan Enes Ö. hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'kişi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından 31 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Enes Ö. ve tekerlekli sandalye ile İslam Yalçın ve yakınları katıldı. Bir yıl önce de teyzesiyle ilişkisi olan başka bir genci dövdüğünü mahkemede kabul eden Enes Ö., "İslam benim yakın arkadaşımdı. Eskiden teyzemle ilişkisi olduğunu duymuştum. Ancak kendisi arkadaşım olduğu için bu konuyu bir türlü düşüncemden atamamıştım. Üzerinden zaman geçmesine rağmen olay günü gitmemin nedeni hiç olmazsa bir şeyler söylesin, içim rahatlasın diye gittim. Kapıyı ben tıkladım. Beni görünce elim belimde olduğunu anlayınca, üzerime saldırdı. Ben silahı çıkartıp bir el ateş ettim. Ateş etmemle birlikte kendisi yere yığıldı" dedi. Enes Ö., teyzesine karşı platonik aşk beslediği iddialarını ise kabul etmedi.

'TEYZESİNE PLATONİK AŞK BESLEDİĞİ İDDİASI'

İslam Yalçın ise yıllar önce teyzesiyle ilişkisi olduğunu, ancak o nedenle kendisini vurmuş olabileceğini düşünmediğini söyledi. Enes Ö.'nün teyzesine platonik aşk beslediği iddialarıyla ilgili mahkeme tanık ifadeleri de okundu. Mahkeme heyeti, Enes Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralanan İslam Yalçın'ın hastaneye kaldırılması(arşiv)

-Hastaneden detaylar(arşiv)

-Adliyeden detaylar

Süre:(2.08) Boyut: (68 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()