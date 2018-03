DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ZEYTİN DALI HAREKÂTI'NDA 45'İNCİ GÜN; 2 BİN 777 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SURİYE'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 45 gündür sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 777'ye yükseldi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 165'i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 777 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KİLİS/

2)KAPIKULE'DE YAKALANAN ÇİN ASLANLARI, İHALE İLE SATILACAK

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgar plakalı otomobilin bagajında ilaç ve iğnelerle uyutularak yurda sokulmak istenene aralarında 4 Çin Aslanı köpeğinde bulunduğu 22 yavru köpek ele geçirildi. Önümüzdeki günlerde ihale ile satılacak yavru köpekler, satış gününe kadar hayvan severlere yediemin olarak teslim edildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'dan 21 Ocak günü yurda giriş yapan bir otomobil, gümrük muhafaza ekipleri tarafından şüphe üzerine aramaya alındı. Aramada Bulgar plakalı otomobilin bagajında, ses çıkarmalarını önlemek için iğne ve ilaç verilerek uyutulmuş, şekilde, 4 Çin Aslanı, 7 Chak Rasıl, 4 Pincher, 3 King Charles, 2 Pekinez, 1 Maltese Terier ile 1 Chihuahua cinsi toplam 22 köpek ele geçirilirken, 3 köpeğinde ölü olduğu belirlendi. Bulgar sürücü çıkarıldığı mahkemede, para cezası ile serbest bırakılırken, değeri binlerce lira olduğu belirtilen köpeklerin İstanbul'a götürülerek pet shop'larda satılacağı ifade edildi.

Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından el konulan köpekler, önümüzdeki günlerde Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) aracılığıyla ihaleye çıkarılarak satılacak. Satılacakları güne kadar yediemin olarak Edirne Doğa Hayvanlarını Koruma Derneği (EYKO) Başkanı Nurhan Kalender ile yönetim kurulu üyesi Emirhan Karışık'a, teslim edildi. Yetkililer, son günlerde, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan yavru kedi köpek sayısında artış olduğunu, bu artışın Balkan ülkelerinde ucuza alınan yavru hayvanların, Türkiye'de çok daha yüksek fiyata satılmasından kaynaklandığını söyledi.

'ONLAR MAL DEĞİL, CAN'

Kapıkule'den yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan 14 köpeğe evinde bakan EYKO Başkanı Nurhan Kalender, yakalanan yavru köpeklerin mal statüsünden bir an önce çıkarılıp can olarak görülmesini istediklerini söyledi. Kalender, "Sınır kapılarında sürekli yavru kedi ve köpek yakalanıyor. Bu köpekleri yetkililer mal statüsünde gördüğü sürece bunları anne sütüne muhtaçken koparıp kaçırmaya devam edecekler. Bunlar daha bebek, sizin bebeğinizi kaçırdıklarınızı ve sattıklarınızı düşünsenize. Ne korkunç değil mi? Onlar mal değil, can ve satılamazlar. Bir an önce hayvanların satışlarının yasaklanıp, kaçakçılığın önüne geçilmesi gerekiliyor" dedi.

Evinde 9 yavru köpeğin bakımını üstlenen Emirhan Karışık, çıkarılacak yasayla hayvanların mal statüsünden can olarak ülkede satışının yasaklanmasını istedi.

Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy Sınır kapılarında geçtiğimiz yıldan bu yana kedi, köpek, papağan ve muhabbet kuşları olmak üzere toplam 135 evcil hayvan, araçlara gizlenerek, iğne ve ilaçla uyutulmuş şekilde yakalandı. Yakalanan yavru kedi köpeklerden 50'e yakını anne sütünden erken kesildiği için çeşitli hastalıklara yakalanıp telef oldu.

Köpeklerden genel detay

Nurhan Kelender'in yavru köpekleri sevmesi

Nurhan Kalender ile röp.

Emirhan Karışık'ın evindeki köpekler

Köpeklerin oynaması

Emirhan Karışık ile röp.

Yavru köpeklerden detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

3)TRAFODAKİ PATLAMA SESİ KORKUTTU

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çocuklar oynadığı sırada park içindeki trafodan duyulan patlama sesi korkuya neden oldu. Kemer'e bağlı Aslanbucak Mahallesi Karanfil Caddesi üzerindeki Mehmet Emin Minta Parkı'nda bulunan trafoda dün saat 17.00 sıralarında patlama sesi duyuldu. Trafonun parkın içerisinde bulunması ve olay sırasında çocukların parkta oynaması korkuya neden oldu. Olay sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede parka gelirken, elektrik dağıtım şirketinden kimsenin olmaması nedeniyle müdahalede bulunulamadı. Pazar olması dolayısıyla çalışan tek ekibin de yayla bölgesinde başka bir arızaya gittiği belirtilirken, yaklaşık 1 saat sonra gelebilen ekip trafodaki akımı kesti.

Olayın görgü tanıklarından Erdoğan Bolat (58), "Balkonda oturuyorken şiddetli patlama oldu. Sanki evin içerisinde patlama oluyormuş gibi büyük bir panikle hemen ayaklandık. Çocuklarımız parktaydı. 7- 8 çocuk vardı ancak onlar trafonun yan tarafında değil de arka tarafındaydı. Onun için pek bir şey yapmadı çocuklar. Ama biz büyükleri olarak oldukça panikledik" dedi.

- Park tabelası ve çocuklardan detay

- İtfaiye logo detay

- İtfaiye ve parktan detay

- Trafonun kapısındaki Ölüm Tehlikesi levhası detay

- Park ve trafo detay

- Erdoğan Bolat röportaj

- Elektrik ekibinin gelişi

- Ekip trafoya giderken vatandaşın tepkisi

- Trafonun kapısının açılması

- Trafo içerisindeki kontrollerden detay

- Elektrik ekibinin itfaiye gerek kalmadığının konuşması detay

- Kontrol detayı

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), ()

4)PARK EDERKEN LEBLEBİ DÜKKANINA GİRDİ

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde sürücüsün fren yerine gaza bastığı otomobil işyerine girdi.

Olay Samsun-İstanbul D-100 Karayolu Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana geldi.İşletmeciliğini Ali Dölcü’nün yaptığı leblebi dükkanına alışveriş yapmak için gelen 70 yaşındaki Mehmet Buğday, 34 SZ 8369 plakalı aracını park etmek için işyeri önüne yaklaştı. Otomatik vites olan otomobil, sürücüsü Buğday'ın işyeri önüne gelince fren yerine gaza basması sonucu dükkandan içeri girdi. Olayda otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken o esnada işyerindeki müşteriler kazayı kıl payı atlattı. Otomobil ve işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

- Güvenlik kamerası görüntüsü

- İşyerinin dışından ve içinden görüntüler

Haber-Kamera : Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), ()-

5)VALİ KÖŞGER'DEN ŞEHİT YAKINLARINA ZİYARET

AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in (22) Nazilli ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Nazilli'nin İstiklal Mahallesi'nde yaşayan şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in baba evini ziyaret eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hayır yemeğine katıldı. Şehidin babası Kenan Dinek ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Hayır yemeğinde Aydın ve Nazilli müftülüklerinde görevli 10 din görevlisi tarafından Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi. Etkinliğe, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Selahaddin Acara, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Nazilli ilçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daştan ve yüzlerce vatandaş da katıldı.

------------------------

- Şehidin baba ocağından görüntü

- Hayır yemeğine katılan ve taziye ziyaretinde bulunan Vali Yavuz Selim Köşger görüntü

- Vali Köşger, Kaymakam İbrahim Küçük, şehit babası Kenan Dinek ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile birlikte

- Okunan Kuranı Kerim, dualardan görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()