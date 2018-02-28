DHA YURT BÜLTENİ-3

1)HAREKATI ELEŞTİREN TERÖR ÖRGÜTÜ DERGİSİ SATAN 2 ÜNİVERSİTELİ YAKALANDI

SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirip, terör örgütü PKK'nın propagandası yapan dergiyi sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisinden Mevlüt G. tutuklandı, Canel O. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandasını yapan Özgür Gündem dergisinin satışını yapan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi öğrencisi Canel O. (22) ve Namık Kemal Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Mevlüt G.'yi (36) yakaladı. Ekipler inceledikleri derginin Ocak ayı baskısında Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, 'Kobene ders oldu, Afrin sonunuz olacak' diye yazılan yazılar olduğunu tespit etti.

Emniyete götürülen üniversitelilerden Mevlüt G., sorgusunda dergiyi para kazanmak için sattığını söyleyerek, "İstanbul'da bağlantı kurduğum kişilerden 100 dergi sipariş verdim. Sattığım her derginin yarı parasını ben alıyordum. Bu işten yüzde 50 kar ediyordum" dedi. Mevlüt G.'nin ayrıca üzerinde bu satıştan elde ettiği 2 bin 700 liraya da el konuldu. Terör örgütünün propagandasını yapmadığını ileri süren Canel O. ise suçlamaları kabul etmedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 'Terör örgütünün propagandasını yapmak, örgüte finans sağlamak' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mevlüt G. tutuklandı, Canel O ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Zanlıların polis aracından indirilmeleri

- Adli Tıp Birimi'ne götürülmesi

- Polis aracına götürülmeleri

- Polis aracına bindirimeleri

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

SÜRE:01'33" BOYUT:94,9MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

=========================================================

3)KAHRAMANMARAŞ'TAN AFRİN'DEKİ MEHMETÇİĞE 1 TON BAL

KAHRAMANMARAŞ Arı Yetiştiriciler Birliği, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe 1 ton bal gönderdi. Birlik Başkanı Yemliha Öksüz, Afrin'deki askerlerin yanında olduklarının mesajını vermek istediklerini belirterek, "Biz bu selamı tatlandıralım balla diye düşündük. Bu tatlı, ballı bir selamdır" dedi.

Afrin'deki Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek adına Kahramanmaraş genelinde yapılan maddi ve manevi desteğe arıcılar da katıldı. Arıcılar, kendi aralarında Mehmetçik için 1 ton bal topladı. 2 bin 196 kavanoza doldurulan ballar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Emiralioğlu, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Hasan Gezginç ile Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın katıldığı törenle Afrin'e gönderildi.

ÖKSÜZ: GEREKİRSE 10 TON GÖNDERİRİZ

Kahramanmaraş Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Yemliha Öksüz, 1 ton balı arıcıların kendi aralarında topladığını belirterek, "Bu; bal toplamadan ziyade 'askerlerimize, devletimize, yanındayız hep beraberiz, birlikteyiz' mesajıdır, bir selam göndermedir. Biz bu selamı tatlandıralım balla diye düşündük. Bu tatlı, ballı bir selamdır. Kahramanmaraş'tan kahraman askerlerimize selam olsun" diye konuştu.

ERKOÇ: MİLLETİMİZ, HADSİZLERE HADDİNİ BİLDİRİYOR

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise Kahramanmaraşlıların Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden bu yana Mehmetçiğ destek olma adına bir şeyler yapma gayreti içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu şekilde gönlünün askerlerimizle, kahraman ordumuzla beraber olduğunu net bir şekilde göstermek adına bu tür etkinlikler ve yardımlar düzenlenmekte. Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle gurur duyuyoruz. Afrin'de şehit olan kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, şükranla yad ediyoruz. Kahraman ordumuza muzafferiyet diliyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız liderliğinde aziz milletimiz omuz omuza Türkiye'yi tehdit etme hadsizliğine düşenlerin haddini Allah'ın izniyle bildiriyor, bildirmeye de devam edecek inşallah."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil de birlik yönetimini ve arıcıları tebrik ederek, "Bunu; devlet-millet dayanışmasının, milli birliğin güzel bir örneği olarak görüyorum. İnşallah umudumuz, kahramanlarımız hedefledikleri şekilde, başarılı bir şekilde görevlerini ifa edecekler, bundan kesinlikle eminiz. Dualarımız onlarla" dedi.

Konuşmaların ardından dua edildi ve ballar Afrin'deki Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Hatay'ın Hassa Kaymakamlığı'na gönderildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

- Afrin'deki Mehmetçiklere yazılmış mesaj

- Bal kavanozları

- Törene katılanlar

- Yemliha Öksüz ile röp.

- Fatih Mehmet Erkoç ile röp.

- Nihat Pakdil ile röp.

- Dua edilmesi

- Balların araca yüklenmesi

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ_KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 201 MB

===========================================================

3)ZEYTİN DALI HAREKATI'NA KATILAN ASKERLERE CAĞ KEBABI İKRAM ETTİLER

KOCAELİ Erzurum Dernekler Federasyonu, Hatay Hassa'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere cağ kebabı ikram etti.

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve federasyon yöneticileri, Hatay Hassa'da bulunan 39. Mekanize Piyade Tugayı 1. Hudut Bölüğünü ziyaret ederek Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral verdi. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 3. Komando Tugayı askerlerine cağ kebabı ikram etti. Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, 3. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, mangalın başına geçerek askerlere cağ kebabı ikram ederken, askerler sınırda Erzurum'un meşhur kebabını yemenin tadını çıkardı.

Tekin Dursun yaptığı konuşmada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu bu günlerde sizlere moral vermek için yanlarınız da olmak istedik. Devletimizin, ordumuzun ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderdiğinden eminiz. Bizler sizlerle bir arada olmak, dualarımızın sizlerle olduğunu söylemek için burada olmak istedik" dedi.

Ziyaret edilen dualarla son buldu. Federasyon üyeleri, askerlere görevlerinde başarılar diledikten sonra hudut bölüğünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------

Ziyaretten görüntüler

Cağ kebabı ikram edilmesi

Dua edilmesi

Haluk TURGUT/HASSA(Hatay), () -

========================================================

4)HAVA KOMPRESÖRÜ ÇALAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

ADANA'da marangozdan, hava kompresörü çalan Ramazan E. (37) yakalandı. Ramazan E.’nin kompresörü motosikletle taşıdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi. Sabah işyerine gelen Mehmet Erdem, hava kompresörünün çalındığı fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın işyerine gelerek, kompresörü motosikletinin arkası koyup çaldığı tespit edildi. Hırsızlıktan suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ramazan E., kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen Ramazan E., sorgusunda kompresörü tanımadığı bir kişiye sattığını söyledi. Ramazan E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Hırsızın güvenlik kamerasına yakalanması

- Hırsızın motorsiklet ile güvenlik kamerasına yakalanması

- Zanlının emniyetten çıkışı

- Polis aracına bindirilmesi

- Güvenlik kamerasından çekilen fotolar

SÜRE:02'05" BOYUT:127 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

========================================================

5)OTOMOBİL HIRSIZLARI YAKALANDI

ADANA'da 2 otomobili çalan 1'i çocuk 2 kişi yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Kayhan ve Serdar Çelik gece otomobillerinin çalındığını söyleyip polise başvurdu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesini alıp şüphelilerin kimliklerini belirledi. M.T. (16) ile Mustafa T. (23) kısa sürede yakalandı. Şüpheliler sorgularında otomobilleri düz kontak yaparak çaldıklarını itiraf edip araçların yerini söyledi. Daha sonra polis otomobilleri bulup sahiplerine teslim etti.

2 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Zanlının Emniyet'ten çıkarılması

- Suçsuz yere yadgılanıyoruz demesi

- Polis aracına bindirilmesi

- Çalınan adaçtan genel ve detay görüntüler

- Emniyet Müdürlüğü tabela görüntüsü

SÜRE:01'24" BOYUT:85,9MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

========================================================

6)KEMENÇE İLE İSTİKLAL MARŞI ÇALIYOR

SAMSUN’da yaklaşık 20 yıldır müzikle uğraşan Atakan Karadeniz (28), kemençe ile İstiklal Marşı çalarak herkesi şaşırtıyor. Karadeniz, kemanla horon teptiriyor, kemençe ile sanat müziği çalıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuarı son sınıf öğrencisi Atakan Karadeniz, çaldığı 17 müzik aleti ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Bir çok enstrümanı çalabildiğini söyleyen Karadeniz'in, özellikle kemençe ile İstiklal Marşı'nı çalması dikkat çekti. Karadeniz, “Kemençe ile İstiklal Marşı çalıyorum. Bizim İstiklal marşımız sadece senfoni orkestrayla çalınmamalı. Bizler de o güzelim marşımızı kendi enstrümanlarımız ile çalabiliriz. Bunu da ispatlamak amaçlı öyle bir denememiz olmuştu. Güzel de oldu. Çok da gurur duyarak ve memnun olarak çalıyorum. Kemençe ile İstiklal marşını çalanla daha önce hiç karşılaşmadımö dedi.

Yaklaşık 20 yıldır müzikle uğraştığını ifade eden Atakan Karadeniz, “Bir çok enstrümandan ses çıkarıyorum. Uzun yıllar yaylı sazlarla uğraştım. Uzun yıllar önce Bafra’da bir konserdeyken benden kemençe istemişlerdi ve yanımda da kemençe yoktu. Ben de kemandan kemençe sesi çıkartmaya başlamıştım. Daha sonra da benden herkes kemandan kemençe sesi çıkartmamı istedi. Kemandan kemençe sesi çıkarttıktan sonra da kemençeden de keman sesi çıkarttım. Yani kemanla horon çalıyoruz, kemençe ile de sanat müziği çalıyoruz. Şuanda herkesin yaptığının tersini yapıyoruzö diye konuştu.

Kemençeden keman ve kemandan da kemençe sesi çıkarttığı zaman insanların çok şaşırdığını belirten Karadeniz, “Kemençe ile slov müzikler çalmak çok keyifli ve kolay. Biz bunları yaptığımız zaman biraz yöreden ayrılıyoruz ama son dönemlerde kemençe ile çok güzel özgün müzikler çalan arkadaşlarımız oldu. Biz de kemençe ile beraber sadece yöreye hakim olması değil, daha çok insana ulaşması için ve beğenmesi için elimizden gelen bir rol modeli yapmaya çalışıyoruz. Kemençe ile sadece horon çalınmayacağını ispatlamaya çalışıyoruz. Keman çalarken de eğer canımız horon çalmak istiyorsa bu sefer bizde keman ile horon da çalabileceğimizi ispatlamaya çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü-HD

----------------------------

-Enstrümanlarının tellerini temizlemesi

-Enstrümanların akordunu yapması

-Kemençe ile İstiklal marşını çalması

-Kemençe ile keman müziklerini çalması

-Keman ile slov müzik çalması

-Keman ile kemençe müzikleri çalması

-Atakan Karadeniz ile röportaj

(SÜRE: 04.41 DK.)-(BOYUT: 149 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()



