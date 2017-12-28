DHA YURT BÜLTENİ-3

1)34 İLDEKİ FETÖ OPERASYONUNDA 18 TUTUKLAMA

KONYA merkezli 34 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 47'si muvazzaf, 70 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından gözaltına alınan 53 şüpheliden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 35 şüpheli ise, adli konrtol kararıyla serbest bırakıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, daha önce gözaltına alınan mahrem imamların vermiş olduğu ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda Kara ve Hava Kuvvetleri'nde görevli 'kripto' olarak bilinen askeri personele yönelik çalışma başlatıldı. Bunun üzerine 13 Aralık'ta eş zamanlı olarak Konya merkezli 34 ilde 47'si muvazzaf 70 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. 4'ü astsubay 66'sının subay olduğu öğrenilen şüphelilerin 23'ünün soruşturma kapsamında daha önceden görevden ihraç edildiği belirtildi. Operasyon kapsamında 53 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından itirafçı oldukları belirtilen 27 şüpheli adli kontrol kararı ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edelin 26 şüpheliden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adliye binası önünde bekleyen bazı tutuklu yakınları, otobüse bindirilirken şüphelilerle kucaklaşt, bazıları ise, öperek otobüse bindirdi. Bir tutuklu yakını ise polisle "Biz terörst miyiz?"' diyerek tartıştı.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin adliyeden çıkartılması

- Şüpheli yakınlarının sarılmaları

- Şüphelilerin otobüse bindirilmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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2)BİNGÖL'DE 30 GENÇ KIZ MAÇLARDA DÜDÜK ÇALMAK İÇİN KURSLARDA TER DÖKÜYOR

BİNGÖL'de, İl Hakem Kurulu tarafından açılan aday hakemlik kursuna 30 genç kız hakem adayı da başvurdu. Kurslarda erkek hakem adaylarından daha başarılı oldukları belirtilen kızların tamamı kursun ilk aşamasını başarı ile geçerken, İl Hakem Kurulu Başkanı Mithat Ercan, kadınların futbolda aktif olmasıyla, karşılaşmada yaşanan olumsuz davranışların önüne geçileceğini söyledi. Ercan, "Kadın hakemlerin sayısını fazlalaştırmak adına yapılan başvurular bizi sevindirdi. Aday hakemlerimizi hazır hale getirip Bingöl'de oynanan maçlarda görevlendirmeyi amaçlıyoruz"dedi. Hakem adaylarından Duygu Çal, kadınların hakemliği daha iyi başarabileceğini belirterek, "Yönetilen maçlarda kadın hakemleri sahada görmek istediğim için kursa başvurumu yaptım. Kadınların bu işi daha iyi yapabileceğine inanıyorum"dedi. Bingöl İl Hakem Kurul tarafından kentte açılan hakem adaylığı kursuna 30 genç kız ve 130 erkek aday başvurdu. Kursun birinci aşamasından 20 erkek elenirken, genç kızların tamamı birinci aşamayı geçti. Maçlarda düdük çalmak için ter döken genç kızların eğitimleri aralıksız devam ederken, İl Hakem Kurulu Başkanı Mithat Ercan, stadlarda yaşanan olumsuz görüntülerin önüne geçmek için kadın hakemlerin artması gerektiğini söyledi. Açtıkları hakem kursuna yüksek bir katılım olduğunu ve bunun kendilerini sevindirdiğini söyleyen Ercan, "İyi bir kurs çalışması yapıp iyi bir hakem aday sayısı yakaladık. Biz Bingöl olarak küçük bir il konumundayız ama hakem potansiyeli olarak iyiyiz. 8 tane hakemimiz klasman maçlarını yönetiyor, iki tane gözlemcimiz ise Bölgesel Gözlemci olarak maçlarda gözlem yapıyor"dedi. Kadın Aday Hakemliğine hak kazanan Derya Alagöz, yüksek klasman maçlarda görev almak istediğini ifade ederek, "Bize bu imkanı sağladıkları için öncelikle il hakem kurulu başkanlığına teşekkür ediyorum. Kadın hakem adaylığı başvurumu yaptım, kendimi geliştirmek istiyorum, Yüksek klasman maçlarında görev yapmak istiyorum, emeği geçen herkese teşekkür ederim"dedi. Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Öğrencisi Meltem Korkmaz da, kadın hakem sayısının az olmasından dolayı açılan kursların önemli olduğuna dikkat çekerek, "Aday hakemlik kursuna başvuru yaptım, sonrasında sınavı kazandım. İl hakem kuruluna bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim. İlimizde ve ülkemizde kadın hakem sayısı az olduğu için böyle bir çalışma yapılarak bize imkan sağlandı. Biz de kadın arkadaşlarımızla beraber çok çalışıp elimizden gelen her şeyi yapacağız"diye konuştu.

Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Öğrencisi Duygu Çal ise, kadınların Hakemliği daha iyi başarabileceğine inandığını belirterek, "İl hakem Kurulu'na bize sağladıkları imkânlardan ötürü teşekkür ederim. Yönetilen maçlarda kadın hakemleri sahada görmek istediğim için kursa başvurumu yaptım, umarım ileriki zamanlarda oynanan maçları yöneten kadın hakemlerimizi görürüz. Kadınların bu işi daha iyi yapabileceğine inanıyorum"dedi.

Aday Hakem kursuna başvuran erkek adaylardan Oğuzcan Baran ise, aday hakem olmak için kursa başvuran kadın adaylarla gurur duyduğunu ifade ederek, "Açılan kursta aldığımız eğitim sonrası sınava tabii tutulup sınavdan başarı ile geçtim. Aday hakem olmaya hak kazandım. İlimizden hem erkek hem de kadın olarak klasman maçlarını yönetebilecek hakemlerin çıkabileceğine inanıyorum, ayrıca kursa katılıp sınavı geçen kadın arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Belediye Başkanlığına, Gençlik Müdürlüğüne ve İl Hakem Kuruluna teşekkür ediyorum"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bingöl şehir Stadyumunda süren eğitimler esnasında detaylar

-Kadın hakem adaylara yetkililerin bilgi vermesi

-Kadın ve erkek hakem adaylardan detaylar

-Eğitimden detaylar

-Röportajlar (3 Kadın Aday Hakem, 1 Erkek Aday Hakem ile)

-İl Hakem Kurulu Başkanı Mithat Ercan'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,()-

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(ÖZEL HABER)

3)KEMER'E 'NOEL BABA'LI YENİ YIL TANITIMI

ANTALYA Kemer ilçesinde Noel Baba'lı yılbaşına özel tanıtım videosu hazırlandı. Sosyal medyada 'visitkemer' başlığıyla yayınlanacak videoda tekneyle sahile çıkan Noel Baba, hediye paketleriyle oluşturulan 'Kemer' yazısı önünde şezlong üzerinde güneşlendi. Çekimleri ilgiyle izleyen bazı tatilciler de özçekim yaptı. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kemer'in sosyal medyada 'visitkemer' başlığı altında tanıtımının yapılması amacıyla yürütülen proje kapsamında bu kez yılbaşı için özel bir video çekildi. Kemer Turistik Otelciler Birliği (KETOB) tarafından yürütülen çalışmada Noel Baba figürü ön plana çıktı. Beldibi Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı Rixos Sungate Otel Genel Müdürü ve KETOB Yönetim Kurulu Üyesi Derya Billur, Noel Baba'yı canlandırdı. Ayışığı Parkı sahilindeki çekimleri KETOB Başkan Yardımcısı Tayyar Gül ve Ayışığı Parkı Genel Müdürü Tansel Akşit de izledi.

NOEL BABA ŞEZLONGA UZANIP GÜNEŞLENDİ

Çekimlerde balıkçı teknesiyle kıyıya yanaşan Noel Baba turistleri selamladı ve ardından karaya çıktı. Sahilde hediyelerle oluşturulan 'Kemer' yazısının önünde şezlonga uzanan Noel Baba bol bol güneşlendi. Hava sıcaklığının 19 derece hissedildiği sahilde yürüyüş yapan turistler de çekimlere ilgi gösterdi. Tekneyle kıyıya yanaşan ve güneşlenen Noel Baba'yı arkalarına alan tatilciler bolca özçekim yaptı.

'NOEL BABA'NIN ANTALYA'DA YAŞADIĞINI ÖĞRENECEKLER'

Çekimlerde Noel Baba'yı canlandıran Derya Billur, "Kemer otelcileri olarak destinasyonumuzun tanıtımı için kampanya yaptık. Ben bir otelin genel müdürü olarak bu yıl Noel Baba oldum. Noel Baba, Kemer için neden önemli? Bildiğiniz üzere Demre ilçesinde Aziz Nikolaos hakkında çok büyük bulgular var orada yaşadığı hakkında. Ama tüm dünya Noel Baba'nın kuzey kutbundan geldiğini düşünüyor. Aslında gerçekler herkes tarafından bilinmekle birlikte, medya ve pazarlama anlamında dünya bunu farklı kullanıyor. Biz Kemer olarak bu gerçeği yaptığımız filmlerle ve hazırlayacağımız duyurularla tüm dünyaya yavaş yavaş, sindire sindire anlatacağız ve bir gün Noel Baba'nın aslında Antalya'da yaşadığını öğrenecekler" dedi.

'DESTİNASYONUN, BÖLGENİN TANITIMI ÖN PLANA ÇIKIYOR'

Tüm dünyada turizmin tanıtım üzerinden yürütüldüğünü vurgulayan Derya Billur, "Tesis veya bölge içerisindeki otel tanıtımından çok destinasyonun, bölgenin tanıtımı ön plana çıkıyor ve biz de Kemer otelcileri olarak otellerimizden çok bölgeyi tanıtmaya destek vereceğiz. 2018 yılı şu anda iyi gözüküyor. 2017 yılında 9 milyon 600 bin turisti havalimanından ağırladık, girişlerini sağladık. Bu rakamın 2018 yılında 13- 14 milyonlara çıkmasını hedefliyoruz. Herkese sevgi, barış ve huzur dolu bir 2018 yılı diliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Noel Baba'nın sahilde 'Ho Ho' diyerek yürümesi

- Hediye paketlerinden yazılan Kemer yazısı ve ardından Noel Baba ve bölgenin detayı (drone)

- Noel Baba yakın detay (Drone çekimi)

- Kemer'in, Tahtalı Dağı'nın karlı zirvesi ile genel görünümü (Drone çekimi)

- Gökyüzünden Noel Baba ve Kemer yazısı detay (Drone çekimi)

- RÖP: Derya Billur (Noel Baba'yı canlandıran Rixos Sungate Genel Müdürü)

- Dalgalar detay

- Tekneyle gelen Noel Baba detayı

- Dalga ve teknedeki Noel Baba detayı

- Ellerinde hediye olan turist çiftler Noel Baba ile detay

185 MB /// 03.02"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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4)EVİNDEN KÖTÜ KOKU YAYILINCA CESEDİ BULUNDU

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yalnız yaşayan şeker ve tansiyon hastası 75 yaşındaki Mustafa Kıy evinde ölü bulundu. Kokmuş olmasından dolayı 2 haftalık olduğu tahmin edilen Kıy'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Pamukkale'nin Kuşpunar Mahallesi, 1293 Sokak'taki iki katlı bir binanın üst katında, yalnız yaşan Mustafa Kıy'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine alt komşusu dün (çarşamba) saat 23.00 sıralarında polisi aradı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, yatak odasında yerde Kıy'ın kokmuş cesedi ile karşılaştı. Eve kötü koku nedeniyle maske takarak girebilen polis ekipleri, Kıy'ın ölümünü şüpheli buldu. Şeker ve tansiyon hastası olan Kıy'ın iki haftalık olduğu tahmin edilen cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kıy'ın cesedi evden çıkartılırken, meraklı kalabalık arasındaki bazı kişilerin kötü koku nedeniyle ağız ve burunlarını kapatmaları dikkati çekti. Polis, Kıy'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Evin dışından ve polislerden görüntü

-Maske takan polislerden görüntü

-Cesedin çıkarılmasından görüntü

-Ağzını ve burnunu kapatan komşulardan görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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5)TRAFO PATLADI, İKİ İŞ YARALANDI

DÜZCE'de, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekibinin arızalanan elektrik trafosunu onarmaya çalıştığı sırada patlama oldu. Vücutlarında yanıklar oluşan 2 işçi tedavi altına alındı.Olay saat 00.30 sıralarında, Karacahacımusa Mahallesi Memur-Sen konutları içerisinde meydana geldi. Memur-Sen konutları içerisinde bulunan elektrik trafosunda meydana gelen arızayı gidermeye çalışan SEDAŞ görevlileri İbrahim Doğru ve Ali Muharrem Alkan'ın çalışma yaptığı sırada trafoda patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte ortaya çıkan alevler nedeniyle vücutlarında ve yüzlerinde yanıklar oluşan iki işçi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçilerin yaralanmasına neden olan trafoda oluşan arızayı diğer SEDAŞ ekipleri giderirken, mahalle uzun süre elektriksiz kaldı.

Görüntü Dökümü

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Görüntüde işçiler hastaneye götürülürken görüntü

Acil servisin dışarıdan görüntüsü

Patlayan trafonun görüntüsü

Patlayan trafoda SEDAŞ ekiplerinin çalışma yaparken görüntüsü ve detaylar var

Elektrik olmayan evlerin görüntüsü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () -

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6)ÜNLÜ OYUN ALANYA'DA 'PERDE' DİYOR

ALANYA Belediye Tiyatrosu tarafından senenin son oyunu olarak sahnelenecek olan Haldun Taner'in yazdığı, 'Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım' adlı oyunun tanıtımı yapıldı.

Alanya Belediye Tiyatrosu'nun 29 Aralık'ta prömiyerini yapacağı Haldun Taner'in yazdığı ve Murat Atak'ın rejisörlüğünü yaptığı 'Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım' isimli 2 perdelik müzikli oyunun basın tanıtımı yapıldı.

Basın tanıtımında konuşan Rejisör Murat Atak, oyunda Alanya Belediye Tiyatrosu sanatçılarının görev aldığını söyledi. Yönetmen Atak, "Şarkılı, danslı çok keyifli buruk bir güldürü sahneleyeceğiz. Ülkemizin yakın siyasi tarihini anlatıyoruz. Oyun, cumhuriyetin kuruluşunun birkaç yıl öncesinden alıp, 1970'lerin sonuna kadar geliyor, yakın tarihimiz. Bu tarihlerde maalesef insanlarımız atlar kadar şanslı olmuyor. Atlar parkurda yarışa eşit koşullarda başlıyor ama insanlar aynı hizada başlamıyor. İki ortaokul, iş, üniversite, askerlik arkadaşının bu yaşamları süresince nasıl ayrıldıkları, yolların nasıl farklı gittiği, kimin hangi koşullarda başarıyı yakaladığı ama kimin başarılı olması gerekirken, ne yazık ki bu ülkenin koşullarından dolayı bazı şansları elde edememesini buruk bir güldürüyle sunuyoruz, seyircilerimize" dedi

Tiyatronun 2017- 2018 yılı boyunca Alanyalı tiyatro severlerle buluşacağını belirten Murat Atak, "Alanya'nın ardından Antalya, Manavgat, Gazipaşa ya yapacağımız turnelerin yanı sıra festivaller kapsamında; İzmir, Ankara, Adana gibi birçok yerden davetiyelerimizi aldık ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Alanya Belediye Tiyatrosu olarak şehrimizi, kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Biz çok mutluyuz. Alanyalı sanatseverler bu koltukları hiç boş bırakmadı. Bundan sonra da boş bırakmayacağından eminiz" diye konuştu.

Meşrutiyet döneminden 1970'lerin başına kadar olan bir zaman diliminde geçen 2 perdelik oyunda Türkiye'de yaşanan siyasal ve kültürel dönüşümler, örnek talebe, uysal delikanlı, gönüllü asker, model vatandaş Vicdani Yurdakuler ve her dönemin adamı olan Efruz'un gözünden anlatılıyor. Oyun 29 Aralık saat 20.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde yapılacak prömiyerle tiyatro severlerle buluşacak.

Görüntü Dökümü

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- Oyundan görüntüler

- Murat Atak Röportajı

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA, ()

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7) BURDUR AK PARTİ'DE KONGRE HEYECANI

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, 31 Aralık'ta yapılacak il kongresinin Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtirken, "Başbakanımız Binali Yıldırım'ın il kongremize katılıyor olması hem heyecanımızı arttırmakta hem de sorumluluğumuzu bir kat daha yükseltmektedir" dedi.

Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi, il kongresiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Parti binasındaki toplantıda konuşan Mengi, Ak Parti'nin siyasi hayatına başladığı 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren millete vadettiği demokratikleşme, kalkınma, lider ülke olma, büyük medeniyeti geleceğe taşıma yolunda başarı hikayesini destansı bir şekilde hizmet yürüyüşüyle devam ettirdiğini söyledi.

Mengi, "Ak Parti dava, teşkilatlar, vatan, millet ve bayrak için omuzlarına yük alanların partisidir. Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu büyük davaya inanmış kadrolarıyla birlikte iktidarımızın ilk 15 yılında kimsenin hayal bile edemediği atılımlar gerçekleştirilmiştir ve tüm vatandaşlarımız bu icraatlara her seçimde oylarımızı arttırarak karşılık vermiştir. Ak Parti teşkilatlarında kongreler süreci devam ediyor. Bu süreç içerisinde Burdur'umuzun tüm ilçelerinde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Bütün ilçe kongrelerimizin geniş bir katılımla gerçekleşmesi, halkımızın ilk günkü aşkla Ak Parti'mize olan bağlığının devam ettiğini göstermiştir" dedi.

Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda 31 Aralık Pazar günü 6'ncı Burdur Olağan İl Kongresinin gerçekleştirileceğini aktaran Mengi, şunları söyledi:

"Pazar günü gerçekleştireceğimiz il kongremiz önemli ama kongremizi daha da önemli kılan Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizin Başbakanı ve Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın bizzat kongremize iştirak ediyor olmasıdır. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın il kongremize katılıyor olması hem heyecanımızı arttırmakta hem de sorumluluğumuzu bir kat daha yükseltmektedir. Bu heyecan ve coşku elbette ki bütün Burdurlu kardeşlerimiz tarafından da paylaşılacaktır. Bütün Burdur halkımızı ilçelerimizden, köylerimize ve mahallelerimize kadar 6'ncı olağan kongremize davet ediyoruz. İnşallah tüm kongrelerimizin önce ilimize, sonra ülkemize hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Pazar günü de kongremizi gerçekleştirip 2019'da yapılacak seçimlerin startını da vermiş olacağız."

Görüntü Dökümü:

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- Volkan Mengi'nin açıklaması

- Detay

176 MB /// 02.54"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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8)İSTANBUL'DAN MUŞ'A YARDIM ELİ

İstanbul'da bir kolejin öğrenci ve velileri, Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Koç köyündeki ilkokul öğrencilerine yardım eli uzattı. Öğrenci ve veliler, köy okulundaki öğretmenlerle irtibata geçerek 100 çocuğun hayalindeki oyuncak, ayakkabı, montları onlara ulaştırdı. Okul Müdürü Abdulbaki Zorlu, kış günü çocukların ellerini, yüreklerini ısıtanlara teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Gönderilen hediye kolilerinin açılması

-Hediyelerin öğrencilere dağıtılması

-Okuldan detaylar

-Öğrencilerden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, ()

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9)BAK POSTANE KAPALI

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı, eskiden köy olan Akşar Mahallesi'ndeki PTT Şubesi'nin haftada sadece iki gün açık olmasına halk tepki gösterdi. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Akşar Mahallesi, Erzurum- Ardahan karayolu üzerinde bulunuyor. 1500 nüfusa sahip Akşar, her gün çevre köylerden gelenlerle birlikte nüfusu 3 bini buluyor. Buna rağmen salı ve cuma olmak üzere haftanın sadece 2 günü tek personelle açılan PTT'nin ihtiyaca cevap vermediğini ifade eden mahalle halkından Mehmet Aktürk, "PTT çoğu zaman kapalı olduğu için ayda ortalama 150 bin lira ATM'ye para yatırıyorum. Çoğu zaman ATM de bozuk olduğu için mağdur oluyorum. Benimle birlikte maaşını çeken, faturalarını yatıran herkes mağdur" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ptt önünde vatandaş ile röp

-Kapı önünde beklemeleri

-Ptt içerisineki memurun başında bekleyen vatandaşlar

-Memura soru sormaları

-Vatandaş ile röp

-İlçe merkezinden detay

Haber -Kamera: Dursun Murat AYDIN / Oltu / ERZURUM

SÜRE:05.21 BOYUT: 599 MB)

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