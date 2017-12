1)BATMAN'DA İZİNSİZ SIĞINMACI ÇALIŞTIRANA 7 BİN LİRA CEZA

BATMAN İl Göç İdaresi Müdürü Vahap Asma, Suriyeli ve Afgan sığınmacıların çalışma koşullarına uyulması için Türkçe ve Arapça yazılı bilgilendirme broşürü dağıttıklarını söyledi. Broşürde, yabancılara yasak meslekler arasında diş hekimliği, hasta bakıcılık, eczacılık, veterinerlik, özel hastanelerde müdürlük, avukatlık ve noterlik yer alırken, izinsiz sığınmacı çalıştıran işyerlerine 7 bin lira ceza verileceği belirtildi. Açıklamalara göre 20 bin 770 Suriyeli ve Afgan sığınmacının olduğu Batman'da, yabancılara çalışma hayatına dair referans bilgilerinin yer aldığı Türkçe-Arapça yazılı büroşürler dağıtıldı. Broşürlerde işverenler ve sığınmacıların uyması gereken kurallar olduğunu belirten Batman İl Göç İdaresi Müdürü Vahap Asma, "İşverenler, çalışanlarıyla birlikte işin her aşamasında, işten kaynaklı tehlikeleri sürekli tespit edip, muhtemel risklere karşı tedbir almakla yükümlüdür. İzinsiz sığınmacı çalıştıran işveren 2018 yılında 7 bin 130 lira, izinsiz çalışan sığınmacı da 2 bin 851 lira ceza ödemek zorundadır." dedi.

YABANCILARA YASAK MESLEKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sığınmacıların çalışma hayatına dair referans bilgilerini Suriyeli mültecilere anlattıklarını ifade eden İl Göç Müdürü Asma, yabancılara yasak meslekleri de hatırlattıklarını söyledi. Asma, "Bakanlık; Diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, özel hastanelerde sorumlu müdürlük, avukatlık, noterlik, özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi, kara suları dahilinde balık, kaptanlık, çarkçılık, kılavuzluk-tayfalık ve gümrük müşavirliğinde mültecilerin çalışamayacağını açıkladı. Yabancılara yasak meslekleri de hatırlatıyoruz. 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar hafif işlerde çalıştırılabilir." diye konuştu.

İŞSİZLİK MAAŞINA BAŞVURU

İşsizlik maaşına yönelik başvuruları da değerlendirdiklerini kaydeden Asma, "Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde sığınmacılar İş-Kur'a başvurmalıdır. 30 gün içinde başvurulmaması halinde başvuruda geçilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler, TC kimlik numaralı nüfus cüzdanıyla her hangi PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilir." dedi. Broşürlerde ayrıca geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izni olmadan çalıştırılmasının yasaklandığı, asgari ücretin altında ücret ödenmeyeceği ve yabancıların sigortasız çalıştırılamacağı açıklandı.

2)CANLI BOMBA OLMA HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTE, 9 YIL HAPİS CEZASI

KONYA'da polise yönelik canlı bombalı eylem hazırlığındayken yakalanıp tutuklanan PKK'nın gençlik yapılanma üyesi 'Rojda' kod adlı Necla Yıldız (26), 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Necla Yıdız'ın 2015 yılında Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde çatışmada öldürülen ‘Roni Serhat’ kod adlı YDG-H'li sevgilisi Mehmet Şefa Gündüz'ün intikamını almak için eylem yapmaya hazırlandığı iddia edildi.Konya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Mayıs 2016 günü Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde oturan Şırnak nüfusuna kayıtlı Şeref B.'nin evine şüpheli bir kadın geldiği ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis, eve gelen şüpheli kadının, canlı bomba kadın terörist listesinde bulunan ve Konya'ya da eylem yapmak için gelen Adıyaman nüfusuna kayıtlı Necla Yıldız olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, Şefer B.'nin evine operasyon düzenledi. Necla Yıldız'ın burada bulunmaması üzerine Şeref B.'nin kardeşlerinin evine de baskın yapıldı. Ancak buralarda da bulunmayan Yıldız, merkez Selçuk ilçesinde eğlenmeye gittiği bir kafede yakalandı. Necla Yıldız ile birlikte irtibatlı olduğu Şeref B., kardeşleri Heybet ve Kudret B. ile yakınları Emrah A. ve Ömer N. gözaltına alındı. Necla Yıldız ve diğer 5 şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Ancak şüphelilerden Kudret B., Necla Yıldız ve diğer şüphelilerin eylem hazırlığında olduğunu itiraf etti. Kudret B. ifadesinde, Necla Yıldız'ın, kendisinden patlayıcı yapımı için 'Amonyum nitrat' istediği söyledi.

SEVGİLİSİ SAYESİNDE ÖRGÜTE KATILMIŞ

Necla Yıldız'ın, 3 yıl önce Selçuk Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü sırada tanıştığı 'Roni Serhat' kod adlı YDG-H’li Mehmet Şefa Gündüz birlikte olmaya başladıktan sonra örgüte katıldığı ortaya çıktı. İki sevgilinin geçen yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çatışmalara katılmak için Diyarbakır'a gittiği ve orada güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katıldığı ileri sürüldü. Batmanlı Mehmet Şefa Gündüz, 27 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri arasında kalan bölge de güvenlik güçleriyle girdiği çatışma da öldürüldü.

SEVGİLİSİ ÖLÜNCE KOBANİ'DE CANLI BOMBA EĞİTİMİ ALDI

Necla Yıldız'ın, sevgilisinin çatışmada ölmesinin ardından bir süre Sur'da çatışmalara katıldığı ve daha sonra da Suriye'nin Kobani bölgesine giderek burada canlı bomba eğitimi aldığı ileri sürüldü.

'İNTİKAM AL' DENİLEREK KONYA’YA GÖNDERİLDİ

Necla Yıldız'ın, yaklaşık 6 ay burada eğitim aldığı ve bu sırada örgüt üyeleri tarafından 'Sevgilini öldürenlerin intikamını al' diyerek bombalı eylem için hazırlandığı iddia edildi. Ardından da Kobani'deki kampta tanıştığı ve yine polisin aranan canlı bombalı terörist listesinde yer alan ‘Jinda’ kod adlı Zeynep B.'nin Konya'da yaşayan kardeşleri Şeref B., Heybet B. ve Kudret B.'nin yanına 4 Mayıs günü gönderildiği ileri sürüldü. Necla Yıldız ve diğer 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAHKEMEDE KÜRTÇE İFADE VERDİ

Necla Yıldız ve diğer 5 şüpheli hakkında 'Silahlı örgütü üye olma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na tutklu bulunan Necla Yıldız, davanın 9'uncu ve son celsesine SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Necla Yıldız, Türkçe bilmesine rağmen mahkeme başkanının sorularına Kürtçe olarak cevap verdi. Yıldız'ın konuşmalarını müdafi avukatları tercüme etti. Necla Yıldız savunmasında, "Canlı bomba olduğum yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Ben Konya'ya üniversite arkadaşlarımı görmek için geldim. 2 gün kalıp gidecektim" dedi.

9 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, Necla Yıldız'ı, 'silahlı örgüte üye olma' suçundan önce 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yıldız'ın, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun sabit olduğu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girdiğinden cezayı 9 yıla yükseltti. Mahkeme heyeti, aynı davada 'silahlı örgüte üye olma' suçundan tutuksuz yargılanan diğer sanıklar Şeref B., Heybet B., Kudret B., Emrah A. ve Ömer N.'ye indirim takdiri uygulayarak 2'şer yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Ömer N.'nin örgütün propagandasını da yaptığı gerekçesiyle cezayı 3 yıl 9 ay hapis cezasına yükseltti.

3)İŞÇİ OLARAK BAŞLADI, VERGİ REKORTMENİ PATRON OLDU

İSTANBUL'da 13 yaşındayken işçi olarak çalışma hayatına adım atan 35 yaşındaki Mesut Er, 2006 yılında Tokat’ın Erbaa ilçesinde küçük bir atölye olarak kurduğu iş yerini yaklaşık 350 kişinin çalıştığı fabrikaya dönüştürdü. Tokat'ta 4 yıl üst üste vergi rekortmeni oldu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Mesut Er, 1995 yılında yakınlarıyla birlikte gittiği İstanbul’da altyapı malzemeleri üreten bir fabrikada çalışmaya başladı. Yıllarca işçi olarak çalışan Er, 2006 yılında İstanbul’da çalışarak biriktirdiği paralarla memleketi Erbaa’da altyapı malzemeleri üreten bir atölye açtı. Atölyenin başına ağabeyi Ramazan Er’i geçiren Mesut Er, 2 yıl daha İstanbul’da çalıştı. Daha sonra memleketine dönerek, atölyesinin başına geçti. Er, yıllar içerisinde yaptığı yatırımlarla atölyesini yaklaşık 350 kişinin çalıştığı bir fabrikaya dönüştürdü. Erzincan, Sivas, Samsun, Amasya, Çorum ve Sinop illerine iş yapmaya başlayan firma, 2013, 2014, 2015 ve 2016'da 4 yıl arka arkaya Tokat’ta gelir vergisi rekortmeni oldu. Firma, bünyesinde bir taş ocağı ile oturma bankları ve çöp kutuları gibi üst yapı malzeme üretimi yapan bir fabrika daha açarak 2017 yılında faaliyete başlattı. Firmanın yatırım miktarı yaklaşık 30 Milyon liraya ulaştı.

'BU İŞE ÇEKİRDEKTEN BAŞLADIK'

Bu işe kendi birikimleriyle küçük bir yatırım olarak başladıklarını anlatan Mesut Er "İstanbul’da yine bu sektörde hizmet veren değişik firmalarda çalışmaya başladık. Yani bu işin çekirdeğinden başladık. İşçilik hayatımız uzun yıllar devam etti. Kardeşlerimle, amca çocuklarıyla birlikte 2006 yılına kadar işçilik hizmetimiz devam etti. Bu zaman zarfında da bu işte kendimizi yeterince yetiştirdik. O dönemlerde cüzi de olsa biraz birikimimiz oldu. Kendi memleketimizde küçük de olsa bir başlangıç yapmak istedik. Hem bölgemizde böyle bir ihtiyacın olduğunu fark ettik. Hem de bölgemizde yeni bir işletme alanı kurulsun istedik. Bunu zaten büyük şehirlerde yeterince yapan var. Anadolu'da kendi bölgemizde faydalı olmak için böyle bir işletmeyi 2006 yılında Erbaa'da faaliyete başlattık. Şimdi yüzlerce işçimiz çalışıyor. Ciddi bir azim gösterdik. İşi de iyi biliyorduk. Çünkü çekirdeğinde yetiştik. Başarının en önemli kuralı o işi iyi bilmek." dedi.

'VERGİ REKORTMENLİĞİNİ KİMSEYE KAPTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Şimdi fabrikalarında yüzlerce kişiyi istihdam ettiklerini belirten Er "2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Tokat’ta gelir vergisinde birincisiyiz. Bu şekilde de devam edecek. Vergi rekortmenliğini kimseye kaptırmayı düşünmüyoruz. Aynı şekilde devam edecek inşallah." diye konuştu.

(ÖZEL HABER)

4)80 METREKARE DEPODA İSTİRİDYE MANTARI ÜRETİYORLAR

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Mehmet ve İdris Akşar kardeşler, ağıldan dönüştürdükleri 80 metrekare depoda, istiridye mantarı üretmeye başladı. Kütük ve poşette ürettikleri mantarları kilosu 15 liradan satan kardeşler yılda 100 bin lira kazanmayı hedefliyor.

Gazipaşa'ya bağlı Kızıl Güney Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mehmet(41) ve İdris Akşar (36) kardeşler, internet üzerinden gördükleri ve daha önce hiç denemedikleri mantar üretimini yapmaya karar verdi. Babalarından kalma 80 metrekare ağılda kendi imkanlarıyla raf kurup, 3 katlı bölümler oluşturan kardeşler, içeri fan ve klima yerleştirerek mantar üretimine hazır hale getirdi. Çevre il ve ilçelerde kurulan benzer tesisleri de gezerek bilgi alan kardeşler, kendi istiridye mantarlarını üretmeye başladı. İlk yıl işin acemiliğini atlatan kardeşler, bu yıl püf noktalarını çözdü. Ürettikleri istiridye mantarını kilosu 15 liradan satan kardeşler bu yıl kazanç hedeflerini 100 bin lira olarak belirledi.

"BU YIL İNŞALLAH ÇOK GÜZEL OLACAK"

Mehmet Akşar, "Bir yıl önce internetten gördük ve bu işi yapmaya karar verdik. Kardeşimle birlikte Korkuteli, Denizli'de incelemelerimizi yaptık. Geldik depomuza başladık. Geçen yıl biraz zayıf oldu ama bu yıl inşallah çok güzel olacak. Burası 80 metrekare. Ortalama 80- 100 bin lira kazanmayı hedefliyoruz. Şu anda gidişatı güzel, işçiliğini kendimiz yaptık, 40 adet kütüğümüz var, bunların verimi daha güzel, mantarı daha lezzetli. İkinci depoyu da yapıp orayı hep kütükten yapmayı planlıyoruz. Mantara dışarıdan talep var ama biz pazarda kendimiz satarak tüketiyoruz" dedi.

"KÜTÜKLERİMİZİN VERİMİ DAHA İYİ"

Depoda iki çeşit mantar ürettiklerini anlatan Mehmet Akşar, "Birincisi kavak kütüğünden. Kütükleri kendimiz koparıp, kesip içine tohum ekiyoruz. Ortalama 5 ay sonra mantar almaya başlıyoruz. İkincisi ise poşete pamuk koyarak, ekimini yapıp 28 günde mantar almaya başlıyoruz. Kütüklerimizin verimi daha iyi 2- 2.5 yıl mantar verimi alındığı için kütüğü tercih ediyoruz. Poşetteyse 3 ay mantar alınabiliyor, yenilenmesi gerekiyor" diye konuştu.

"İKİNCİ DEPOMUZUN YAPIMINA BAŞLADIK"

İdris Akşar da şöyle dedi:

"İki yıl önce abimle birlikte bu işe başladık. Abimin araştırması ve girişimiyle birlikte bizler de maddi destek verdik. 80 metrekare depomuzda dışarıdan aldığımız destekle, bilgilerle başladık. Bu yıl kendi üretimimizle, her şeyini kendimiz yaparak, imal ederek güzel verim aldık. İkinci depomuzun yapımına başladık. Depomuzu 160 metrekareye çıkartarak bu işe devam edeceğiz."

5)HDP'Lİ ZİYA PİR HAKKINDA 'CUMHURBAŞKANI VE KAYYUMA HAKARET' FEZLEKESİ

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, Anayasa değişikliğine ilişkin referandumdan önce yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Başkan Vekilliğine atanan Cumali Atilla'ya hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı. 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' iddialarıyla hazırlanan, HDP'li Pir'in dokunulmazlığının kaldırılması talepli fezleke, TBMM'ye sevk edilmesi istemiyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Anayasa değişikliğinin yapıldığı 16 Nisan referandumu dolayısıyla 2 Nisan günü Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde HDP’nin seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı. Açılışa katılan HDP Diyarbakır Milletvekili Pir, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Diyarbakır Büyükşehir Başkan Vekilliğine atanan Cumali Atilla'yı eltirmişti.

HDP'li Pir'in seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşma üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' iddialarıyla inceleme başlatıldı. İncelemenin sonunda hazırlanan fezlekede, olay günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın düzenlediği açılış kapsamında basın açıklaması ve sözde kutlama yapıldığı belirtildi. Fezlekede, "Şüpheli Ziya Pir'in yaptığı konuşma incelendiğinde; 'Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu'nu işlediği, ayrıca 'Bir de kayyum diye buraya göndermişler, bari kayyum gönderiyorsunuz aklı başında birini gönderin' diyerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kayyumuna yönelik onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte sözler sarf etmek suretiyle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret ettiği ve hakaret suçunun unsurları bakımından oluştuğu anlaşılmıştır" denildi.

TBMM'ye sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilen fezlekede, şüphelinin halen HDP Diyarbakır milletvekili olması nedeniyle hakkında Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereği 'yasama dokunulmazlığı'nın kaldırılması talep edildi. HDP'li Pir, yasama dokunulmazlığı kaldırılırsa hakkında dava açılması durumunda 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, ()

=====================================================

6)AĞIR SANAYİNİN KADIN İŞÇİLERİ

İŞ hayatının pek çok alanında her geçen gün daha fazla yer alan kadınlar ağır sanayide de en az erkekler kadar başarılı oldu. Metal ve otomotiv üzerine çalışan fabrikalarda ve idari birimlerde çalışanların yaklaşık yarısını kadınlar oluşturuyor.Yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon döküm, alüminyum profil imalatı ve metal otomotiv parça imalatı alanlarında faaliyet gösteren Yeşilova Holding bir buçuk yıl önce uygulamaya koyduğu politika gereği ağır sanayi fabrikalarında ve yönetimsel kadrolarda kadınlar için istihdam alanı oluşturdu. Kısa zamanda pek çok kadından iş başvurusu alan firmada kadın çalışan oranı yüzde 40'a ulaştı. Fabrikaların neredeyse her iş biriminde yer alan kadınlardan olan İrem Ergin, burada çalışan kadınların işlerinden oldukça memnun olduklarını, kendileriyle gurur duyduklarını belirtti. Ergin, "Burada çalışmaktan son derece keyif alıyoruz. Kadınlar olarak burada bir istihdam kapısı sağlandığını öğrenince son derece sevinerek iş başvurularında bulunduk ve kabul edildik. İlk çalışmaya başladığım zaman ağır sanayi olduğu için gözüm biraz korkmuştu ama aldığım eğitimler ve gördüğüm destekler sayesinde bunların üstesinden gelebildim. Ağır sanayi genelde erkek işi olarak tanımlanıyor, ama biz kadınlar bunu başarabildiğimiz için kendimizle gurur duyuyoruz. İşçi olarak iş arayan kadınlar genelde tekstil firmalarına başvuruyorlar ama aslında bir kadın her şeyi yapabilir. Burada montaj yapacak kadar güçlü, kalite kontrol yapabilecek kadar da dikkatliyiz. Yani a'dan z'ye her şeyi yapabiliyoruz" dedi.

"HAYATIN HER ALANINDA KADIN ERKEK BERABERİZ"

Yeşilova Holding'e bağlı otomotiv firması olan Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş ise kadınlar ile hayatın her alanında beraber olunduğu gibi iş hayatında da beraber olunması gerektiğini söyledi. Özdeş, "1,5 yıl kadar önce kadın çalışan sayımızı artırmak üzerine bir hedef koyduk. Bu hedefe doğru da gayet iyi gidiyoruz. Metal işleme ve Otomotiv olarak zor bir sektördeyiz. Ağırlıklı olarak erkek çalışanlarımız var ama hayat işyerinden ibaret değil. Toplumda da kadın erkek birlikte yaşıyoruz. Hem sosyal sorumluluğumuz gereği hem topluma borcumuz gereği hem de bu birlikte yaşamayı iş yerine taşımak amacıyla böyle bir hedef koyduk. Hayatı güzellikleriyle ve zorluklarıyla nasıl göğüslüyorsak iş yerinde de tüm koşulları beraber göğüslüyoruz. Kadın çalışanlar her konuda en az erkekler kadar yetkin ve yetenekli hatta artıları da var. Bu kararı almış olmaktan sonuçları itibariyle çok memnunuz ve arttırarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.

KADININ GÜCÜ HEM YÖNETİMDE HEM ÜRETİMDE

Holding bünyesinde bulunan kadın çalışanların sadece üretim hatlarında değil idari birimlerde en az erkekler kadar yer aldığını belirten Cansan Alüminyum Genel Müdürü Selim Güney ise yaptığı açıklamada bu durumun daha modern ve daha sosyal bir toplumun gerekliliği olduğunu söyledi. Güney, "Bu anlamda şirketlerimiz de gerek yönetimsel pozisyonlarda gerekse üretim içerisinde yüzde 40'lara varan oranlarda kadın istihdamı olduğunu memnuniyetle söyleyebiliriz. İşletmelerimiz ağır iş sanayi kollarında yer alan işletmeler olsa da otomasyon seviyesinin yüksek oluşu ve sağladığımız ergonomik iş koşullarının uygunluğu kadınların daha rahat istihdam edilmesini sağlıyor. Üretim içerisinde de bugün kadınların çeşitli görevlerde rahatlıkla çalışabiliyorlar. Dikkate dayalı, odaklanmaya dayalı işlerde özellikle kadınların erkeklerden daha başarılı olduklarını gözlemliyoruz. Kadın çalışanlarımızdan genel olarak oldukça memnunuz. Aidiyetlerinin çok yüksek olduğunu, anaç duygularla işlerini sahiplendikten görüyoruz. Biz onlarla çalışmaktan çok mutluyuz çalışanlarımızın da şirketlerinde mutlu olarak çalıştıklarını düşünüyoruz" dedi.

