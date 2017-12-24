DHA YURT BÜLTENİ-3 

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 20 yaralı

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde yolda oluşan buzlanma dolayısıyla kontrolden çıkan otobüs devrildi. Kaza da 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Akdağmadeni ilçesi Pazarcık mevkiinde meydana geldi. Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan Hamdi Serdar Altaylı (41) yönetimindeki 34 GN 9773 plakalı yolcu otobüsü yolda oluşan buzlanmadan dolayı kayarak kontrolden çıkıp devrildi. Kaza sonucu yan yatarak yolda sürüklenen otobüsün şoförü Hamdi Serdar Altaylı olay yerinde hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile Akdağmadeni , Sorgun ve Yozgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü

-Otobüsten görüntüsü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()-

===========================

Korkuteli'nde kar yağışı etkili oldu

Antalya Korkuteli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken ilçe merkezine de mevsimin ilk karı düştü. Özellikle araçların üstleri beyaz örtüyle kaplanırken, ağaçların üstü ve evlerin önünde de kar birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alırken, kar en çok çiftçileri sevindirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Bir üreticinin kar yağışını anlatması

- Kar yağışından görüntü

- Bir sürücünün aracının üzerindeki karı temizlemesi

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ, ()

=========================================

Gaziantep'te yoğun sis

GAZİANTEP'te, görüş uzaklığını 30 metrenin altına kadar düşüren sis nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı 30 metrenin altına düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakıp trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sis nedeniyle uçak seferleri de gecikmeli yapıldı. Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü kentte, polis ekipleri trafikte önlem alarak, araç sürücülerini hız yapmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Kentten detay

- Sisle kaplı binalar

- Trafik akışı

- Araçların ilerlemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-)

=========================================

Noel Baba Barış Köyü'ne FETÖ engeli iddiası

NOEL Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, Noel Baba Barış Köyü'nü Türkiye'de kurmak istediklerini ancak Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) etkin olduğu dönemlerde bu girişimlerinin engellediğini iddia etti.

Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi Genel Kurulu, Akra Otel'de gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Muammer Karabulut oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Genel kurulda Suriye, 2018 yılı Noel Baba Barış Ülkesi seçilirken, 2018 yılı Noel Baba Barış Ödülü'nün ise İranlı Ayetullah Makarem Shirazi'ye verilmesi kararlaştırıldı. Genel kurul sonrası konuşan Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, barış ödülünün İranlı Ayetullah Makarem Shirazi'ye verilmesinin nedenini açıkladı. İslam'ın barış dini olduğunu vurgulayan Karabulut, şöyle dedi:

"Shirazi bir ziyaretlerinde İslam'ın barış dini olduğunu ve terör örgütleriyle bir bağlantılarının olmadıklarını söylemişti. Bu nedenle kendisine ödülü vermeyi düşündük. Her yıl barış ülkesi de seçiyoruz. Bu yılki barış ülkemiz Suriye oldu. Suriye denince herkesin yüreğinde bir acı oluşuyor. Suriye'nin barış ülkesi olduğunu 2018 yılı boyunca dillendireceğiz."

"BARIŞ KÖYÜ'NE FETÖ ENGELİ

KKTC'de faaliyetlerini devam ettiren Noel Baba Barış Köyü'nü Türkiye'de kurmak istediklerini de belirten Muammer Karabulut, FETÖ'nün alışmalarına engel olduğunu öne sürdü. Fethullah Gülen cemaatinin engellemesine bizzat şahit olduklarını da ifade eden Karabulut, şöyle konuştu: "Biz bu projeye başladığımız zamanlarda cemaat Türkiye'de devlet üzerinde çok etkiliydi. Cemaatle 1996 yılından itibaren bir karşı karşıya gelmişliğimiz var. O zamanlarda cemaat bizim faaliyetlerimiz içerisinde etkin olmak istedi. Ancak, müsaade etmedik. Sonrasında bu proje ortaya çıkınca engel oldular. Biz bu durumu o zaman Cumhurbaşkanlığı makamıyla paylaştık ama dikkate alınmadı. KKTC hükümeti bize Kumyalı bölgesinde bir yer tahsis etti."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Genel kurul toplantısından detay

- Üyelerden detay

- Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut röp

- Muammer Karabulut detaylar

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

==========================================

Karadenizliler doyasıya hamsi yiyemedi

KARADENİZ’de bu yılki av sezonunda hamsi sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesi üzerine yükselen hamsi fiyatlarının tırmanışı sürüyor. Trabzon'da tezgâhlarda bir süre önce kilosu 5 liradan satılan hamsinin kilogram fiyatının 25 lirayı bulmasıyla kentte bulunanlar bu yıl hamsiyi doyasıya yiyemedi. Tezgâhlardaki fiyatları görenler ‘Bu yıl ancak hamsinin kılçığını yedik’ diyerek fiyatlardan yakındı.

Karadenizlinin kış aylarında temel besin maddesi olan hamside bu sezon miktarda düşüş, fiyatlarda ise artış görülüyor. Fiyatlardaki artışın, hamsi sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesi ve fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamamasından kaynaklandığı belirtildi. Karadeniz’in incisi ve en lezzetli balıklardan biri olan hamsi yaşanan kötü sezondan ötürü denizden bu yıl bol çıkmadı. Soğuk suları seven hamsinin Türkiye kara sularını terk ederek Kuzey’e Gürcistan, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerin sularına doğru kaçmasıyla, hamsi ile beslenen diğer balık türleri de soğuk sulara göç etti.

BALIKÇILAR DERTLİ

Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bölgedeki balıkçılar, tezgâhlarında ancak yetiştirme çiftlik balıklarını satabildiklerini söyledi, vatandaşlar gibi kendileri de fiyatların yüksekliğinden yakındı. Karadeniz'de av sezonunun başlamasının üzerinden 4 ay geçmesine rağmen hamside umduğunu bulamayan balıkçılar, hamsinin yeni yılla birliyle tezgâhlarda bol olacağını temenni ediyor. Bu sezon Doğu Karadeniz'de istedikleri düzeyde hamsi avlayamayan balıkçıların rotalarını çevirdiği Gürcistan'da avlanıp getirilecek hamsinin Karadeniz'de ucuza satılması da bekleniyor.

‘HAMSİNİN KILÇIĞINI YEDİK’

Trabzon'un Moloz mevkiindeki balık haline gelen vatandaşlar da doyasıya yiyemedikleri hamsiyle ilgili “Paramız oldu mu pahalı da olsa hamsiyi bulur alırız. Ama bu sene doya doya hamsi yiyemedi. Bu yıl hamsinin ancak kılçığını yedik. Bulup alamıyoruz hem pahalı hem yok" diyerek hamsinin azlığından şikâyet etti.

'KENDİ SULARIMIZDA HAMSİ YOK'

Hamsinin kulağına kar suyunun henüz değmediğini ifade eden kent sakini Serdar Sarıkaya, "Hamsiyi kaçırdık. Karadeniz hamsisi için havaların biraz daha soğumasını bekliyoruz. Şu anda hamsi avına çıkan çok az balıkçı var. Kendi sularımızda hamsi yok. Yeni yıl itibariyle Gürcistan'da avlanan hamsi bura getirilecek o zaman bol olur. Orada teknelerimiz avlanmak için belli bir ücret ödedikleri için fiyatların çok ucuzlayacağını düşünmüyorum. Hamsinin kulağına kar suyu değdiği zaman hamsi artar diye ümit ediyorum ama giden balık bir daha geri gelir mi bilemiyorumö dedi.

‘ŞU ANDA KARADENİZ’DE HAMSİ YOK’

Balıkçı Gökhan Çolak ise tezgâhta hamsiyi 12,5 liradan sattıklarını belirterek, "Bu sena hamsi kıt, denizlerimiz halen daha sıcak. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren balıkçıların yüzü gülecektir. Fiyatlar azalınca vatandaşlarımız da hamsiyi daha bolca yiyebilecekler. Şu anda Karadeniz’de hamsi yok. Mezgit, barbun, istavrit gibi balıklar da tek tük çıkıyor. Karadeniz hala sıcak oluğundan dolayı hamsi, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna sularına doğru kaçtı. İnşallah denizlerin soğumasıyla birlikte hamsi bizim sularımıza doğru gelir. Palamut da bu sene olmadı. Geçen sene bu zamanlarda hamsi yoktu ama palamut vardı. O yüzden balık satışları biraz düştü yetiştirme çiftlik balıkları satıyoruz. Denizlerin soğumasıyla birlikte balıkların daha bol olacağını düşünüyorum. Bu sayede 10-15 liradan satılan hamsiyi de daha ucuza satarız diye umuyorumö diye konuştu.

Trabzon Balık Hali'nde tezgâhlarda kilo başına balık fiyatları ise şöyle: Mezgit ve zargana 15-30 lira, çipura ve levrek 30 lira, tirsi 20 lira, barbun 20 lira, hamsi 10-15 lira, istavrit 15 lira, somon 15 lira.

Öte yandan bölgede her yıl planlı olarak yapılan birçok hamsi festivali etkinlikleri de hamsinin istenilen düzeyde olmayışı ve fiyatlarında yaşanan pahallık nedeniyle bu yıl yapılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Balıkçı halinden görüntüler

Tezgahlardan ve vatandaşlardan görüntüler

Röpler.

Detaylar

HABER KAMERA: Osman ŞİŞKO TRABZON ()

======================================

(Tekrar) Karadeniz'de hamsinin az olması mezgit tüketimini yükseltti



SAMSUN'da balık sezonunu değerlendiren balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının istenilen dereceye düşmemesi ve hamsinin az olması üzerine tüketicilerin mezgite yöneldiğini söyledi. Balıkçı, 34 yaşındaki Emrah Cenikli, "Hamsiye alternatif olarak vatandaşımız Karadenize özgü mezgit balığımız var. Mezgit şu an başı çekiyor. Kilosu 15-30 lira arasında değişiyor" dedi.

Samsun'da ve Karadeniz açıklarında balık sezonunu değerlendiren balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının istenilen dereceye düşmemesi ve avlanan hamsinin az olmasından halkın hamsiye alternatif olarak mezgit balığı tükettiği söyledi. Halkın hamsiye alternatif olarak Karadenize özgü mezgit tükettiğini anlatan balıkçı Emrah Cenikli, şöyle dedi: "Karadeniz kıyılarında hamside bir gidiş söz konusu oldu. Bu kesin bir gidiş değildir. En kısa zamanda bekliyoruz. Çok fazla sürmeyecektir. Seyrek de olsa avlanmakta. Çok sürekli çıkmasa da dönem dönem yine geliyor. Hamsinin azalma durumuyla birlikte vatandaş barbun, mezgit, çinekop ve çupraya yöneldi. Hamsiye alternatif olarak vatandaşımız Karadenize özgü mezgit balığımız var. Mezgit şuan başı çekiyor. Sarıkanat dönem dönem var. Fiyatlar gün gün değişiyor. Hamsinin kilosu şuan da 17 lira, mezgit 15- 30 lira arasında, barbunlar 12- 28 lira arasında, her gıdada olduğu gibi kademe kademe ve boy boy fiyatlar değişiyor. Palamut ise 7-15 lira arasında alıcı buluyor."

Evde hamsi yemek için niyetlendiğini ancak kısmetine mezgit ve barbun çıktığını söyleyen Murat Atael, "Hamsi almaya geldim. Ancak, fiyatı biraz yüksek. O yüzden barbun ve mezgitten alıyorum. Temizlenmesini bekliyorum. Bana makul gelen o oldu. Akşam yeşil salatayla barbun ve mezgit ikisi birden yapılacak karışık ortaya" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera : Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () -

===========================================

Ekmek fırınında silah ve uyuşturucu bulundu

ADANA'da polisin ekmek fırınına düzenlediği operasyonda çatıdaki kerestelerin arasında gizlenen 2 kalaşnikof, 1 thompson otomotik tüfek ve 208 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirildi.

Narkotim ekipleri merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında uyuşturucu satışı yapıldığ ihbarını aldı. İş yerine baskın yapan polis, hasas burunlu köpek ile yaptığı aramada, çatıda bulunan kerestelerin arasında 2 kalaşnikof, 1 thompson otomotik tüfek, şarjör ve mermilerle beraber 208 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan D.K (59) ve A.B (52) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Narkotik köpeği arama yapması

- Köpeğin narkotik maddeyi bulması

- Polislerin şarjör bulması

- aramada 2 kalaşnikof bulunması

- 1 otomatik tüfek bulunması

Haber:Çağlar ÖZTÜRK / Kamera:ADANA,()

=============================================

Niğde’de sığırcık kuşlarının dansı büyüledi

NİĞDE’de yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu izleyenleri büyüledi.

Görsel şölen oluşturan sığırcık süreleri adeta gökyüzünde dans etti. Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem senkronizasyonu sırasında vatandaşlar cep telefonu ile bu doğa harikası görüntüyü kaydetti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Sığırcıkların toplu halde hareket etmeleri

- Toplu halde uçarak oluşturdukları şekiller

- Sığırcıklardan genel ve detay

Haber:Ali KADI-Kamera: NİĞDE,()

============================================

Kamyonet kasasındaki çocuğun tehlikeli hareketleri kamerada

KONYA'da sebze ve meyve yüklü kamyonetin kasasında yolculuk eden 10 yaşlarındaki bir çocuğun, araç seyir halindeyken yaptığı tehlikeli hareketler kameralara yansıdı. Ayaklarını havaya kaldıran ve tutunduğu demirde barfiks çeken çocuğun düşmemesi ise olası bir faciayı önledi.

Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Sultanşah Caddesi’nde meydana geldi. Sebze ve meyve yüklü kamyonetin kasasındaki bir çocuğun, tehlikeli hareketleri dikkat çekti. Trafik akışının yoğun olduğu caddede etrafına gülümseyen çocuk, ilk olarak kasanın üst kısmındaki demire tutunarak ayaklarını sağa-sola, aşağı-yukarı kaldırdı. Daha sonra hareket halindeki kamyonetten sarkıp barfiks çekti. Bu sırada düşüp yaralanmaması ise olası bir faciayı önledi. Kamyonet bir süre sonra Alaaddin Bulvarı üzerinde yoluna devam etti.

(Görüntü dökümü:

------------------------------

- Çocuğun kamyonet kasasındaki yolculuğu

- Çocuğun yaptığı hareketler

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ()

==================================================================

Fay hattı üzerinde deprem dersi

SAMSUN'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 11' inci sınıf öğrencileri deprem, heyelan ve çığ ile ilgili sahada eğitim görüyor. Öğrenciler 1943 yılında yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü 7.2 büyüklüğündeki Tosya-Ladik depreminin yaşandığı bölgedeki Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın izlerini sürüyor. Ana fay hattı ve tali fay hattının geçtiği bölgelere götürülerek kayaçlardaki kılcal fay damarlarını gözlemliyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürü vekili Yusuf Aysu, Kuzey Anadolu Fay hattının dünyanın sayılı diri fay hatlarından olduğunu belirterek öğrencilerin Ladik ve Havza İlçeleri'ndeki fay izlerini birebir tecrübe ederek öğrendiklerini söyledi.

Samsun'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Konumuz AFET Rehberimiz AFAD Projesi' hazırlandı. Proje kapsamında liselerin 11'inci sınıf öğrencileri bir coğrafya derslerinde fay izi, çığ patikası ve heyelan alanında yerinde eğitim görmeye başladı. Öğrenciler AFAD'a ait midibüsle okullarından alınarak 1943 yılında meydana gelen yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü 5 bin kişinin yaralandığı 7.2 büyüklüğündeki Tosya-Ladik deprenin yaşandığı bölgeye götürüldü. Havza ve Ladik ilçelerinde Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bulunduğu güzergahta sahada bilgi aldı. Ladik ilçesindeki Hamamayağı bölgesinde kayaçlardaki fay kertiği olarak ifade edilen kılcal fay damarlarını gören öğrenciler, depremin yıkım etkisi ve bölgedeki risk hakkında bilgi sahibi oldu. Dünyanın en tehlikeli fay hatlarından biri olarak belirtilen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği Ladik İlçesi 1'inci derece deprem bölgesi içinde yer aldığı ifade edildi. Proje kapsamında Ladik ilçesinde bulunan Ersan Sancı Anadolu Lisesi'nin 25, 11'inci sınıf öğrencisi coğrafya dersini AFAD ekibinin katılımıyla sahada işledi. Öğrencilere AFAD'da görevli jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, harita mühendisi, şehir plahcısı, inşaat mühendisi ve sosyal çalışmacı tarafından çeşitli bilgiler verildi.

'BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRECEK'

Proje ile ilgili bilgi veren İl Afet ve Acil Durum Müdür vekili Yusuf Aysu, şunları söyledi:

"Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Ladik ilçemizde bundan tam 74 yıl önce yıkıcı bir deprem yaşanmıştı. Tosya-Ladik hattı üzerinde toplam 3 bin civarında vatandaşımızı kaybetmiştik. 1400 civarında vatandaşımız ilimizde hayatını kaybetmişti. Bu depremi yaşayan kişilerin torunlarına geçmişte yaşanan afetin yıkıcı etkileri ile ilgili bilgi veriyoruz. Gelecekte yaşanacak afetlere nesillerimizin daha iyi hazırlanması için yıkıcı özelliği olana Kuzey Anadolu Fayı yerinde gösterme üzerine proje hazırladık. Bu kapsamda lise öğrencilerimizi coğrafya derslerinde sahaya çıkarıyoruz. Ladik ve Havza ilçelerimizde belirlediğimiz lokasyonlarda Kuzey Anodolu Fay Hattının izlerini gençlerimize gösteriyoruz. Bu bölgelerde öğrencilerimiz kayaç tiplerini, levha hareketlerini bizzat görebiliyorlar. Yine ilimizin en çok karşılaştığı afet türlerinden biri olan heyelan bölgelerinde insan ve mekan üzerine etkilerini gösteren alanlarda da eğitim görüyorlar. Çığ patikamıza götürüp çığ hangi bölgelerde olur, nelere dikkat etmeleri gerekir diye bilgi veriyoruz. Bu eğitim öğretim döneminde bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu zamana kadar 500 öğrencimize bu eğitimi verdik."

'DÜNYANIN SAYILI DİRİ FAY HATLARINDAN BİRİ'

İl Afet ve Acil Durum Müdür vekili Yusuf Aysu, öğrencilerin coğrafya derslerinde sınıfta gördükleri görsellerin mutlaka etkili olduğunu ancak, sahaya çıkmaları, kayaç tiplerine dokunarak farklılıklarını anlamaları, bu bilgileri pekiştirmeleri bire bir deneyimlerinin çok önemli olduğunu söyledi. Aysu, şöyle konuştu: "Çocuklarımız gelecekte bu bölgede yaşayacak. Buradaki afet farkındalığının çeşitliliğinin farkına varsınlar. Doğaya bakarken aynı zamanda doğadan kaynaklı afetlerin olabileceğini, hangi belirtilerin olduğunu bilerek zarar azaltma faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmak adına öğrenicilerimizin bunu tecrübe etmelerini özellikle istiyoruz. Kuzey Anadolu Fay Hattı dünyanın sayılı diri fay hatlarından. Yine bölgemizde buna bağlı tali fay hatları da var. Öğrencilerimiz ana fay hattı ve tali fay hatlarının izlerini birebir tecrübe etmiş oluyorlar."

Ladik'te yaşayan 16 yaşındaki öğrenci Ezgi Boyer, "Bizim yaşadığımız ilçenin deprem bölgesi olduğunu biliyorduk ama, fay hattını ve nasıl bir depremin olabileceği tam olarak bilmiyorduk. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın olduğu bir bölgedeyiz. Fay hattının geçtiği alanda bilgi alarak birebir gözlemleme şansımız oldu" diye konuştu.

Eğitim çalışmasına katılarak Kuzey Anadolu Fay Hattı ile ilgili kitap okuma yerinde alanda görüp bilgi aldıklarını dile getiren 16 yaşındaki Süleyman Topsakal, şöyle dedi: "AFAD görevlileri bize kayaçların yapısını, kırılmalarını, karstik olanları, fay hattının geçtiği yapılar ile ilgili bilgiler verdiler. Birebir sahada fay izlerini gördük. Nereden fayın geçtiğini nasıl meydana geldiğini öğrendik. 1943 yılında meydana gelen büyük depremde benim ailemin yaşadığı köyde 35 kişi ölmüş. Yaşlılarımız depremle ilgili yaşananları anlatıyorlar. Çok büyük bir afet olmuş. Biz de bu ilçede yaşıyoruz. O anlamda bu eğitim bizim için çok önemli."

Görüntü dökümü

----------------------

-Okuldan detay

-Öğrencilerin okuldan çıkıp otobüse binmesi

-Otobüs içinden detay

-Otobüsün gitmesi

-Öğrencilerin otobüsten inmesi

-Öğrencilerin yetkililerden bilgi almalaları

-Öğrencilerle röportaj

-İl Afet ve Acil Durum Müdür vekili Yusuf Aysu ile röportaj

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/LADİK (Samsun), ()

==================================================

Uludağ otelleri yılbaşına hazır

KAYAK ve kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı hazırlıklarında sona gelinirken pek çok otelde yılbaşı gecesi için boş yer kalmadı.

Bünyesinde toplam 22 otel barındıran Uludağ'da, yılbaşına bir hafta kala hazırlıklarda sona gelindi. Misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için yılbaşına özel günlük ya da 2-3 günlük paket programlar hazırlayan otellerin pek çoğunda rezervasyonlar tamamlandı. Yeni yıla Uludağ'da girmek için ise kişi başına gecelik otel ücretleri 580 ile 870 lira arasında değişiklik gösteriyor. Kar kalınlığının 65 santimetreyi bulduğu Uludağ'da yılbaşına kadar kar yağışının sürmesi bekleniyor.

YILBAŞINA ÖZEL PAKET PROGRAMLAR

Yeni yıla Uludağ'da girmek isteyenler otellerin hazırladıkları paket programlarından kendilerine uygun olanını seçebiliyor. Programlar hakkında Muhabirine açıklamalarda bulunan Grand Yazıcı Otel Operasyon ve Müşteri İlişkileri Müdürü Kağan Ayteş, bu yılki misafirleri için 3- 4 günlük bir program hazırladıklarını dile getirdi. Doluluk oranının yüzde 100 olduğunu belirten Ayteş, "Yılbaşından bir gün önce ve yılbaşından bir gün sonra gala yemekli programımız olacak. Yemek programlarımız Vahdet Vural ve Orkestrası ile başlayıp gece yarısından önce Hande Ünsal ile birlikte devam edecek. Program sonrasında ise otelimizin bünyesinde bulunan 2 adet kulüpte ve bir de 2. Oteller Bölgesinde işletmesi bize ait olan bir başka kulüpte eğlence devam edecek. Otel misafiri olarak yaklaşık 650-700 kişi bekliyoruz, tabii onun haricinde kulüplerimize gelmek isteyen diğer misafirlerimizi de yılbaşı gecesinde ağırlayacağız" dedi.

Ayrıca yılbaşına kadar kar yağışı beklendiğini, bu kışın Uludağ'da çok güzel geçtiğini söyleyen Ağaoğlu My Mountain Otel Müdürü Murat Pınarcı ise, "Yılbaşı eğlencemizde Şehnaz Sam sahne alacak. Yine aynı şekilde restoranımızda da eğlencemiz devam edecek. Konserimiz akşam saat 22.00 gibi başlayıp gece geç saatlere kadar devam edecek. Yılbaşı gecesi misafirlerimiz için alkollü ve yemekli bir programımız var. Yaklaşık olarak 550 misafir bekliyoruz. Satışlarımız bir ay öncesinden tamamlandı. Yılbaşı gayet güzel geçecek yılbaşında kar yağışı da bekliyoruz. Yılbaşının bir hafta öncesinde bugün ise doluluk oranı yüzde 100, hafta içi ise yaklaşık yüzde 80 seviyelerindeyiz. Bu sene sezon güzel geçiyor" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Otellerin yaptığı hazırlıklardan,

kulüplerden görüntüler,

Uludağ'dan genel görüntüler,

otel yetkilileri ile röportaj

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, () -

==============================================

Doğu Karadeniz’de ayı popülasyonu artınca ‘Dikkat’ uyarısı geldi

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde yapılan yaban hayatı envanter çalışmasında ayı başta olmak üzere yaban hayatı popülasyonunda artış olduğu tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Usta, artış yaşanmasında yöre halkının kaçak avcılara karşı duyarlılığının etkili olduğunu açıkladı. Usta, arazide yaban hayvanları saldırısına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Teknik ekiplerin sahada gerçekleştirdiği çalışmada yaban hayatının yaşadığı sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlık alanlar gözlemlendi. Çalışmada yüzde ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal, domuz türlerinde yüzde 10 dolayında artış gözlendi. Trabzon’un Çaykara ile Rize’nin İkizdere ilçelerinde ise kuş popülasyonunda artış tespit edildi. Bölgede özellikle ayı popülasyonunda tespit edilen artış üzerine yaban hayvanları saldırılarına karşı uyarılar yapıldı.

‘YABAN HAYVANI POPÜLASYONUNDA ARTIŞ VAR’

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'inci Bölge Müdürü Ahmet Usta, Kaçkar Dağları yaban hayatı geliştirme sahasının ülkemizin en önemli ve geniş sahlarından biri olduğunu belirterek bölgedeki hedef türün çengel boynuzlu dağ keçisi olduğunu söyledi. Bölgede envanter belirleme çalışması yapıldığını ifade eden Usta, şöyle dedi:

“İlk belirlemelerimize göre yaban hayatı popülasyonlarında artış gözlendi. Bu artışta yöre halkının bilinçli davranmasının çok önemi var. Kaçak avcılara artık yöre halkı geçit vermiyor. Sürekli ihbarlar geliyor. Kaçak avlanma olmadığı sürece bu hayvanlar kendi alanlarında yaşamaya ve çoğalmaya devam ediyorlar. Milli Park sahamızda her türlü avlanma yasak. Bizde bu konuda tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Çengel boynuzlu dağ keçisi yanında yöremizde yoğun bir şekilde ayı popülasyonu var. Bunları da saha çalışmasında arkadaşlarımız gözlemledi. Ayrıca tilki, çakal ve domuz gibi hayvanlara rastladık. Birde kuş popülasyonumuzda artışlar varö

‘DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR’

Yaban hayvanlarının yaşam alanına girilmediği sürece zarar vermediğini ifade eden Usta, “Bölgemizde yakın zamanda yaban hayvanı saldırısı olmadı ama yaşanmayacağı anlamına gelmez. Yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Tek başına hareket etmemek lazım.Zaten onlar insan görünce kaçıyor. Onlarda savunma mekanizmasına geçiyor. Ben 26 yıldır sürekli ormanlardayım ve bir ayı saldırısına uğramadıkö diyerek dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ayının kovanlara saldırma anı

Ayının güvenlik kamera görüntüleri

Yaralı ayının kurtarma görüntüleri

Vatandaşların aydan kaçma anı

Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Usta'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER / RİZE ()

====================================

Bu bandoya girmek için kız olmak lazım

BURSA Anadolu Kız Lisesi Bandosu, yarım asırlık tarihi ve 104 kişilik ekibiyle Türkiye'nin ilk ve tek kız bando takımı olma özelliğini sürdürüyor.

Bursa'da, eğitimdeki başarısı ile dikkat çeken Anadolu Kız Lisesi'nin, Müzik Öğretmeni Ali Yavuz tarafından 1960 yılında kurulan Türkiye'nin ilk ve tek kız bando takımı, 104 kişilik ekibiyle dinleyen ve izleyenleri kendilerine hayran bırakıyor. Bursa'nın yanı sıra bir çok ilde düzenlenen törenlere özel olarak davet edilen Kız Lisesi Bando Takımı'nın en büyük özlemi yurt dışında yapılacak etkinliklere katılmak. Haftanın ders günlerinde öğle arası ve ders sonunda prova yapan bando takımının repertuarında yabancı parça da bulunuyor. Öğrencilerinin, aralarında 'Bursa'nın ufak tefek taşları', 'Kızılcıklar oldu mu', 'Üsküdara gider iken', 'Memleketim', 'Harmandalı' ile 'Espana Cani' ve 'Kustino Oro' gibi yabancı parçaları da seslendirdiğini söyleyen Müzik Öğretmeni Aygül Çakır, "Bando takımımızda, alto saksafon, tenor saksafon, trompet, trombon, klarnet, trampet, davul, kornet ve zil gibi çalgılar bulunuyor. Bazı öğrencilerimiz bundandan birkaçını rahatlıkla çalabiliyor. Bozulan çalgıların tamirlerini ben yapıyorum. Sorun büyükse dışarıda onarımını sağlıyoruz" dedi.

Müzik Öğretmeni Aygül Çakır, bando takımında bulunan öğrencilerin ceketlerinin okul idaresi tarafından, pantolonları ve babetlerinin ise öğrenciler tarafından alındığını sözlerine ekledi.

Bando takımında bulunan 12. sınıf öğrencisi Esra Albayrak bando takımına katılarak övgüzvenini yenileyip sosyal hayata katılım sağladığını, sorumluluk sahibi olduğunu söylerken, Elif Doğru ise böyle bir toplulukta yer almalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

Takımın hazırlanması

Bando takımının çalışmaları

Öğretmen Aygül Çakır ile röportaj

Esra Albayrak ile röportaj

Elif Doğru ile röportaj

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR-Enver Fatih TIKIR/BURSA,()-

========================================

Çikolatalı, kahveli sabunlar kapış kapış gidiyor

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde 55 yaşındaki, 2 çocuk annesi tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı Emine Kobaş, dernek projesiyle kurduğu atölyede aromatik bitkilerin yağlarından hiçbir kimyevi madde katmadan çeşit çeşit sabunlar geliştirip kadınların meslek edinmesine katkı sağlıyor. Kobaş ve kadın öğrencilerinin ürettiği çikolatalı, kahveli, kakaolu, vanilyalı, biberiyeli sabunlar kapış kapış satılıyor.

AK Partili Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş'ın eşi olan 2 çocuk annesi Emine Kobaş, 2014 yılında belediye başkanlığına aday olan eşi nedeniyle ilçeye geldi. Seçim çalışmaları kapsamında ilçede kadınlarla sürekli sohbet eden ve eşi için oy isteyen Kobaş, kadınların isteklerini de not aldı. Kadınların sosyal yaşama katılmak, meslek sahibi olmak ve kişisel gelişim isteklerinden yola çıkan Emine Kobaş, kadınlar için Serinhisar Bilişim ve Gelişim Derneği'ni (SEBİGED) kurdu. Kobaş, dernek kapsamında aldığı desteklerle kadınlar için eğitimler, mesleki kurslar ve geziler düzenledi. Kadınlara hukuki ve sağlık alanında da seminerler verildi. Derneğin faaliyetlerine ilçedeki kadınlar tarafından katılım sürekli arttı, 3 yıl içinde yaklaşık 2 bin kadın çeşitli alanlarda eğitim aldı, meslek öğrendi.

KANSER TEDAVİSİNDE TIBBI BİTKİLER KULLANDI

Daha önce de Ankara'da güzellik uzmanlığı okulu bulunan Emine Kobaş, 11 yıl önce meme kanserine yakalandı. Bir yıl tedavi süreci yaşayan Kobaş, tıbbi bitkilerin vücuda olan faydasını öğrenince araştırmaya başladı. Tedavi süresinde kendisi de tıbbi bitkiler kullanan Kobaş, kanseri de yenmeyi başardı. Kendini tıbbi bitkilere adayan lise mezunu Kobaş, geçen yıl 54 yaşındayken Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulu Tıbbi Bitkiler ve Aromatik Bitkiler Bölümü'nü ikincilikle bitirdi. Tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı olan Kobaş, dernek ile atölye kurdu. Açtığı atölyede kadınlara da meslek öğreten Kobaş, tıbbi bitkiler ve aromatik yağlarla tamamen doğal sabunlar yapıyor.

Dernek olarak 'Geleceğin Lokman Hekimleri Yetişiyor' projesini geliştiren Kobaş, şimdi atölyede kadın öğrencilerini meslek sahibi yapmak için tıbbi bitkiler uzmanlığı eğitimi veriyor. Eğitim kapsamında tıbbi bitkilerin yetiştiriciliği, hasadı, neler yapılabileceği gibi konularda kadınları eğitiyor. Aynı zamanda da atölyede hiçbir kimyevi madde katılmadan tamamen doğal tıbbi bitkiler ve aromatik yağlardan sabun üretiliyor. Atölyede çikolatalı, kakaolu, kahveli, vanilyalı, biberiyeli, limonlu, adaçaylı, vişneli gibi çeşit çeşit sabunlar tamamen doğal ve organik olarak üretiliyor. Büyük ilgi gören sabunlar ise kapış kapış satılıyor.

TALEBE GÖRE ÜRETİM

Emine Kobaş, yakalandığı meme kanseri nedeniyle tıbbi bitkilere yöneldiğini belirterek, "Eşim nedeniyle Serinhisar ilçesine geldim. Seçim çalışmalarında kadınların benden hep talepleri oldu. Sosyal yaşama katılmak, meslek sahibi olmak ve kişisel gelişim gibi talepleri dernek kurup, çeşitli kurslar ve seminerler düzenleyerek yaklaşık 2 bin kadına ulaştık. Şimdi Geleceğin Lokman Hekimleri Yetişiyor projesiyle atölyemizde sabun üretmeye başladık. Tamamen doğal organik sabunlar üretiyoruz. Bu sabunlar kaynatılmadan soğuk sistemle üretiliyor, kadınlar da meslek sahibi oluyor. Sabunlardan en çok çikolatalı olana talep var. Belli müşterilerimiz var, talebe göre üretim yapıyoruz. Yakında derneğimizin markasıyla satışımızı yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Emine Kobaş'ın tıbbi bitkileri ezmesinden görüntü,

-Sabunlardan görüntü,

-Kadınlardan görüntü,

-Tıbbi bitkilerden görüntü,

-Emine Kobaş'ın konuşmasından görüntü.

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

====================================

Kuşadası'nda salyangoz üretecekler

TÜRKİYE'nin ilk salyangoz üretim çiftliği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kuruldu.

İnşaat mühendisi Yusuf Murat Genç ile işletme mühendisi Mustafa Sarıoğlu, Kuşadası'nda kurdukları çiftlikte ürettikleri salyangozları, işledikten sonra Avrupa'ya ihraç edecek. Salyangoz çiftliği sahiplerinden Mustafa Sarıoğlu, yüksek sistem teknoloji kullandıklarını belirterek, "Salyangoz mucizevi bir hayvandır. Kabuğundaki sonsuzluk ifadesidir. Mitolojiye göre bunlar Hermes ile Afroditin yasak aşkının meyveleridir. Tüketimi sadece Avrupa'da yılda 1 milyon ton. En fazla Fransa ve İspanya'da tüketiliyor, o ülkeleri İtalya ve Yunanistan takip ediyor. İspanyollar ve İtalyanlar doğal salyangozları tercih ediyor. Ancak Avrupa'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için doğadan toplanması yasak. Dolayısıyla sadece çiftliklerde üretiliyor. O da talebi karşılamıyor. Bu ülkelere bu güne kadar ülkemizden toplama salyangozlar işlenerek gönderiliyordu. Biz en çok talep gören türün anavatanı Ege kıyılarında üretmeyi düşündük. Kuşadası iklim olarak üretime çok uygun, bu nedenle Türkiye'nin ilk entegre salyangoz çiftliğini burada kurduk. Hedefimiz yılda 100 ton üretim" diye konuştu.

KOZMETİKTE KULLANILIYOR

Sarıoğlu, salyangozun Roma döneminden bu yana kozmetikte etkin olarak kullanıldığını belirterek, salyangozu öldürmeden salgısını alabilecek bir teknoloji siparişi verdiklerini söyledi. Sarıoğlu, "Ürettiğimiz salyangozları kozmetik sektöründe de değerlendirmeyi düşünüyoruz. Salyangozun salgıladığı salgı Roma döneminden itibaren, hatta binlerce yıl kozmetikte kullanılmış. İnanılmaz sağlıklı ve yaşlanmayı geciktirici etkisi var. Salyangozu öldürmeden salgısını alacak teknolojinin siparişlerini verdik. Bunu iç piyasaya düşünüyoruz. Hiçbir kimyasal kullanmadan olduğu gibi kullanacağız. Uzak Doğu'da birçok lüks SPA'da salyangozlar insan teni üzerinde canlı olarak yürütülüyor. Ameliyat sonrası yaraların iyileşmesi için kullanılıyor. Çok temiz bir salgı salgılıyorlar" dedi.

ÇİFTÇİLERE YATIRIM ÇAĞRISI

Salyangozu Türk çiftçisine gelir kaynağı haline getirmeyi düşündüklerini söyleyen Yusuf Murat Genç ise şunları söyledi:

"Salyangoza olan önyargının kırılması ve çiftçimizin bu işten yüksek katma değerler kazanmasını istiyoruz. Biz çiftçilerimizin köylülerimizin dikkatini buna çekmeye çalışıyoruz. Dileyen köylülerimize çiftlik kurmak, damızlık vermek, yemlerini temin etmek sonra çıkan ürünü satın alma garantisi veriyoruz. Çiftçilerimize tüm olanakları, alt yapıyı, teknik desteği sağlayacağız. Onların yapması gereken tek şey ise itinayla yetiştirmek olacak. Çiftlik kurma olanağı olmayan çiftçilerimiz de doğadan toplama yoluna gidebilirler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salyangoz çiftliğinden genel ve detay görüntüler,

-Salyangozların işlenmesinden görüntü,

-Yusuf Murat Genç ile röp,

-Mustafa Sarıoğlu ile röp.

Haber - Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

=========================================



Ana sınıfı öğrencilerine 112 anlatıldı

BURDUR'da ana sınıfı öğrencilerine 112 acil hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Anaokulu'na gelen 112 acil serviste görevli sağlık memuru Hamza Avcı ve hemşire Fatma Atalay, ana sınıfı öğrencilerine '112 acil sağlık hizmetlerinin görevi nedir', 'hangi durumlarda 112 aranır', '112 arandığında uygulanacak yol', 'trafikte ambulansa neden yol verilmesi gerekir' konularını anlattı. Daha sonra öğrenciler ambulansa bindirilerek malzemeler hakkında bilgi verildi.

Ana sınıfı öğretmeni Nurcan Kunt Erol, "112 ekipleri okulumuza gelerek öğrencilerimize hem ambulansı tanıttılar hem de 112'nin görevleri, 112 hangi durumlarda aranır, neler yapılır gibi konularda bilgilendirme yaptılar. Çocukların küçük yaşta sağlıkla ilgili bu tarz bilgilere sahip olmaları çok önemli. En azından trafikte ambulansa yol verilmesi gerektiği konusunda aileler çocuklarının sözlerini dikkate alıyor. Kendileri yapmasalar bile çocukları söyleyince dikkate alıyorlar. Eğitimin bu yaşlarda verilmesi çok önemli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Sınıftan detay

- Öğrencilere sunum yapılması

- Ambulanstan detay

- Ayşe Kunt Erol ile röp.

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

=====================================

Manavgat'ta kaza: 1 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manavgat'ın Demokrasi Bulvarı D400 kavşağında sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, işyerinden aldığı hazır yemek siparişini götüren Hasan Manav'ın(18) kullandığı 07 LRB 26 plakalı motosikletle çarpıştı. Başında kask olan Hasan Manav'ın kullandığı motosiklet çarpmanın etkisiyle savrulurken, sürücü ise otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Hasan Manav'ı devlet hastanesine götürdü. Hasan Manav'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, otomobiliyle kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başaltı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Olay yerinden görüntüler (Cep telefonu)

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, ()

===========================================

Çelikhan’da asayiş uygulaması

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, asayiş uygulaması yapıldı.

Çelikhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında umuma açık işyerleri denetlendi. Oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar arandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan denetimlerin bundan sonra da süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- İşyerlerinin denetlenmesi

- Kontrol noktasında araçların aranması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-)

============================================

