DHA YURT BÜLTENİ-3 

Özel ekipler Maçka’da terörist avında (Tekrar)

TRABZON'un Maçka İlçesi kırsal kesiminde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit olduğu saldırının ardından kaçan PKK'lı teröristleri yakalamak için başlatılan kapsamlı operasyonlar sürüyor. Jandarmanın özel birliklerinin de katıldığı operasyonlar, terörist grubun telsiz konuşması tespit edilince Gümüşhane sınırındaki Doğankent- Kürtün mevkiine kaydırıldı.

Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii'ndeki bir evden erzak çalan teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ün şehit olduğu olay sonrası güvenlik güçlerinin PKK'lıları etkisiz hale getirmek için bölgede başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve jandarmanın özel harekat timleri, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için zor şartlarda araziyi karış karış tarıyor.

SEÇKİN BİRLİKLER ARAZİDE

Yapılan çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine bölgeye Ankara’dan jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) ekipleri gönderildi. Jandarma Genel Komutanlığı seçkin birliklerinin kırsalda 15 gündür yürüttüğü operasyon çalışmalara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde özel ekiplerin dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için sarp ve ormanlık alanda zor şartlarda araziyi karış karış taradıkları gözlendi.

‘Eren Bülbül’ adı verilen operasyonda öğle saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre güvenlik güçlerince 3 kişi oldukları tahmin edilen terörist grubun, bir telsiz konuşması yapmasının ardından, kente 120 kilometre uzakta bulunan Doğankent-Kürtün mevkii Gümüşhane sınırı kırsalında oldukları belirlendi. Bunun üzerine bölgede bulunan özel ekiplerin helikopterle bahse konu kırsala giderek arama- tarama faaliyetlerini bu noktalarda yoğunlaştırdığı öğrenildi.

EKİPLER BAKAN SOYLU’YA HABERİ VERMEK İSTİYOR

Bu arada Karadeniz bölgesinde ilk defa operasyonel olarak faaliyet göstereceği öne sürülen JOPER ve JÖAK timlerinin silahlı saldırı sonrası kaçan terörist grubu etkisiz hale getirerek bu haberi Kurban Bayramı için memleketinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ile beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’ vermeyi hedefliyor.

TRABZON

Havuza düşen koyunu kurtarmak isterken kendi boğuldu

NİĞDE'de sulama havuzuna düşen koyununu kurtarmaya çalışan 48 yaşındaki Kadir Öztürk, boğularak öldü.

Bor İlçesi'ne bağlı Kavuklu Köyü Ovacık yolunda 6 metrelik sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak için suya giren Kadir Öztürk'ten haber alınmaması üzerine ailesi yardım istedi. Olay yerine, AFAD, UMKE ve Niğde itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda sulama havuzunda Kadir Öztürk'ün cesedine ulaşıldı. Öztürk'ün cesedi sudan çıkartılırken koyun kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NİĞDE

Denizde, yasak bereketi

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde denizde av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar kasa kasa balıkla Bandırma Balık Haline döndü. Yapıan mezat sonucu sardalyanın kasası 40-50 lira, tekirin 70-80 liradan satılırken palamutun çifti ise 25 liradan verildi.

Denizde av yasağının sona ermesinin ardından tekneleriyle Marmara'ya açılan balıkcılar, kasalar dolusu sardalya, istavrit, mezgit, bako, palamut, tekir, uskumr, kolyoz ile geri döndü. Sezonun ilk balık avına çıkan Recep Karaman’ın “Karamanlarö teknesi 250, Ekrem Reis isimli tekne ise 150 kasa sardalye balığı ile Bandırma Su Ürünleri Hali’ne yanaştı. Erdek ilçesine bağlı Karşıyaka'da avlandıklarını söyleyen Recep Karaman, “Cuma günü bayramın ilk gününü kutladık. İkinci gün yasağın sona ermesi ile 'rast gele' diyerek denize açıldık. İlk sefer olmasına rağmen iyi balık aldık. Tercübelerime dayanarak iyi bir balık sezonu geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.

BALIKÇI ESNAFI BİRBİRİYLE YARIŞTI

Balık komisyoncusu Emin Gürel de sezona iyi başladıklarını söyleyerek “Çok güzel bir sezona başladık. Harika balık var. Umarım devamı gelir" dedi. Kurban bayramı nedeniyle alıcının fazla olmadığı balık halinde yapılan mezat renkli görüntülere sahne oldu. Balıkçı esnafı sezonun ilk balıklarını alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Hale az miktarda gelen 2 kasa Lüfer ve Çinekop ise alıcıların ilgi odağı oldu. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Bandırma Balık Hali personellerinden Özcan Ateş, "bugün halimize 500 kasa sardalya, 320 kasa tekir, 180 kasa uskumru, 250 kasa bako balıkları ile 150 çift palamut geldi. Bayram nedeniyle balıkların tümü alıcı bulamadı. Bu balıkları, çevre illere gönderdik" dedi.

Özcan Ateş, ilk gün sardalyanin kasa ının 40-50 liradan, usrumrunun 250-300 lira, tekir'in 70-80 lira, palamutun çiftinin ise 25 liradan satıldığını sözlerine ekledi.

BANDIRMA(Balıkesir)

Otizmli Asel, 200 şarkıyı ezbere söylüyor

ZONGULDAK'ta doğumundan 3 yıl sonra otizm teşhisi konulan 8 yaşındaki Asel Karaca, 200 şarkıyı ezbere biliyor. Şarkı söylemeyi ve yemek yapmayı seven Asel, sosyal medyada paylaştığı videolarla her geçen gün takipçi sayısını artırıyor.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde oturan 40 yaşındaki Gül Karaca, kızı Asel'in 3 yaşına kadar sürekli uykusuz olduğunu, konuşamadığını, söyleneni anlamadığını, ancak otizmi hiç akıllarına getirmediklerini söyledi. Karaca, "Otizm teşhisi 3 yaşında konuldu. O güne kadar otizm nedir bilmiyordum. Hatta bir gün televizyonda otizmle ilgili kamu spotunu dinlerken 'Bu ne? Ne diyorlar?' diye anlamamış ve kanal değiştirmiştim. Oysa ki o anda bizim kızım otizimliymiş, bilmiyorduk" diye konuştu.

'RAPORU ALDIĞIMDA OTİZMİN NE OLDUĞUNU ANLADIM'

Teşhis konulduğunda doktorun çok pozitif olduğunu ve sanki otizm geçici bir hastalıkmış gibi hissettirdiğini belirten Gül Karaca, "Ama ne zaman ki özürlü raporu aldım, o zaman ağlamaya başladım. O an ölmüşüm gibi bir duyguya kapıldım. İsyan etmedik ama 'Neden benim başıma geldi?' diye sordum. Bir süre eve kapadım kendimi. Sonra hastalığı kabullendik" dedi.

Kızının hastalığını kabullenme sürecinde uzun aradan sonra ilk kez sokağa çıktığında günışığında yürümeyi unuttuğunu ve yerin ayağının altından adeta kaydığını anlatan Karaca, "Asel uykusuz olduğu için geceleri arabayla geziyorduk. Arabayla gezmeyi çok seviyordu. Gündüz sokağa çıkmadığım için, günışığına ilk çıktığımda yürümeyi unuttuğumu fark ettim. 5-10 dakika yürüyemedim. Ve o günden sonra dışarı çıkmaya başladım. Çok zorlu süreçler yaşadık" diye konuştuk.

Otizm teşhisi konulduktan sonra özel eğitime başlayan kızının ilk öğrendiği kelimelerin karpuz, üzüm, muz olduğunu belirten Gül Karaca, "Sonra anne, baba demeye başladı. Asel konuşmaya başlayınca her kelimesini sayıyordum. Şu anda sayamıyorum kelimelerini. Artık rahatlıkla konuşuyor" dedi.

'BİR OĞLUM OLDUĞUNU UNUTMUŞTUM'

Eşi 42 yaşındaki Halil Karaca ve üniversite öğrencisi oğlu 21 yaşındaki Burak ile otizmle mücadele ettiklerini söyleyen Gül Karaca, ilk günlerde bir oğlu olduğunu unuttuğunu, ona yeterince zaman ayıramadığını kaydetti. "Asel ile biz hayatı ölü gibi yaşarken bir oğlum olduğunu unutmuştum" diyen Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızımın hastalığı nedeniyle 3 yıl hiç uyumadık. O dönem oğlumla ilgilenemedim. Anneannesi Burak'la daha çok ilgileniyordu ve ergenlik çağındaki oğlum anneannesiyle yaşamaya başladı. Burak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi. Umuyorum ki onunla ilişkimiz yeniden düzene girecek."

VİDEO ÇEKMEYE BAYILIYOR

Asel'in youtube'da açılan kanalları izlemeyi çok sevdiğini, oradaki insanlar gibi video çekmeye bayıldığını söyleyen Gül Karaca, "O videolardaki kızları taklit ediyor. Onlar gibi davranıyor. 'Selam kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kek yapalım, hadi alışverişe gidelim' gibi cümleler kullanıyor" dedi. Asel'in mutfağı çok sevdiğini ve yeteneği olduğunu anlatan anne Karaca, "Asel kendi yumurtasını tavada pişirebiliyor. Yemek yapmayı çok seviyor, bana yardım ediyor. Rahatlıkla kahvaltı hazırlayabiliyor. Çayı ise soğuk suyla demliyor" diye konuştu.

Kızının müziğe çok yetenekli olduğunu belirten Gül Karaca, Asel'in gitar çalmayı bilmemesine rağmen elinde gitarla şarkı söylediğini belirtti. Kızının 200 şarkıyı ezbere bildiğini kaydeden Karaca, tüm zorlukları geride bıraktıklarını ifade etti. Karaca, "Asel iyi eğitim almış, söz dinleyen, yaşamını sürdürebilecek becerileri kazanmış bir kız artık. Bazı takıntıları var ama doktoru onların da geçeceğini söyledi. Mesela salonun ışığını mutlaka o açmalı, bulaşık makinesine deterjanı o koymalı, dış kapıyı o kapatmalı gibi" dedi.

'EN BÜYÜK KORKUM BİZ ÖLÜNCE ASEL'E NE OLACAĞI'

Bronşektazi (bronşların aşırı genişlemesi) hastası Gül Karaca'nın en büyük korkusu ise eşi ve kendisi öldüğünde kızlarına ne olacağı. 'Biz olmazsak Asel nasıl yaşayacak' diye düşünmeden edemediğini anlatan Karaca, "Kızımı Allah'a emanet ediyorum. Kendi hayatını sürdürebilecek duruma gelmesi için dua ediyorum" dedi. Karaca, yüreğinde taşıdığı inancını da şu sözlerle paylaştı:

"Asel şu anda ben hastalandığımda bana bakabilecek kapasitede. Yani düşünüyorum da eğer ağır hasta olsam kızım bana bakabilir gibi geliyor. Mesela 'Su getirir misin' dediğimde getirir, 'Üstümü örter misin' dediğimde örtebilir. Bunu hissetmek çok güzel."

ANTALYA

Kurban kesim alanları kireçlendi

Kayseri’de kurban kesim alanları kireçlerle temizlenirken, kurban satıcıları bayramı üçüncü günü son bir umut kurban satabilmek için müşteri bekledi.

Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların kesildiği semt pazarları, belediye ekipleri tarafından kireçlenerek pazarın içine kimsenin girmemesi için şeritle kapatıldı. Beton zemin üzerine dökülen kireç kurban kesimi yapılan yerlerde bakteri oluşuma engel olacak. Bayramın 3'üncü günü, ikindiye kadar yapılabilen kurban kesimi nedeniyle bazı kurban satıcıları kurban satma umudu ile kurbanlık küçükbaş hayvanlarını pazara getirdi. 6 yaşındaki küçük Merthan, elde kalan kurbanlıkları elleri ile besledi.

KAYSERİ

Hobi olarak başladı, örnek girişimci seçildi

BURDURLU ev kadını Gülseren Topuz, 9 yıl önce eşi ile vakit geçirmek için başladığı ahşap yakma sanatını öğrenerek kişisel ve karma olmak üzere 20 sergiye katılarak profesyonel oldu. KOSGEB desteğiyle kendi atölyesini açan Topuz, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürlüğü'nce örnek girişimci seçildi.

Burdur'da oturan ev kadını 50 yaşındaki Gülseren Topuz, 2008 yılında TEDAŞ'tan emekli eşi İzzet Topuz ile Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı ahşap yakma kursuna gitti. Başta zaman geçirmek için kursa giden Gülseren Topuz, kısa sürede kendini geliştirdi. Kursu başarıyla bitiren Topuz, evde çalışmalarını sürdürdü. Geliştirdiği el becerisiyle para kazanmaya karar veren Güleseren Topuz, 2 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından açılan girişimcilik kursuna katıldı.

ATÖLYESİNİ AÇTI

Kursu başarıyla bitiren ve girişimcilik belgesi alan Gülseren Topuz, kent merkezindeki Ulu Camii yanına Renk G&İ Ahenk Ahşap El Sanatları Tasarım Atölyesi'ni açtı. Eşiyle beraber çalışmalarını sürdüren 2 çocuk annesi Gülseren Topuz, İş-Kur Burdur İl Müdürlüğü tarafından kendi işini kurmada en iyi örnek girişimci seçildi. İş-Kur'un düzenlediği kariyer günlerine de zaman zaman konuşmacı olarak davet edilen Gülseren Topuz, deneyimlerini girişimci adaylarıyla paylaşıyor.

"İŞİNİZ İYİ YAPARSANIZ İNSANLAR SİZİ BULUR"

İşini severek yaptığını belirten Gülseren Topuz, eşiyle birlikte çalıştığını söyledi. "İşinizi severek yaparsanız, size değer veren insanlar arayıp sizi buluyor" diyen Topuz, "Çizdiğim kompozisyonları ahşap yakma tekniğiyle ağaca aktarıyorum. Siparişlere göre de iş yapıyorum. Burdur'da ahşap yakma sanatında örnek olduğumu düşünüyorum. Eşimle aynı yerde çalışmak, aynı duyguları paylaşmak ayrıcalık" dedi.

"ESERLERİM GELECEĞE KALACAK"

Çocukları büyüdükten sonra kendisini yalnız hissettiğini, içinde bir boşluk oluştuğunu ifade eden Topuz, şöyle konuştu: "Bu boşluğu sevdiğim bir işle doldurmak istedim. Eşim ahşap yakma yapıyordu. Ben de onun yanında devam ettim. Amacım geleceğe bir şeyler bırakmak, boşa zaman geçirmek değil. Ölüp gideceğim, unutulacağım ama yaptığım eserler geleceğe kalacak."

"VERDİĞİ DUYGU TARİF EDİLEMEZ"

Gülseren Topuz, yaptığı eserlerle Burdur'u tanıtmaya çalıştığını da söyledi. Ahşap yakma sanatını "Verdiği duygu tarif edilemez" diye niteleyen Gülseren Topuz, şunları kaydetti: "Ahşap yakma zor bir iş olmasına rağmen, çok zevkli. Ağaçla ateşin birleşimidir. Bu sanatın Burdur'da yaygınlaşmasını istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. İnşallah ahşap yakma sanatının yaygınlaştırılmasında başarılı olacağız. Ev kadınlarına tür çalışmaları tavsiye ediyorum. Evde oturup kendilerini dinleyinceye kadar, bir şeyler üretmek, bir şeylerle uğraşmak insanı dinç ve sağlıklı tutuyor, psikolojik olarak rahatlıyorsunuz, ortaya çıkan eserler de mutlu ediyor."

BURDUR

CHP Bodrum'da bayramlaşma

CHP Bodrum İlçe Başkanlığı'nın bayramlaşma töreninde konuşan Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, "Ülkemiz zor süreçlerden geçiyor. Partimizin yaptığı çıkışlar iktidar partisini ürkütmektedir" dedi.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen'in ev sahipliğinde CHP İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma törenine CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, eski Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, belediye meclis üyeleri ve birçok partili katıldı. Partililerin birbirleriyle bayramlaşmasının ardından bir konuşma yapan İlçe Başkanı Recai Seymen, herkesin bayramını kutlayarak, "Bir Cumhuriyet Halk Partisi neferi olarak söylüyorum. Bizim evimiz, yuvamız bu cumhuriyeti kuran CHP'den başka bir yer değil. Başkaları bunu düşünüyorlarsa da büyük gaflet, dalalet ve hıyanet içindedirler. CHP'nin içine gelip de belirli makamlara sahip olanlar bu düşünceler içindelerse onları bir kenara bıraksınlar" dedi.

BÜTÜNLEŞME AMACI

Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle sevinç ve güzel duygularla bayram kutlanamadığını savunan Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, "Ülke bütün kurumlarıyla tek adam diktatörlüğünün altyapısını oluşturmuş. O tek adam 2019'da o koltuğa oturacak. Hepimiz bunu bekliyoruz. Bunu beklerken biz de CHP olarak elimiz bağlı oturmuyoruz. Bütünleşmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Cumhuriyetçiler, demokratlar, Atatürkçüler, solcular, Atatürkçü sağcılar ile birlikte aslında Kuva-i Milliye'nin o yapısına ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken zamanı da iyi kullanmayı amaçlıyoruz. Adalet yürüyüşünden itibaren bir planlama dahilinde gidiyoruz. O yüzde 51 aslında bana göre yüzde 60 en az o yüzde 60'ı bloke ederek daha da kenetlenmeyi sağlayacağız" dedi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da herkesin bayramını kutlayarak, "Ülkemiz zor süreçlerden geçiyor. Partimizin yaptığı çıkışlar iktidar partisini ürkütmektedir. Arkadaşlar hep beraber güzel sloganlarla, güzel çıkışlarla, yürüyüşlerle, kurultaylarla CHP'nin ismini Türkiye'deki en ufak köylere kadar duyurmak zorundayız. Bu kaleleri kaybetmeden yeni kaleler keşfederek bu güzel ülkemizi Suriye olmaktan ve Ortadoğu bataklığından çıkarmak zorundayız" dedi.

Bayramlaşma töreni daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

BODRUM (Muğla)

Gülşen'den bayram konseri

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde sahneye çıkan Gülşen, söylediği birbirinden hareketli şarkılarla yerli ve yabancı tatilcileri coşturdu.

Türk Pop Müziği'nin ünlü isimlerinden Gülşen, Gümbet Barlar Sokağı'ndaki Pasha Club'da konser verdi. Kendisine eşlik eden 4 dansçı ile birlikte sahnede bir an olsun durmayan Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu da kabinde destek verdi. ‘Bangır Bangır' isimli parçası ile sevenlerinin karşısına çıkan Gülşen, daha sonra ‘Yatcaz Kalkcaz', ‘Bir Fırt Çek', ‘Irgalamaz Beni' ve ‘Bu Gece' isimli parçaları ile konserine devam etti. Dansları ile göz dolduran Gülşen'in konserini yaklaşık 2 bin kişi izledi. Sahneye beyaz gögüs dekolteli bir elbise ile çıkan Gülşen'in dansçıları ise sahneye beyaz kıyafet ile çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü popçu, sahne performansıyla bol bol alkış aldı.

Herkese iyi eğlenceler dileyen Gülşen, "En güzel şarkılarımızla bu bayram gecesini daha da güzel ve mutlu hale getirmeyi planlıyoruz. Ozan Çolakoğlu ile birlikte bol bol şarkı söyleyelim bu akşam" dedi.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Gülşen, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı.

BODRUM (Muğla)

