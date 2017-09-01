DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BAKAN ŞİMŞEK, GAZİANTEP'TE BAYRAM NAMAZI KILDI

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, bayram namazını seçim bölgesi Gaziantep'te kıldı ve bayramın İslam coğrafyasında zulmün sona vermesine vesile olması dileğinde bulundu.

Bayramda çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek beraberinde Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte bayram namazını Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Merkez Camisi'nde kıldı. Bayram namazının ardından cemaat ile bayramlaşan Bakan Şimşek, cami çıkışında herkesin bayramını kutlayarak, "İnşallah bu bayram kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin pekiştiği bayram olur. İslam aleminde özellikle Arakan'da, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de aklınıza gelebilecek her yerde zulmün bitmesini, bir an önce barışın, huzurun, kardeşliğin ve refahın tesisine vesile olmasını diliyorum. Gaziantepli vatandaşlarımızın ve tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Ülkemizin güçlü ve müreffeh bir şekilde nice bayramlara erişmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Mehmet Şimşek'in vatandaşlarla bayramlaşması

- Cami içerisindeki bayramlaşma

- Mehmet Şimşek'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 155 MB

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2)BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ARAKAN İÇİN KOFİ ANNAN'LA GÖRÜŞECEK

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arakan'da yaşanan olaylar için Bileşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreteri ve Arakan Danışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan ile görüşeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla baba ocağı Antalya Alanya'nın İlçesi'ne geldi. Emine Özmüftüoğlu Camii'nde bayram namazını kılan Bakan Çavuşoğlu, çıkışta kendisine ikram edilen iki bisküvi arasına sıkıştırılmış lokum yedi. Çocuklara koruması aracılığıyla 20'şer lira bayram harçlığı veren Çavuşoğlu, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Tüm Müslümanların bayramını kutlayan Mevlüt Çavuşoğlu, bayramın birliği ve kardeşliği güçlendirmesi dileğinde bulundu. Dünyada zulüm çeken herkesin zulmünün sona ermesini dileyen Çavuşoğlu, "Arakan'da Müslümanlar son günlerde zulüm altında. Acımasızca saldırılara uğradılar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız diğer ülke liderleriyle görüşmelerde bulundu. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birçok ülkenin bakanlıkları ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle görüşmeler yaptık. Bugün de BM Özel Temsilcisi Kofi Annan'la görüşeceğiz. Arakan problemine kesin bir çözüm bulmak için çaba sarf etmemiz lazım. Daha önce benzer saldırılar oldu ama bu son süreçte en şiddetlisi oldu. Buna kökten çözüm bulmak için Türkiye olarak ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

SURİYE'DE ATEŞKES KONUSUNDA MESAFE KAT ETTİK

Suriye'deki son gelişmeleri de değerlendiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmaların durdurulması konusunda geçen yıla göre iyi bir noktaya geldiklerini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, "Yaptığımız çalışmalar sayesinde ülke genelinde terör örgütlerine karşı mücadele devam ediyor. Ateşkes konusunda ciddi mesafe kaydettik. Şimdi ateşkesin kalıcı olması için siyasi çözüm konusunda çaba sarf ediyoruz. Siyasi çözüm terör örgütü DEAŞ ile mücadele kadar önemlidir. Birini yaparken diğerini ihmal etmemeliyiz. Siyasi bir çözüm olmazsa Suriye, terör örgütleri ve radikal gruplar açısından bulunmaz bir fırsat olarak devam edecektir. Bu konuda yoğun çabalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Bakan'ın camiye gelişi

- Polis ve gazetecilerler bayramlaşması

- Camiye girişi

- Cami dış plan görüntüsü

- Cami çıkışı fotoğraf çekilmesi

- Cami çıkışı vatandaşlar bayramlaşma

- Bakan açıklama

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Engin ANAK- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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3)BAKAN ÇELİK: YAVAŞLATILMIŞ BİR SOYKIRIM UYGULANIYOR



AVRUPA Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Myanmar'da Müslümanlara yönelik yavaşlatılmış bir soykırım uygulandığını söyledi.

Bakan Ömer Çelik, Sabancı Merkez Cami'de Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve binlerce Adanalı ile birlikte bayram namazını kıldı. Namazın ardından cami çıkışında açıklamada bulunan Bakan Çelik, tüm İslam aleminin ve bütün Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutladı. Arakanlı Müslümanlara insanlığın gözü önünde, tüm uyarılara rağmen yavaşlatılmış bir soykırım uygulandığını dile getiren Bakan Çelik şöyle konuştu: "Eline silah almamış, teröre bulaşmamış masum insanlar sadece Müslüman oldukları için, burada yaşayan Budist rahipler ile işbirliği yapan çeteler tarafından, askeri unsurlar tarafından zulme, katliama tabi tutuluyorlar. Bangladeş'e geçmeye çalışıyorlar olmuyor, nehirlerde hayatlarını kaybediyor küçücük çocuklar. Dünyanın, Suriye faciasını gördükten sonra Myanmar faciasına daha duyarlı olmasını beklerdik. Fakat maalesef bu duyarlılığı göremiyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantıya çağırıldı ama bir tek görebildiğimiz kadarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin gayreti dışında güçlü bir gayret hiçbir yerde yok. Bilhassa bu bayramda dualarımız, kalbimiz, tüm halkımızla, devletimizin tüm imkanlarıyla beraber Arakanlı Müslümanların yanında. İnşallah önümüzdeki bayramda Arakanlı Müslümanların başına gelenlerinin hepsinin geride bırakıldığı bir döneme girmiş oluruz."

Bakan Çelik, açıklamanın ardından camiden cıkan vatandaşlarla bayramlaştı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Ömer Çelik in açıklamaları

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () -

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4)DENİZ BAYKAL: HERKESİ SILA-İ RAHİM YAPMAYA ÇAĞIRIYORUM

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bu bayram 'sıla-i rahim anlayışının tozlu raflardan indirilmesi gerektiğini' belirterek, “Sıla-i rahim yapmaya çağırıyorum. Bütün yöneticileri, iktidarı, siyaset yapanları, herkesi. Bugün Türkiye'nin bir sıla-i rahim yapmaya ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Milletçe kucaklaşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" dedi. Kurban Bayramı için memleketi Antalya'ya gelen CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bayram namazını dedesinin geçmişte imamlık yaptığı Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde kıldı. Bayram namazından 15 dakika önce camiye gelen Baykal, cemaatle tek tek bayramlaştı. Baykal, cami çıkışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada İslamiyet'e yönelik bazı tehditlerin olduğunu belirten Baykal, geçmişte Bosna'da Müslümanlara karşı yapılanlara Birleşmiş Milletler'in (BM) sessiz kaldığını ve üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapmadığını söyledi. İslamiyet'e yönelik tehditlerin yaygınlaştığını kaydeden Baykal, Dünyada diğer inançlarla uyum içinde yaşanan bir ortamın hayal olduğunu vurguladı. İslamiyet'e yönelik tehdit ve tehlikelerin yaygınlaştığına dikkati çeken Deniz Baykal, şunları kaydetti: "Dünyada diğer inançlarla uyum içinde yaşayan bir ortam görebilmek hala bir hayal. Bundan üzüntü duyuyoruz. İslamiyet dünyasında dogmatik anlayışın Müslümanlara dayatılması konusunda ortaya çıkan olumsuzluklara da tanık oluyoruz. Ortadoğu'da Müslüman Müslümanla tartışıyor. Bütün bu manzaralar çok şeyi sorgulamaya sevk ediyor. Siyaset din ilişkisi. Dinin bir dogmatik anlayıştan ve pratikten ibaret olmadığını, İslamiyet'in ahlaki ve manevi derinliğini, zenginliğini herkesin keşfetmesini sağlama mecburiyetimiz olduğunu görüyoruz." Baykal, siyaset din ilişkisinin kötü kurulduğunu ve Türkiye'de bu durumun üzüntü verici olduğunu söyledi. Deniz Baykal, “Maalesef her yerde bu konuda en deneyimli olması gereken Türkiye'de de üzüntü verici bir biçimde bozuluyor din siyaset ilişkisi. Yanlış anlaşılmış bir İslamiyet, ahlaki ve manevi özünden koparılmış, pratiğe indirgenmiş bir din inancının yaygınlaştırıldığına tanık oluyoruz" dedi.

İKTİDARA SILA-İ RAHİM ÇAĞRISI

Bayramların insanları hatırlamaya ve bir arada olmaya yönelttiğini anlatan Baykal, Kurban Bayramı'nın İslamiyet öncesinden gelen bir gelenek olduğunu söyledi. Bayramlarda insanların mezarlık ziyaretleri yaptığını, şehitleri, gazileri hatırladığını birbirleriyle kucaklaştığını da kaydeden Baykal, sıla-i rahim vurgusu yaptı. Tüm bunların bir sıla-i rahim anlayışı olduğunu vurgulayan Baykal, bu anlayışın tozlu raflardan indirilip bu bayramda ve bundan sonra da yaşatılması gerektiğine değindi. İktidara, siyasilere ve herkese çağrıda bulunan Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu anlayışın (sıla-i rahim) Türkiye'nin içinde bulunduğu gerginlik, karşıtlık ve ötekileştirme ortamında tam da Türkiye'nin muhtaç olduğu, ihtiyaç olduğu bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Sıla-i rahim anlayışını tozlu raflardan indirip şimdi çok daha geniş anlamda bütün ötekilere, bizim gibi bakmayan ve bizim gibi düşünmeyen ama bizim bir parçamız olan toplumun bütün kesimlerine yönelik bir zihniyet devrimi yapmaya çağırıyorum. Sıla-i rahim yapmaya çağırıyorum. Bütün yöneticileri, iktidarı, siyaset yapanları herkesi. Bugün Türkiye'nin bir sıla-i rahim yapmaya ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Bir hal hatır sormayla, kimliğini kucaklamayla yeni bir barış ortamı yakalayacağımızı düşünüyorum. Kurban Bayramı'nın özünde sıla-i rahim vardır. Milletçe kucaklaşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum."

GÜNEY ASYA'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI YAPILANLAR

Deniz Baykal, Arakan ve Myanmar'da Müslümanlara karşı yapılanlara da değinerek İslamiyet'in en acılı dönemlerini yaşadığını söyledi. Bu sorunların İslamiyet'in içinden ve dışından kaynaklandığını vurgulayan Baykal, şunları kaydetti:

"Baktığımız zaman gördüğümüz manzara şu; ne yazık ki İslamiyet tarihinin en acılı dönemlerinden birisini yaşıyor. İslamiyet'in maruz kaldığı sorunlar, sıkıntılar hem İslamiyet'in dışından kaynaklanıyor hem de maalesef içinden kaynaklanıyor. İslam dışı dünyanın İslam'ı doğru anlamak konusunda bir gayrete ihtiyacı olduğu açıktır. Tabi kabul etmeliyiz ki İslamiyet'i doğru anlatma bakımından bizim de çok ağır bir sorumluluğumuz var. Maalesef bu konuda giderek daha iyi bir ortam gelişeceğine daha tersine olaylara tanık oluyoruz. İslamiyet'in Kudüs'te Filistin'de maruz kaldığı tarihin derinliklerinden kaynaklanan bir dini çatışma tablosu hala atlatılabilmiş değil. Şimdi son zamanlarda buna bir de İslamiyet'in karşısına Budizm'in de bir şekilde ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Yani Güney Asya'da Myanmar'da, Arakan'da hem Budistlerin hem de devletin Müslümanlara karşı kabul edilemez bir baskı kampanyası, sindirme, yok etme ve sürme çabasını sürdürdüklerini görüyoruz. Yani İslamiyet Güney Asya'da da ciddi bir tehdide maruz bırakılıyor. Bu tehdidin arkasında başka bir inanç anlayışın, Budizm'in bulunduğunu görmek ayrıca üzüntü verici. Şimdi öyle anlaşılıyor ki Güney Asya'da İslamiyet'i dışlama politikası sürdürülmek isteniyor. Tabi Myanmar'da yaşanan bu olumsuzluk karşısında Güneydoğu Asya'da İslam devletlerinin, Bangladeş'in, Pakistan'ın çok daha sahiplenici bir tutum içinde olmasını beklerdik. Bir anlamda onlarında kendi kaderlerine yalnız bırakıldıkları görünüyor."

Baykal, daha sonra beraberindekilerle her bayram olduğu gibi Avcuoğlu Börek Salonu'na giderek kahvaltı yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Baykal'ın camiye gelişi

-Baykal'ın vatandaşlarla bayramlaşması

-Baykal camiye girerken

-Camiden detaylar

-Baykal'ın camiden çıkışı ve açıklaması

-Baykal'ın börekçide börek yemesi

09.45 DK///

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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(ÖZEL)

5)SINIR KARAKOLUNDA MEHMETÇİĞİN BAYRAMI

BUGÜN Kurban Bayramı'nın birinci günü. Sınır boylarında ve sarp dağlarda eller tetikte görev yapan Mehmetçik de bayram kutluyor. Türkiye-Suriye sınırını koruyan askerler de bir yandan eller tetikte, gözler dürbünde 40 derece sıcaklıkta sınır nöbeti tutarken, diğer yandan hem birbirleri ile bayramlaştı hem de yakınlarını telefonla arayarak bayramlarını kutladı. Suriye sınırını korumakla görevli 4. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı sınırının sıfır noktasındaki Bayraktar Hudut Karakolu'ndaki askerlerin bayram kutlamasını ekibi görüntüledi. Hudut Tabur Komutanı Binbaşı Serkan Ünal bayramlarını kutladığı askerlere seslenerek, "Ailelerinizden ve sevdiklerinizden uzakta bir bayram geçiriyorsunuz. Arkadaşlar unutmayın ki, sizler hudut hattında görev yaparak, nöbet tutarak ailenizin, sevdiklerinizin evlerinde huzur içerisinde bayram kutlamalarını sağlıyorsunuz. Ailenizden uzak olduğunuz için tabi ki içinizde biraz hüzün duymaktasınız. Ancak, ömrünüzde unutamayacağınız bir bayram geçiriyorsunuz" dedi.

HEM NÖBET HEM BAYRAMLAŞMA

Kurban bayramı kutlamaları devam ederken, 911 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırında nöbet tutan askerler de elleri tetikte, gözleri dürbünde ve 40 derecelik sıcak altında hem sınır nöbeti tuttu hemde arkadaşları ile bayramlaştı. Suriye sınırını korumakla görevli 4. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Suriye sınırının sıfır noktasındaki Bayraktar Hudut Karakolu'nda askerlerde ailelerinden uzakta kurban bayramını kutladı. 40 kilometreye kadar bir alanı gözetleyebilen radar sistemi ile Türkiye-Suriye sınırını 24 saat aralıksız denetleyen, sınırın her noktasını dronlarla devriye gezip, termal kameralarla sınırı gözetleyen askerler, özellikle sınırı kaçak yollarla geçmek isteyen teröristlere göz açtırmıyor. Görevleri başında günün 24 saati 3 metrelik duvarların ve üstüne tel örgülerin örüldüğü Suriye sınırını gözetleyip, tam donanımlı Yeni Kobra isimli araçlar ve dronlarla sınırda devriye gezen askerler, bayramın ilk günü bayram namazından sonra birbirleri ile bayramlaştı. Bayram sevincini arkadaşları ve komutanları ile geçiren askerler, daha sonra ailelerine telefon açarak bayramlarını kutladı.

SINIRIN SIFIR NOKTASINDAKİ BAYRAMLAŞMA VE SINIR NÖBETİNİ EKİBİ GÖRÜNTÜLEDİ

ekibi tarafından görüntülenen Bayraktar Karakolu'ndaki bayramlaşmaya, Hudut Tabur Komutanı Binbaşı Serkan Ünal ve Bölük Komutanı Yüzbaşı Abdullah Doğan, askerleri selamladıktan sonra tek tek bayramlarını kutladı. Şeker ve kolonya ikramının ardından askerlere hitaben konuşan Hudut Tabur Komutanı Binbaşı Serkan Ünal, "Yurdumuzun 4 bir yanından askerlik hizmetini yapmak üzere karakolumuza gelmiş siz değerli mehmetçikler, ailelerinizden ve sevdiklerinizden uzakta bir bayram geçiriyorsunuz. Arkadaşlar unutmayın ki, sizler hudut hattında görev yaparak, nöbet tutarak ailenizin, sevdiklerinizin evlerinde huzur içerisinde bayram kutlamalarını sağlıyorsunuz. Ailenizden uzak olduğunuz için tabi ki içinizde biraz hüzün duymaktasınız. Ancak, ömrünüzde unutamayacağınız bir bayram geçiriyorsunuz. Hudutta görev yapmak gerçekten çok zordur ama bir o kadar da onur ve gurur vericidir. Milletimiz fedakarlıktan sakınmayarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiren siz mehmetçiklere minnettardır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin önünde saygı, minnet ve şükranla eğiliyorum. Sizin ve ailenizin bayramını in içten duygularımla kutluyorum. Bayram süresince mutlaka ailelerinizle görüşün, onlara bizlerin sevgi, saygı ve selamlarını iletin. Hepinizin bayramı kutlu olsun"dedi.

KOMUTAN TELEFONU İLE AİLE İLE BAYRAMLAŞMA

İç savaşın yaşandığı Suriye sınırındaki kulede nöbet tutan askerler de gözlerini sorumluluk alanlarından ayırmadan komutanlarıyla bayramlaştı. Nöbeti biten askerlerden kimisi arkadaşlarıyla da bayramlaşırken kimisi ise cep telefonundan ailelerini arayıp bayramlarını kutladı. İlk kez ailesinden ayrı bir kurban bayramı geçiren Piyade Er Yunus Er, yakınlarından uzakta olduğunu, ancak kutsal askerlik görevini yerine getirdiği için onur ve gurur duyduğunu söyledi. Daha sonra bazı askerler komutanların verdiği telefonları ile ailelerini arayıp bayramlarını kutladı.

"BİZ GÖREVİMİZİN BAŞINDA OLDUĞUMUZ SÜRECE SİZLER RAHAT OLUN"

Bayramda sınır nöbeti tutan askerlerden Murat Çakır, ilk kez birliğinde bayram kutladığını belirterek, "Hudut Karakolunda görevliyim, burada devriye görevi yaparak sınırı koruyoruz. Ben çok iyiyim, ailemin beni merak etmesin. Onların bayramlarını kutluyorum"dedi. Sakaryalı Yusuf Eren Demir adlı asker ise, "Tüm sevdiklerime, anneme, babama bizi izleyenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Merak etmesinler biz görevimizin başında olduğumuz sürece sizler rahat olunuz. Vatanın namusunun bize emanet olduğunun farkındayız ve bunu canımız pahasına korumaya kararlıyız. Buradan sizin aracılığınızla aileme ve tüm sevdiklerime selamlarımı iletmek istiyorum. Merak etmesinler vatan bize emanet"diye konuştu. Hudut karakolunda daha sonra duarlar eşliğinde kurban kesimi yapıldı.

KARAKOLDA HAREKETLİLİK YAŞANDI

Daha önce teröristlerin birçok kez saldırısına uğrayan ve 2017 yılında da 3 kez sınırı geçmek isteyen teröristlerin püskürtüldüğü Bayraktar Sınır Karakolunda bayram günü de hareketlilik yaşandı. Sınıra örülen duvara iki kilometreye kadar yaklaşan 4 kişiyi gözetleme kulesi telsiz ile karakola bildirdi. Bu bilginin alanmasından sonra sınır karakolunda hareketlilik yaşanırken, sınıra Kobra araçları ile destek sağlandı. Dron'la yapılan uçuş ve Kobra-2 aracından yapılan yakın gözetleme ile sınıra yaklaşan kişilerin tarla işçisi olduğunun anlaşılması üzerine askerler normale döndü.

40 KİLOMETRELİK MENZİLE SAHİP ARAÇ

Milli imkanlarla üretimi sağlanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girişi yapılan 'Kobra 2' adlı araçların, sınır hattında kısa süre önce görev yapmaya başladığı bilgisini veren komutanlar, modüler beton duvarın bulunduğu hatta kullanılmaya başlanan Kobra-2 isimli araçların 12 metreye kadar yükselebilen kamera ve radar sistemi ile hattın diğer ucunu rahatlıkla gözleyebildiğini söyledi. Yerli sistemlere sahip zırhlı araçların devriyenin yanı sıra erken uyarı görevinde de kullanıldığını söyleyen komutanlar, "Araçta, radar, hedef tespit sistemi ve termal kamera bulunuyor. Hedef tespit sistemiyle yapılan en ufak atışın kaynağı doğru şekilde belirleniyor. Ayrıca 40 kilometre menzile sahip radarın tespit ettiği hareketliliğe zırhlı araçtaki kameralar otomatik odaklanıyor. Böylece hudut hattındaki en ufak hareketliliğin gözden kaçmasına engel olunuyor"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Türkiye-Suriye sınırdan görüntüler

-Duvardan, tel örgülerden görüntüler

-Bölük ve Karakollardan görüntüler

-Yaşanan bayram kutlamalarından görüntüler

-Komutan ve askerlerin röportajları

-Şeker, kolonya ve baklava ikramı

-Kurban kesiminden görüntü

-Gözetleme kulelerinden nöbet tutan askerlerin bayramını kutlayan komutanın görüntüsü

-Sınırda kısa süreli yaşanan hareketlilik, yapılan anonslar

-Kobra araçlarından görüntüleri

-Kobra aracının tanıtılması

-Türkiye-Suriye sınırında Drone'nin uçurulması görüntüleri

-Drone'n sınırı gözetlemesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kemera:Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/MARDİN,()

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6)BURDUR'DA PROTOKOL CAMİDE BAYRAMLAŞTI

BURDUR'da, Kuran Bayramı bayramlaşma töreni bayram namazı çıkışı Ulu Cami'de yapıldı. Vali Şerif Yılmaz ve protokol üyeleri cami avlusunda vatandaşlarla bayramlaştı.Burdur Valisi Şerif Yılmaz ve protokol üyeleri Kurban Bayramı namazını Ulu Cami'de kıldı. Namaz öncesi İl Müftüsü Hıdır Bayrak vaaz etti. Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Jandarma Komutan Vekili Albay Muzaffer Canbal, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Tank Albay Aytaç Tokçalar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Belediye Başkan Vekili Atam Gülcü ve diğer protokol üyeleri namaz sonrası cami içerisi ve avlusunda vatandaşla bayramlaştı.

Görüntü Dökümü:

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- Hıdır Bayrak'ın vaazı

- Cami içerisinden detay

- Bayramlaşmadan detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()

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7)ADIYAMAN’DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜLER YARALANDI

ADIYAMAN’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Abdurrahman Avcı yönetimindeki 46 FV 082 plakalı otomobil, Cevdet Mermer yönetimindeki 02 FN 668 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Avcı ve Mermer yaralandı. Yaralı sürücüler, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobiller

- Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

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