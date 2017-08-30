DHA YURT BÜLTENİ-3

1)KAMYON OTOBÜSE ÇARPTI: 3 KURBANLIK TELEF OLDU, 6 KİŞİ YARALANDI



KONYA'da kamyonun yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya-Ankara karayolunun 55'inci kilometresinde bulunan Altınekin Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan Konya istikametine giden Arif Kahraman idaresindeki 42 ZD 302 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre aniden fren yapınca, arkadan gelen büyükbaş hayvan yüklü Fevzi Özmen'in kullandığı 42 ABN 98 plakalı kamyon otobüse çarptı. Kazada otobüste bulunan 5 yolcu ile kamyonda bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi. Kamyonda bulunan 3 büyükbaş hayvanın ise telef oldu. Kaza nedeniyle yolun ulaşıma kapalı olması sonucu bekleyen araçlar nedeniyle uzun kuyruk oluştu. Bir süre sonra yol ulaşıma yeniden açıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan detay

- Yaralıların ambulansa alınması

- Telef olan büyükbaş hayvandan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

===========================================================

2)MARMARİS'TE GÜVENLİ EĞLENCE İÇİN DENETİM

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, eğlencenin nabzının attığı Barlar Sokağı'nda, 350 polis ve 4 polis köpeği eşliğinde 'Bayramda huzurlu ve güvenli eğlence' adı altında genel asayiş denetimi yapıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, il merkezinin dışında Bodrum ve Fethiye ilçelerinden de Marmaris'e gelen narkotik, terör, asayiş, kaçakçılık ve motosikletli yunus timlerden oluşan 350 polis, 4 polis köpeği ile birlikte dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda 'Bayramda huzurlu ve güvenli eğlence' adıyla genel asayiş denetimi gerçekleştirdi. Kent merkezinde bulunan Barlar Sokağı'nın giriş çıkışlarında önlem alındı. 300 metrelik sokakta dolaşan tatilci ve kent sakinlerinin kimlik kontrolü yapıldı, işletmeler de köpeklerle kontrol edildi. Disko ve bar işletmecileri, mikrofonla Türkçe ve İngilizce anons yaparak güvenlik için denetimlerin yapıldığını söyledi.

ARANAN 17 KİŞİ YAKALANDI

Saat 23.00'de başlayarak 02.00'de son bulan denetimlerin ardından işletmeler hizmet vermeye devam etti. Denetimlerde 2 bin 500 tatilcinin kimlik kontrolü yapıldı. 30 disko ve barda toplam 200 adet sahte alkollü içki, 100 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 60 gram esrar, 25 uyuşturucu hap, iki kişiden iki ruhsatsız tabanca, 11 çakı ile ekmek bıçağı ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 17 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Barlar Sokağı çevresinde bulunan otopark ve ara sokaklarda park halindeki 230 aracın ise plaka sorgusu yapıldı. Evrakları eksik ve hacizli bulunan 11'i motosiklet olmak üzere toplam 20 araç polis otoparkına çekildi.

YABANCI TURİSTLERDEN POLİS KÖPEKLERİNE İLGİ

Denetimler sırasında özellikle yabancı kadın turistler, polis köpeklerine ilgi gösterdi. Alman kurdu dört polis köpeği ile hatıra fotoğrafı çektiren kadın turistler, okşayarak onları sevdi. Rus uyruklu Anna Korinova, "İlk defa polis köpeği gördüm. Çektirdiğim fotoğraf benim için ayrı anlamı var" dedi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Bayram süresince eğlence mekanlarında denetimlerimiz devam edecek. Toplumun huzurunu bozmaya çalışanlara müsaade vermeyeceğiz. Denetimlerimizde anlayış göstererek destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Barlar Sokağı'nın kalabalık genel görüntüsü

- Barlar Sokağı'ndaki disko ve barların denetimlerinden genel-ayrıntılı görüntü

- Polis köpeklerinin genel-ayrıntılı görüntüsü

- İşletmecilerin denetim ile ilgili İngilizce ve Türkçe anonsu

(Toplam: 5 dakika 7 saniye-369 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

=======================================================

(ÖZEL)

3) MEYVECİLİĞE HOBİ OLARAK BAŞLADI, ÜRETİCİ OLDU

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde oturan 53 yaşındaki Sadi Cinkara, 11 yıl önce hobi olarak evinin bahçesine diktiği armut ve erik ağaçlarının sayısını artırıp meyve üreticisi oldu.

Sadi Cinkara, 2006'da yayladaki evinin bahçesine hobi olarak 10 erik ve 20 armut ağacı dikti. İlgilenip bakımını yaptığı ağaçlardan aldığı meyveleri çevresine de ikram eden Cinkara, marketlerden sipariş almaya başladı. Talebin artması üzerine Cinkara, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerin yönlendirmesiyle 2011'de 4.5 dönümlük arazisine 1200 armut, 100 de erik fidanı dikti.

"TALEPLERE YETİŞEMİYORUM"

Cinkara'nın diktiği fidanlar ağaç olarak 2 yıl önce meyve vermeye başladı. İlk hasadında 5 ton armut, 4 ton da erik aldığını belirten Sadi Cinkara, meyvelerinin çok kaliteli olduğunu ifade etti. Cinkara, şunları söyledi:

"Bu sezon ise 13 ton armut, 7 ton da erik aldım, her yıl katlanarak ürün alıyorum. Kimse bu armudu Andırın'da yetiştirdiğime inanmıyor. Hasat dönemi ailemle birlikte çalışıyoruz. Mersin, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten gelen komisyoncular oluyor. Doğal ortamda yetiştirdiğim bu ürünleri almak için sürekli talepte bulunuyorlar. Marketlere armudun kilosunu 2.5, eriği de 1.5 liradan veriyorum ve taleplere yetişemiyorum."

Hobi olarak başladığı işin artık ticaretini yaptığını ve talepleri de karşılayamadığını ifade eden Cinkara, şöyle konuştu:

"Talep çok fazla ancak, bahçenin kapasitesi de belli. Talepleri karşılayabilmek için bahçeyi genişleteceğim. Bahçemi 10 dönüme çıkarmayı hedefliyorum. Ancak o zaman gelen taleplere bir nebze olsun cevap verebilirim. Hedefim yurt içinde birçok ile doğal ortamda yetiştirdiğim armut ve erikleri ulaştırmak."

Görüntü Dökümü

--------------------------------------------------

- Sadi Cinkara ile röp.

- Armut ve erik toplayan ailesi ile röp.

- Erik toplayan çocuklar

- Meyvelerin kasalara konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1 GB

===========================================================

4)MARMARİS GECE GÜNDÜZ CIVIL CIVIL

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde Kurban Bayramı tatilini geçiren tatilciler gündüz plaj, havuz başları ve su parklarını, geceleri ise sokakları ve eğlence mekanlarını doldurdu.

Marmaris kent merkezinde sıcak havadan bunalan tatilciler, serinlemek için plajları doldurdu. İlçenin Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan mavi bayraklı plajları, tatilini geçiren vatandaşların renkli görüntülerine sahne oldu. Sıcaktan bunalanlar çocuklarıyla gün boyu denizden eğlenirken kimi tatilciler şezlonglarını suya çekerek gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Şemsiye altında kitap okumayı ve dinlenmeyi tercih edenler yanı sıra su sporlarıyla heyecan yaşayanlar çığlıklarıyla ortamı inletti. Sahil yolundaki ağaçların altında aileleriyle piknik yapanlar ise doğa ve eşsiz deniz manzarasının keyfini çıkardı. Kimileri güneş altında sereserpe uzanarak bronzlaşmaya çalıştı. Tatilciler, gün boyu denizde serinleyerek çocuklarıyla oyunlar oynadı. Otel havuz başları ve su parklarında da sahilleri aratmayan kalabalıklar oluştu. Tatilciler su parklarında dönme dolap, kaydırak ve kaykay gibi aletlerde çocuklarıyla tatilin tadını çıkardı.

Kurban Bayramı tatilini Marmaris'te ailesiyle geçiren Metin Demirci, "İstanbul'dan ilk defa Marmaris'e tatile geldim. Ailemle beraber gündüz denizin tadını çıkartırken akşam ise sokakları dolaşıp alışveriş merkezlerini geziyoruz" dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren plaj, havuz ve su parklarında eğlenenler, akşam ise kendilerini sokağa attı. Saat 22.00'den itibaren kent merkezinde bulunan Kordon ve Atatürk Caddesi yürüyüş yolu tatilcilerin akınına uğradı. Sahildeki kafeteryalarda meşrubatlarını yudumlayan tatilciler, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Kimi aileler çay bahçelerinde dinlenirken, çocuklar parklarda oyunlar oynadı. Yat Limanı'nda sıralı restoran ve kafeteryalarda oturacak yer kalmadı. 300 metre uzunluğundaki sokakta karşılıklı 112 disko ve barı ile ünlü Barlar Sokağı saat 24.00'den itibaren tatilcilerin akınına uğradı. İşletmeler, doluluk sınırını aşınca kapılarını kapatarak dans grupları ve DJ'lerin hareketli müzikleri ile tatilcilere unutamayacakları eğlenceler yaşattı.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Plaj, su parkı, otel havuz başlarından genel-ayrıntılı görüntü

- Su sporları yapan tatilcilerin genel görüntüsü

- Tatilci Metin Demirci ile röportaj

- Akşam cadde ve sokaklardan kalabalık genel-ayrıntılı görüntü

- Kafeteryalardan kalabalık ve Barlar Sokağı'ndan genel görüntü

(Toplam: 6 dakika 10 saniye-445 MB görüntü)

( Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

===========================================================

5)GÜLŞEN'DEN ERKEN KUTLAMA

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sevenlerine unutulmaz bir gün yaşatan ünlü pop müzik şarkıcısı Gülşen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir gün öncesinden kutlayıp, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği her özel günü büyük coşkuyla kutluyoruz" dedi.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün işletmeciliğini yaptığı Bodrum'daki La Plaj'da sahneye çıkan Gülşen, kendisini izlemeye gelen tatilcilere keyifli anlar yaşattı. Sahneye 'Bangır Bangır' isimli şarkısı ile çıkan Gülşen, daha sonra 'Yatcaz Kalkcaz' ve 'Bi Fırt Çek' gibi sevilen şarkılarını söyledi. Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu da DJ'lik yaparak eşlik etti. Gülşen'in şarkıları ile eğlenen tatilciler bol bol dans etti.

Tüm Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir gün öncesinden kutlayan Gülşen, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği her özel günü büyük coşkuyla kutluyoruz" dedi. Kendisini izleyenlerin arasında bir bebek gören Gülşen, "İnşallah bu ses o bebişin kulaklarını etkilemez. Ya da ben sizi çıkarana kadar uğraşırım" dedi. Yaz boyunca La Plaj'da harika bir sezon geçirdiğini belirten Gülşen, La Plaj ekibine teşekkür etti.

"ANNE OLDUKTAN SONRA KİMSEYİ ÖPMEDİM"

Minik bir hayranının kendisini öpmek istemesi üzerine Gülşen, "Ben bebek doğduğundan beri neredeyse kimseyi öpmüyorum. İyi yapıyor muyum acaba? Anne olanlar bilirler bu durumu. Çünkü hijyen açısından dikkat ediyorum" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede sevilen şarkılarını seslendiren Gülşen, hayranlarına güzel bir konser verdi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Gülşen'in görüntüleri,

-Ozan Çolakoğlu'ndan görüntüler,

-Eğlenenlerden genel detay görüntü.

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

=======================================================