DHA YURT BÜLTENİ-3 

İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'ne geldi.

Sabah saat 8.30 sıralarında özel uçakla Selahaddin Eyyübi Havalimanına inen Bakan Süleyman Soylu'yu Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleymen Suat Dilberoğlu ve kurum amilerleri karşıladı. Bakan Soylu, havaalanında ayrılmadan daha sonra helikopterle Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakanın özel uçağı havalimanın inmesi

-Bakan Süleyman Soylu'nun uçaktan inmesi

-Bakanı Soylu'yu Yüksekova TOKİ Anadolu Lisesi öğrencilerin çiçekle karşılaması

-Heyetin Bakanı Karşılamasıve tokalaşması

-Bakanın polislere selamlaması

-Helikoptere binmesi

-Genel Detdaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari), ()-

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4 yıldızlı otelde yangın çıktı, 13 kişi dumandan etkilendi

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 4 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 400 tatilcinin bulunduğu belirtilen oteldeki yangında 2'si otel personeli 13 kişi dumandan etkilendi. Müşteriler otelin yangın söndürme sisteminin çalışmadığını, yangın merdivenlerinin kapılarının da kilitli olduğunu öne sürdü.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki oteller bölgesinde bulunan 4 yıldızlı Eldar Resort Otel'in mutfak bölümünde kahvaltı sırasında yangın çıktı. Saat 08.30 sıralarında başlayan yangına ilk müdahaleyi otel personeli yaparken, itfaiyeden de yardım istendi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

13 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Yangına müdahale eden 2 otel personelinin yanı sıra 3'ü Rus toplam 11 turist dumandan etkilendi. Otele gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kişilerden bazıları hastaneye sevk edildi. Yangın sırasında panikleyen bazı tatilcilerin balkonlardan inmeye çalıştığı belirtildi. Bazı turistler otelin yangın sisteminin çalışmadığını ve yangın merdivenlerinin kapılarının kilitli olduğunu öne sürdü.

'KURTARILAMAYAN, İNEMEYENLER VARDI'

Eşi ve çocuklarıyla İstanbul'dan otele tatile gelen Ömer Karaman, "Dışarı çıktığımızda sol taraftaki blokların üst taraftaki üçünden duman geliyordu. Yoğun duman geliyordu ama açık alev yoktu. Kurtarılamayan, inemeyenler vardı. O sırada itfaiye geldi, onları tahliye ettiler. Daha sonra ben su almak için aşağı indim, duman restorandan çıkıyordu. Yaralı görmedik. Bir çocuğun içeride kalmasıyla ilgili panik vardı. Onu da çıkardılar sanırım" dedi.

'KORİDORU TAMAMEN DUMAN SARMIŞTI'

İstanbul'dan tatile gelen Mehmet Açıkalın, "Sabah 08.30 sıralarında kahvaltıya indim. Bu sırada aşağıdan bir ses duydum ve insanların koşuşturmasını gördüm. Yangın olduğunu tahmin ettim. Eşim ve küçük çocuğumu dışarı çıkardım ama yukarıda kayınbabam, kayınvalidem ve kızım yatıyordu, 4'üncü katta. 4'üncü kata onları almaya gittiğim sırada koridorda önümü göremedim. Yani tamamen koridoru duman sarmıştı. Yapabileceğim tek şey feryattı, oteldekileri uyarmaktı. Ben de otelin ana bölümüne gidip 'yangın var, çocuklarımı kurtarın' diye bağırdım. Bundan sonra bütün alanı duman kapladı. Sonrasında da itfaiye gelerek diğer arkadaşları kurtardı. Mahsur kalanların bir kısmı ipler bağlanarak aşağı sarkıtıldı, bir kısmı kendi imkanlarıyla diğer balkonlardan indi" diye konuştu.

'YANGIN SİSTEMİ ÇALIŞMIYORDU'

Tatilcilerden İlker Akkaya, şunları anlattı:"Kuzenlerimle birlikte tatile geldim. İstanbul itfaiyesinde çalışıyorum. Kahvaltı sırasında mutfak bölümünde ufak bir yangın çıktı, müdahale etmeye çalıştılar. Müdahale yetersiz kalınca etrafı duman sarmaya başladı. Havalandırma boşluğundan direkt katlara verdi. İlk 3 kattakiler kendilerini tahliye ettiler ama 4'üncü katta mahsur kalanlar oldu. Atlamaya çalıştı kimileri, biz müdahale ettik, atlamadılar. En son itfaiye gelince tek tek katları, bütün odaları dolaştık. Allah'a çok şükür hiçbir şey yok, yaralı, ölen yok. Bu yüzden sevinçliyiz. Ama yangın sistemi çalışmıyordu otelin. Dedektörler çalışmıyor. Yangın merdiveni kilitliydi, mahsur kaldılar."

"YANGIN MERDİVENİ KİLİTLİ"

Abdullah Baltacı da "Eşim ve çocuğumla geldim. Bu otel düşündüğümüz gibi bir otel değil. Hiçbir sistemi çalışmıyor. Yangın dedektörü çalışmıyor. Yangın merdiveni kilitli. İnsanlar çığlık çığlığa. Hiçbir şeyi yok otelin, neyini söyleyeyim yani. Yangın anında dedektör, alarm bile çalmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otelden genel görüntü

- İtfaiyeden görüntü

- Dumandan etkilenen bir kişinin ambulansa götürülmesi ve ambulansta müdahale

- RÖP 1: Ömer Karaman

- Annesine sarılan bir çocuğun görüntüsü

- Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi detay ve otelin görüntüsü

- Otelde çimenlik alanda bekleyen turistler

- RÖP 2: Mehmet Açıkalın

- Rehberlerle konuşan turistler

- Turistlerden detay

- RÖP 3: İlker Akkaya

- Ambulanstan çıkan otel güvenlisi kızın görüntüsü

- Ambulansın içindeki yaralılardan detay

- RÖP 4: Abdullah Baltacı

- Ambulansa getirilen Türk turist

- Ambulansın çıkışı

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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Amanoslar'daki orman yangınını söndürme çalışması sürüyor



HATAY'ın Dörtyol İlçesi Amanos Dağı eteklerindeki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında şu ana kadar 30 hektarlık alan zarar gördü.

Amanos Dağları Beşikgöl ve Çökek Yaylası mevkilerinde iki farklı noktada dün başlayan orman yangınına, bölgenin sarp ve kayalık olması müdahaleyi zorlaştırıyor. 2 uçak ve 5 helikopterle havadan, 25 arazöz, 2 dozer ile 150 personelle karadan söndürme çalışması yapılan yangında şu ana kadar 30 hektarlık alan zarar gördü.

Ekiplerin çok zor şartlar altında yangını söndürmek için seferber olduğunu belirten Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, çalışmalara Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'ten gelen takviye ekiplerin de destek verdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Yangını söndürmeye giden itfaiye araçlarının görüntüsü

Haber-Kamera:Ramazan ÇELİK-Sedat İSKENDEROĞLU/HATAY,()

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Kasksız motokurye kazada öldü

ANTALYA'da bir restoranda çalışan 32 yaşındaki Ersin Ünlü, yemek siparişi teslimatından dönerken kaskız bindiği motosikletin kontrolünü yitirip otomobille çarpıştı. Kafatası parçalanan Ünlü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde sabaha karşı 03.30'da meydana geldi. Kent merkezinde bir restoranda çalışan Ersin Ünlü, Akdeniz Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'ndan bir öğrencinin verdiği yemek siparişini 07 MIY 98 plakalı motosikleti ile teslim ettikten sonra kasksız bir şekilde yola çıktı. Üniversite Caddesi üzerinden Uncalı Kapalı Pazar Yeri istikametine seyreden Ünlü, aynı yönde seyreden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 BYY 63 plakalı otomobille virajı dönerken iddiaya göre kontrolünü yitirip çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Ünlü, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpıp tekrar otomobilin önüne düştü. Ön tampona kafasını çarpan Ersin Ünlü'nün kafatası parçalandı. Ünlü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Otomobilin içerisinde 4 kişi bulunduğundan sürücüyü tespit edemeyen polis ekipleri, parmak izi çalışması için olay yeri inceleme ekibinden yardım istedi.

KÖTÜ HABERİ KARDEŞİ VERDİ

Polisin çalışması sürerken kaza yerine Ersin Ünlü'nün kardeşi Erdi Ünlü geldi. Koşarak ağabeyinin yerde yatan cansız bedenine sarılan Erdi'nin feryatları yürekleri dağladı. Güçlükle cesedin yanından uzaklaştırılan Erdi, telefonla aradığı babasına, “Baba ağabeyim kaza yapmış, ağabeyimi kaybettik yetişin" diyerek kötü haberi verdi. Telefonda uzun süre gözyaşı döken Erdi'yi sakinleştirmek kolay olmadı.

Polisin çalışmasını tamamlamasının ardından motosiklet ve otomobil çekiciyle otoparka çektirildi. Ersin Ünlü'nün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken otomobil içerisindeki 4 kişi gözaltına alınarak polis merkezine gönderildi. Ersin Ünlü'nün kask kullanmaya çok dikkat ettiği, motosiklet sürücülerine her zaman kask takmalarını tavsiye ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri detay

- Ceset detayı

- Direk ve otomobilden detay

- Motosiklet detay

- Otomobilin hasarlı kısımlarından detay

- Erdi Ünlü’nün koşarak ağabeyinin cansız bedeninin yanına gelmesi

- Polisin Erdi’yi sakinleştirme çabaları

- Erdi’nin yerlerde sürünüp babasıyla telefonda konuşması kötü haberi vermesi

- Polisin parmak izi çalışması

- Otomobil ve motosiklet çekiciyle yüklenmesi

HABER-KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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Otomobil kanala uçtu: 1 ölü

TOKAT’ın Pazar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kurutma kanalına uçması sonucu 47 yaşındaki Mehmet Ak boğularak can verdi.

Kaza sabah saat 04.00 sıralarında Pazar ilçesi Ovayurt Köyü yakınlarında yaşandı. Norveç'te işçi olarak çalışan ve yaz nedeni ile memleketine tatile gelen evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ak, 60 PB 846 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kurutma kanalına uçtu. Suyun içerisinde ters dönen araç içerisinden çıkamayan Ak hayatını kaybetti. Tarla sulamaya giden köylülerin kazayı görüp haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından otomobil bir traktöre bağlandıktan sonra yola çıkarıldı. Sürücü Mehmet Ak'ın cansız bedeni araçtan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görnütü

-Otomobilin traktör ile kanaldan çıkarılması

-Sudan çıkarılması

Haber-Kamera: TOKAT,()

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Çanta hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

ADANA'da kapısı açık olan apartman dairesine girip, ev sahibi kadının çantasını alan Muhammet K., güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki, bir apartman dairesinde meydana geldi. Songül Yantır, polisi ekiplerini arayarak evine hırsız girdiğini söyledi. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro ekiplerine, uyumak için salonda olduğu sırada kapının açıldığını, eve oğlunun geldiğini düşünerek kalkma gereği duymadığını söyledi. Uyandıktan sonra oğlunun evde olmadığını, mutfağa bıraktığı, çantasının yerinde olmadığın fark ettiğini anlattı.

Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polisler, terlikli bir kişinin açık dairenin kapısından eve girdiğini, elindeki çantayla uzaklaştığını tespit etti. İçerisinde 250 lira para ve kredi kartları olan çantayı çalan hırsızın Muhammet K., olduğu belirlendi.

Yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızın apartmana girmesi

- Kapısı açık evi görmesi

- Evin içini kontrol etmesi

- Hırsızın terliğini çıkarması ve eve girmesi

- Çantayı alıp apartmandan çıkması

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: ADANA,()

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Bisiklet hırsızını fotoğrafla yakalattı

ANTALYA'da üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Batuhan Kaplan, asma kilidini kırıp bisikletini çalan H.Y.'nin fotoğrafını polisle paylaştı. Aynı anda WhatsApp grubundan şehirdeki bütün ekiplere servis edilen fotoğraftan sonra hırsız 10 dakika içerisinde yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Defterdarlık Bulvarı'nda bulunan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce ter bezlerini aldıran Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Batuhan Kaplan, yaklaşık bin TL değerindeki bisikletini bahçeye kilitleyip polikliniklerin bulunduğu yere çıktı. Yaklaşık yarım saat sonda aşağıya inen Kaplan, bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Çevrede bisikletini arayan Batuhan Kaplan'ın yanına yaklaşın bir kişi, bisikletinin çalınmış olabileceğini söyledi. Telefonla hırsızın fotoğrafını çektiğini söyleyen görgü tanığı, çektiği fotoğrafı Batuhan Kaplan ile paylaştı. Olayın arkasından hemen polisi arayan Batuhan Kaplan, hırsızın bisiklet üzerindeyken çekilen fotoğrafını polise iletti. Fotoğraf, aynı anda WhatsApp grubundan şehirdeki bütün ekiplere servis edildi. Polis, kavşaklarda önlem alırken Batuhan Kaplan, şüpheli H.Y. ile karşı karşıya geldi. Bisikletini almaya çalışan Kaplan'a hırsızlık zanlısı önce yumruk attı, ardından bıçakla saldırıp kaçtı. Hırsızın peşinden yaklaşık 100 metre koşan Batuhan Kaplan, sonunda pes etti. Asayiş ekipleri, kısa süre sonra H.Y.'yi Yıldız Mahallesi'nin ara sokaklarında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü, bisiklet sahibine teslim edildi.

Büyük mutluluk yaşayan Batuhan Kaplan, "Bisikletim benim her şeyim. Her yere onunla gidiyorum. Hırsızı kısa sürede yakalayan polis ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bisikletin yerde görüntüsü

- Hırsızın polis aracındaki görüntüsü

- Bisikletten detay görüntüler

- Bisiklet sahibinin polis aracıyla gelişi

- Bisiklet sahibiyle polisin diyaloğu

- Bisiklet sahibinin hırsızla yüzleştirilmesi

- Bisiklet sahibiyle röp

- Polisin bisikletle görüntüsü

- Bisiklet sahibinin bisikletiyle birlikte görüntüsü

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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Yön levhaları hedef tahtası oldu

ADANA'da karayollarındaki trafik yön ve işaretlemeleri için kullanılan levhalar silahlı magandaların hedef tahtası haline geldi.

Özellikle köy yollarındaki virajlarda bulunan levhaların birinde 13 kurşun deliği dikkat çekti. İnsanların ve trafiğin güvenliğinin sağlanması için karayollarında bulunan levhaların bilinçsiz kişilerin kurşunlarına hedef olması tepkilere neden oldu. Her yıl zarar gören yüzlerce levhanın yenilendiğini ve ülke ekonomisine ek maliyet yüklediğini belirten Karayolları 5'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, levhaları hedef tahtasına dönüştüren magandaların güvenlik güçlerine ihbar edilmesini istedi.

Görüntü Dökümü

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- Kurşunlanmış levhanın görüntüsü

- Muhabiri Murat Kibritoğlu'nun anonsları

- Başka bir kurşunlanmış levhanın görüntüsü

- Kurşun izlerinin görüntüsü

- Kurşun deliklerinin gösterilmesi

- Yoldaki levhaların görüntüsü

- Levhalardan genel ve detay görüntüler

- Kurşun izlerinin görüntüsü

Haber:Murat KİBRİTOĞLU -Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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Van'da tarımda alternatif ürünler

VAN'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Murat Tunçtürk, yaptığı çalışmalarla bölgede yetiştirilmeyen bitkilere yöneldi. Kampus alanı içinde ekilen lavanta, melisa, İzmir kekiği, Adaçayı ve ekinezya bitkisini yetiştirip ilk hasadı yapan Prof.Dr. Tunçtürk, amaçlarının bu bölgede yetiştirilebilecek, çiftçiye getirisi olabilecek yeni alternatif bitkilerin bölgedeki tarla üretim desenine girmesini sağlamak olduğunu söyledi.

YYÜ bilim insanları Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen tarım ürünlerine çeşitlilik katmak ve çiftçilere önemli gelir kaynağı olabilecek bitkileri yetiştirmeye başladı. Kampus alanı içinde oluşturulan uygulama arazisinde yaklaşık 15 yıldır bölüm öğretim elemanları ile birlikte farklı bitkiler üzerine bilimsel çalışma yürüten YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Murat Tunçtürk, son birkaç yılda bölge çiftçisinin tamamen yabancı olduğu ve son yıllarda ülkemizde revaçta olan bazı tıbbi bitkilerin yetiştiriciliğine başladı.

ÇALIŞMALAR OLUMLU SONUÇ VERDİ

Yaklaşık 1 dönümlük arazi üzerine özellikle lavanta, melisa, İzmir kekiği, adaçayı ve ekinezya bitkisi eken Prof. Dr. Tunçtürk'ün çalışmaları olumlu sonuç verdi. İlk olarak Lavanta bitkisinin hasadını yapan Prof.Dr. Tunçtürk, amacının bu bölgede özellikle bir darboğaz halinde bulunan tarımsal üretime bir alternatif ürün katabilmek olduğunu söyledi. Prof.Dr. Murat Tunçtürk, yetiştirilen bu bitkilerin çok yıllık olması, getirisinin diğer bitkilere göre daha fazla olmasının önemli avantaj olduğunu belirtti. Bölgede yoğunlukla buğday, arpa, çavdar, şeker pancarı, az miktarda patates ve bazı bölgelerde bahçe ziraatı yapan çiftçilere bu bitkilerin alternatif olacağını anlatan Tunçtürk, bunun çiftçilere önemli kazançlar sağlayacağını da söyledi. Bu bitkilerin gıda, kozmetik, parfümeri, İlaç gibi geniş kullanım alanlarının olduğunu belirten Tunçtürk, bu yüzden bu bitkilerin bölgede yetiştirilmesi halinde pazarlama gibi bir sıkıntılarının olmayacağını anlattı.

Van'da daha önceden çörekotu, kişniş, rezene ve çemen bitkileri üzerine bir çok bilimsel çalışma yaptıklarını anlatan Prof.Dr. Tunçtürk, bu yıl kendilerinin danışmanlığında Van'da 50 dekarlık arazide rezene ve çörek otu bitkisi ekildiğini söyledi. Bölgede tarla bitkilerine alternatif olacak yeni bitkilerin mutlaka bölge tarımına kazandırılması ve tarımsal üretimin artırılması gerektiğini belirten Prof.Dr. Tunçtürk şöyle konuştu:

"MERAKLI ÇİFTÇİYE ALTERNATİF"

"Bölgede tarla bitkisi olarak sadece buğday, arpa, yonca, korunga, şeker pancarı, nispeten biraz patates ve bazı bölgelerde de bahçe ziraatı yapılyor. Bu bitkilere alternatif olacak bitki eksikliği bulunmaktadır. Van'da tarla arazilerinin yaklaşık yüzde 60'ı boş ve ekilmemektedir. Biz bölüm olarak bu bölgede yetiştirilebilecek, çiftçiye iyi bir getirisi olabilecek yeni bitkilerin tarla üretim desenine girmesi için uğraş veriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl ürettiğimiz bu tıbbi bitkilerden çelikler alarak bölgedeki meraklı, çalışkan ve bu işin peşini bırakmayacak çiftçilere bu bitkilerle ilgili gerekli bilgi birikimini sağladıktan sonra üretimine geçmelerini sağlamayı arzuluyoruz. Bölgede, kişniş, çörekotu, rezene ve bunun yanında çemen gibi bazı tıbbi bitkiler üzerinde yaklaşık 10 yıldır çalışmalarımız zaten bulunuyor. Bunun yanında bu yeni bitkilerinde bu bölgede üretim desenine dahil edilmesi bizim için çok önemli. Bu bölgedeki çiftçiler için ek bir kazanç, yeni bir bitki ve önemli bir gelir kaynağı olacağı kanısındayız. İnşallah yapacağımız bu çalışmalar sonucunda bölge tarımına azda olsa katkımız olur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uygulama arazisinde çalışanlar

-Yetiştirilen bitkilerden görüntüler

-Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Murat Tunçtürk ile ropörtaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU/VAN, ()-

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