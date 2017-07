DHA YURT BÜLTENİ-3 

Bir haftada 55 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftadır sürdürülen teröristle mücadele harekatı kapsamında biri sözde lider kadrosunda 55 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içerisinde bölücü terör örgütüyle mücadele ettiği, Suriye'nin kuzeyinde de Fırat Kalkanı Harekatı ile de ülkesine göç edenlerin geri dönüşüne destek verdiği kaydedildi. TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 20-27 Temmuz arasındaki süreçte bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Batman, Van ve Siirt'te teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği kaydedildi.

Harekat kapsamında düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne önemli kayıplar verildiği belirtilen bilgilendirmede şöyle denildi:

"İcra edilen operasyonlarda; biri sözde lider kadroda olmak üzere 55 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 19 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 1 Kannas keskin nişancı tüfeği olmak üzere toplam 21 silah ile 20 kilo tahrip kalıbı TNT, 2.773 kilo amonyum nitrat, 1 roketatar sevk fişeği, 54 el bombası, 2 mayın, 234 fünye, 35 tüp, 1.495'i Biksi makineli tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık 2.989 hafif silah mühimmatı, 2 gece görüş dürbünü, 25 telsiz, 45 şarjör ve çok miktarda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan kablo ele geçirilmiş, 45 EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 18 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Van/Gürpınar/Çalyan Gölü bölgesi yakınlarında bomba yüklü araç eylemlerinde kullanılacağı istihbaratı alınan bir araç ele geçirilmiş ve imha edilmiştir. Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 7.100 kök keneviri, 50 kilo uyuşturucu, 15.560 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4.026 kişi yakalanmıştır."

BÖLÜCÜ ÖRGÜT BASKI ALTINDA

Bir haftalık süreçte sürdürülen operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin ise yaralandığı belirtilen bilgilendirmede, örgütün verdiği kayıpların ardından baskı altına alındığı ve bu durumun dağılmasına yönelik önemli etkilerinin görüldüğü vurgulanarak şöyle denildi:

"Bu hafta özellikle Şırnak/Beytüşşebap-Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Şırnak/Beytüşşebap–Faraşin Bölgesi, Hakkari/Yüksekova, Diyarbakır/Lice, Erzurum/Karayazı, Van/Gürpınar, Bingöl/Solhan, Muş/Şenyayla bölgelerinde orta çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütünün yaz dönemi yapılanmasına ağır darbe indirilmiş ve örgütün önemli kayıplar vermesi sağlanmıştır. Yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen ve örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısı göz önüne alındığında yürütülen operasyonların, bölücü terör örgütünü baskı altına aldığı ve örgütün dağılmasına yönelik önemli etkileri olduğu görülmektedir. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 4.026 kişi yakalanmış ve bol miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmiştir. Yüce Türk milletinden aldığı güç ile Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlı, etkin ve caydırıcı mücadelesine devam edecektir."

SURİYE'DE GERİ DÖNÜŞLER DESTEKLENİYOR

TSK'nın haftalık bilgilendirmesinde, Suriye'nin kuzeyinde devam eden harekat ile Suriyelilerin geri dönüşlerine katkı sağlandığı vurgulanarak, "Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2.015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir" denildi.

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEYE DEVAM

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör örgütleri ile mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdüreceği mesajı verilen bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürecektir. Söz konusu mücadele yürütülürken bölge halkımızın zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılık gösterilmektedir. Özellikle bu hafta içinde, geçen haftalarda olduğu gibi örgütün karanlık yüzünün farkına varıp, düştükleri bataklıktan kurtulma isteğiyle silahlarını bırakarak teslim olan teröristlere yenileri eklenmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı ve caydırıcı operasyonları ile kararlı duruşunun etkisi görülmektedir. Bölücü terör örgütünün, elemanlarının büyük bir bölümünü yitirmesi; yeni katılımların da azalması nedeniyle, son dönemde oldukça güç duruma düştüğü görülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve milli birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar vatanın en ücra köşesine kadar hain bölücü terör örgütü ile mücadelesine aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Haber: ANKARA - GAZİANTEP

Bismil Belediyesi'nden yoksullara, 'toprak reformu' gibi uygulama

DİYARBAKIR'ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından, aralarında bir şehit ailesinin de bulunduğu toplam 15 yardıma muhtaç aileye, 8 ila 10 dönümden oluşan 120 dönüm arazi vererek, yaklaşık 110 kişi için yeni geçim kaynağı oluşturuldu. Toprağın sürülmesi, ekimi de İlçe Tarım Müdürlüğü'nün kontrolünde yapılan sebze ekili arazilerde, yaklaşık 4 ay sonra ilk hasat toplu olarak yapıldı.

Bismil Belediyesi Başkanvekili ve Kaymakam Turgay Gülenç, ilçedeki yoksul ve şehit ailesine imkan kazandırmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortaklaşa hayata geçirdiği projede, vatandaşlar için arazi kiralayarak, geçim kaynağı oluşturdu. Proje kapsamında 15 aile için ortalama 8-10'ar dönüm arazi kiralanıp, arazide yetiştirilecek domotes, biber, patlıcan, bamya, salatalık, karpuz ve kavun gibi ürünlerin gübre, sulama, fideler gibi bir çok imkan sağlandı. 80 bin lira maliyeti olan projeden faydalanacak aileler, 4 aylık bir sürede yaklaşık 40 bin lira gelir elde edecek.

"DEVLETİN İMKANLARI, HALKIN GÜCÜYLE BULUŞTU"

Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç, proje kapsamında değişik yerlerde toplam 120 dönüm arazi kiraladıklarını belirterek, devletin imkanlarıyla vatandaşa gelir kaynağı oluşturduklarını söyledi. Başkanvekili Güenç, şunları söyledi:

"İlçemizde fakirlik büyük bir sorun. Bu sorunu çözmek amacıyla Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Bismil Belediyesi, bir proje gerçekleştirme konusunda harekete geçtik. Bismil'in verimli toprağını, insan gücünü kullanıp, devlet imkanıyla bir araya getirerek, vakfımıza yardım için başvuran vatandaşlarımız için bu projeyi hayata geçirdik. Bu proje kapsamında 15 muhtaç aileye 8-10 dönüm dolayında bahçe alanları tesis ettik. Bu bahçelerin kiralarını biz karşıladık. Bununla beraber toprağın işlenmesi, fideler, gübre, çapa ve diğer tüm giderleri biz üstlendik. Bahçelerde toplanan ürünlerin gelirleri ailelerimize kalacak. 120 dönümlük bir alanı proje kapsamında ailelerimize tahsis ettik. Şu an burada bulunduğum tarla hayırsever vatandaşımıza ait. Bu tarlayı şehit ailemize tahsis ettiğimiz için hayırsever vatandaşımız kira talebinde bulunmadı. Ancak diğer tarlaların kira giderlerini biz karşıladık. Projede 80 bin lira giderimiz oldu. Projeden faydalanacak ailelerimiz yaklaşık 40 bin lira gelir elde edecek."

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL 50 AİLEYE İMKAN SAĞLAYACAĞIZ"

Projenin önümüzdeki yıl da devam edeceğini anlatan Başkanvekili Gülenç, gelecek yıl 50 aileyi projeden faydalandıracaklarını söyledi. Ürünler için pazar imkanı da oluşturduklarını kaydeden Gülenç, "Önümüzdeki yıl hem kiralama yapacağız, hem de Büyükşehir Belediyemiz'e ait 200 dönümlük arazi var. Aynı zamanda hazineye ait de 200 dönümlük başka bir arazi var. Bu arazilerimizi bu proje kapsamında kullanacağız. Yine aynı sistemle önümzdeki yıl 50 aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da büyük bir işsizlik var. Bölgemizde kaynaklar çok, toprağımız bereketlidir, suyumuz, güneşimiz var. Bunları değerlendiğimiz taktirde işsizliğe de çözüm bulabiliriz. Bu projemiz de bu anlamda çok değerlidir. Üreticilerimiz ürünlerini elde ettikten sonra, bu ürünleri vatandaşımıza pazar imkanı da sunuyoruz. Belediyemiz ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile ortaklaşa bu yıl aş evini kurduk. Bu aş evinde her gün 300 kişiye 2 öğün yemek dağıtıyoruz. Buradaki ürünleri vatandaşlarımız satamama durumu olursa ürünleri biz satın alacağız" diye konuştu.

ŞEHİT BABASI ELDE ETTİĞİ GELİRLERİ TORUNLARININ EĞİTİMİNE HARCAYACAK

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 2016 yılında terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Akdemir'in babası Mehmet Akdemir'in de proje kapsamında 15 dönümlük araziden faydalandığını anlatan Başkanvekili Gülen, "Şehitlerimizin yakınları, şehitlerimizin kutsal emanetleridir. Şehitlerimizin ailelerine ne yaparsak yetersizdir. Vicdanen kendimizi rahat etmemiz için, uyguladığımız projede Türkmenhacı Köyü'ndeki şehit ailesini de faydalandırdık. Yaptığımız çalışma sosyal devletin bir gereğidir. Vatandaşımızın gözündeki 'devlet bize bakıyor' ışığını gördükçe çok mutlu oluyoruz. Şehidimizin babası Mehmet Amca, burada elde ettiği geliri de şehidi çocuğu olan torunlarının eğitimine kullanacak" şeklinde konuştu.

Şehit babası Mehmet Akdemir ise, kendisine yapılan desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/BİSMİL (Diyarbakır)

Duru bebeğe 'can' kuyruğu

HATAY'da 11 aylık lösemi hastası Duru bebek için sosyal medyada başlatılan 'Duru bebek için bir tüp kan ver' kampanyasına kentte 2 günde binin üzerinde kök hücre bağışı yapıldı.

Antakyalı Ali-Leyla Reyhan çiftinin tek çocuğu Duru bebeğe 8 aylıkken lösemi teşhisi konuldu. Doktorlar, Duru'nun kurtulabilmesi ve hastalığın tekrar nüksetmemesi için ilik naklinin şart olduğunu söyleyince Reyhan Ailesi harekete geçti. Türkiye çapında bir tarama yaptıran Duru bebeğin ailesi, minik kızlarına uygun bir ilik bulamayınca, sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Kampanya kısa sürede tüm Türkiye'de ses getirdi. Duru bebek için Kızılay da harekete geçti ve Antakya Vali Ürgen Alanı'nda Duru bebeğe uygun iliği bulabilmek için bir platform kurdu.

Hataylılar sosyal medya üzerinden örgütlenerek Duru için platforma koştu. Bağış formları dolduran Hataylılar, teker teker kan verdi. 2 günde binin üzerinde kan örneği toplandı. Toplanan kanlar Duru bebek için uygun olup olmadığının belirlenmesi için laboratuvara gönderilirken baba Ali Reyhan, minik kızının 8 aylıkken hastalığa yakalandığını halen Adana'da tedavi gördüğünü söyledi.

UYGUN İLİK ARIYORUZ

Kampanyayı sadece Duru için değil, Duru ve Duru gibi ilik bekleyen bütün hastalar için düşündüklerini belirten Ali Reyhan, "İnşallah bu kampanya Duru'ya ve Duru gibi ilik bekleyen bütün hastalara vesile olur, umut olur. Kızımız 3 aydır Adana'da hastanede yatıyor. Kemoterapi tedavisi devam ediyor. Ancak 1 yaşından küçük olduğu için hastalığın tekrar etmemesi adına ilik nakli şart. Türkiye'de kızımıza uygun ilik bulunamadı. Duru gibi Türkiye'de ilik bekleyen yaklaşık 2 bin kişi var. İnşallah bu kampanya Duru ve diğer canlara umut olur. Kampanyayı sosyal medyadan paylaşan ve buraya gelip kan veren herkese çok teşekkür ediyorum "dedi.

İNŞALLAH CANLARA UMUT OLURUZ

Minik kızının bu hastalıktan kurtulacağına inandığını belirten anne Leyla Reyhan, Duru'nun tek çocukları olduğunu söyledi. Leyla Reyhan, "Başlattığımız bu kampanya ile umarım kızım ve kızım gibi umut bekleyen bütün insanlar şifalarını bulurlar inşallah. Tek dileğimiz bu canların kurtulması. Başka bir şey değil. Kampanyamıza katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bu niyetleri karşılık bulur" diye konuştu.

HERKES DUYARLI OLMALI

Minik Duru için kan vermek üzere platforma gelen ve sırasını bekleyen vatandaşlardan Nimet Öztürk, Duru'nun yerinde kendisinin de çocuğunun olabileceğini düşünerek kampanyaya katılma kararı aldığını söyledi. Duru bebek için Kızılay platformuna gelen Kübra Yıldız da, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Faydalı bir işte bulunduğumu düşünüyorum"dedi.

Veliler istedi, noter huzurunda kura çekildi

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'ndeki Anafartalar İlkokulu'na, bu yıl kayıt yaptıran 266 öğrencinin velilerinin talebi üzerine çocukların öğrenim göreceği sınıflar noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Ödemiş İlçesi'ndeki Anafartalar İlkokulu'na, bu yıl kayıt yaptıran öğrencilerin sınıflarının kura çekilmeden belirlenmesine tepki gösteren veliler, geçen 3 Temmuz günü okul bahçesinde eylem yaparak Kaymakam Celil Ateşoğlu ile görüştü. Kayıt yaptıran velilerden çok büyük bir bölümü çocuklarının öğretmenlerden Kemal Dayan ve Dilaver Önder'in sınıflarına verilmesini istedi. Ancak, yoğun talep nedeniyle tüm öğrencilerin bu iki öğretmenin sınıfına verilmesi mümkün olmadı. Kaymakam Ateşoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel'e talimat vererek soruna çözüm getirmesini istedi. Müdür İçel, veli temsilcileri ve okul müdürüyle görüşerek uzlaşmaya varılmasını sağladı. Bu kapsamda dün (perşembe) okulda noter huzurunda kura çekildi. Okul Müdürü Orhan Pınartaşı, veli ve öğrencilere yaptığı açıklamada okulda yaşanan olumsuzluğu ortadan kaldırmak için noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile hiçbir adaletsizliğe meydan verilmeyeceğini belirtti. Pınartaş, kız ve erkek eşitliğini sağlamak için noterin kızlara ayrı, erkeklere ayrı iki kutu koyduğunu açıkladı. Müdürün konuşmasından sonra veliler kura çekmek üzere salona geçti.

OKULDAN MEMNUN AYRILDILAR

Ödemiş 3. Noteri adına başkatip Gökdoğan Bektaş'ın katıldığı kura çekimine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Yakup Çakır da katıldı. Noter başkatibi Bektaş, gelmeyen velilerin yerine kendilerinin çekim yapacağını söyleyerek "Öğrencilerin yerleşimi bittikten sonra, sabahçı ve öğlenci öğretmenleri tespit edeceğiz. 8 tane 1'inci sınıf olacak. Öğretmen arkadaşlarımız da kuraları çekilerek sınıflarını aldılar, hayırlı olsun" dedi. Kuraları bazı veliler kendileri çekerken, bazıları da çocuklarına çektirdi. Velilerden Nazmiye Köse kızı Melis'in bu yıl okula başlayacağını söyleyerek, "3 Temmuz'da okulumuzda sıradışı kayıt sorunu yaşandı. Kargaşa dolu bir gece yaşadık. Problemimiz idarecilerimiz tarafından çözüldü. Noter huzurunda çekilişlerimiz yapıldı, sınıflarımız ve öğretmelerimiz belli oldu. Çok memnunum, içim rahat" diye konuştu.

Ünlü modacı Nail Yurdakul'a pul jesti

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde yaşayan, sanat ve siyaset camiasından pek çok ünlü ismin terziliğini yapan 89 yaşındaki Nail Yurdakul'a bir arkadaşı jest yaparak, adına özel posta pulu basılmasını sağladı.

Terzilik yaptığı dönemde rahmetli Cumhurbaşkanı ve Başbakan Turgut Özal'a kurşun geçirmez yelek diken, Başbakan İsmet İnönü'yü giydiren, sanat güneşi Zeki Müren'e sahne kostümleri hazırlayan, Ajda Pekkan için yaptığı ekose giysiyi dünya çapında moda haline getiren modacı Nail Yurdakul için, üzerinde 1965 tarihindeki resminin bulunduğu 65 kuruşluk posta pulu basıldı. İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde defile yapan, pazar filesinden ünlü sanatçı Gönül Yazar'a mayo hazırlayan ve Ankara'da yaptığı 'Atatürk'ün milli mücadele ve günlük yaşamında giydiği kıyafetler' defilesi ile gönüllere taht kuran 1970'li yılların 'moda kralı' Nail Yurdakul, pulun basılmasının bir arkadaşının destek olduğunu belirterek "PTT'nin kişiye özel hatıra pullarından birisine benim resmim basıldı. Bu pulun basılmasında bir arkadaşımın fikri ön plana çıktı. Girişimler sonunda PTT pulu 1965 yılındaki resmimle 65 kuruş olarak bastı. Bu olay yaşantımın şu son günlerinde, benim için gerçekten çok ama çok büyük bir hatıra. Birkaç tabaka aldım ve eşime dostuma hediye ediyorum" diye konuştu.

İLKLERİN ADAMI

Felç geçirip terziliği bırakan ve Köyceğiz'e yerleşen Nail Yurdakul, burada iyileştiğini söyledi. İlklerin adamı olmaktan da mutlu olduğunu belirten Yurdakul, "Köyceğiz'de 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Köyceğiz anlatılmaz, yaşanır. Burada olmaktan çok mutluyum. Önce gazete, sonrasında da Ayışığı isimli magazin dergisini çıkardım. Elimdeki nüfus cüzdanına göre yaşım 106 ama ben 89 yaşındayım. Bu da herkesin dilinde ve bana 'yaşının brütü ve neti ne' diye soruyorlar. Dergim devam ederken dürüm dondurma yaptım. Adım dondurmacı Nail'e döndü. Ben terzilikte adımı Amerikalara kadar taşıdım, orada ödüller aldım. Şu anda benim mesleğimi yapacak kimse yok. Terziliğimde rakibim hep kendim oldum. Benim model ve stillerim Avrupa'dan 6 ay önce piyasaya çıkardı" diye konuştu.

Tarihi höyüğü, park yaptılar

KONYA’da Karatay Belediyesi tarafından birinci derece arkeolojik sit alanı olan tarihi İlbiz Höyüğü, parka dönüştürüldü.

Karatay Belediyesi tarafından 2016 yılında, birinci derece arkeolojik sit alanı olan Karaaslan Üzümcü Mahallesi’ndeki İlbiz Höyüğü ve çevresiyle ilgili hazırlanan 'Koruma Amaçlı İmar Planı' çerçevesinde çalışma başlatıldı. Bölge 1'inci derece sit alanı olduğundan, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan da alınan izin üzerine başlatılan çalışmalar çerçevesinde Karatay Belediyesi tarafından höyüğün hemen yanı başına 3 bin kişilik kır düğün salonu yapıldı.

SALON TAMAMLANDI HÖYÜKTE PARK ÇALIŞMASI BAŞLADI

Kır düğün salonu bitme aşamasına gelirken bu kez belediye tarafından tarihi İlbiz Höyüğü’nün park haline getirilmesi için peyzaj çalışması başlatıldı. Halen devam eden çalışmalar çerçevesinde İlbiz Höyüğü’nün en tepesine kamelyalar kuruldu. Belli bölgelerde ağaçlandırma da yapılırken belirli bölgelere de rulo çim serildi. Höyük üzerinde belirlenen yollara taş döşenmeye başlandı. Çevresinde çocuk parkı ve fitnes alanını da oluşturulan höyükte peyzaj için çalı dikimi de gerçekleştirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karatay Belediyesi tarafından İlbiz Höyüğü üzerine yapılan parkla ilgili yapılan açıklamada parkın özellikle kır düğünü yapmak için salona gelen misafirlerin faydalanacağı bir alan olacağı vurgulandı. Karaaslan Mahallesi'nde bulunan İlbiz Höyüğü’nün yapılan çalışmalar ile eşsiz bir yeşil alana dönüşeceği kaydedildi. Kır düğün salonunun hemen yanında bulunan ve yaklaşık 28 bin metrekarelik İlbiz Höyüğü'nde 5 bin adet çalı dikimi yapıldığı, 20 bin metrekarelik rulo çim serileceği, 4 bin metre de kayrak taşlı yol döşemesi yapılacağı bildirildi.

KIR DÜĞÜNE GELEN MİSAFİRLER DE KULLANACAK

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, çevresinde çocuk parkı ve fitnes alanının da yer aldığı İlbiz Höyüğü Parkı’nın Kır Düğün Salonu'nun yanında yer alması nedeniyle düğünlere gelen misafirler tarafından da aktif olarak kullanılacağını vurguladı. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Hançerli mümkün olan en kısa zamanda İlbiz Höyüğü Parkı'nın Karatay'ın ve Konya'nın hizmetine sunulacağını belirtti.

AŞKAR HÖYÜĞÜ DE PARK OLMUŞTU

Konya merkez Karatay Belediyesi, tarafından yaklaşık 5 yıl önce Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 5 bin yıl öncesine tarihlenen Tunç Çağı yerleşim bölgesi Aşkar Höyüğü de 'Aşkar Höyüğü Park ve Sosyal Donatı Alanı' adlı proje çerçevesinde park haline dönüştürülmüştü.

Şanlıurfa'da yaz kurslarına ilgi

ŞANLIURFA'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 22 farklı spor branşında düzenlenen kurslar yoğun ilgi görüyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, yaz tatilinde düzenlediği yaz spor okullarıyla gençleri sporla buluşturuyor. 5-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik 22 farklı branşta düzenlenen kursların 2 ay süreceğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, gençlerin sadece yaz aylarında değil yılın 365 günü spor faaliyetlerinde yer alması gerektiğini ifade etti. Keşküş, kurslara yoğun ilgi gösterilmesinden memnun olduklarını da sözlerine ekledi.

