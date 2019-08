DHA YURT BÜLTENİ - 3

Antalya Havalimanı'nı 7 ayda 18 milyon yolcu kullandı

Antalya Havalimanı'nı 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 18 milyon 899 bin 24 yolcu, geliş-gidiş için kullandı. Havalimanına bu dönemde farklı boy ve yolcu taşıma kapasitelerinde 113 bin 645 uçak iniş-kalkış yaptı.

Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 16 milyon turist hedefliyor. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kente, bu yıl 1 Ocak-22 Ağustos tarihleri arasında 10 milyon 5 bin 323 turist geldi.

113 BİN UÇAK, 18 MİLYON YOLCU

Antalya Havalimanı'na 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 18 milyon 899 bin 24 yolcu geliş-gidiş yaptı. Bu dönemde farklı boy ve yolcu taşıma kapasitelerde 113 bin 645 uçak iniş-kalkış yaptı. Havalimanına günlük ortalama 536 uçak iniş-kalkış yaparken, saatlik ortalaması ise 22 uçak olarak kaydedildi. Yılın 7 aylık döneminde Antalya Havalimanı'nın en yoğun olduğu ay temmuz oldu. Dış hatlar terminalinde temmuz ayında 25 bin 24 uçak iniş-kalkış yaparken, iç hatlar dahil toplam 29 bin 639 uçak iniş-kalkış yaptı.

Aynı dönemde havalimanında gün bazında ise en büyük yoğunluk 27 Temmuz'da yaşandı. 1052 uçağın iniş-kalkış yaptığı 27 Temmuz'da saatlik ortalama ise 43 uçak olarak kayıtlara geçti. Aynı gün saat 07.00 ise hava trafiğinin en yoğun olduğu saat oldu. Bu saatte 72 uçak iniş-kalkış yaptı. 27 Temmuz aynı zamanda en yoğun yolcu hareketliliğin yaşandığı gün oldu. 197 bin 49 yolcu aynı gün havalimanında seyahat etti.

RUSLAR İLK SIRADA

Fraport TAV Antalya Havalimanı Fraport Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, 2019 yılının rekorlar yılı olduğunu söyledi. 2018 yılında her alanda rekor kırdıklarını kaydeden Yılmaz, 2019 yılında da her alanda rekor beklediklerini, mevcut istatistiklerin de bu yönde olduğuna işaret etti. 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla kente 8 milyon 167 bin 823 turist geldiğine işaret eden Yılmaz, en çok tatilcinin ise Rusya'dan geldiğine dikkati çekti. Rus pazarında geçen yıla göre yüzde 13, Alman pazarında ise yüzde 19'luk artış olduğuna işaret eden Bilgihan Yılmaz, Polonya pazarındaki yüzde 56'lık büyümenin ise oldukça dikkat çekici olduğunu vurguladı.

EN BÜYÜK BÜYÜME POLONYA PAZARINDA

Milliyetlerine göre havayoluyla Antalya'ya gelen turist sayısına bakıldığında da ilk sırada Rus tatilcilerin geldiğine işaret eden Yılmaz, ilk 5'teki diğer ülkelerin Almanya, Ukrayna, İngiltere ve Polonya olduğunu söyledi. Rus ve Alman pazarının havayolu trafiğinde de ağırlığını hissettirdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz bu sene için Rusya pazarında daha temkinli bir büyüme beklerken yüzde 13 artış gördük. Alman pazarında yüzde 19'lara ulaşan ciddi bir büyüme var. Rusya'dan Antalya'ya 2018 yılının 7 ayında gelen yolcu sayısı 2 milyon 291 bin 348 iken bu yıl 2 milyon 598 bin 168 yolcu sayısına ulaştık. Almanya pazarında ise 2018 yılının 7 ayında 1 milyon 234 bin 687 yolcu gelirken bu yıl 1 milyon 473 bin 211 turist ağırladık. Hazırlattığımız 'en'ler raporunda dikkatimizi çeken bir diğer konu ise Polonya pazarı oldu. Polonya pazarında yüzde 56'lık bir büyüme söz konusu. Geçen yıl bu ülkeden 165 bin 560 yolcu gelirken, bu yılın 7 ayında 257 bin 505 turist havaalanımız üzerinden Antalya'ya geldi. 2019 yılının 7 ayında Ukrayna'dan 422 bin 473, İngiltere'den de 391 bin 510 turist havaalanımızı kullandı."

CİDDİ BİR EFOR İLE ÇALIŞIYORUZ

Fraport TAV Antalya Havalimanı TAV Genel Müdürü Deniz Varol ise havalimanı içinde ciddi bir efor sarf edildiğini belirtti. Her gün farklı rekorların kırıldığına değinen Varol, "Günlük 90 bin yolculara, 200 bin yolculara ulaştığımız günler olmuş. Kimi zaman 1100 uçak iniş-kalkış yapmış. Temmuz ayı sonu itibarıyla 9 milyon turist sayısına yaklaştık. Ağustos henüz tamamlanmadı ancak 10 milyon turist sayısı aşıldı. Tüm bu sorumlulukların altından ekip çalışmasıyla kalkıyoruz. Burada görevli her çalışan kırılan rekorlarda büyük pay sahibi" diye konuştu.

Atık toplama merkezinde yangın

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera atık toplama merkezinde yangın çıktı.

Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi Akmaz mevkiindeki Kumluca Belediyesi sera atık toplama merkezinde saat 02.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yakındaki spor tesisi sahibinin itfaiyeyi araması sonucu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi alevlere müdahale etti.

Yangın çevreye sıçramaması için kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ise çevredeki vatandaşları rahatsız etti.

105 yaşındaki Sabayi ninenin uzun yaşamının sırrı manda yoğurdu

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk ve 27 torun sahibi Sabayi Öz (105) torununun düğününde bastonuyla halay çekince sosyal medyada gündem olmuştu. 'nın köyünde ulaştığı Sabayi nine, "Hayatım boyunca manda ve koyun yoğurdu yedim. Sağlığımı buna borçluyum" dedi.

Gölova ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk, 27 torun sahibi Sabayi Öz, hafta sonu evlenen torunu Selami Öz'ün düğününde halay çekti. Elinde bastonuyla halaya katılan Sabayi nine performansıyla beğeni topladı. Sabayi ninenin halay performansı düğüne gelen davetlilerden uzun süre alkış aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Günlük hayatında sabah erken kalkıp bahçedeki tavuklarıyla vakit geçiren Sabayi Öz, bu zamana kadar manda ve koyun yoğurdu yiyerek sağlıklı yaşadığını söyledi. Sabayi Öz, "Torunumun düğününde hayal çektim. Hiçbir şeyim yoktur. Sağlığımda iyi. Sağlığımı Allah'a borçluyum. Torunlarım çok. Hayatım boyunca manda ve koyun yoğurdu yedim. Sağlığımı buna borçluyum" dedi.

Sigara isteyip, cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da yolunu kestikleri Burak K.'nin (26) cep telefonu ile çantasını alıp kaçan Emre A .(19) ve Emrah Y.(26), tutuklandı.

Olay, Seyhan Yeni Baraj Mahallesi'ndeki yürüyüş yolundan meydana geldi. İddiaya göre Emre A. ve Emrah Y. yürüyüş yapan Burak K.'nin yolunu kesip, sigara istedi. Ardından da Burak K.'nin cep telefonu ve çantasını alıp, kaçtı.

İhbar üzerine araştırma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Emre A. ve Emrah Y. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü

Antalya'nın turistik ilçesi Kaş'ta ortaya çıkan iki yetişkin caretta caretta türü deniz kaplumbağası, turistlerin ilgi odağı oldu. Sahile yakın bir noktada su yüzeyine çıkan carettalarla yüzen turtistler, zaman zaman kamlumbağanın başını da okşadı. Bütün bu renkli anları ise su altı kamerasıyla görüntülendi.

Sualtı zenginliğiyle dalış tutkunları tarafından büyük ilgi gören Antalya'nın Kaş ilçesinde sahile yakın noktada su yüzeyine çıkan iki caretta caretta, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Rengarenk balık sürülerinin arasından yüzerek sahile ulaşan carettalar, sahildekiler tarafından dakikalarca görüntülendi. Sualtı kamerasıyla da görüntülenen carettalar, tatilcilerle uzun süre yüzdü. Tatilciler, kameraya doğru yüzüp başını sudan çıkaran carettanın başını okşadı. Yaklaşık 15 dakika sahile yakın bir noktada yüzen carettalar daha sonra derinlere yüzerek gözden kayboldu.

Kafasında karpuz taşıdı

Diyarbakır'da adı öğrenilemeyen bir kişi, yaklaşık 10 kilo ağırlığındaki karpuzu kafasında taşıyarak, metrelerce yol yürüdü.

Ağustos ayında hasadı yapılan, büyüklüğü ve tadıyla ünlü Diyarbakır karpuzu, tezgahtaki yerini aldı. Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden olan karpuzun ağırlığı 5 ila 50 kilogram arasında değişiyor. Sur ilçesinde de bir vatandaş, satın aldığı yaklaşık 10 kiloluk karpuzu kafasında taşıyarak, evine götürdü. Gazi Caddesi'nde kafasında taşıdığı karpuzla metrelerce yol yürüyen kişiye çevredekiler yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar da kafasında karpuzla yürüyen kişiyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

