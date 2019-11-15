DHA YURT BÜLTENİ - 3 

Eşini, çocuğunun önünde sopayla döverek öldürdü

Konya'da Suriye uyruklu Mahmud El H. (32), dini nikahlı eşi Halidiye El H.'yi (29), belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, çocuğunun gözleri önünde sopayla döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay. saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'taki meydana geldi. Mahmud El H., evde eşi Halidiye El H. ile belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre Mahmud El H.,, tartışma sırasında 4 yaşlarındaki çocuğunun gözü önünde eşine sopayla saldırdı. Sopayla dövdüğü eşinin baygınlık geçirdiğini sanan Mahmud El H.,, yaklaşık 2 saat sonra eşinin ayılmaması üzerine komşularından yardım isteyip, polis ve sağlık görevlilerini çağırmasını istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Halidiye El H.'nin öldüğünü saptadı. Genç kadının cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Mahmud El H., gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Evin dışından detay

- Cesedin çıkartılması

- Şüphelinin gözaltına alınması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA ))

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Metropolis Antik Kenti'nde hamam ve kulis yapıları ortaya çıkarıldı

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde yeni yapılar ortaya çıkarıldı. Antik kentte yaşamış olan varlıklı birine ait olduğu tahmin edilen 'Balneum' adı verilen kişiye özel hamam yapısı ve Metropolis Tiyatrosu'nun sahne binası kısmındaki 5 kulis odası, kentlilerin sosyal ve kültürel yaşamına dair önemli ipuçları verdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 1990 yılından beri süren Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları kapsamında, bu yıl yeni yapılar ortaya çıkarıldı. İlk yerleşimin MÖ 3 bin yıllarında gerçekleştiği tahmin edilen bölgede bulunan yeni yapılardan birisi, 'Balneum' adı verilen, 400 metrekarelik, kişiye özel hamam yapısı. MS 400-500 yıllarına ait olduğu düşünülen bu yapının mermer avlusunun bir kısmında 3- 4 kişilik bir havuz bulunuyor. Yapının içinde, küvet şeklinde bölmeler bulunan ve terleme odası olduğu tahmin edilen farklı odaların en dikkat çekeni ise, 1500 yıl önce odaların yerden ve duvardan ısıtıldığını gösteren, 'Tubuli' adı verilen bir sistemin bulunması. İhtişamlı hamam yapısının yanı sıra, Helenistik döneme ait Metropolis Tiyatrosu'nda ortaya çıkarılan sahne binasının içinde, o dönemde kulis olarak kullanılan 5 oda gün yüzüne çıkarıldı. Bu odaların her birinin doğrudan sahneye çıkan kapılarının bulunması, sanatçıların performansları öncesinde buralarda hazırlandıklarını gösteriyor. Dönemin, sanatsal ve kültürel yapısına ışık tutan bu yapıdan bahseden Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, "Tiyatroyu oluşturan en önemli yapı belki de burası. Roma Dönemi'nde tiyatro yapısında büyütme ve değiştirme çalışması yapılmış. Tüm antik tiyatrolar için çok önemli bir bölüm olan sahne binası da yeniden planlanan bir yapı. Bu yıl bu 5 odanın ortaya çıkmasıyla, Metropolis Tiyatrosu'nun planı bütünlenmiş oldu. Kazı Başkanlığı olarak, bu binaların restorasyon projesini hazırlayarak antik çağdaki işlevine uygun bir şekilde restore edilmesini planlıyoruz. Çünkü Metropolis Tiyatrosu örnekleri arasında ayrı bir yere sahip" dedi.

'MS 400'DEN İTİBAREN KENT ZENGİNLEŞMİŞ'

Roma'nın ileri mühendislik uygulamalarının tespit edildiği Balneum'dan bahseden Aybek, şunları söyledi:

"Balneum'da 2 küçük yıkanma bölümü, bir buhar odası ve bunlara servis veren özel bölümler var. Metropolis küçük bir kent olmasına rağmen, bu ortaya çıkan üçüncü hamam yapısı. İki tanesi kamuya hizmet veren yapılardı ancak bu kişiye özel olması açısından önem taşıyor. Aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun MS 4'üncü yüzyıldan itibaren olan döneminde kentin zenginleştiğini ve yeni yapılarla ihya edildiğini gösteriyor. Çok iyi korunmuş bir ısınma sistemi tespit edildi. Binanın gövde duvarları büyük anıtsal taşlarla inşa edilmiş durumda. İç kısmından itibaren zemininden duvarlarına kadar özel dizayn edilmiş tuğlalarla yakılan ateşin binanın içinde dolaştırılarak ısıtıldığını görüyoruz. Bu bizim Anadolu'daki başka yapılarda da bildiğimiz bir uygulama fakat Metropolis'te çok iyi korunmuş bir örneğini bulmak bizi sevindirdi. Bu boyutlarda kamusal olmayacak kadar küçük, ama işçiliği ve kullanılan malzemesiyle de belli ki bu yapı özel ve büyük bir konutun bir bölümünü oluşturuyor. Özellikle renkli mermerlerden oluşan kaplama taşları kullanılmış. Pişmiş topraktan su malzemelerle temiz su getiriliyor. 'Tubuli dediğimiz ısıtma sistemini tuğlalar oluşturuyor. Çiviler, kemik malzemeler de kullanılmış, bu buluntular çok çok canlı bir hayatın varlığını gösteriyor"

Görüntü Dökümü

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-Balneum'dan drone görüntüleri

-Balneum yapısının duvarları ve zemininden detay görüntüler

-Anons

-Tiyatrodan drone görüntüleri

-Tiyatronun kulis odalarından detay görüntüler

-Anons

-Serdar Aybek'le röp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, ()

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Öğretmen ve öğrencileri için makam odasından vazgeçti

Muğla'da lise müdürü Taner Kaya (44), öğrenci sayısında yaşanan fazlalığa, örneğine az rastlanır bir şekilde çözüm üretti. Müdür Kaya, öğretmenler odasını sınıfa, makamını ise öğretmenler odasına dönüştürdü. Depoda müdürlük görevini yürüten Kaya, "Evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimize fedakarlıkta bulunmam gerekiyordu" dedi.

Muğla'nın Ula ilçesindeki Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi Müdürü Taner Kaya, öğretmen ve öğrencileri için bir fedakarlıkta bulundu. 12 derslikli okulda öğrenci sayısının 260'dan 285'e yükselmesi nedeniyle 1 dersliğe daha ihtiyaç duyuldu. Lisenin 1 yıldır müdürlüğünü yapan evli , 2 çocuk babası Taner Kaya, öğrencilerin mağdur olmamaları için öğretmenler odasını sınıfa dönüştürdü. Okulda görevli 24 öğretmenin ise teneffüs saatlerinde dinlenmelerini için kendi makam odasın 'öğretmenler odası' olarak kullanılması için onlara tahsis etti.

'ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN FEDAKARLIKTA BULUNMAM GEREKİYORDU'

İdarecilik görevini ise 5 metrekarelik depoda yürüten Müdür Kaya, şöyle dedi:

"Öğrenci sayımızdaki artış nedeniyle 1 derslik ihtiyacı ortaya çıktı. Ek bir bina yapma şansımız yoktu. 'Bu sorunu nasıl çözebilirim?' diye düşünürken aklıma bu fikir geldi. Öğretmenler odamızı sınıfa dönüştürmeye karar verdim. Kendilerine talebimi ilettiğim zaman anlayışla karşıladılar. Bu şekilde sınıf sorununu ortadan kaldırdık. Evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimiz için de fedakarlıkta bulunmam gerekiyordu. Ferah ve geniş bir makam odam vardı. Orayı öğretmenler odası olarak düzenlettirdim. Kendimde depo olarak kullanılan odaya geçtim. Bir aile ortamında çalışıyoruz. Makam odalarının benim için bir önemi yok. Önemli olan öğrenci ve öğretmenlerimizin huzurlu olması. Yapılması gereken neyse onu yaptım. Görevimi yerine getirdiğime inanıyorum."

Okulda görevli tarih öğretmeni Ömer Özdemir ise, "Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının yaşandığı bir dönemde müdürümüzün davranışı bizleri mutlu etti. Kendisi odasını bizlere tahsis etti. Eğitim-öğretimde verimliliğin artması için elinden geleni yapıyor. Aile ortamı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Taner Müdürümüzü yürekten kutluyorum. İdarecilerimizin örnek teşkil eden çalışmaları bizleri gururlandırıyor. Hepimizin ortak gayesi öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktır. Eğitimde başarımızın sırrı, öğretmen, öğrenci- veli üçgeni arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan detay görüntü

-Öğretmenlerin öğretmenler odasında genel görüntüsü ve sohbet etmeleri

-Sınıfa dönüştürülen öğretmenler odasında ders işlenmesi

-Teneffüsse çıkan öğrencilerin görüntüsü

-Taner Kaya'nın makam odasında çalışırken görüntüsü

-Taner Kaya ile röp.

-Tarih öğretmeni Ömer Özdemir ile röp.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUGLA, )

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Köprü inşaatında silah bulundu

Adana'da, Seyhan Nehri üzerine yapılan köprü genişletme inşaat kazısında, 'Thomson' marka otomatik silah bulundu.

Seyhan ve Yüreğir İlçelerini birbirine bağlayan Girne Köprüsü genişletme inşaat kazısında şantiyede çalışan işçiler, kazı sırasında suda poşet içinde uzun namlulu silah görüp polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, nehir yatağına inerek sudaki silaha çıkardı. Otomatik 'Thomson' marka olduğu saptanan silah, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin bölgede inceleme yapması

-Genel ve detaylar

SÜRE:01'08" BOYUT:126 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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Öğrenciler kampüsteki kuş evlerine yem bıraktı

Kışın dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da, kuşların soğuk ve açlıktan ölmemesi için geçen yıl Atatürk Üniversitesi'nin kampüsdeki ağaçlara astıkları kuş evlerini yaklaşan kış nedeniyle bakım ve onarımdan geçiren öğrenciler, kuş evlerinin içerisine yem ve ekmek bıraktı.

Erzurum Atatürk Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde eğitim gören "Güçlü İyilik Platformu" üyeleri, Genel Koordinatör ve aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ravzanur Eker öncülüğünde kampüs içerisindeki ağaçlara yaptıkları 25 kuş evini astı. Haftada bir gün kuş evlerini ziyaret eden öğrenciler içerisine yem bıraktı. Yaklaşan kış nedeniyle evleri bakım ve onarımdan geçiren öğrenciler, içerisine yine yem ve ekmek bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derecelere kadar düştüğü Erzurum'da, kuşlara sıcak bir yuva vermenin mutluluğu içinde olduklarını söyleyen Mühendislik Fatültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yasin Şerif Ergün şunları söyledi:

"Güçlü İyilik Platformu olarak 2017 yılında sokak kedileri için 50 tane kedi evi yapmıştık. Bunları şehrin ve kampüsünü farklı notkalarına bıraktık. Aynı ekip, 2018 yılında üniversitenin atölyelerinde 25 kuş evi yaptı. 100 kişilik ekipten bir kısmı kuş evlerini boyadı, bir kısmı süsledi, bir kişi de kuş evlerini asacağımız ağaçların lokasyonlarını belirledi. Kuş evlerini üniversite yerleşkesindeki ağaçlara astık. Bu ağaçları sık sık gezip yiyecek bıraktık. Araya yaz tatili girince bir süre ayrı kaldık. Yaklaşan kışla birlikte ağaçlara astığımız kuş evlerini tek tek inceledik. Hasarlı olanları tadilatan geçirmek üzere götürdük. Diğerlerine de yine yem bıraktık."

İnsanlar gibi sokak hayvanlarının da evleri olması gerektiğine inandığını söyleyen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestesi Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Dilara Kurban ise, "Kışın Erzurum'da hava koşulları çok zor. Zor durumda onların yardımına koşmayı Güçlü İyilik ailesi olarak kendimize bir vazife sayıyoruz. Bizim diğer öğrenci arkadaşlarımızdan isteğimiz onlarında bu yuvalara ve çevresine yem bırakmaları" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kampüste toplanan öğrenciler

-Öğrencilerin ağaçlara astıkları kuş evlerien gitmesi

-Öğrencilerin kuş evlerini bakım ve onarımdan geçirmesi

-Öğrenciler kuş evlerine yiyecek bıraması

-Öğrencilerle röp.

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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