DHA YURT BÜLTENİ - 3

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 Suriyeli, sınır dışı edildi

Adana'da, düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 8 şüpheli sınır dışı edildi, 2 Türk vatandaşı ise serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 8'i Suriyeli, 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerden Yusuf K.'nin örgüt içerisinde hasta bakıcı olduğu, Ömer Muhammed Davud El Cudu ve Mohammed Houri'nin Suriye'de çatışmalara girdiği öne sürüldü. Ayrıca Houri'nin cep telefonunda uzun namlulu silahlarla çekilen fotoğrafları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin örgüt adına sohbet düzenlediği ifade edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden 8 Suriyelinin sınır dışı edilmesine karar verilirken, 2 Türk vatandaşı ise serbest bırakıldı. Suriyeli şüpheliler, sınır dışı edildi.

Eski sevgilisinin tehdit ettiği kadın: Sesimi duyun, ölmek istemiyorum

Adana'da sosyal medyada kendisini bekar ve hakim olarak tanıtan sevgilisi Y.E.A.'nın (32) işsiz ve evli olduğunu öğrendikten sonra dolandırıldığını anlayıp, ayrılmak istediği için 3 yıldır tehdit ve darp edildiğini öne süren N.O. (41), "Nefes dahi alamıyorum. Sesimi duyun. Ölmek istemiyorum" dedi.

Eşinden 2009 yılında boşanan 1 çocuk annesi N.O., iddiaya göre, 2016 yılında sosyal medya hesabı üzerinden kendisini hakim olarak tanıtan Y.E.A. ile tanıştı. İkili bir süre konuştuktan sonra ilişki yaşamaya başladı. İlişkinin 4'üncü ayından sonra Y.E.A.'nın bazı hareketlerinden şüphelenen N.O., erkek arkadaşının hayatını araştırmaya başladı. Araştırmaları sonucu bekar ve FETÖ soruşturmasından dolayı açığa alınan bir hakim olduğunu söyleyen Y.E.A.'nın aslında evli, bir çocuk babası ve işsiz olduğunu öğrenen N.O., hayatının şokunu yaşadı. Daha sonra araştırmalarını derinleştiren N.O., söz konusu kişinin dolandırıcı olduğunu, daha önce de birçok kez bu yolla kadınları ağına düşürdüğünü öğrendi. Tanıştığı kadınların kredi kartlarını kullanarak maddi kazanç sağlayan Y.E.A.'nın kendisini de aynı yolla dolandırdığını anlayan N.O., ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Y.E.A.'nın kendisini darp ettiğini ve sürekli tehditlerde bulunduğunu kaydeden N.O., 3 yıldır bu durumdan kurtulamadığını belirtti.

ÖZGÜRLÜĞÜM KALMADI

Her şeyin ayrılmak istediğini söylemesiyle başladığını belirten N.O., görüşmek istemediği için Y.E.A'nın kendisine "Seni ailene arkadaşlarına rezil ederim, evine gelirim, seni öldürürüm" diyerek tehdit ve şantajda bulunduğunu ileri sürdü. Birçok kez Y.E.A tarafından darp edildiğini ve elinden zorla kurtulduğunu ifade eden N.O., "Sürekli şiddete maruz kaldım. Şikayette bulundum. Davalarımız devam ediyor. Sadece 7 gün hapis ve bana 200 metreden fazla yaklaşmama cezası aldı. Ama bu onu durdurmaya yetmedi. Sürekli istediği gibi yasakları ihlal ediyor. 7 gün cezaevinde yattıktan sonra çıkar çıkmaz evimin etrafına geldi. Balkona çıktığımda evin aşağısına farklı arabalarla gelip kendisini gösteriyor. Sen göreceksin diye tehdit ediyor. Yani ben dışarı çıkamıyorum. Bütün hayatım etkilenmiş durumda. Özgürlüğüm kalmadı. Bu kişi nefes almamı dahi engelliyor" dedi.

KADES UYGULAMASI KURTARDI

En son 7 Kasım günü Y.E.A.'nın araçla önünü kestiniği dile getiren N.O., kendisine cevap vermeyince araçtan inip, çekiştirerek zorla otomobile bindirmeye çalıştığını kaydetti. Bu sırada telefonuna indirdiği Kadın Destek (KADES) uygulamasının panik butonuna basarak polislere haber verdiğini söyleyen N.O., bedenine sarılarak kendisini tutan Y.E.A.'dan kurtulmaya çalıştığını ve o an korkudan ne yapacağını şaşırdığını belirterek, "Sert bir şekilde 'Ya benimle geleceksin ya da zorla götüreceğim. Bunun kaçarı yok. Eninde sonunda benim olacaksın, aksi takdirde seni öldüreceğim' diye bağırmaya başladı. Tam o sırada polisler geldi. Beni elinden aldılar. Tutanak tuttular. Bir gece nezarette kaldı. Daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından salıverildi" diye konuştu.

ÖLDÜKTEN SONRA NE ANLAMI VAR Kİ?

Aldığı tehditlerden dolayı hayatına devam edemediğini ve geceleri uyuyamadığını anlatan N.O., eski sevgilisinin ablasının avukat olduğunu, kendisini arayıp davadan vazgeçmesi için baskı yaptığını ve bundan dolayı Y.E.A.'nın rahat tavırlar sergilediğini, kendisine sürekli 'Yatar, çıkarım, bana bir şey olmaz' dediğini söyledi. Dayanacak gücü kalmadığını ifade eden N.O., şöyle konuştu:

"Bu adam ne zaman tutuklanacak? Ben öldüğüm zaman mı bir şeyler yapacaklar. Öldükten sonra ne anlamı var ki? Artık dayanamıyorum. 'Ya benim olacaksın ya da öleceksin' diyor. Buna rağmen sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Sesimi duyun. Ölmek istemiyorum."

Şehidin 'cennete pide yollar mısın' notuna pide siparişi yağıyor

Suriye'de, 11 Ekim'de teröristlerce düzenlen havan saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin (22), olaydan 2 ay önce gittiği bir pideciye 'Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim' yazılı notu bıraktığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan not üzerine çok sayıda takipçi, Bahtiyar Akman'ın pide işletmesine ulaşıyor, parasını ödeyerek siparişini verdiği pidelerin şehit asker adına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istiyor.

Suriye'nin Azez ilçesindeki Melkiye Askeri Üs Bölgesine, 11 Ekim'de teröristlerce düzenlen havan saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede, 21 Ekim'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin, olaydan 2 ay önce memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde gittiği bir pideciye 'Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim' yazılı notu bıraktığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan not üzerine çok sayıda takipçi, Bahtiyar Akman'ın pide işletmesine ulaşıyor, parasını ödeyerek siparişini verdiği pidelerin şehit asker adına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istiyor. Bahtiyar Akman da şehidin cenaze töreninde ve okutulan mevlit programında yaptırdığı pideleri vatandaşlara dağıttı.

'SOSYAL MEDYADA YAYILDI'

Mutlu Can'ın babasının ekmek fırını olduğunu, o nedenle tanıştıklarını anlatan Bahtiyar Akman, "Sürekli buraya gelip pide yerdi. Vatani görevini yaparken de buraya gelmiş, pide yemiş. Gelen misafirlerimiz bize bazen not bırakıyorlar. Biz de onları buradaki bir masamızda saklıyoruz. Oda bu notu yazıp bırakmış. Tabii şehit olduğu haberini duyduktan sonra bu notu aklıma geldi. Hemen koyduğum yerden elime aldım, çok duygulandım. Cenaze törenine katıldık, cenaze evine onun için pide yaptırdık, gönderdik. Yine mevlit programında pide yaptırdık, gönderdik. Ama bizim dışımızda birçok insan, hatta bazıları ismini bile vermek istemedi, bize ulaştı. Şehidimiz için pide yaptırdılar. Biz de burada hayrına ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Bu nottan insanlar çok etkilendi. İstanbul'dan bir ağabeyimiz telefonda benimle ağlayarak konuştu ve şehidimiz için pide yaptırıp onun hayrına dağıtmak istediğini söyledi. Biz de şehidimiz için pide yapıp hayrına dağıttık. Dağıtmaya da devam edeceğiz" dedi.

'HER OKUDUĞUMDA DUYGULANIYORUM'

Şehit babası Mevlüt Meşeci'nin şehit oğlunun iki silah arkadaşıyla birlikte pide salonuna geldiğini söyleyen Akman, "Burada pide ikram ettik. Notu alıp okudular. Tabii çok duygulandık. Silah arkadaşından birisi şehidimizin kendisine verdiği bilekliğini bana verdi. Çok duygulandım. Şehidimizin hem notunu hem fotoğrafını ve bu bilekliğini çerçevelettim. İş yerimize astık. Tabii bizim için çok kıymetli bu not. Şehidimizin isteğini yerine getirmeye çalışacağız. Mutlu Can'ın bizi gördüğüne inanıyoruz. Çok üzgünüz ama şehidimiz için gururluyuz. Şehadet makamı herkese nasip olmaz, onu da biliyoruz. Sanki önceden hissetmiş gibi bu notu bırakmış bize kardeşimiz. Ben her okuduğumda duygulanıyorum" şeklinde konuştu.

Bu motosiklet kasksız çalışmıyor

Erzurum'da 'Dadaş mucit' lakaplı elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı (57), bir motosiklet sürücüsünün en önemli koruma ekipmanı olan kask için 'akıllı motosiklet' geliştirdi. Taşbaşı, motosiklet ve kaskı Erzurum'un Tarihi Yakutiye Medresesi önündeki alanda halka deneme sürüşü yaptırarak tanıttı.

Emniyet Müdürlüğü'nden elektrik teknisyeni olarak emekliye ayrılan evli ve 4 çocuk babası Ebubekir Taşbaşı, kasksız motosiklet kullanımının önüne geçmek için sürücüsü kaskı kafasına takmadan çalışmayan motosiklet geliştirdi. Çalışır haldeki motosikletin de, kaskın çıkardığı zaman stop ettiğini belirten Taşbaşı, bugüne kadar hep insanların yararına buluşlar yaptığını söyledi. 'Akıllı motosiklet' adını verdiği 47'nci buluşu sayesinde artık motosiklet sürücülerinin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapacağını ifade eden Taşbaşı, "ARGE çalışmalarını çok seviyorum. Aklımda birçok buluş var. Onları tek tek hayata geçirmek istiyorum. Çünkü insanoğlunun yapmayacağı şey yoktur. Kaskı sadece yasaların bir gereği olarak değil, motosiklet sürüşünde ayrılmaz bir donanım olarak düşünebilmek, bilinç gerektiren, eğitimlerde kazandırılması gereken bir olgudur. Kaskın ne işe yaradığını anlamanın en acı yolu maalesef bir kazaya karışmaktan geçmektedir. Ben de kasksız kimse motosiklet süremesin diye bir sistem geliştirdim. Bu sistemde kask takılmadığı sürece motosiklet çalışmıyor. Çıkarıldığında da stop ediyor. Hatta bu motosiklet cep telefonunu da şarj ediyor. Kendi kendini şarj edebilmesi için çalışmalarım da sürüyor. Sistem şöyle, kaskın arkasındaki devreden motoru çalıştıran kilit sistemine giden radyolojik bir sistem var. Hırsızlığa karşı da bir önlem niteliğinde. Kask takmadan çalışmadığı için hırsız götüremez" diye konuştu.

650 TL'ye mal ettiği buluşunu merkez Yakutiye ilçesindeki, Tarihi Yakutiye Medresesi önündeki boş alanda deneyen Taşbaşı, bir anda halkın ilgi odağı oldu. Oğlu Samet Taşbaşı'nın kullandığı akıllı motosikleti vatandaşlar da denedi. Motosikleti kasksız denemeye çalışan Mustafa Şen, "Ben motosiklet kullanan biriyim. Kaskı kafama takmayınca motosiklet yerinden canlanmadı. Kaskı takmamla birlikte motosiklet gitmeye başladı. Umarım kullanımı yaygınlaşır. Çünkü motosiklet kullananları için kask çok önemli" dedi

Adana'da 15 bin 410 litre '10 numara yağ' ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında, 15 bin 410 litre '10 numara yağ' ile 200 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda '10 numara yağ' ve kaçak mazot satıldığı ihbarını aldı. Depoya baskın yapan ekipler, tankerler içinde 15 bin 410 litre '10 numara yağ' ve 200 litre kaçak mazot ele geçirdi. Şüphelilerin piyasadan topladıkları, atık motor yağlarına bazı karışımlar ekleyip incelterek '10 numara yağ' elde ettikleri saptandı. Kaçak mazotu da piyasa değerinin çok altına satan E.B. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ayrıca tenekeler ile varillere el konuldu.

Polis, araçlarda yakıt olarak kullanılan yağ ve mazotu olay yerine getirdiği makineyle analiz ederek raporladı.

Ulugöl’de sonbahar güzelliği

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yer alan doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Ulugöl’de, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu.

Ordu’nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl’de sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu. Manzarasıyla beğeni toplayan göl, ziyaretçilerini ağırlıyor. Göl kıyısında yürüyüş yapanlar, fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor.

Ulugöl’ün Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, "Yılda 100 bine yakın yerli ve yabancı turist gölü ziyaret ediyor. Ulugöl, Türkiye'nin en önemli ve en güzel tabiat parklarından biri. Yıllardır burayı tanıtmak için yatırım yapıyoruz. Belediyemizin yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün de yapım işleri devam ediyor. Ulugöl'ü Türkiye'nin ve dünyanın en güzel turizm alanı yapmak istiyoruz. Bütün çabamız gelen yerli ve yabancı turistleri burada en iyi şekilde ağırlamakö dedi.

