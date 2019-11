DHA YURT BÜLTENİ - 3

Çanakkale’de 205 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 205 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlik alanda saklanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 205 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Karadeniz’de balık bolluğu

Karadeniz'de deniz suyunun soğumaya başlamasıyla birliklte balıkçılar, açıldıkları denizde bereketli av dönemi geçiriyor.

Karadeniz'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Fırtınalı hava koşulları nedeniyle kimi zaman istenen avı gerçekleştiremeyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesi ile açıldıkları denizde bereketli av dönemi geçiriyor. Deniz suyunun da soğumaya başlamasıyla birlikte avlanan bol miktarda balıklar tezgahları dolduruyor. Karadeniz’de hamsi 7.5 TL, karagöz 35 TL, sarıkanat 60 TL, barbunya 40 TL, palamut 35 TL, zargana ise kilosu 25 TL’den satılıyor.

Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, “Balık çeşidimiz bol olduğundan ilgi çekmesi için tezgahımızı süslüyoruz. Gelen insanların dikkatini de çekiyor. Bu yıl balık bolö dedi.

Diyarbakır'da 489 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da narkotik polislerinin düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 489 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına ve terör örgütlerine uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlayanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır merkez ile Lice ve Çermik ilçelerinden çeşitli tarihlerde operasyon düzenlendi. 3 ayrı operasyonda 489 kilo esrar ele geçirilirken, S.A. O.A., E.K. ile Ç.K., gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Atatürk sevgisini evlerinin dış cephelerine yansıttılar

Çanakkale merkeze bağlı Karacaören köyünde yaşayanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgilerini, evlerinin dış cephe duvarlarına yaptırdıkları Atatürk resmi ve imzasıyla gösteriyor.

Çanakkale merkeze 4 kilometre uzaklıkta 160 haneli ve 550 nüfuslu Karacaören köyünde, vatandaşların Atatürk sevgisi, ilginç bir uygulamayı başlattı. İki yıl önce bir ressam tarafından köy evlerinin dış cephe duvarlarına Atatürk portresi ve altına da imzası resmedilmeye başlandı. Her geçen gün talep arttı ve Atatürk resmi ile imzası birçok evin dış cephesinde yerini almaya başladı. Köy kahvesinin duvarına da Atatürk resmi ve imzası çizildi. Köy girişinde duyuruların yapıldığı küçük bir led ekrana da ‘Atam İzindeyiz’ yazıldı. Atatürk portresi ve imzası bulunan evler, köy içinden geçerken görenlerin ve yakınlarını ziyaret için köye gelenlerin ilgisini çekiyor.

‘ATATÜRK'Ü HEPİMİZ SEVİYORUZ'

Karacaören köyü Muhtarı Mustafa Büyüksöylemez, evlerin dış cephesine Atatürk resmi ve imzasının nasıl yapılmaya başladığını anlattı. Büyüksöylemez, “Çanakkale merkezinde oturan emekli bir öğretmen arkadaşımızın elinde böyle bir Atatürk şablonu varmış. Bir akşam köyde çay, kahve içtik. ‘Evlere Atatürk resmi yapabilir miyiz?’ diye sordu. Köy halkına danıştık. Köy halkının isteğiyle de uygulamaya başladık. Birçok evin dış cephesine Atatürk resmi ve imzası yapıldı. Talep doğrultusunda yapılmaya da devam ediyor. Atatürk’ü hepimiz seviyoruz, bütün Türkiye seviyor. Güzel bir uygulama oldu. Köy içinden geçenler durup, hatıra olsun diye ailesiyle beraber bu evlerin önünde fotoğraf çektiriyorö dedi.

Köyde çiftçilik yapan 72 yaşındaki Hilmi Ay, “Atatürk Çanakkale’de savaşı kazandı. Dedelerimiz buralarda şehit düştü. Bizim de ömrümüz burada geçti. Onun için biz Atatürk’ü çok severiz. Atatürk eğer ki, bu Çanakkale Savaşı’nı yapmasaydı, kazanmasaydı belki biz burada olmazdık. Ya da bizim isimlerimiz daha başka olurdu. Ama biz soyumuzun isimlerini taşıyoruz Atatürk sayesinde. Çok sevdikleri için kimi arkadaşlarımız, evlerinin duvarlarına Atatürk resmi yaptırmış. Ama benim evim biraz daha arka sokaklarda olduğu için ben rastlamadım yaptıkları zaman. Bana denk gelseydi ben de çizdirirdim. Atatürk resmi olan evlere gelip geçenler dikkatlice bakıyorö diye konuştu.

‘SÜREKLİ KALBİMİZDE’

Karacaören köyünde market işleten Yılmaz Büyüksöylemez ise, “Köy evlerinin dış cephelerinde her an Atatürk fotoğrafını görünce duygulanıyoruz tabii ki; duygulanmamak elde değil. O hiçbir zaman ölmedi. Sürekli kalbimizde. Unutulmazö dedi.

Sipsi için coğrafi işaret alınacak

Teke yöresinin otantik çalgıları arasında yer alan sipsiye coğrafi işaret alınması için yıllardır çaba gösteren Burdurlu sipsi ustası ve icracısı Hüseyin Demir'in (59) girişimleriyle Altınyayla Kaymakamlığı tarafından Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat edildi. 14 yıldır sipsiye patent alınması için uğraştığını söyleyen Hüseyin Demir, "Evrakların Türk Patent Enstitüsü'ne teslim edildiğini gördüm. En büyük sevincim budur. Artık Dirmil sipsisi tescillenmiş olacak" dedi.

Burdur'a ait geleneksel ve otantik bir yöre çalgısı olarak bilinen ve yoğun olarak Altınyayla (Dirmil) başta olmak üzere Burdur'un diğer ilçeleriyle Muğla'nın Fethiye ilçesinde üretilip çalınan sipsi, curayla kullanıldığında muhteşem bir ikili oluşturuyor. Burdurlu sipsi ustası ve icracısı Hüseyin Demir de ilkokulda kendisi için yaptığı sipsiyle başladığı yolculuğunda 51 yıldır sipsi imalatı yapıyor. Yurt içi ve dışında çok sayıda sanatçı için sipsi yapan Hüseyin Demir, yıllardır da Teke yöresinin en önemli çalgıları arasında yer alan sipsiye coğrafi işaret almak için mücadele ediyor.

14 YILDIR COĞRAFİ İŞARET İÇİN UĞRAŞIYOR

Hüseyin Demir, yaklaşık 14 yıldır sipsiye coğrafi işaret almak için çaba içerisinde olduğunu belirterek, "Coğrafi işaretle ilgili olarak yaklaşık 14 yıldır, Altınyayla (Dirmil) Belediyemize şu anda görevdeki dördüncü başkanımız, bütün başkanlarımızla ayrı ayrı istişare ettik. Sipsiyle ilgili hazırladığımız bütün doneleri, geçmişten günümüze Dirmil sipsisinin özelliğini detaylandırarak, coğrafi işaret almaları için belediyemize sundum. Belediyemizin müracaat ettiğini söylediler ama Türk Patent Enstitüsü'nde o belgeye ulaşamadık" dedi.

'DİRMİL SİPSİSİ TESCİLLENMİŞ OLACAK'

Altınyayla Kaymakamı Sedat Özdemir'e konuyu açtığını ve Özdemir'in konuya çok sıcak yaklaştığını anlatan Demir, "Sipsiye coğrafi işaret alınmasının çok iyi olacağını söyledi. 'Belgeleri bana gönderirseniz gerekli yerlere iletirim' dedi. Elimdeki belgeleri kendisine verdim. Evrakların Türk Patent Enstitüsü'ne teslim edildiğini gördüm. En büyük sevincim budur. Artık Dirmil sipsisi tescillenmiş olacak" diye konuştu.

'BU YIL 4 TANE FRANSA'YA GÖNDERDİM'

İlkokulda 1968 yılında kendisi için yaptığı sipsiyle birlikte başladığı yolculuğunda yaklaşık 51 yılı geride bırakan Demir, şöyle dedi:

"Sipsiyi Fethiye, Manavgat, Gazipaşa bölgesinden ellerimle kesip getirdiğim kamışlardan yapıyorum. Konservatuvarda okuyan arkadaşlarımıza, radyo sanatçısı arkadaşlarımıza sipsi yapıp gönderiyorum. Sipsiye ilgi gün geçtikçe artıyor. Bu yıl 4 tane Fransa'ya gönderdim. Avusturya'ya, Almanya'ya, İsveç'e gönderdim. Yurt dışındaki müzisyenler sadece Türkler değil, yabancı müzisyenler de istiyor. Bu şekilde sipsimizin dünyadaki sazlarla çalınabilir hale geldiğine inanıyorum. 8 ayrı seste sipsiye ulaştık. Yerel sipsicilerimiz 'la' ve 'sol' karar sipsi çalar. Biz bunu 8 ayrı sese ulaştırdık. 'Re'den kalın 'si'ye kadar sipsi yaptık. Sipsiyi normal formattan çıkardık. Bütün akortlarda sipsi yapabiliyoruz."

'GÖNÜLLÜ USTA ÖĞRETİCİLİK YAPABİLİRİM'

Üniversitelerde çalgı yapımı bölümünün açılmasını isteyen Hüseyin Demir, şöyle devam etti:

"Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde 2016'da Türk Müziği Konservatuvarı açıldı. Bu benim en büyük idealimdi. Sağ olsun Mustafa Saatçı hocam, 2011 yılında Bulgaristan'da birincilik ödülü alıp gelince kendisini ziyaret ettim. 'Bizden bir talebiniz var mı' diye sordu. Şahsım adına bir talebim olmayacağını ancak üniversitemiz bünyesinde Türk Müziği Konservatuvarı'nın açılmasını istedik. Sağ olsun ilgilendi ve üniversitemizde Türk Müziği Konservatuvarı açıldı. Burada bir tek idealim kaldı o da inşallah üniversitemizde Çalgı Yapım Atölyesi açılmasını bekliyoruz umutla. Gerekirse ben bu bölümde gönüllü, ücretsiz usta öğretici olarak görev alabilirim. Bu enstrümanımızın ölümsüzleştirilmesini ve üniversite bazında, bilimsel anlamda gelişmesini canı gönülden istiyorum."

Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Düzce’de mezarlığının demir kapısındaki boşluktan geçmek isterken başı sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay dün akşam saatlerinde, Düzce Yenitaşköprü Köyü mezarlığında meydana geldi. Mezarlığın demir kapısının arasındaki boşluktan geçmeye çalışan sokak köpeğinin başı sıkıştı. Mezarlığın önünden geçerken köpeğin inlemelerini duyanlar, başı sıkışan köpeği görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi demir kesmek için kullanılan makinelerle köpeği kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında köpek hırçınlaşınca zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin demirleri kesmesi sonrası başı kapıdan kurtulan köpek, mezarlık içerisinde karanlıkta kayboldu.

Muş lalesini ilmek ilmek halıya dokuyorlar

Muş'ta kadınlara açılan kursta, türkü ve destanlara konu olan Muş lalesi, kursiyerler tarafından halılara ilmek ilmek işleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından, ev kadınlarına yönelik ‘halı dokuma kursu’ açıldı. İşkur tarafından desteklenen kursa yaklaşık, 30 kişi katıldı. Kursta özellikle çeşitli lale figürlerini halılara dokuyan kadınlar bir yandan meslek öğrenirken, bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Usta öğreticiliğini Şefika Şener’in yaptığı kursa günde 8 saat katılım sağlayarak, aldıkları eğitimler sonucunda bir birinden renkli halılar dokuyan kadınlar, ayrıca günde 30 TL destek alıyorlar. Alınan desteğin yanı sıra, kurs kapsamında sosyal faaliyetlerde de bulunurken, hazırlanan birbirinden güzel, el emeği göz nuru halılar ise yılsonu sergilerinde satışa sunuluyor. 32 yıldır meslek aşkını sürdüren ve Halı Dokuma Kursu’nun usta öğreticisi olan Şefika Şener, kursta özellikle halılara Muş lalesinin ilmek ilmek dokunulduğunu belirterek, unutulmaya yüz tutan dokuma sanatını ayakta tutmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Fikriye Çağlayan, halı dokumanın çok zahmetli ve zor olduğunu söyledi. Binbir emekle halıların dokunduğunu aktaran Çağlayan, "Genelde Muş Lalesi figürünü halılara ilmek ilmek dokuyoruz. Muş denildiğinde akıllara ilk gelen laledir. Buraya geldiğimiz zaman sosyal bir hayata da atılmış oluyoruz. Günümüz burada çok güzel geçiyor" dedi.

Genç kızlardan Berfin Tunç da, kursa gelmesinin asıl amacının bu sanatın yok olması engellemek olduğunu belirtti. El emeği ürünlerin daha kıymetli olduğunu ifade eden Tunç, "Özellikle gelişmiş çağımızda ve her şeyin sanayi, her şeyin teknolojik ürünlerle üretildiği bir dönemde daha çok insan emeğinin arka planda kalmaması, aslında insan emeği ile her şeyin yapılabilmesi ve bizden sonra gelecek özellikle genç nesillere bunu aktarmak istiyoruz. Kültürümüze, kendi yöremize ait lale desenini bizden sonraki insanlara aktarabilmek benim için çok önemli. Bir turist bunu aldığında, bu hangi ülkenin, hangi milletin denildiğinde 'evet ben bunu biliyorum, daha önce görmüştüm, işte bu Türkiye’nin Muş yöresinde, ovasında çıkan bir lalenin deseni’ olarak bilinmesi güzel. İplerimiz yün ip ve kök boyalarla yapıldığı için ve eski yöntemler uygulanıyor. Bu sanatı koruyabilmek için bu emeğe değer" diye konuştu.

