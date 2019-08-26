DHA YURT BÜLTENİ - 3 

Akraba ziyaretinden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da içinde akraba ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobilin, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu Enes Aslan (22) öldü, babası, annesi ve kız kardeşi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 62’nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Aslan (55) yönetimindeki 44 LF 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa Aslan, eşi Gazal Aslan (45), kızı Merve Dilan Aslan (26) ve oğlu Enes Aslan yaralandı. Yaralı Enes Aslan, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Merve Dilan Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Aslan ailesinin Konya'daki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Malatya'ya dönmek üzere oldukları öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların acil servise alınması

-Kaza yerinden detay

-Cesetten detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY,()

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Kazada yaralananların çocukları olduğunu görünce sinir krizi geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosiklette bulunan iki kardeş, ağır yaralandı. O sırada kaza yerinden geçen baba Erhan Yeni, kanlar içinde yatan çocuklarını görünce sinir krizi geçirdi.

Kaza, İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den İsaören Mahallesi yönüne giden Ahmet Bahadır Yeni'nin (15) kullandığı plakasız motosiklet, önündeki Nazmi Bencikli (45) yönetimindeki 16 KNL 48 plakalı kamyonetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten fırlayan sürücü ile arkasındaki kardeşi Bilal Yeni (11) tarlaya uçtu. Bu sırada tesadüfen olay yerinden aracıyla geçen Erhan Yeni, iki çocuğunun yaralı olduğunu görünce, "Bunlar benim çocuklarım" diyerek sinir krizi geçirdi. Erhan Yeni çevrede bulunanlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı kardeşler İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı kardeşlerin babasının olay yerinde feryadı

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Kazaya karışan araçlardan detay

-Olay yeri detay

Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()

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Bayramiç'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 22.30 sıralarında ilçe merkezindeki Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Muharem Kaya yönetimindeki 17 LU 421 plakalı otomobil, Ergün Yılmaz'ın kullandığı 17 FY 680 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan 17 FY 680 plakalı otomobilin sürücüsü Ergün Yılmaz (45), çevredekiler tarafından otomobilin içerisinden çıkarıldı. Diğer otomobil sürücüsü Muharrem Kaya ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Ergün Yılmaz, Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kazadaki arabalardan görüntü

-İş makinaları ile araçların yoldan kaldırılmasından görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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Sulama kanalı borusu patladı, meyve bahçeleri su altında kaldı

Batman merkeze bağlı Yaylıca köyünde sulama kanalının borusu patladı. Patlama nedeniyle meyve ve sebze bahçeleri su altında kalırken, mezraya ulaşım sağlayan yol çöktü.

Batman Barajı’ndan saniyede 6 metreküp suyun verildiği Yaylıca köyüne bağlı Şerbetli mezrasındaki sulama kanalının borusu patladı. Patlama nedeniyle sebze ve meyve bahçeleri ile mısır tarlası su altında kalırken, mezraya ulaşım sağlayan yol çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Mezra sakinlerinden Süleyman Özdemir, patlama anında herkesin paniklediğini, birçok bahçe ve mısır tarlasının su altında kaldığını söyledi. Özdemir, "Büyük bir su uğultusu duyduk. Herkes panikledi. Kanaldan dereye akan su, çevredeki tüm tarlalara hasar verdi. Ekili tarlalarda zarar var" dedi. Geceyi dışarıda geçirdiklerini anlatan Abdurrahman Özdemir ise, "Mezramız büyük bir tehlike atlattı. Mezrada oturanların çoğu geceyi dışarıda geçirdi. Kimse korkudan evlere giremedi. Suyun uğultusuyla mezra sakinlerinin çoğu evlerini boşalttı. Bağ ve bahçelerimiz gitti, su dinamolarımız büyük hasar gördü" diye konuştu. Hasar tespiti için yetkililerin bugün mezraya gidip, incelemelerde bulunacakları bildirildi.

Görüntü döküm

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Köylülerin dışarıya çıkması

Köylülerle röportaj

Kanal parçasının görüntüsbü

Kanal sunun gönüntüsü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2747 MB

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,()

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Düğün konvoyunda drift yaptı

Konya'nın Meram ilçesinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobil yolu kapatıp drift yaptı.

Görüntüler merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde kaydedildi. Bir düğün konvoyu içerisinde bulunan otomobil, yolu kapatıp drift yaptı. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde üzeri balonla süslü olan otomobilin drift yaptıktan sonra uzaklaşması görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Otomobilin drift yapması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA-

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