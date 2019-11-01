DHA YURT BÜLTENİ - 3

Aydın'da mandalina hasadı başladı

Aydın'da ekim ayının son haftasında, mandalina hasadına başlandı. Ürün 1 lira 20 kuruş ile 2 liradan alıcı buluyor. Üreticiler, fiyat ve rekolteden memnun.

İncir, kestane, zeytin ve pamuktan sonra Aydın'ın en önemli ürünlerinden mandalinanın hasadı başladı. Geçen yıl 23 bin 246 ton mandalina üretimi yapılan Aydın'da, bu yıl da yine rekoltenin yüksek olması bekleniyor. Üreticiler, ekim ayının son haftasında bu senenin hasadı için bahçelere girip ürünü ağaçlardan toplamaya başladı. Sabah erken saatlerde kolları sıvayan çiftçiler, ağaçtan topladıkları mandalinayı kasalara doldurup tüketiciye ulaştırıyor. Ürünün bahçede toptan kilosu 1 lira 20 kuruş ile 2 liradan alıcı bulurken, pazarda 3 ile 4 liradan satıldığı belirtildi. Üreticiler, fiyat ve rekoltenin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Kırsal Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşayan üretici Remzi Gökdeniz (60), çocuk yaşta işe başladığını belirterek, işini sevdiğini kaydetti. Ürünü toplayıp pazarda sattıklarını da söyleyen Remzi Gökdeniz, "Yıllardan beri bu işi yaparak geçimimizi sağlamaktayız. Eşim ve yeğenimle birlikte topluyoruz. O gün için kaç kasa sipariş aldıysak, o kadar topluyoruz. Siparişi tamamladık mı o günkü işimiz bitiyor. Kendi kendimize yettiğimiz için işçi çalıştırmıyoruz. İşçi de patron da biziz" dedi. Remzi Gökdeniz'in eşi 3 çocuk annesi Aykan Gökdeniz (57) ise, "33 yıldan beri hiç ara vermeden birlikte çalışıyoruz. 3 çocuk büyüttük. İşçi çalıştırmıyoruz. Ara sıra akrabalarımız yardımcı oluyor. Sabah 09.00'da bahçeye gidip, sipariş ne kadarsa ürünü ağaçtan topluyoruz. Bazı zorlukları var ama artık alıştım, zorlanmıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Mandalina hasadından görüntü

-Gökdeniz çiftinin birlikte çalışması

-Aykan Gökdeniz'in el arabasıyla mandalina taşıması

-Remzi Gökdeniz ve Aykan Gökdeniz röp.

-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN, ()

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İşte o bayrağın öyküsü

Cumhuriyetin ilan edilişinin 96'ncı yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim sabahı köy meydanında düzenlenen törene yaptıkları Türk bayrağı ile katılan ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri o bayrağın hikayesini Demirören Haber Ajansı'na () anlattı.

CUMHURİYEK KUTLAMALARINA DAMGA VURDULAR

Kars'ın Arpaçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 127 hane, bin 117 nüfuslu Doğruyol köyündeki Şehit Astsubay Tuncay Güneş İlkokulu'nun 4/A sınıfı öğrencileri öğretmenleri Seda Sümbül ile birlikte yaptıkları bayrakla katıldıkları Cumhuriyet kutlamalarına damga vurdu. Ellerinde bayrak ve Atatürk'ün posteri ile köy meydanında gezerek tören alanına giden öğrenciler, halk tarafından alkışlarla karşılandı. Çekildikleri fotoğraflarla gazetelerin manşetlerini süsleyen ve sosyal medyada paylaşım rekoru kıran Doğruyol köyünün 4/A sınıfı öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı. O bayrağın hikayesini anlatan sınıf öğretmeni Seda Sümbül şunları söyledi:

O RUHU YAŞADIK

"Tören programı hazırlandığında o gün öğrencilerime milli mücadele ruhumuzu içeren bir konuşma yaptım. Onlar da 'öğretmenim keşke biz de o yıllarda olsaydık. Biz de o günleri görebilseydik' dediler. Biz de törene bunu nasıl yansıtalım diye düşünürken, bayrağımızı hazır almak yerine kendi el emeğimizle hazırlamak o tarihi ve ruhu hep beraber yaşamak istedik. Ay ve yıldızın bu şekilde olmasının sebebi de o dönemlerde ay ve yıldız nasıl kullanılmış törenlerde çekilen fotoğraflara baktık ve bu şekilde olmasını istedik ki bize milli mücadele ruhunu yansıtsın. Öğrencilerle birlikte krapon kâğıdı ile yaptığımız bayrağı köy meydanında dalgalandırdık. Büyük ilgi gördük. Köy halkı her yıl olduğu gibi bu yılda bizlere katılıp, şiirler okudu ve Cumhuriyetimizi büyük bir coşkuyla kutladık."

ERMENİSTAN'A SINIR BİR KÖY

Köy halkının milli bayramlara çok saygılı olduğunu ve her bayrama büyük katılım gösterdiklerini sözlerine ekleyen Sümbül, "Dört yıldır bu köyde öğretmenlik yapıyorum. Köy halkı milli duygularını, Türklüğüne ve bayrağına bağlılığı içine bir nakış gibi işlemiş. Bir öğretmen olarak bu köyde görev yapmaktan dolayı çok mutluyum. Ermenistan'a sınır bir köyde milli mücadele ruhunun bu kadar güzel yaşanması beni hep gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Ellerimle yaptığımız bayrakla halk bizi alkışlarla karşıladı. Yürürken bayrağımızı çok beğendiler. Herkesten tebrikler aldık. Köylülerin de eşlik ettiği kutlamalarda dedelerde şiirler okuyup bize eşlik etti" dedi.

1950 yılında yapılan taş mimari özelliğindeki okulda eğitimini sürdüren 4/A sınıfı öğrencilerinden Furkan Güneş ise, "Bayrağın ay ve yıldızını biz kestik. Öğretmenimizde onları kırmızı renkteki krapon kâğıda yapıştırdı. Köy meydanında gezerken o günleri az da olsa yaşamaya çalıştık" diye konuştu

Öte yandan aynı sınıf öğrencilerinden Ecenur Dursun da Cumhuriyet Bayramı konulu resim yarışmasında ilçe birincisi oldu. Dursun'un ödülü Arpaçay İlçe Kaymakamı Abdil Koç tarafından verildi.

Görüntü Dökümü

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-Kutlamalardan görüntü

-Bayrak marşlarla yürüyen öğrenciler

-Öğrencilerin yürüyüşünden görüntü

-Saygı duruşu ve marş okumaları

-Öğrencilerin şiir okuması

-Köyden ve okuldan görüntü

-Okul bahçesinde oynayan çocuklar

-Törende kullanılan bayrakla ilgili öğrencinin konuşması

-Öğretmen Seda Sümbül ile röp

-Öğrencilerle röp

Haber-Kamera: Suat İNCEDERE / ARPAÇAY (Kars), ()

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26 bin 400 atık kapaktan 'Cumhuriyet' temalı Atatürk mozaiği yaptılar

Muğla'da ortaokul öğrencileri, topladıkları atık şişe kapaklarını kullanarak 'Cumhuriyet' temalı Atatürk'ün dev mozaiğini yaptı. 'Değerlerimiz' isimli proje kapsamında 1 yıl süren çalışmada 26 bin 400 pet şişe kapağı kullanıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Yerkesik Ortaokulu'nun Görsel ve Sanatlar Öğretmeni Olgun Ciğer tarafından 'Değerlerimiz' isimli proje başlatıldı. Proje kapsamında 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda eğitim-öğretim gören 100 öğrenci, bir yıl boyunca alışveriş merkezleri ve pastanelerden çevreye atılmış pet şişe kapağı topladı. Toplanan kapaklar tek tek yıkanıp, kurulandıktan sonra yağlı boya ile boyandı. Evli ve 1 çocuk babası Olgun Ciğer ile birlikte öğrenciler boşta kaldıkları zamanlarda gecesini gündüzüne katarak ortaya 'Cumhuriyet' temalı Atatürk mozaiği çıkardı. Silikon ile kontrplağa yapıştırılan 3 metre 52 santimetre eninde, 7 metre 68 santimetre uzunluğundaki Atatürk'ün portresinin ay -yıldızlı Türkiye haritası içinde tasvir edildiği eserin, Muğla'daki ilk ve ortaokullarda sırayla sergileneceği bildirildi.

'KAPAKLARIN TOPLANMASI KOLAY OLMADI'

Öğretmen Olgun Ciğer, "Çevremizdeki atık kapakları nasıl değerlendirebiliriz düşüncesiyle bu proje ortaya çıktı. Atamızın bize bağışladığı Cumhuriyeti onore etmemiz gerekiyordu. Çocuklarımız ile birlikte ortaya güzel bir eser çıkardık. Bu başarının tamamı öğrencilerimize aittir. En büyük emeği onlar verdi. 30 bin pet şişe kapağı topladık ve 26 bin 400'üyle çalışmamızı tamamladık. Kapakların toplanması hiç kolay olmadı. Bunun yanı sıra hepsi güzelce yıkandı ve kuruma aşamasından geçirildi" dedi.

Öğrencilerden Gözdenur Tavşan, "Olgun Öğretmenimiz geri dönüşüm konusunda bizlere fikrini sordu. Ortak bir kararla atık kapaklarla çalışma yapmak istediğimizi söyledik. Kapak toplama süreci çok uzun sürdü. Kapakları bir araya getirdiğimizde ortaya güzel bir eser çıktı. Bu tür çalışmalar içinde her zaman yer almak istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan görüntü

-Öğrencilerin sınıfta karakalem çalışmasından görüntü

-Öğrencilerin sınıftaki atık kapaklarla birlikte genel görüntüsü

-Öğrencilerin kapakları boyama ve yapıştırma çalışmasından görüntü

-Öğrencilerin bahçede mozaik çalışması yapması

-Kapakların bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan cumhuriyet temalı Atatürk moaziği görüntüsü

-Öğretmen Olgun Ciğer ve öğrencilerin birlikte görüntüsü

-Öğretmen Olgun Ciğer ile röp.

-Öğrenci Gözde Nur Tavşan ile röp.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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‘İyi temizlenen kokoreç sıkıntı yaratmaz'

Kiminin vazgeçemediği, kimininse ön yargılı olduğu lezzet kokoreç, İzmirliler tarafından seviliyor. Farklı şehirlerde farklı şekilde yapılan kokoreç, İzmir’de domates ve bibersiz, sadece baharat atılarak tüketiliyor. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, sakatatın içindeki A, B12, B1, B2 ve niyasin vitaminleri ile selenyum ve demir elementlerine dikkat çekerek, "Temizliğinin çok iyi yapılması gerekir. Tanıdık, bildik, güvenilir yerlerden tüketilmesi gerekir. Özellikle pişirilme tekniği çok önemlidir. Doğrudan ateşe maruz kaldığından içinde bulunan toksinler kanserojen etki yaratabilir. Özellikle çiğ sebzelerle çok fazla temas etmemesi gerekir. Kokoreç iyi temizlendiği ve güvenilir bir yerden yendiği sürece sıkıntı yaratmaz" dedi.

En çok sevilen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreç, Türkiye’nin farklı illerinde farklı şekillerde yapılıyor. İzmirliler ise bazılarının ön yargıyla baktığı, bazılarının ise vazgeçemediği kokoreci en yalın haliyle, üstüne sadece baharat atarak yemeyi tercih ediyor. İstanbul ve Ankara’da yapılan kokoreçlere göre daha az yağlı ve domates, biber gibi sebzelerin koyulmadığı İzmir kokoreci, kuzu bağırsağı ve mumbardan yapılıyor. Gıda uzmanları, A, B12, B1, B2 gibi vitaminleri içeren kokoreci yerken, hijyenik koşullarda hazırlanmış olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Kokoreç ustaları ise, etinin yumuşak ve iyi pişmiş olması gerektiğini vurguluyor.

İzmir’in lezzetiyle ün salmış kokoreç ustası Cihan Yılmaz, İzmir kokorecinin sadece kuzu bağırsağından yapıldığını belirterek şunları söyledi: "İçine mumbar koyularak sarılır. Kendine has özelliği iri kesim olması ve şişten doğrudan kesilmesi. Baharat olarak sadece kimyon kullanılır. İstanbul’da, Ankara’da farklı şekillerde, domatesli, biberli yapılıyor. Ama biz kokorecin en yalın halini, doğrudan şişten kesilerek ekmek arasına konan şeklini yapıyoruz. İstanbul’a göre yağ oranı daha düşük bir kokoreç yapıyoruz. İzmirliler bu şekilde seviyor. Özellikle nisan, mayıs aylarında süt kuzu olduğu zaman kokoreçler daha güzel oluyor. Kokorecin yumuşak, iyi pişmiş ve hijyenik bir şekilde sarılmış olması lazım. Bizim kendi imalathanemiz var, orada hijyenik şartlarda üretiyoruz. Kokoreç sıcak tüketilmesi gereken bir besin, bazıları donmuşunu alıp, ısıtıp yiyebiliyor. Fakat ayaküstü bir lezzet olduğu için piştiği anda yemek insanlara cazip geliyor. Talep yoğun, insanlar çok seviyor. Yurtdışından da müşterilerimiz var. Kokoreç kültürümüzün en başta tercih ettiği ayaküstü lezzet olarak, ününü kaybetmiyor."

'ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR DİKKATLİ TÜKETMELİ'

Sakatatın içerdiği elementlerden bahseden Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak ise, "Sakatat özellikle A, B12, B1, B2 ve niyasin gibi bir takım vitaminleri bulundurur. Bunun dışında selenyum ve demir gibi elementleri de içerir. Özellikle 0-3 yaş bebeklerde ve çocuklarda çok fazla tüketilmesi önerilmez çünkü bağışıklık sistemleri çok kuvvetli değildir. Yaşlı ve kolesterol problemi olan kişiler de mutlaka bir doktor kontrolünde tüketmelidir" dedi.

'İYİ TEMİZLENMELİ, GÜVENİLİR YERLERDEN TÜKETİLMELİ'

İşkembe, kelle paça ve kokoreç gibi besinlerin hazırlanırken dikkatli olunması gereken ürünler olduğunu anlatan Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Temizliğinin çok çok iyi yapılması gerekir. Tanıdık, bildik, güvenilir yerlerden tüketilmesi gerekir. Özellikle pişirilme tekniği çok önemlidir. Doğrudan ateşe maruz kaldığı için içinde bulunan toksinler kanserojen etki yaratabilir. Özellikle çiğ sebzelerle çok fazla temas etmemesi gerekir. Kokoreç iyi temizlendiği ve güvenilir bir yerden yendiği sürece sıkıntı yaratmaz. Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var, kokorecin bir aşı kadar önemli olduğu söyleniyor. Bunlar çok fazla dikkate alınmamalı, bu bilgilerin herhangi bir bilimsel dayanağı yok."

'İZMİR’DE YAPILAN KOKOREÇ DAHA GÜZEL'

Kokoreç yemeye gelen vatandaşlardan Serpil Karataş, "Kokoreci çok seviyoruz. En az ayda bir kere yiyorum. Bağırsaktan yapıldığı için yararlı bir besin olduğunu biliyorum. Sadece kimyonla yemeyi tercih ediyorum" dedi. Sefa Tüzgen ise, "Kokoreç yemeyi çok seviyoruz fakat nerede yiyeceğimizi bilmiyoruz. Bir Çeşme’de bir de burada bildiğimiz yerler var. Ancak buralardan yiyebiliyoruz. Dışarıda yemeye korkuyoruz. İstanbul kokorecini beğenmiyoruz, İzmir’de yapılan çok daha güzel. Her şeyi karıştırıyorlar içine. Domatesli kokoreç olmaz. İzmir’de de İstanbul usulü yapan yerler var ama kesinlikle yemeyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kokoreç yapımından genel ve detay görüntüler

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- Kokoreççi Cihan Yılmaz ile röp.

- Gıda Mühendisi Uğur Toprak ile röp.

- Kokorecin servis edilmesinden görüntü

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Kadir ÖZEN/İZMİR, ()

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