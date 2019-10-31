DHA YURT BÜLTENİ - 3

Dolandırıcılar dublör kullanıp, 50 milyon liralık arazilerini elinden aldı

Bursa’da dolandırıcılar, kimliğini ele geçirdikleri Mehmet Ali Cengiz'e (75) ait 50 milyon lira değerindeki 4 ayrı araziyi, Tapu Müdürlüğü’ne götürdükleri dublör aracılığıyla kendi üzerlerine geçirdi. Mahalledeki emlakçıdan olayı tesadüfen öğrenen Mehmet Ali Cengiz, hukuk mücadelesi başlatıp, arazilerin üçüncü kişilere satışını durdurdu.

Merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Cengiz'in (75), çipli kimliği kayboldu. Kimliği ele geçiren dolandırıcılar, Cengiz'in Alaşar Mahallesi'ndeki 4 ayrı araziyi satmak için plan yaptı. Dolandırıcılar, Mehmet Ali Cengiz'e benzeyen bir kişiyi buldu. Dublör olarak kullandıkları bu kişiyle Osmangazi Tapu Müdürlüğü'ne giden dolandırıcılar, 50 milyon lira değerindeki arazileri üzerlerine aldı. Dolandırıcılar, arazileri satmak için müşteri aramaya başladı. Durumu öğrenen mahalledeki bir emlakçı, Mehmet Ali Cengiz’in yanına gelerek, "Mehmet Amca yerlerini niye sattın. Sattığın kişi de emlakçı aracılığıyla arazilere müşteri arıyor" dedi.

100 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDILAR

Arazileri değerlenmesi için yıllarca bekleten Mehmet Ali Cengiz ile eşi Rahmiye Cengiz, dolandırıldıklarını anlayınca şoke oldu. Dolandırıcıların 50 milyon liralık arazileri 100 bin liraya satışa çıkardığını öğrenen Mehmet Ali Cengiz, hemen avukatları aracılığıyla yasal işlem başlattı.

Osmangazi Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ve Asliye Hukuk Mahkemesi'nden alınan tedbir kararlarıyla taşınmazlarının üçüncü kişilere satışı önlendi.

Ellerindeki tapuların kağıt parçasına döndüğünü belirten Rahmiye Cengiz, "Eşimin nüfus kağıdını ele geçiren dolandırıcılar, 50 milyon liralık arazilerimizi 100 bin liraya satışa çıkarmışlar. Biz bunu duyduk, hemen yargıya başvurduk. Eşime benzeyen birini bulup, tapuya götürmüşler, Şu anda elimizdeki tapular kağıt parçasına döndü. Hakkımızı helal etmiyoruz" diye konuştu.

AVUKATLARI, VATANDAŞLARI UYARDI

Cengiz ailesinin avukatları Engin Kara ve İsmail Duralar, devam eden yasal sürecin sonunda tapuları geri alacaklarına inandıklarını, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün de konu ile ilgili müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.

Bursa Barosu avukatlarından Engin Kara, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Kimliğini kaybeden ya da çaldıran kişilerin vakit kaybetmeden yeni kimlik belgesi çıkartmak için gerekli yerlere başvurmasını istedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma, polis de dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Tarladan detaylar

-Genel detaylar

-Röportajlar

Süre: 03.47 Boyut: 424 MB

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

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Yaptığı sitedeki 24 daireyi 50'den fazla kişiye satıp kaçtı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2009 yılında müteahhit Y.D. tarafından yaptırılan sitede bulunan 24 daire, yaklaşık 50 kişiye satıldı. Müteahhit Y.D.'nin evleri sattığı kişilerden yaklaşık 2,5 milyon lirayı alarak kayıplara karıştığını iddia eden Cüneyt Güngör, "10 yıldır bu binalar boş bir şekilde bekliyor. Müteahhit paramızı alıp kaçınca burası uyuşturucu madde bağımlılarının yuvası haline geldi. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" dedi.

Darıca Osmangazi Mahallesi'nde müteahhit Y.D., 2009 yılında 2 bloklu, 24 dairesi bulunan 4 katlı bir site yaptırmaya başladı. Site yapım aşamasındayken daireleri satmaya başlayan Y.D., kısa süre içerisinde bütün daireleri sattı. İnşaatın yüzde 90'ının tamamlanmasının ardından inşaat çalışmaları durdu. Müteahhit Y.D.'nin ev sattığı müşterilerinin telefonlarına çıkmamasının ardından durumu ev sahipleri araştırınca, Y.D.'nin aynı daireleri farklı kişilere satarak elde ettiği yaklaşık 2,5 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 10 yıldır inşaatı tamamlanmayan site, harabeye dönerek uyuşturucu bağımlılarının yuvası haline geldi.

"584 BİN LİRA ÖDEME YAPTIM"

Satın almak istedikleri 5 daire için 584 bin lira ödeme yaptıklarını belirten ev sahibi Cüneyt Güngör, "10 sene önce biz buradaki inşaattan daire aldık. Yaklaşık olarak aldıktan bir sene sonra, müteahhit battı ve kaçtı. Müteahhit kaçınca da buradaki 24 dairenin 50'den fazla kişiye satıldığını duyduk ve olaya müdahale ettik, polise şikayet ettik. O günden bu zamana kadar 10 sene geçti ama bu binayla ilgili hiçbir gelişme yok. Arsa sahibi de bizim gibi mağdur ve şu anda da müteahhit Y.D.'nin burada bıraktığı inşaatı uyuşturucu bağımlıları mesken edindi. Ben buradan daire aldım, 5 daire için toplamda 584 bin lira ödeme yaptım ve şu anda da mağduruz. Davacı olduk, konunun çözülebilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

"10 SENE GEÇTİ MÜTEAHHİDİ BEKLİYORUZ"

Müteahhit Y.D.'nin tapuları vermemek için kendilerini uzun süre oyaladığını söyleyen Miraç Tepebaş, "2009 yılında 9 tane akrabamızla birlikte biz bu siteden daire aldık. Kimisi 70 bin lira verdi, kimisi 50 bin lira ödedi. Ben de o dönem 15 bin Euro ve 30 bin TL peşinat ödedim. Daha sonra müteahhit ortalıktan kayboldu. Aradan 10 sene geçti, biz hala müteahhidi bekliyoruz. Bize tapuları vereceği sırada, 'Anam hacı, babam hacı' diyerek oyaladı ve daha sonra kaçtı. Hakkımızı aramaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"BİNALARI UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI KULLANIYOR"

Müteahhidin ortadan kaybolmasının ardından sahipsiz kalan sitenin uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılmaya başladığını söyleyen mahalle sakini Ayşe Günaydın, şöyle konuştu:

"Bu bina yaklaşık 10 sene önce yapıldı, yapan kişi de milleti dolandırdı. Aynı daireleri 2-3 farklı kişiye sattığı söyleniyor ve daha sonra aldığı paralarla birlikte kaçtı. Burası harabe haline geldi. Buraya uyuşturucu kullanmak için de geliyorlar, fuhuş yapmak için de geliyorlar. Polise defalarca şikayet ettik, belediyeye de durumu bildirdik ama bir çözüm bulunamadı. Mahalle halkı olarak bu binadan çok rahatsızız. Gelip burada alkol alıyorlar, daha sonra binanın camlarını kırıyorlar. Kimse hiçbir şey yapmıyor."

Görüntü Dökümü

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-Sitenin drone görüntüsü

-Sitenin dışarıdan görüntüsü

-Kırılan camlar ve zarar gören duvarlardan detaylar

-Mahalle sakinleri ve ev satın alanlarla röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),()

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20 metrekarelik atölyede üretiyor, yurt dışına satıyor

Trabzon'un Sürmene ilçesinde ahşap ustası Hasan Sancak (73), 20 metrekarelik atölyesinde ürettiği el emeği kemençeleri, yurt dışına da ihraç ediyor. Sancak'ın müşterileri arasında ilk sırada Yunan, Fransız ve Japonlar yer alıyor.

Sürmene'de ahşap ustası olan Hasan Sancak, 20 metrekarelik atölyesinde yıllardır kemençe yapıyor. Ladin, dut, erik ve ardıç ağaçlarını el emeği ile işleyen Sancak, keser, matkap ve yontucu aletlerle şekil vererek kemençe üretiyor. Kapak, teller ve vidalı mekanizmasını da ekleyen Sancak, bir kemençeyi 4 günde tamamlıyor. Sancak, ürettiği Karadeniz'in simgesi olan kemençeleri Yunanistan, Fransa ve Japonya'ya da ihraç ediyor.

'KEMENÇELERİMİN EŞİ BENZERİ YOK'

Kemençe yapmayı kendi kendine öğrendiği için yaptığı ürünlerin benzerinin olmadığını söyleyen Hasan Sancak, "Köyümüzde çok güzel kemençe çalan bir adam vardı. Oğlundan kemençesini bana göstermesini istedim. Adam kemençesini kimseye tutturmazdı. Oğlu pencereden bana kemençeyi gösterirdi. Eve koştum, gördüğüm o kemençeyi hemen yaptım. Böylece kemençe yapmaya başladım. İlk zamanlar küçük süs kemençeleri yapıyordum. Sonra büyüklerini yapmaya başladım. Kemençe yapmayı kendi kendime öğrendiğim. O yüzden kemençelerimin eşi benzeri yok" dedi.

'KEMENÇE YAPARIM AMA ÇALAMAM'

60 yıldır kemençe yapan Sancak, "Ben kemençe yaparım ama çalamam. İki oğlum var. Biri benim gibi kemençe yapmayı iyi bilir ama o da çalamaz. Öteki oğlum ise çok güzel kemençe çalar ama kemençe yapmaktan anlamaz. Demek ki kemençe yapan kemençe çalamaz, çalan ise kemençe yapamaz. Günümüzde eskiye oranla kemençeye rağbet çok arttı. Amacım kemençeyi Türkiye geneline yaymaktı. Artık sadece ülkemizden değil, Yunanistan'dan, Fransa'dan ve hatta Japonya'dan bile kemençe siparişi alıyorum" diye konuştu.

'ÖĞRENMENİN YAŞI YOK'

Öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayan Sancak, "Sanat müziği kemençesi var. Onu yapabilmek için 10 sene deney yaptım. En sonunda ürettim. Öğrenmenin yaşı yok. Şu anda bile ilk günkü heyecanla çalışıyorum. Kemençelerimi hep el emeği ile yaparım. Yaptığım kemençelere imzamı atıyorum. O imza benim garanti belgemdir. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, kemençenin arkasındayım. Kemençe işi saygı isteyen bir iştir. Hatta dükkânımı tadilat yapmadan önce duvara 'kemençe çalarken konuşulmaz' yazmıştım. Dükkanda kemençe çalarken konuşanlar için de uyarı olsun yazıyı görsünler diye kırmızı bir lamba takmıştım. Onu açıyordum" şeklinde konuştu.

KEMENÇE YAPIMI

Doğu Karadeniz'de yaygın olarak kullanılan kemençenin gövdesi dut, ceviz, erik, akçaağaç, limon, sarmaşık ve pelesenkten oyularak yapılır. Çalgının kapak ya da göğüs kısmı için çam veya köknar ağacı kullanılırken, köprü için akçaağaç tercih edilir ve aynı kemanda olduğu gibi çalgının en ince telinin altında yer alan bir can direği bulunur. Kemençenin yayı ise gül, abanoz, şimşir ya da tik ağacından yapılır. Yayın boyu 45 ile 60 santimetre arasında değişir. Kemençe yayının keman yayından daha basit bir mekanizması vardır. Kemanda vidalı bir germe mekanizması, kemençede ise üç tel vardır. En incesi çeliktir ve zil adını alır. Zil burada en ince anlamda kullanılmıştır. Orta tel bağırsaktır ve sağır adını alır, en kalını ise yine bağırsaktır ve adı bamdır.

Görüntü Dökümü

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-Yayla şenliklerinde çalınan kemençe detayları

-Horon oynama detayşları

-Kemençe ustasının kemençe yapımı aşamalarıdan görüntüyer

-Sürmene ilçisi sokak detayı

-Kemençe yapılan dükkanın dış görüntüsü

-Kemençe yapımında kullanılan ağaçlardan detay

-Yapımı bitmiş kemence görüntüsü

-Kemençe ustasıyla röportaj

-Genel detaylar

HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: ALEYNA KESKİN/-TRABZON

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İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında iş insanlarının da bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması İzmir ve Manisa’da operasyon başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bank Asya hesap artışı, aleyhe beyan, ihbar, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek ve sendika üyelik kaydı gibi deliller neticesinde 27 kişi hakkında gözaltına kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir ve Manisa'da operasyon başlattı. Şüphelilerden 11'inin iş insanı, 10'unun da esnaf olduğu belirtildi.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, ()-