DHA YURT BÜLTENİ - 3

8 yaşındaki Rüya'nın ölümünde doktor ihmali iddiası

İzmir'de, beyincik bölümündeki kötü huylu tümör geçen yıl ameliyatla alınan, ancak beyin sapı tam olarak temizlenemeyen Rüya Ertaş (8), bu ay içinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede 5 kez beyin ameliyatı, bir kez de apandisit ameliyatı olduktan sonra kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Ayhan Ertaş, kızına yanlış teşhis konulduğunu, yanlış ameliyat yapıldığını ileri sürerek otopsi yapılmasını istedi. Ertaş, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun vereceği raporun ardından, şüphelerinde haklı çıkması halinde sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de işçi olarak çalışan Ayhan Ertaş (34) ile ev kadını Zirve Ertaş, kızları Rüya'yı, baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti ile hastaneye götürdü. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde MR çekilen Rüya Ertaş'ın beyincik kısmında tümör olduğu belirlendi. 4 santimlik kötü huylu tümörün alınması için 7 Temmuz 2018'de ameliyat olan Rüya'nın beyin sapına yapışan tümörün tamamı temizlenemedi. Ameliyatın ardından Bornova ilçesi Tuna Mahallesi 5650 Sokak'taki evlerine getirilen Rüya, zaman zaman doktor kontrolüne götürüldü. Ertaş çifti, kızlarının beyin sapındaki tümörün tamamen temizlenmesi için raporları Küba'da bir hastaneye gönderdiklerini ve burasının da Rüya'yı tedavi etmeyi kabul ettiğini, ancak 300 bin TL'ye ihtiyaç duyduklarını belirterek, yardımseverlerden destek istedi. Bir yandan kızları ile yakından ilgilenen aile, diğer taraftan da gerekli olan parayı bulmaya çalıştı.

'KIZIMIN BİLİNCİ GİTTİ, ONUNLA İLETİŞİM KURAMADIK'

Rüya, 29 Eylül'de aniden rahatsızlandı. Ertaş çifti, baş ve karın ağrısı, yüksek ateş ve kusma şikayeti bulunan Rüya'yı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Rüya, daha sonra eve gönderildi.

Ancak Rüya'nın ağrıları dinmedi. 3 gün sonra yeniden hastaneye götürülen Rüya Ertaş, baba Ertaş'ın iddiasına göre 5 kez beyin, bir kez de apandisit ameliyatına alındı. Ertaş, pazar günü hayatını kaybetti.

Ayhan Ertaş, "Kızımı hastaneye götürdükten sonra bütün tetkikleri yapıldı. Kan alındı. Kan CRP'sinin 96 çıktığını söylediler ve beyin cerrahi bölümüne sevk edildi. Burada da gerekli tetkikler yapıldıktan sonra beyindeki tümörde herhangi bir şey olmadığını, yerinde durduğunu, şantının da sorunsuz şekilde çalıştığını belirterek çocuk acil servisine gönderdiler. Çocuk Acil Servisi'nde yaklaşık 6 saat boyunca bize hiçbir açıklama yapılmadan bekletildik. 6 saatten sonra bizi geri eve gönderdiler. Eve döndük 3 gün sonra kızımın ağrıları arttı. Tekrar hastaneye gittik, kızımın kan değerlerinin 456 olduğunu söylediler ve acilen ameliyata girerek şantının çıkarılması gerektiğini belirttiler. Daha sonra ameliyata aldılar, şantı söküldü ve servise alındı. 14 saat serviste kaldıktan sonra çocuğumun bilinci gitti, onunla iletişim kuramadık" dedi.

'BİR BUÇUK GÜNDE 3 KEZ AMELİYAT OLDU'

Doktorların Rüya ile ilgilenmediğini ileri süren Ertaş, "Doktorlara defalarca yalvarmama rağmen, çok geç geldiler ve kızımın bilinci gittikten sonra ilgilendiler. Önceki gün sabah hastaneden bizi aradılar, Rüya'nın apandisitinin patlak olduğunu, acilen ameliyata alınması gerektiğini söylediler. Ameliyata aldıktan sonra, yoğun bakıma alınan Rüya, ardından servise alındı. Kızım, bu ameliyatın ardından yavaş yavaş konuşma yeteneğini kaybetti. Kızımın bilinci gidince doktor geldi, yeniden ameliyata alındı. Rüya, 25 gün içerisinde 5 beyin ameliyatı geçirdi, 1 kez apandisit ameliyatı oldu. 2 beyin ameliyatı ile apandisit ameliyatı bir buçuk gün içerisinde yapıldı. Kızım narkozun etkisinden çıkmadan yeniden narkoz verilerek başka ameliyata alındı" diye konuştu.

'KIZIMIN ÖLÜM NEDENİNİ SÖYLEMEDİLER'

Ayhan Ertaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rüya, son ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındı. Buraya alınma gerekçesini sorduğumuz zaman bize hiçbir açıklama yapılmadı. Ameliyatların yapılma gerekçelerine dair de açıklama yapılmadı. Burada ihmal olduğunu düşünüyoruz. Yapılan ameliyatların yanlış olduğundan şüpheleniyoruz. Geçen pazar günü hastaneden beni arayarak kızımın kalbinin durduğunu, gerekli müdahaleyi yaptıklarını, hastaneye gitmemiz gerektiğini söylediler. 5 dakikalık müdahaleden sonra kızımın kalbinin çalışmadığını ve vefat ettiğini söylediler. Kızımın ölüm nedenini sordum. Hiçbir doktor, hiçbir yetkili kızımın ölüm nedenini bana söylemedi. Kimse bana bilgi vermeyince 155 Polis İmdat hattını aramak zorunda kaldım. Çünkü çocuğum göz göre göre öldü ve hiçbir müdahale yapılmadı. Sadece yoğun bakımda bekletildi, başka bir şey yapılmadı" dedi.

Rüya'nın cesedine otopsi yapılmasını isteyen Ayhan Ertaş, "Hastanenin ölüm raporunda 'Doğal ölüm' yazıyor. Ancak Adli Tıp Kurumu'nun otopsi tutanağında ise 'Adli olay', 'Şüpheli ölüm' yazıyor. Biz şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun sonucunu bekliyoruz. Şüphelerimizde haklı çıkarsak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Kızımın ölümünde ihmal varsa, sorumluların cezasını çekmesi için mücadele edeceğiz."

Rüya'yı yaşatmak için çabalayan Zirve ve Ayhan Ertaş çifti, şimdi kızlarının kıyafetlerine ve oyuncaklarına sarılarak teselli bulmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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- Rüya Ertaş'ın evinden görüntü

- Rüya Ertaş'ın odasından görüntü

- Babası Ayhan Ertaş'ın kızının kıyafetlerine ve oyuncaklarına sarılması

- Rüya Ertaş'tan görüntü

- Ayhan Ertaş ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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Ordu'da Arapların fındık bahçesi alımı 100 dönüme ulaştı

Karadeniz'de, özellikle yeşil bitki örtüsüne sahip yaylaları tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri kentlerde gayrimenkul yatırımlarına da yöneliyor. Araplar, bölgede özellikle deniz manzaralı konutların yanı sıra, fındık bahçesi ve arsa da satın alıp yatırım yapıyor. Araplar, inşaat sektörünün canlandığı Ordu'da, şu ana kadar yaklaşık 100 dönüm fındık bahçesini sahiplendi.

Doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve zengin kültür özellikleri ile ilgi odağı olup, turizmde hareketli günler geçiren Karadeniz Bölgesi; artırılan destinasyon, otel ve konaklama alanındaki yatırımlarla, son yıllarda Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen Arap turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor. Karadeniz'de, özellikle yeşil bitki örtüsüne sahip yaylaları tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri kentlerde gayrimenkul yatırımlarına da yöneliyor. Araplar, bölgede özellikle deniz manzaralı konutların yanı sıra, fındık bahçesi de satın alarak yatırım yapıyor. Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası ile Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nı ziyaret eden Araplar; satın aldıkları evlerde konaklamayı tercih ediyor. Ordu'yu yılda 70 bin ile 100 bin arasında Arap turist ziyaret ederken, bu turistlerden bazıları da alışveriş yaparak her yıl 80'e yakın konut satın alıyor. Arapların, konut ve fındık bahçesinin yanı sıra arsa yatırımına da yönelmesi, Ordu'da inşaat sektörünün canlanmasına katkı sağlıyor. İlk kez 2 yıl önce yatırım amaçlı fındık bahçesi satın alan Araplar, şu ana kadar kentte yaklaşık 100 dönüm fındık bahçesini sahiplendi.

'KONUT VE BAHÇE SATIN ALIYORLAR'

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, Karadeniz'e gelen Arap turistlerin Trabzon'dan sonra en fazla Ordu'yu ziyaret ettiğini, daha önce başlatılan tanıtım kampanyalarının meyvesini vermeye başladığını söyledi. Yüce, "Araplar yıllardır bölgemize geliyor. Son yıllarda tanıtımla ilgili çalışmalar yapılmıştı. Gelen Araplar ilk başlarda Altınordu ilçesinden konut alıyordu, burada fiyatlar yüksek olunca bu kez Fatsa ve Ünye ilçelerine yöneldiler. Fatsa'da ciddi konut satın aldılar. Fatsa'yı tercih etmelerinin nedeni Aybastı Perşembe yaylasına buradan ulaşım yakın ve aldıkları konutlar deniz manzaralı. Şimdi Çambaşı Yaylasına da ilgi gösteriyorlar, yaylaya kayak merkezi yapıldı, otel var, yeni otel yapılıyor. Bu da buraya rağbeti artırdı. Konut alımı ilk başlarda daha yoğundu, şu an azaldı. Gelecekte satışların daha iyi olacağını düşünüyoruz. Havalimanı Ordu'ya ulaşımı kolaylaştırdı, bunun da çok faydası var. Ulaşım kolaylığı kente ziyaretçiyi artırıyor. Araplar konut yanı sıra fındık bahçesi de satın alıyor, aldıkları bahçeleri yatırım amaçlı değerlendiriyorlar" dedi.

'İNŞAAT SEKTÖRÜNE KATKI SAĞLIYOR'

Fatsa ilçesinde inşaat sektörüyle ilgilenen Cemal Töngel de, Arap turistlere ilk konutu firmalarca satıldığını, şu ana kadar 500'e yakın Fatsa'dan konut satışı yapıldığını belirtti. Töngel, "Arapların Türk insanına bir sempatisi var. Konut ve gayrimenkul almalarından ziyade bizim ilgimizden memnunlar. Fatsa'da ilk konutu Araplar'a biz sattık. 3 konutla başladı, 80 konutu geçti. Piyasa yaygınlaşınca bizim gibi firmalarda satışa başladı, halen de almaya devam ediyorlar. Burada deniz havası, suyu, yaylası, havalimanın yapılması onlar için kolaylık oldu. Burada ailesiyle 3-4 ay kalanlar var, işadamları yaz tatillerini burada geçiriyorlar. Genelde emlakçılarla çalışmak istemiyorlar, güvenli firmalarla çalışıyorlar. Fındık bahçeleri de alıyorlar yatırım amaçlı. Müstakil villa yapmak için bunu değerlendiriyorlar. Kendileri de alıp emlakçı gibi başkalarına satabiliyorlar. İlk etapta müşteri gibiydiler, şimdi ise alıp kendi insanlarına satıyorlar. Şu anda yeni talepler var, proje bazında arsa bakıyorlar, onun gibi bize taleplerde var. Arapların konut alışverişi inşaat sektörüne katkı sağlıyor. Sadece Fatsa'da bugüne kadar 500 daire almışlardır. 100'e yakın bizim firmadan aldılar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ordu şehir merkezi ve Fatsa'dan görüntü (drone)

-Arap turistlerden görüntü (arşiv)

-Yayla görüntüsü (arşiv)

-Fındık bahçesi görüntüsü (arşiv)

-Uğur Yüce ile röportaj

-Cemal Töngel ile röportaj

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-

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Tefeci operasyonuna 2 tutuklama

Mersin'de, zor durumda olan memur ve işçiler ile emeklilere, borç vererek senet imzalatan 2 tefeci tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücalede Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda özellikle memur ve işçiler ile emeklilere borç vererek senet imzalatan, verdikleri rakamın çok yükseğinde miktarlarda haciz işlemi başlatan İ.D. ve R.T. adlı tefecileri tespit etti. 2 şüpheli evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. R.T.'nin evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek, farklı şahıslar adına düzenlenmiş 14 senet, icra takibi başlattıkları mağdurlara ait 40 kişilik liste bulundu.

İ.D.'nin alacaklı olduğu 40 kişiye karşı toplam 1 milyon 266 bin TL'lik, R.T.'nin de 27 kişiye karşı 565 bin TL'lik icra dosyaları bulunduğu belirlendi.

Polis, haklarında icra takibi başlatılan mağdurlardan 24'ünün de ifadesine başvurdu.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Tefeciler çıkartılırken

-Tefeciler götürülürken

-Adliye görüntüsü

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Diyarbakır'da terör ve uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

DİYARBAKIR'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 390 kilo esrar, 150 kök Hint keneviri ile bir miktar silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında Silvan ve Hani ilçelerindeki dağlık ve kırsal alanda operasyon düzenlendi. Operasyonda kayalık, çalılık ve toprağa gömülü bidonlarda 390 kilo esrar, 150 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 tüfek, makineli tabanca, 65 tüfek fişeği, 4 tabanca fişeği, 3 şarjör, uzaktan kumandalı mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan cihaz, el yapımı patlayıcı düzeneği, pil blokları, 12 kalem pil, 9 uzaktan sinyal rölesi, 3 büyük tüp, 3 küçük tüp, hassas terazi, 4 elek, 325 metre elektrik kablosu ile sığınak yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda giyim ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelere el konulurken, 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'terör örgütüne üye olma' suçlarından aranan M.G. ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan Y.Z., S.M., M.T. ve M.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Jandarmanın bölgeyi araması

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

Ele geçirilen malzemelerin imhası

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 241 MB

Haber: Elif FİLİZ-Kamera: DİYARBAKIR,()

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Kargo merkezinde 11 kilo eroin ele geçirildi

Van'da bir kargo aktarma merkezinde polisin yaptığı aramada, gıda malzemelerinin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bulunan bir kargo aktarma merkezine operasyon düzenledi. Kargoda narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada, içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Kargo aktarma merkezinde yapılan arama

-Narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramalar

-Gıda kolisinin açılması

-Eroinin bulunması

-Detaylar

HABER: Orhan AŞAN/ VAN, ()

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Burdur'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Burdur'da Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Öğretmenevindeki resepsiyonda misafirleri kapıda karşıladı. Resepsiyona Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, şehit aileleri ve gaziler, Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakinleri, ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporcular, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle öğrenciler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Vali Hasan Şıldak, "Bugün devletimizin kuruluş yıl dönümü. 29 Ekim 1923'te yolculuğuna başlayan genç Cumhuriyet bugün 96 yaşında. Burada bulunmakla devletimizin milletiyle buluşmasına, kenetlenmesine, birliğimizin, beraberliğimizin pekişmesine çok büyük katkı sağladınız. Cumhuriyet Bayramı'mız tekrar kutlu olsun. Bütün Burdur burada Burdur'u temsil eden bütün kesimler burada" dedi.

Vali Hasan Şıldak resepsiyonun düzenlendiği salonun katılımcılara dar gelmesi nedeniyle katılımcılardan özür diledi. Vali Şıldak, "Hepinizden özür diliyorum. Biraz sıkışık bir ortamda bir arada olduk ama yer sıkışıklığı değil gönül ferahlığı ve gönül rahatlığı önemli diye düşünüyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin, genel konularda tek yürek olmamızın ve kenetlenmemizin sayesinde devlet ve millet olarak en güçlü şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Gecede Vali Hasan Şıldak, 96'ncı yıl pastasını 106 yaşındaki Zehra Özmil ile 101 yaşındaki Hüseyin Akkanat ile birlikte kesti. Programda Aziziye köyünde oturan Havvana Koçak da doğaçlama bir şiir okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Resepsiyona gelenlerin karşılanması

- Vali Şıldak'ın konuşması

- Pasta kesilmesi

- Havvana Koçak'ın şiir okuması

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()