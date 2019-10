DHA YURT BÜLTENİ-3 

Kocaeli'ye şehit ateşi düştü



'Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünün Resulayn'da saldırısı sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'ın Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Şanlıurfa'da tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Darıca Kaymakamlığı'na vekalet eden Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve askeri yetkililer, Şehit Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi'nde oturan babaevine gitti. Şehidin babası Ramazan ve annesi Hacer Sarıtosun'a acı haber verilirken, ailenin oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Ailenin yakınları taziyeye geldi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Sarıtosun, düzenlenecek törenin ardından Darıca'da toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), ()

Van'daki tekstil firmasından Avrupa'ya ilk kazak ihracatı



Van'da 1,5 yıl önce hizmete açılan tekstil firması Almanya, Danimarka, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi pek çok Avrupa ülkesine kazak ihracatı yapıyor. Firma Müdürü Zozan Adıyan, Van'dan yurt dışına kazak ihracaatı yapan tek firma olduklarını belirterek, "Bu yıl ilk kez yurt dışına 15 bin kazak ihracaatı yaptık. Bu da yüzde 35'lik bir oran demek. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu oranı yüzde 60'a çıkarmak" dedi.

Merkezi İzmir'de bulunan Ege Örgü Triko Tekstil Firması, 1,5 yıl önce Van'ın Kurubaş mevkiindeki Tekstil Kent'te şube açtı. Firmanın Van Şubesi Müdürlüğü'nü ise Muşlu İşadamı Memduh Demirer'in 8 çocuğundan biri olan Girne Amerika Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunu Zozan Adıyan (31) yapıyor. Açıldığında 25 olan çalışan sayısını yoğun siparişler üzerine 120'ye çıkaran firma, yurt içine ayda 40 bin kazak satıyor. Van üzerinden Almanya, İngiltere, Danimarka, Fransa ve İspanya gibi pek çok Avrupa ülkesine 15 bin kazak gönderen firma, bu yıl ilk kez yurtdışına yüzde 35 oranında kazak ihracatı yaptı. Firma, önümüzdeki yıl bu oranı yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyor.

İHRACATIMIZI YÜZDE 60'A ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Firma yetkilisi 1 çocuk annesi Zozan Adıyan, Van üzerinden Avrupa ülkelerine kazak ihracatı yapan tek firma olduklarını belirterek, "Merkezimiz İzmir. Firmamız 1,5 yıl önce Van'da şube açtı. 25 kişi ile başladık, şu an 120 çalışanımız var. Hedefimiz çalışan sayımızı 170'e çıkarmak. İlk açıldığımızda iç piyasa ile üretime başladık. Yüzde 10 ihracat yaptık. Ama sonradan ihracatımızı yüzde 35'e kadar yükselttik. Yurtdışı ihracatları için onaylarımızın hepsini aldık. Özellikle Danimarka, Almanya, İsyanya ve İngiltere ile ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Yüzde 35 olan ihracaat oranımızı önümüzdeki sene yüzde 60 olarak hedefliyoruz. Bu konuda devlet yetkililerimizin desteğiniz bekliyoruz. Lojistik anlamda desteğe çok ihtiyacımız var. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa biz de katkı sağlarız" dedi.

KADIN İSTİHDAMINA ÖNEM VERİYORUZ

Adıyan, ilk işe başladıklarında firmada erkek ağırlıklı çalışan olduğunu, ancak sonraki aşamalarda kadınların sayının erkekleri geçtiğini ifade ederek, "Bizler özellikle kadın istihdamına çok önem veriyoruz. Çünkü geçmişte kadınlarımız çok ezildi, sömürüldü, okula gönderilmedi. O dönemde bu bölgelerde toplumun belli başlı baskıları vardı. Biz, bunları yıkmak istiyoruz. Kadınların da ekonomik özgürlükleri olsun, kendilerini ifade etsinler. Burada 120 çalışanımızdan 80'i kadın. Hepsi şu an çok memnun. Asgari ücretle çalıştırıyoruz. Tüm haklarını sonuna kadar veriyoruz" diye konuştu.

Tekstil firmasında çalışan Sozdar Bilnek, özellikle firmada kadın ağırlı çalışanların olmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Ben de burada çalışarak hem meslek ediniyorum, hem aileme katkıda bulunuyorum. Kadınların burada çalışmaları çok güzel. İşimden çok memnunum. Bu bölgede daha çok fabrikanın açılmasını talep ediyoruz" dedi.



Zabıtadan kaçak et operasyonu



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin, ticari amaçlı kaçak kesim yapan kişiye ait işyerinde yaptığı denetimde yaklaşık 400 kilo kaçak et ele geçirildi. Zabıta, et dışında bir şey bulunmayan işyerini mühürleyerek kapattı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri merkez Yakutiye ilçesinde kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine dün harekete geçti. Ekipler gün boyu uzaktan izlediği Kongre Caddesi'ndeki işyerine akşam saatlerinde baskın düzenlendi. Yapılan aralamalarda ticari amaçla kesildiği anlaşılan yaklaşık 400 kilo et ele geçirildi. Zabıta ekipleri, kaçak kesildiğini tespit ettiği etleri bulundukları yerden taşıyarak araca yükledi. Etler imha edilmek üzere götürülürken ruhsatsız olması nedeniyle işyerinin kapısına mühür vurularak kapatıldı.

Erzurum'da veteriner denetiminden uzak kaçak et kesimi yapanlara karşı mücadelenin devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacaklarını söyledi.

Yazar Yaşaroğlu çocuklarla buluştu

Çizgi Film karakteri Kral Şakir'in çizerliğini üstlenen yazar Varol Yaşaroğlu, Afyonkarahisar'da hayranlarıyla imza töreninde buluştu.

Bir kitap evinin daveti üzerine Afyonkarahisar'a gelen Varol Yaşaroğlu, minik hayranlarıyla imza töreninde bir araya geldi. Kral Şakir çizgi film karakterine hayat veren Yaşaroğlu'nu görmek için çocuklar ve aileleri kitap evi önünde uzun kuyruk oluşturdu. Yaşaroğlu'nu bekleyen çocuklar Kral Şakir'e ait şarkıları seslendirdi. Yaşaroğlu, minik hayranlarıyla sohbet etti. Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ve Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan da çocuklara Türk bayrağı dağıttı.

'MİLLİ BİR KAHRAMAN YARATTIK'

İmza töreni sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan yazar Varol Yaşaroğlu, çocukların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduğunu söyledi. Yaşaroğlu, "Çocuklarda acayip bir Kral Şakir hayranlığı var. Sadece çocukların değil anne ve babaların da coşkusunu ve tutkusunu görüyorum. Ne mutlu ki biz bir milli kahraman yarattık. Türk halkı da onu bağrına bastı. Şu anda kitaplarımızla, dizimizle ve sinema filmimizle gerçekten Türk halkının gönlünde taht kurmuşuz. Yaşasın Kral Şakir diyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ KİTAP OKUYOR'

Anadolu'da çok büyük bir ilgi gördüğünün altını çizen Varol Yaşaroğlu, "Büyük şehirlerde çok imza etkinliği yaptık. Ama yavaş yavaş gelmeye başladığım illerde ilginin yüksek olacağını tahmin ediyordum. Şu anda rekor kıran bir sinema filmimiz var. Kral Şakir dizisini izlemeyen sinema filmini izleyip buraya geldi. Buraya gelen Afyon halkını kutluyorum ve güzel tepkiler alıyorum. Aileler bize sizin sayenizde çocuklar kitap okumaya başladı diyor. Bu da bizim için büyük bir mutluluk" diye konuştu.

'OKUMAK YAŞAMAKTIR'

İmza törenine katılarak çocuklara ve ailelerine Türk bayrağı dağıtan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi bu tür bir etkinliğin çocuklar açısında önemli olduğunu söyledi. Öner, "Yazarımızla hayranlarını buluşturduğu için kitap evimize teşekkür ediyoruz. Biz de yarınlarında daha çok okuyan, özünü, tarihini, geçmişini bilen çocuklar yetiştirerek daha sağlam adımlar ve donanımlı bireyler yetiştirmek için inşallah yeni yükselen Türkiye'yi inşa edeceğiz diyorum. Okumak yaşamaktır" dedi.

Kitap evi sahibi Hasan Tahin Külcüoğlu da bu tür etkinlikleri ayda bir kez yapmak istediklerini söyledi.

Sahte plakalı otomobil yakalandı

Düzce’de, polisin durdurduğu otomobilin sahte plakalı olduğu belirlenirken, 5 bin TL ceza kesilen sürücü gözaltına alındı.

Düzce’de plaka tanıma sistemine düşen uyarıda 34 CCC 583 plakalı otomobil takibe alındı. Gece saatlerinde İstanbul istikametine gitmekte olan Kemal S. idaresindeki 34 CCC 583 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilin şase numarasında tahribat yapıldığı, plakaya göre sahte ruhsat düzenlendiği belirlendi. 34 CCC 583 plaka takılı otomobilin asıl plakasının 34 VU 5451 olduğu, aracın hacizli ve yakalamalı olduğu tespit edildi.

Otomobil sürücüsü Kemal S. sahte plakalı araç kullanmaktan gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatılarak, 5 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca otomobil trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.

Pet şişeye tekme atan ortaokul öğrencisine darp iddiası



İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi E.Ç.'nin babası Tanju Ç. (40), okulun beden eğitimi öğretmeni Ş.A. hakkında, oğlunu pet şişeye tekme attığı için dövdüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 25 Ekim'de, Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi E.Ç.'nin, iddiaya göre, okul bahçesinde ders yapılırken pet şişeye tekme atmasına kızan beden eğitimi öğretmeni Ş.A., tüm öğrencilerden olduğu yere çökmesini istedi. Bu sırada E.Ç. de Ş.A.'ya yakın yere çöktü. E.Ç., öğretmeninin başına yumruk ve vücudunun çeşitli yerlerine de tekme atması sonrası koşarak, rehber öğretmeninin odasına gitti. Rehber öğretmenine durumu anlatırken Ş.A., bu kez odaya gelip, tekrar E.Ç.'yi dövmeye başladı. Öğretmenlerin müdahalesiyle Ş.A., odadan götürüldü. Durumun bildirilmesi üzerine E.Ç.'nin babası Tanju Ç., okula geldi. E.Ç., sınıftan okul çantasını alıp, hastaneye gitmek için hazırlandıkları sırada Ş.A. yine yanlarına geldi. Baba Tanju Ç.'ye de saldıran Ş.A., okul aile birliği üyelerinin ve öğretmenlerin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. Baba- oğul, hastaneye giderek, darp raporu aldı.

Olay hakkında konuşan Tanju Ç., "Çocuğum okula gitmeye korkar oldu. Beni arayıp okula gelmemi, çocuğumun darbedildiğini söylediler. Okula gelip polis çağırdığımızda okul müdürü, polislerin çok yoğun olduğu gerekçesiyle gelemediğini söyledi. Böyle saçmalık görmedim" dedi.

'ÇOCUĞUNUZUN KAYDINI SİLDİRECEKSİNİZ' DEMİŞ

E.Ç. de öğretmeninin genel olarak çok sinirli olduğunu öne sürerek, "Arkadaşlarım pet şişeyi ayaklarında gezdiriyorlardı, ben de tekme vurdum sonra öğretmenimiz, hepimize 'Çökün' dedi. Ben de onun dizinin dibine çöktüm. Başıma yumruk attı ve daha sonra da tekmeler savurmaya başladı. Ben de kaçıp, rehber öğretmenimizin odasına gittim. Takip edip, geldi ve burada da beni dövmeye devam etti. Diğer öğretmenlerimiz araya girip, ayırdı. Babamla birlikte okuldan çıkarken, 'Bu okulda artık Ş.A. var, çocuğunuzun kaydını sildireceksiniz' diye bağırmaya başladı. Çok korktum" diye konuştu.

Baba Tanju Ç., hastaneden darp raporu aldıktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, öğretmen Ş.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Demre'de festival coşkusu

Antalya'nın Demre ilçesinde Demre-Kekova Outdoor Yöresel Lezzetler Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Demre Belediyesi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle bu yıl ikincisini düzenlediği Demre-Kekova Outdoor Yöresel Lezzetler Festivali'nin açılışı Noel Baba Meydanı'nda yapıldı. 4 gün süren festival kapsamında, açılışın ardından el sanatları sergileri düzenlendi. Çayağzı-Kapaklı Mahallesi Likya Yolu Yürüyüşü yapıldı.150 kişinin katıldığı yürüyüş yaklaşık 7 kilometre sürdü. Demre-Üçağız Mahallesi arasında 13 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi. Ardından gruplar Kapaklı Mahallesi'nde bir araya geldi. Kapaklı Mahallesi'nde yöresel ürünler ve el sanatları sergileri açıldı.

Festivalin ikinci gününde tam bir heyecan yaşandı. 30 kişinin katıldığı Demre-Dirgenler Bisiklet Turu düzenlendi. Demre'de ilk kez off-road gösterileri gerçekleştirildi. Demre ve Kumluca'dan 47 aracın katıldığı, birinciliğin olmadığı gösterileri yaklaşık 3 bin kişi izledi. Gösterilerde küçük kazalar da yaşandı. Tolga Torbacı adlı göstericinin aracı devrildi. Başka bir araçla çekilen Tolga Torbacı, yoluna kaldığı yerden devam etti. Çamura saplanan araçlar diğer araçlar tarafından çekilerek kurtarıldı. 3 saat süren gösteriler nefes kesti. Ardından 20 kişinin katıldığı Karaemlik Çayı'nda bin 500 metrelik kano yarışları yapıldı. İki grup halinde yapılan yarışlarda birinciliği Murat Doğan kazandı. Demre'de ilk kez düzenlenen doğa fotoğrafı çekme yarışmasında ise polis memuru Murat Bulut birinciliği elde etti.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Demre'mizde 4 günlük bir festival var. Demre'nin tarihi, kültürü çok zengin bir yer. Bunun yanında mutfağını, kültürünü, örf ve adetlerini de tanıtmak hedefindeyiz. Bunun yanında alternatif turizmi hemşehrilerimize yayabilmek, onunla iç içe yaşatabilmek hedefindeyiz. Onlara ekonomik anlamda katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Festivali izleyen Huriye Aslan, "Demre'mizdeki festivalin etkinlikleri çok güzeldi. Bunların her zaman devam etmesini istiyoruz" diye konuştu. Festivale katılan Japon Gagava Jua, "Yürüyüş çok güzeldi. Manzara çok güzel. Doğa, deniz çok güzel. Ama çok sıcak" dedi.

