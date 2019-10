DHA YURT BÜLTENİ - 3

Heyelanlı mahalleye giriş yasak

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde, 15 Mayıs'ta meydana gelen heyelanda 61 binadaki 80 konut tahliye edilirken, 22 bina ile 1 cami yıkıldı.

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde, 15 Mayıs'ta meydana gelen heyelanda 61 binadaki 80 konut tahliye edilirken, 22 bina ile 1 cami yıkıldı. 2 bina dışındaki yapıların büyük kısmının heyelandan etkilendiği mahalleye girişler de yasaklandı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD ekipleri tarafından heyelanlı mahallede zemin etüt çalışmaları yapıldı. Heyelanın mahallenin ortasından geçen yağmur suyu, atık sular ve yeraltı sularından meydana geldiği belirlenirken, tehlike nedeniyle mahalle yerleşim ve iskana kapatıldı. Evlerinden tahliye olan vatandaşlara ise konut başına 8 bin 500 TL kira yardımı ile 6 bin 900 TL nakdi yardım yapıldı. Vatandaşlara afet konutu yapımı için de arazi tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Heyelanlı mahallede arazilerde her geçen gün kaymalar olabileceği belirtildi. Vatandaşlar ise heyelan tehlikesi nedeniyle tarım arazilerinin de bulunduğu mahalleye girmemeleri yönünde uyarılıyor. Mahallede askıda kalan evler de görenleri korkutuyor.

'YIKILAN EVLERİ GÖRÜNCE ÜZÜLÜYORUZ'

Mahallede sakinlerinden Turan Emergen (68), hayvancılıkla geçindiklerini, kiraya gitmeleri nedeniyle işlerinin zorlaştığını belirterek, "Benim burada 3 katlı evim var. Şimdi kiradayım, bize kira yardımı yaptılar, idare ediyoruz. Heyelan meydana geldikten sonra buradan hayvanlarımızla beraber gittik. Herkes hayvanlarını akrabasının ahırına götürmeye çalıştı. Ahırlı kiralık ev bulamadığımız için hayvanların çoğunu sattım. Benim gibi çoğu da satmak zorunda kaldı. 2 dönüm fındık bahçem vardı, yarısını da heyelan götürdü. Hayvancılıktan geçimimizi sağlıyorduk. Şimdi iş bulabilirsek çalışacağız, çalışamazsak işimiz zor. Mahallede mezarlığımız var, cenazemiz olsa yine oraya gideceğiz. 45 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Arada gelip bakıyoruz, heyelanda yıkılan evleri görünce üzülüyoruz" dedi.

'BAHÇELERİMİZDE HEYELANDAN ETKİLENDİ'

Heyelanda tarım arazileri hasar gören Durmuş Toraman ise fındık bahçelerinin ve tarım arazilerinin de heyelanda zarar görmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, "Burada yaşayanlar hep benim gibi hayvancılıkla geçiniyor. Başka bir gelir kaynağımız yok. Herkes gittiği yerde hayvanlarını bakamadığı için mağdur oldu, hayvanlarını birçoğu sattı. Hayvanları otlattığımız fındık bahçelerimiz, tarlalarımızda heyelandan etkilendi. Kira yardımı yapıldı ama nereye yetecek. Bağ bahçede gitti, bunlardan da devletin bize yardım etmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

'TEKRAR ETMEMESİ EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ise, heyelanın tekrarlanmaması için bölgede yeraltı ve atık sularının tahliye edildiğini belirterek, "Heyelana sebep olduğunu düşündüğümüz yeraltı suları, yağmur ve atık sular vardı. Bunlar üzerinde yoğun çalışma yaptık, çok şükür hepsini hallettik. Heyelan döneminde belediyemiz çok önemli sosyal destekler sağladı. Bunların tekrar etmemesi en büyük beklentimiz. Muhtemel oluşumlara karşı hazırlıklarımız var, olmaması en büyük arzumuz" dedi.

Tehditlere rağmen 35 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde yaşayan Seyit Tahir Öztepe (82), 1984'te evinin yakınındaki tepeye diktiği direkte dalgalandırdığı Türk bayrağını aldığı tüm tehditlere karşın, hiç indirmedi. Geçen dönem köy muhtarlığı yapan Öztepe, bayrağı indirmek isteyen 5 teröristin çıkan çatışmalarda öldürüldüğünü belirterek, ömrü yettikçe bayrak bekçiliği görevini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 120 haneli, yaklaşık 2 bin nüfuslu Suüstü köyünde yaşayan 7 çocuk babası Seyit Tahir Öztepe, vatan sevgisini bayrağa olan saygısıyla gösteriyor. Öztepe, 35 yıl önce dönemin Yüksekova Tabur Komutanının, "Her yerde Türk bayrağını dalgalandıralım" sözü üzerine evine yaklaşık 150 metre mesafedeki tepeye diktiği demir direkte Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı. Öztepe, o günden sonra canı gibi sevip, koruduğu Türk bayrağın, sadece yıpranmışsa değiştirmek, kirlenmişse de yıkamak için indirdi.

BAYRAĞI İNDİRMEK İSTEYEN 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İlerleyen yaşına karşın fırsat buldukça tepeye çıkarak dalgalanan Türk bayrağını saygıyla selamlayan Öztepe, hiçbir tehdidin kendisini yıldırıp, korkutmadığını söyledi. Teröristlerin Türk bayrağını indirmek için iki kez saldırı düzenlediği belirten Öztepe, "Bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı. Bayrakla ilgili de her türlü tehdit geldi. Ama hiçbir zaman kulak asmadım. Bayrağa iki kez saldırı yapıldı. İlk saldırıda çıkan çatışmalarda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İkinci kez geldiklerinde yine teröristlerden biri öldürüldü, biri de kaçtı. Kaçan ikinci terörist de Oymak Kaya dediğimiz bölgede etkisiz hale getirildi" dedi.

EŞİM SİLAH ALIP, BAYRAĞA SAHİP ÇIKTI

Eşinin ve çocuklarını da aynı duyarlılıkla hareket ettiğini belirten Seyit Tahir Öztepe, bayrağı hiçbir zaman sahipsiz bırakmadıklarını ve ömrü yettikçe bayrak bekçiliği görevini sürdüreceğini ifade etti. Öztepe, şöyle konuştu:

"Bir defasında bayrak direğinin altına bomba yerleştirdiler. Ama ben yine direği dikip, bayrağı dalgalandırdım. Tehditlere aldırmadım. Bu gücü de devletimden alıyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin toprakları. Köydeki korucular hiçbir zaman bayrağımızı sahipsiz bırakmadı. Devletin silahını alıp görev yapmadım. Ama 35 yıldır bu bayrak dalgalanıyor ve ebediyen de dalgalanacak. Oğuldan oğula devredip gidecek. Eşim de bu bayrağa sahip çıktı. Çoğu zaman eline silah alıp sabaha kadar nöbet tuttu. Çocuklarım küçüktü. Şimdi oğullarım sahip çıkıyor. Çok şükür bayrağımızı düşürmedik, düşürmeyiz de."

BAYRAK BÜTÜN KÖYÜ BİRLEŞTİRDİ

Köyde yaşayanların Türk bayrağı altında birleştiğini de ifade eden Öztepe, "Bayrağa olan saygımız ve sevgimiz bütün köye yansıdı. Gün geçtikçe köydekiler de bayrağına sahip çıktı. Ve bütün köyü birleştirdi. Dünyanın en güçlü ve en temiz devlet bizim devletimizdir. Allah, vatanımızın ve devletimizin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

'Deprem yönetmeliklerimiz güzel, denetlemede sınıfta kalıyoruz'

Sakarya Üniversitesi Jeofizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Gülen, Türkiye'de deprem yönetmeliklerinin Japonya ve Amerika ile aynı olduğunu ancak uygulama ve özellikle denetimde sınıfta kalındığını belirterek, "Binaların deprem şartnamelerine uygun olarak yapılması gerekiyor. Bizim kanunlarımız yönetmeliklerimiz Japonya ve Amerika'dakinden hiç de aşağı kalır değil. Gayet güzel yönetmeliklerimiz var ancak uygulama ve özellikle denetimde sınıfta kalıyoruz. Denetleme çok önemli" dedi.

Prof. Dr. Levent Gülen, 26 Ağustos tarihinde Silivri'de yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin beklenen bir deprem olduğunu söyledi. Gülen, İstanbul’da beklenen depremin ne zaman olacağının bilinmediğini ifade ederek, "Bilim adamlarının araştırmaları Marmara Denizi içinde büyük bir deprem olacağını gösteriyor. Bunun 7'den daha büyük 7- 7,5 arasında bir büyüklüğe sahip olacağı da öngörülebiliyor. Ancak biz bunun zamanını bilmiyoruz. Bu birkaç gün sonra da olabilir, 25-30 yıl sonra da olabilirö dedi. Halk arasında yanlış bir algının olduğunu söyleyen Gülen, "Küçük depremler olduğunda büyük depremin enerjisini açığa çıkaracak diyorlar. Bu tamamen yanlış. 1999 depremleri gerçekten bir milat oldu. 1999'dan beri bir hayli yol kat ettik. Ancak hazır mıyız derseniz daha yol almamız gereken epey yapılacak işler var. Maalesef hazır değiliz" diye konuştu. Prof. Dr. Levent Gülen, Türkiye'de deprem kanunlarının Japonya ve Amerika ile aynı olduğunu ancak denetlemede yetersiz kalındığını belirterek, şöyle konuştu: "Deprem güvenliği konusunda iki konu var: Bir zemin, iki bina. Zeminin sağlam olması gerekiyor. Sağlam değilse zeminin sağlamlaştırılması gerekiyor. Bir de binaların deprem şartnamelerine uygun olarak yapılması gerekiyor. Bizim kanunlarımız, yönetmeliklerimiz Japonya ve Amerika'dakinden hiç de aşağı kalır değil. Gayet güzel yönetmeliklerimiz var, ancak uygulama ve özellikle denetimde sınıfta kalıyoruz. Denetleme çok önemli."

Gamze'nin servis krizinde mutlu son

Muğla'da çiftçi Ramazan Korkut (48), toprak dağ yolu bozuk olduğu için servis aracı evlerinin bulunduğu yere giremeyince, okula gitmekte güçlük yaşayan kızı Gamze (6) için 4 kilometrelik yolu biri süre önce stabilize hale getirtti. Ancak okul servisi yol düzeltilmesine rağmen gelmeyince Gamze yine okula servisle gidemedi. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu Gamze, bugün evlerinin önüne gelen servise binerek okuluna gitti.

Menteşe'nin Yemişendere Mahallesi'nin Tembeller mevkisinde oturan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Ramazan Korkut'un 3 yıl önce evi yandı. Bu nedenle tüm birikimini harcayan Korkut, yaşadıkları yere giden dağ yolunun bozuk olması nedeniyle servis aracı giremediği için geçen yıl kızı Gamze Korkut'u ana sınıfına gönderemedi. Bu yıl, Menteşe ilçe merkezindeki Şehbal Baydur İlkokulu'nda 1'inci sınıfa başlayan küçük Gamze'nin yol sıkıntısı devam etti. Menteşe Belediyesi'ne yolun yapılması için başvuran Ramazan Korkut, "Orman yolu olduğu için yapamıyoruz" cevabını aldı. Bunun üzerine Korkut, 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı. Menteşe Belediyesi 1 kamyon, Orman Bölge Müdürlüğü ise 1 greyder desteğinde bulundu. 6 gün boyunca süren çalışmalar sonucu düzeltilen ve çakıl dökülen 4 kilometrelik yol, stabilize hale getirildi. Daha önce babası tarafından traktörle ana yola götürüldükten sonra servise binebilen Gamze'nin yol çilesi, sona erdi. Artık evlerinin önünde servise binip inen küçük kızın mutluluğu, yüzüne yansıdı. Yol haberlerinin ardından Korkut ailesine yardımlar da çığ gibi yağdı. Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, makamında Ramazan Korkut ile bir araya geldi. Kaymakam Yıldız'ın ziyarette Korkut'a, borçlarının Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla kapatılacağını söylediği öğrenildi. Gelişmelerin ardından Korkut ailesinin 20 bin lira olan borcu da ödendi.

Haberin ardından her kesimin hayranlığını kazanan Ramazan Korkut, bir kez daha hüsrana uğradı. Yol yapımından sonra okul servisi tarafından Gamze sadece 1 kez okula götürüldü. 'nın dün (çarşamba) gündeme getirdiği, Gamze'nin okul yolu çilesi haberinin ardından Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya harekete geçti. Kaya, servis aracı ihalesini alan Remzi Dur ile müdürlükte görüşme yaptı. Görüşmenin ardından firma yetkilisi Dur, "Bundan sonra kesinlikle böyle bir sıkıntı yaşanmayacak" sözünü verdi. Yaşanan gelişmelerin ardından bugün saat 07.00 sıralarında servis aracı Gamze'yi almak için evlerinin önüne geldi. Mutlu bir şekilde minibüse binen Gamze, "Çok mutluyum" dedi. Baba Ramazan Korkut ve anne Şirin Korkut, "Gazeteci arkadaşlara ve yetkililere ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz. Kızımız artık okuluna gidiyor. Bizden mutlusu yok. Bizim düştüğümüz duruma kimsenin düşmesini istemeyiz" dedi.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, mevsim şartlarına bağlı olarak yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi yüzde 30'a düştü.

Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda, su oranı yüzde 30 oranına düştü. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 15 milyon 170 bin metreküp olarak ölçüldü. Önümüzdeki ay başlayacak yağışlarla birlikte su seviyesinin tekrar yükseleceği belirtildi.

Öğrencilerin gönüllerine dokundular

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Damla Projesi' kapsamında Muş'taki gönüllüler, eğitim için harekete geçti.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin (MŞÜ) çeşitli fakültelerinde öğrenim gören gönüllü öğrenciler, Kızılağaç İlkokulu'nda eğitim-öğretim gören öğrencilerle bir araya geldi. Gönüllüler, yüz boyama ve okulun dış cephesine eğitsel çeşitli desenler ile çizgi film karakterleri çizdi. Okul öğretmenlerinin de eşliğiyle, duvarlara yaptıkları çizim ve boyama çalışmalarıyla okulu renklendiren gönüllüler, amaçlarının köy okullarındaki öğrencilerin gönüllerine dokunmak olduğunu ifade ettiler. Temel hedefin gençlerin maddi karşılık beklemeden, başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal girişime destek olmak diyen üniversite öğrencilerinden Özlem Yıldız, "Biz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Damla Projesi üyeleriyiz. Buradaki amacımız; okullara gitmek, boyama yapmak, insanların gönüllerine dokunmaktır. Bu sefer de okul boyamaya geldik. Yüz boyama da olarak çocukları eğlendirdik, kendimizde eğlendik. Etkinlikleimiz çok güzel geçiyor" diye konuştu.

Damla Projesi gönüllülerine teşekkür eden Kızılağaç İlkokulu Müdürü Şehmus Gündüz ise, gerçekleştirilen çalışmayla okulun çiçek gibi olduğunu ifade etti. Özellikle belde öğrencilerinin ziyaret ve faaliyetten ötürü çok mutlu olduğunu vurgulayan Gündüz, "Damla Projesi kapsamında Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki öğrenci arkadaşlarımız, okulumuzda çeşitli boyama etkinlikleri, karakter çizimlerinde bulundular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu etkinlikle bizleri ve öğrencilerimizi mutlu ettiler. Okulumuz çiçek gibi oldu. Özellikle duvarlarda yapılan çizimler, bayrak ve karakterlerle bizleri gerçekten mutlu ettiler. Rengarenk bir okulumuz oldu. Köy okullarını gezerek, bu tür etkinliklerde bulunmaları ve öğrencilerin gönüllerine dokunarak, onları mutlu etmeleri gerçekten çok güzel bir etkinlik. Başarılarının devamlarını diliyoruz" dedi

Van kedileri, uluslararası güzellik yarışmasına götürülecek (TEKRAR)

Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan ve özenle bakılan kedilerden ikisi, İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması'na aday oldu.

29 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan ve 200 kedinin katılacağı yarışma için hazırlıklarını yapan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yarışmaya götürecekleri kedilere özenle baktıklarını söyledi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları etkiliyor. Van Kedi Villası'nda bakılan kedilerden 'Su' ve 'Başak' 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması'na katılacak. Yarışmaya katılacak olan Van kedilerinin eğitimleri yapılırken, özel bakımları yapılıp her gün tüyleri taranıyor. Birçok kedi ırkının görücüye çıkacağı yarışmada Van'dan 2 kedinin aday olacağını belirten Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya şöyle konuştu:

"Türkiye Kedi Federasyon ve Mutlu Kediler Derneği'nin ortaklaşa düzenleyeceği 7'nci uluslararası kedi güzellik yarışmasına Van'dan da 2 kedi aday oldu. Kedilerle ilgili her türlü eğitim, kuaför, beslenme gibi birçok konseptin de içerisinde bulunduğu bir yarışma olacak. Biz de bu programa Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak katılacağız. Biz, Van'dan 2 kedimiz ile katılacağız. Yarışmada toplam 200 kedi yarışacak. İnşallah Van kedilerimizden biri bu yarışmadan birinci olarak çıkacaktır."

Haber: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, ()-

Yemek programını tiyatro ile buluşturdular

Antalya'nın Finike ilçesinde oturan Aydın (50) ve Aynur Yankaş (40) çifti, yemek tarifi verdikleri videoları tiyatroyla birleştirdi. Aynur Yankaş'ın yemek tarifi verdiği, Aydın Yankaş'ın ise kadın kılığına girerek 'Komşu Leyla' karakterini canlandırdığı videolar ilgi çekti. Çiftin oyunculuk yeteneklerini yemek tarifleriyle birleştirdiği videolarını ise çocukları Onur Yankaş çekip, montajladı.

İstanbul'da oturdukları sırada çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıkan Aydın Yankaş ile eşi amatör tiyatrocu Aynur Yankaş, yaklaşık 2 yıl önce Finike'ye yerleşti. Aydın Yankaş'ın ambulans şoförlüğünden emekli olmasının ardından Finike'de yaşamlarını sürdürmeye devam eden çift, yaklaşık 7 ay önce bir video paylaşım sitesinde 'Lezzet sizsiniz' adıyla çeşitli yörelere ait yemeklerin tariflerini anlattıkları videolar paylaşmaya başladı. Takipçileri sıkılmasın diye de programı eğlenceli hale getirmeye karar veren çift, hazırladıkları videoları tiyatral hale getirmeye karar verdi. Aynur Yankaş yemek tarifi yaparken, eşi Aydın Yankaş da kadın kılığına girerek 'Leyla' karakteriyle programa katıldı. Oyunculuk yeteneklerini yemek tarifleriyle birleştiren çiftin görüntülerini ise çocukları Onur Yankaş çekti. Programın montajını da yapan Onur Yankaş, görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Şu ana kadar 10'a yakın program yapıp, video çeken ailenin takipçi sayısı her geçen gün artmaya başladı.

TİYATROYU VE YEMEK YAPMAYI SEVİYOR

Aynur Yankaş, İstanbul'da yaşadıkları yıllarda eşiyle tiyatro yaptıklarını belirterek, yemek yapmayı ise çok sevdiğini, bunu da 'Lezzet sizsiniz' adlı programıyla takipçileriyle paylaştıklarını söyledi. Vaktinin büyük bölümünün mutfakta geçtiğini aktaran Aynur Yankaş, "İnternetten izlediğim yemek tarifleri videoları genelde çok uzun. Bunlar beni rahatsız ediyor. Belki benim gibi diğer izleyenleri de rahatsız ediyordur" dedi.

'HEM YEMEK TARİFİ VERİYOR HEM EĞLENİYORUZ'

Çoğu kez yemek programlarını ileri alarak izlemek zorunda kaldığını anlatan Aynur Yankaş, "'Ben neden yemek programı yapmıyorum' diye düşündüm. Eşime bu fikrimi paylaştım. Eşim de onayladı. 7 ay önce başladık ve yemek programını kahkahaya çevirdik. Hem yemek tarifleri veriyoruz hem de eğleniyoruz. Bizi izleyenleri de eğlendirmek istiyoruz. Bu da zaten bizim kriterimiz. Birlikte yemek programları yapıyoruz kanalımızda. Yöresel yemeklerden sunmaya çalışıyoruz. En son yaptığımız yemek yine Antalya'ya has yöresel bir lezzetti" diye konuştu.

'TİYATRO YAPAMADIĞIMIZ İÇİN BOŞLUĞA DÜŞTÜK'

Aydın Yankaş, yaklaşık 30 sene İstanbul'da tiyatro yaptığını kaydetti. Yankaş, "Emekli olduktan sonra İstanbul'un kargaşasından kaçtık, yeryüzü cenneti Finike'ye yerleştik. Burada tiyatro yapamadığımız için boşluğa düştük. Eşim bir proje geliştirdi. 'Bir yemek programı yapalım fakat bunun içinde komedi ögeleri de olsun, tiyatral boyut olsun' dedi. Ben de seve seve kabul ettim. Komşu kadın Leyla Hanım'ı canlandırıyorum" dedi.

'KOMİK HALE GETİRİNCE SEVİLDİ'

Zor zannedilen tarifleri yaptıklarını anlatan Aydın Yankaş, şöyle dedi:

"Mesela, pestil, lokum, pastırma, değişik otantik yiyecekler. Kolay esasında, hiç dışarıdan bir şey almanıza gerek yok. Ekmeğimize kadar her şeyi kendimiz yapıyoruz. Hiçbir katkı maddesi olmadan yapıyoruz. Bunu da biraz komik hale getirince sevildi ve tutuldu arkadaşlarımız tarafından. Bunu yapmaya devam ediyoruz, keyifle. Kendimizce teknik donanımımız var. Oğlumuz da montajını yapıyor. 3 kişilik ekiple böyle bir şey ürettik. Her şeyden önce biz keyif alıyoruz. Eğleniyoruz."

Kumdan heykeller kış boyu açık

ANTALYA'da mayıs ayında 14'üncüsü başlayan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 'Sea Legends- Deniz Efsaneleri' temasıyla sezona devam ediyor. İklim şartları nedeniyle yılın 12 ayı açık olma özelliği taşıyan festivaldeki heykeller, ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Bir önceki yıl 'Dünya Harikaları ve Mitoloji' temasının işlendiği Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali kapsamındaki Kum Heykel Müzesi, mayıs ayından bu yana yeni konseptiyle ziyaretçi ağırlıyor. Yılın 12 ayı açık olan Kum Heykel Müzesi'nde, 56 temada 150'nin üzerinde kumdan heykel sergileniyor.

Lara Halk Plajı'nda düzenlenen festivalin direktörü Cem Karaca, yılların verdiği tecrübeyle geliştirdikleri yapım teknikleri sayesinde önceki yıllara oranla çok daha dayanıklı kum heykeller yapabildiklerini söyledi. Karaca, "Son yıllarda yaygınlaşan, düzenlendiği bölgeye renk katan ve büyük ilgi gören kum heykel sanatı, Antalya'da düzenlenen festivalle dünyaca ünlü kum heykel sanatçılarının katılımıyla her kesimin beğenisini kazanıyor. Amacımız kış döneminde de Antalya'ya turistik anlamda ilgi çekici ve farklı bir etkinlikle renk katmak ve turizmin 12 aya yayılması çalışmalarına katkıda bulunmak. Bu nedenle festivalimizi yıl boyunca açık tutuyoruz" diye konuştu.

YAĞMURDAN BOZULAN HEYKELLER RESTORE EDİLİYOR

Önceleri sadece yaz dönemlerinde açık kalan serginin kış sezonunda da ziyarete açılmasıyla bir ilke imza attıklarını aktaran Karaca, "Elbette çok ağır hava şartları, heykelleri etkileyebiliyor. Ancak bunları restore ederek eski haline getirebiliyoruz. 12 ay açık kalış süresiyle bir dünya rekoru kırıyoruz. Benzer etkinlikler ise en fazla 6 ay sürüyor. Bunda etkinliğin düzenlendiği Lara sahil bandının mikro ölçekteki kurak yağış iklimi büyük rol oynuyor. Yağmurlu günlerde ziyaretçilere ücretsiz şemsiye veriyoruz. Yağmur altında bile çok sayıda ziyaretçi kabul ediyoruz" dedi.

FESTİVALİN DAİMİ HEYKELİ 'ATATÜRK'

Festivalin daimi heykeli ise 80 ton kum kullanılan, 7 metre uzunluğundaki Atatürk büstü. 4 yıl önce Litvanyalı heykeltıraş Karlis Lle'nin yaptığı büst, tema değişimlerinden etkilenmiyor. Atatürk büstünün, her yeni konsept içinde yerinin hazır olduğunu anlatan Karaca, "Atatürk heykeli yıkılmıyor. Festivalin baş köşesinde her daim olacak. Kış aylarında meydana gelen sağanak ve şiddetli rüzgarlarda yaşanan yıpranmaları da nisan ayı içinde onarıp restore ederek bir sonraki yıla tekrar hazırlıyoruz. 2020 yılı yaz sezonu için tema çalışmamız nisan ayında gerçekleşecek. Festival alanı yeni heykellerin yapımı sırasında da açık oluyor. Ziyaretçiler heykellerin nasıl yapıldığını görme imkanı yakalıyor" diye konuştu.

ATATÜRK HEYKELİNİ GÖRMEK İÇİN BODRUM'DAN GELDİLER

Sosyal medyadan gördükleri Atatürk heykelini merak edip Bodrum'dan Antalya'ya gelen Şükran- Mehmet Nuri Bilgili çifti, arkadaşlarıyla birlikte festival alanını dolaştı. Atatürk büstü önünde fotoğraf çektiren Bilgili çifti, büste hayran kaldıklarını söyledi. Atatürk büstünü sosyal medyada gördüklerini ve merak ettiklerini belirten Şükran Bilgili, "Bodrum'da yaşıyoruz. Fotoğrafları görür görmez eşime 'Antalya'ya gidiyoruz' dedim. İyi ki de gelmişiz. Saatlerdir festivali geziyorum. Birbirinden güzel sanat eserleri var. Fakat Atatürk en güzeli" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte festival alanını dolaşan Tülay Erkorkmaz ise festivale hayran kaldığını söyledi.

