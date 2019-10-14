DHA YURT BÜLTENİ - 3 

Ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 ölü, 1 kayıp

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, içerisinde 35 kaçak göçmenin bulunduğu fiber tekne battı. Kaçaklardan 33'ü sahil güvenlik tarafından kurtarılırken, 1 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen bir bebeği arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralanan 7 göçmen hastanelerde tedaviye alındı.

Saat 04.00 sıralarında, 35 kaçak göçmen, fiber tekne ile yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Salihleraltı bölgesinden yola çıktı. Motor arızası nedeniyle tekne Balıkesir Ayvalık ilçesine Altınova Mahallesi'nde battı. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca olay yerine, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi. Bölgede düzenlenen arama kurtarma çalışmalarında 33 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayda yaralanan 7 kaçak ise Ayvalık ve Burhaniye devlet hastanelerinde tedaviye alınırken, 2'sinin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Göçmenlerden alınan ilk ifadelerde tekne içerisinde toplam 35 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 bebeğin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Sahil Güvenlikten görüntü.

-Batan tekneden görüntü.

-Ayvalık Devlet Hastanesinden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN- Hüsnü EVREN/BALIKESİR, ()-

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Ekmek parası için gülün dikenine katlanıyorlar

İzmir'in Menderes ilçesinde salatalıktan istedikleri geliri sağlayamayan yetiştirici, onun yerine gül dikti. 2 yıldır gül yetiştiren üreticiler, ekmek parası için gülün dikenine katlanıyor. Kesilirken dikeni ellere batan gülün 20'lik demetleri 5-10 TL arasında değişen fiyatlarla alıcıya satılıyor.

Günlük yaşamda çok özel bir yeri olan gül aşkın, güzelliğin, sevginin ve saygının ifade yolu. Fosil kaynaklı kayıtlara göre, gülün yeryüzündeki varlığı en az 35 milyon yıl, insanlık tarihindeki yeri ve önemi ise en az 5000 yıl. İzmir'in Menderes ilçesi Develi Mahallesi'ndeki üretici iki yıldır, serada maliyetinin altında sattıkları salatalık yerine gül dikmeye başladı. Serada kırmızı gül yetiştiren üretici fidanları 20 santimetre arayla dikiliyor. 2 ay sonra fidanlar tomurcuk veriyor. Dikenli güller daha sonra makas yardımı ile tek tek kesiliyor. 20 tane gülün yer aldığı bir demet, 5 -10 TL arasında değişen fiyatlarla alıcıya satılıyor. Tarlalarda günlük 80- 100 TL arasında değişen ücretlerle gülleri toplayarak evlerinin geçimlerini sağlayan kadınlardan Hacer Salı (60), zor bir iş olduğunu ancak ekmek parasının kolay kazanılmadığını söyledi. Salı, "Gülleri budarken biraz zorluk yaşıyoruz. Gülü kesiyoruz. 20 tane kök ile demet yapıyoruz. Toptancılara veriyoruz. Bir demetin fiyatı yeri geliyor 5- 10 TL arasında yeri geliyor, 20 TL de oluyor. Döneme göre fiyat değişiyor. Bu işin maliyeti çok. Biz fidanları kendimiz yaparsak o zaman maliyet düşüyor" dedi. Gül bahçesinde eşi ile birlikte çalışan 3 çocuk annesi Emine Narin (35) de "Önce salatalık dikiyorduk ama ondan para kazanamadık. Eşimle birlikte burada çalışıyoruz. 2 yıldır gül yapıyoruz bir şekilde geçiniyoruz. Masraflar çok. Gübre, naylon pahalı" dedi.

'GÜL İTHAL EDİLMESİN'

Gülün dikenine katlanarak evine ekmek götüren 2 çocuk annesi Ayşe Uyanık (46), "Çiftçiliğin kolay yönleri de zor yönleri de var. Mesela bu gülde dikenler var. Eline batıyor. Çalışırken kendimizi korumak zorundayız. Gülü kesip pazarlamak en kolay ve güzel yönü. Bu zorluğun ödülü gülü pazarlamak" dedi.

Ozan Narin (39) ise, gün boyu büyük zorluklarla çalıştıklarını belirterek, gül ithalatının kazançlarını etkilediğini söyledi. Narin, "Dışardan ithal gül gelince biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Biz bu tarlaya haftada üç gün gübre veriyoruz. Gübre vermezsek mahsul alamıyoruz ama gübre çok pahalı. Topladığımız gülleri demet yapıyoruz, koliye koyuyoruz, toptancılar ve kooperatifler alıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Menderes'teki gül bahçesinden görüntü

- Güllerin toplanmasından görüntü

- Bahçede çalışan kadınlar ile röp.

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- Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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Bodrum ekim ayında yazı yaşıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sonbahara rağmen hava sıcaklığının 27 derecede seyretmesi plajlara da yansıdı. Geçen hafta aralıklarla sağanak yağışın olduğu ilçede güneşin yüzünü göstermesiyle plajlar, Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinden turistlerle doldu. Sere serpe güneşlenen turistler, renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrum'daki plajlar, ekim ayı olmasına rağmen doldu. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü ilçede renkli görüntüler ortaya çıktı. Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarını dolduran turistlerin bazıları güneşlenip yüzdü, bazıları da su sporları yaptı. Kimileri de günübirlik teknelerle mavi yolculuğa çıktı. Danimarkalı turist Camilla Sofia, "Bodrum'a aşık oldum. Her yıl tatile geliyorum ve ülkeme geri dönmek istemiyorum. Özellikle ekim ayından Bodrum ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Kalabalıktan hoşlanmayanlar bu ay tatil yapsın. Hiç yabancılık çekmiyorum. Türk insanları sıcakkanlı ve misafirperver. Deniz suyu sıcaklığı ise beklentimin üzerinde" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Su sporları yapanların görüntüsü

-Güneşlenenlerin görüntüsü

-Plajdaki çocuklardan görüntü

-Denize girenlerin görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT / BODRUM (Muğla), ()

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Engellilere çöp tankı engeli

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kaldırımın ortasına sabitlenen çöp tankları, engelli vatandaşların ulaşımını zorlaştırıyor. Kaldırımı işgal eden çöp tankları nedeniyle tekerlekli sandalyesini kullanmakta zorluk çektiğini belirten bedensel engelli Hakan Aydın, "Bayraklı'da birçok noktada yere gömülen çöp tankları var. Tekerlekli sandalyeyle geçme imkanı yok. Engelli biri olarak ulaşımda çok zorluk çekiyorum" dedi.

Bayraklı'da yaşayan ve medikal sektöründe çalışan Hakan Aydın'ın (42) sağ bacağı, 7 yıl önce ayağında oluşan ve kanser riski taşıyan yumuşak doku tümörü nedeniyle kesildi. 7 yıldır tekerlekli sandalye kullanan Aydın'ın en büyük sorunu sokaktaki engeller. Yaklaşık 5 ay önce Bayraklı'da kaldırımların ortasına sabit halde yerleştirilen çöp tankları da bunlardan biri. Aydın, tanklar nedeniyle hayatını tehlikeye atarak yola inmek zorunda kaldığını vurguladı ve şöyle dedi:

"Bayraklı'da birçok noktada özellikle kaldırımın ortasında belediyenin yere gömülü halde koyduğu çöp tankları var. Tekerlekli sandalyeyle geçme imkanı yok. Engelli biri olarak ulaşımda çok zorluk çekiyorum. Çöp tankları nedeniyle kaldırımı kullanamayınca yola inmek zorunda kalıyoruz. Ancak yollar bizim için tehlikeli. Süratli giden bir araba dikkatsizlik sonucu çarpabilir. Bayraklı'da yaşayan yaklaşık 4 bin engelli vatandaştan bin 500'ü tekerlekli sandalyeye mahkum. Kaldırımlar kabusumuz oldu, ya taşları sökülür ya ortasına bir şey konulur. Yaya geçidini istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Engelli dostu kent deniyor, bu nasıl dostluk."

BİSİKLETLİ ÇOCUKLAR İÇİN DE TEHLİKELİ

Bayraklı'da yaşayan emekli Hamdi Sayımcı (70) aynı sorunun bisiklet kullanan vatandaşları da etkilediğini belirterek, "Bu çöp bidonları, doldur boşalt işlemi için verimli olabilir. Ama vatandaşlar amacına uygun kullanmıyorlar. Çöpleri kenarlara bırakıyorlar. Kamyon gelene kadar yine koku oluşuyor. Üstelik kaldırımların kapanması sadece engellileri değil, sağlıklı olan bisiklet sürücülerini de etkiliyor. Özellikle çocuklar bu çöp tankları nedeniyle bisiklet sürerken düşüyor" dedi.

Adalet Mahallesi sakinlerinden Barış Sevimli ise, "Bu çöp tankları hem engelli vatandaşlar hem de yaşlı ve çocuklar için tehlike arz ediyor. 42 yaşında sağlıklı bir bireyim ama yarına ne olacağım belli değil. Bu sorunların en kısa sürede düzeltilmesini ve kaldırımların engellilerin ulaşımına uygun hale getirilmesini talep ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hakan Aydın'ın tekerlekli sandalyesiyle kaldırımı kullanmasından görüntü,

- Çöp tanklarının yanından geçmeye çalışırken görüntü,

- Çöp tankının kullanılmasından detay görüntü,

- Hakan Aydın ile röp,

- Hamdi Sayımcı ve Barış Sevimli ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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Denizli'de ayva hasadı başladı

Denizli'de 10 bin dekar alanda yapılan ayva üretiminde hasat dönemi başladı. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kentte üretilen ayvaların yüzde 70'inin başta Rusya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edildiğini belirterek, bu yıl yaklaşık 20 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Denizli'de ayva üretiminin yoğun yapıldığı Pamukkale ilçesinde çiftçiler, arazilerinde yıl boyunca hummalı bir çalışmayla ürettikleri ürünlerini toplamaya başladı. Hasat heyecanının yaşandığı ilçede, geçen yıla göre rekoltede düşüş yaşanmaması ve kalitenin yüksek oluşu, üreticilerin yüzünü güldürdü. İşçiler tarafından bahçelerden özenle toplanan Eşme-limon cinsi ayvalar, temizlendikten sonra kasalara konularak iç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor.

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, il genelinde üretilen ayvaların yüzde 70'inin ihraç edildiğini söyledi. Ayvadaki rekolte ve kalitenin üreticilerin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Gemici, "Bu yıl ayva, üreticilerimizi memnun etti. Bu yıl 20 bin ton rekolte bekliyoruz. Lezzet, irilik ve kalite bakımından üst seviyelerde olan ayvamız ilgi görüyor. Ürettiğimiz ayvaları başta Rusya olmak üzere AB ülkelerine ihraç ediyoruz" dedi.

'ÜRETİCİ FİYATTAN DA MEMNUN'

Ayva üreticisi Mahmut Güngör, ilçelerinin ayva üretimi için elverişli topraklara sahip olduğunu belirterek, "Üretici olarak tarlalarımızdaki verimden memnunuz. Geçen yıl dekarda 1-1,5 ton aldığımız verim, bu yıl 2 ton seviyelerinde. Fiyatlar da bizim için sevindirici. Geçtiğimiz yıl kilosunu 1 lira 80 kuruşa sattığımız ayvalar, bu yıl kalitesine göre 2 ile 2 lira 50 kuruş seviyesinde alıcı buluyor. Bu yıl ki ürünler, çiftçilerin yüzünü güldürdü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ayva bahçesinden görüntü

-Ayva toplanmasından görüntü

-Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ile röp.

-Ayva üreticisi Mahmut Güngör ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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