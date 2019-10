DHA YURT BÜLTENİ-3 

HAKKARİ'DE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU BİR ASKER ŞEHİT OLDU



Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Çukurca ilçesine bağlı Baski Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında, yıldırım düşmesi sonucu Piyade Onbaşı Onur Yavan (20), ağır yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit asker, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlanacak.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ

BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA 5'İNCİ GÜN (2)



TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU, SINIR HATTINDA BASIN MENSUPLARINI ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sınır hattında Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecileri ziyaret etti. Dün Telabyad'dan atılan havan mermilerinin Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına düşmesi nedeni ile 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Feyzioğlu, burada gazetecilerin sorularını cevapladı. Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Bugün dimdik durduğumuzu göstermek için buradayız. Çünkü iki gündür sizin Türk gazetecilerin kahramanlığını gözlerimiz nemli izliyoruz. Burada bir iş yapıyorsunuz burada Cenevre Sözleşmelerini uluslararası Roma Statüsünü yok sayarak sizin üstünüze keskin nişancıların ateş ettiler havan toplarıyla ateş ettiler. Siz görevden kaçmıyorsunuz, muazzam bir iş yapıyorsunuz ve dünyaya bunu anlatmak için çırpınıyorsunuz. Dünya bunu buraya geldiği halde görmüyor. FETO- PKK ortak mekanizması çalışıyor şu anda dünyada fotoğrafları görüntüleri fabrika edip üretip Türk’ler işte şuraya saldırdı Türk’ler şöyle yaptı diye bir kara propagandanın içindeler. Bir daha ve bir daha tekrarlıyorum, dün söylediğim birilerinin canını çok yakmış ki bütün FETO ve PKK web sitelerinden saldırıya geçtiler. Buradan bir daha tekrarlıyorum Türk ordusu ve Türk askeri şehit olmayı göze alıyor ama sivillere zarar vermeyi kabul etmiyor. Biz bunu sırada da yaşadık biz bunu Cizre'de de yaşadık o çukurlarda yaşadık evet biz onları orada çukurlarına gömdük. Burada da kazdıkları mevzilere, çukurlara yine gömeceğiz."



ŞANLIURFA - AKÇAKALE

SARIZ'DA BELEDİYE BİNASINA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Kayseri'nin Sarız ilçesinde belediye binasına pompalı tüfekle 15 el ateş ettikten sonra kaçan Servet Kökoğlu, yakalanıp, tutuklandı. Saldırı anı ise bir esnaf tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, 2 gün önce Sarız ilçesinde meydana geldi. Daha önce Başkan Baki Bayrak'tan iş talebinde bulunduğu öğrenilen Servet Kökoğlu, dış cephe kaplama çalışması yapılan 2 katlı belediye binasına pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Başkan Bayrak ve binada çalışanlar, saldırı sırasında büyük panik yaşadı. Çalışanlardan bazıları kendilerini yere attı. Saldırı sırasında binanın çevresinde de panik yaşandı. Servet Kökoğlu, binaya 15 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ölen ve yaralananın olmadığı saldırıda, Başkan Bayrak'ın odası ile birkaç odanın camları kırıldı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Servet Kökoğlu'nu saklandığı evde yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kökoğlu, tutuklandı. Belediye Başkanı Baki Bayrak, Servet Kökoğlu tarafından ölümle tehdit edildiğini, konu hakkında Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Bu arada saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir esnaf tarafından çekilen görüntüde, pompalı tüfekle belediye binası önüne gelen Servet Kökoğlu, küfür ettikten sonra defalarca ateş açıyor.

İSLAHİYE’DE HUZUR OPERASYONU



Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen asayiş uygulaması Gaziantep’in İslahiye ilçesinde de uygulandı.

Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen denetimler kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yasa dışı bahis, kumar, narkotik konularında umuma açık yerler, park ve bahçeler, kahvehaneler, internet kafeler, oyun salonlarını denetledi. 250 kişinin kimlik sorgulamasını yaparak, 30 işyeri ve 3 parkta denetleme yapan ekipler herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadı.

MAKTEK Fuarı’nda Endüstri 4.0’a uygun yeni nesil makineler ilgi gördü

İzmir’de takım tezgahları sektörünün tüm bileşenlerini bir çatı altında toplayarak 17 ülkeden 370 firmaya ev sahipliği yapan 2’inci MAKTEK İzmir Fuarı, Endüstri 4.0’a uygun yeni nesil ürünleri ziyaretçilerle buluşturdu. Robotlu tezgah besleme sistemi, CNC dikey işleme merkezi, CNC panel büküm merkezi gibi ürünler ilgi gördü.

İzmir’de 2’ncisi düzenlenen MAKTEK İzmir Fuarı, takım tezgahları sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getirdi. CNC dikey işleme merkezleri, plaka delme makineleri, CNC büküm merkezi ve robotlu tezgah besleme sistemi gibi heyecan verici birçok yeni makine ziyaretçilere sunuldu. Türkiye’den birçok firmanın Endüstri 4.0’a uygun yeni nesil ürünlerinin tanıtıldığı fuar birçok mühendis ve iş insanını ağırladı. Otomotivden savunma sanayiye, beyaz eşyadan havacılığa sanayinin her alanında kullanılan makineleri tanıtan firma görevlileri, makinelerle ilgili bilgi verdi. Bir takım tezgahı firmasının genel müdürü Hakan Aydoğdu, "Genellikle Türkiye’de üretilmeyen yüksek teknolojik takım tezgahlarını ülkeye getiriyoruz. Tezgahlar otomotiv başta olmak üzere havacılık, medikal, genel makine imalatı, savunma sanayi gibi sektörlerine mihenk taşıdır. Bu tezgahlar olmazsa üretim de olmaz. Türkiye’de katma değeri yüksek yazılım ve yazılıma bağlı ekipmanlar üretmeye başladık. ‘Cubebox’ adını verdiğimiz ürün, klasik robotlu yükleme otomasyon sistemlerine biz bir yazılım geliştirdik. Böylece robot programlama işini devre dışı bıraktık. Bilgisayarda çizmiş olduğunuz teknik resmi Cubebox’ın işletim sistemine aktardığınız anda robot kendi programlamasını yapıyor. Bu ürün de genelde firmaların nitelikli ara eleman bulma sıkıntısı çekmesi ve robot programlamayı bilen insan sayısının az olması sorularından ortaya çıktı. Ürün çok ilgiyle karşılanıyor. Avrupa basını da bizi duyurdu. Bu fuar için yatırımların en yoğun olduğu Ekim ayını seçtik. Ulusal bir fuar olmasına rağmen uluslararası standartlara ulaştı" dedi.

'ARTIK HER ŞEY ÜRETİM VE ÜRETKENLİKLE İLGİLİ'

Takım tezgahı üretici firması genel müdürü, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Fatih Varlık ise, "Ürün programımızda 250’den fazla makine mevcut. Tornalama merkezleri, işleme merkezleri ve çok amaçlı torna ve freze tezgahları var. Otomotiv, havacılık başta olmak üzere sanayinin her türlü alanında makinelerimiz mevcut. Fuara sadece Ege Bölgesi değil, enteresan bir şekilde Anadolu illerinden gelenler var" diye konuştu. CNC takım tezgahı firması yönetim kurulu başkanı Murat Akyüz, "1970’den 1980’e kadar makine imalatçısıydık. 1980’den sonra Türkiye’ye 15 binden fazla makine getirdik. CNC kayar otomatlar ve kalıpçılara uygun büyük işleme merkezleri de üretiyoruz. Artık her şey hassasiyet ile, her şey üretkenlik ve üretimle alakalı. Eskiden sektörde konuşlan rakamlar ondalık rakamlardı, şimdi artık bindelik rakamlar ve mikronlar konuşuluyor. Savunma sanayi, kalıpçılık sanayi geliştikçe onların dertlerine derman olacak makineler yapıyoruz. İşleme sonrasında taşlama yapan bir ürün var. Yüksek hassasiyete ihtiyacımız olduğunda bu makineyi kullanıyoruz" dedi. Ayrıca, fuarın en büyük dik torna makinesini de tanıtan Akyüz, makinenin birçok sektöre kolaylık sağladığını söyledi.

'FİRMALAR ENDÜSTRİ 4.0’A UYUM SAĞLAMAZSA BATACAK'

Mobilya ve dekorasyon ürünleri üreten firmaların boru kıvırma ihtiyaçlarını karşılayan yeni teknoloji makineyi anlatan elektronik mühendisi Evren Toker, "Ekranda üretilen parçaları üç boyutlu şekilde görebiliyorsunuz. Makine otomatik olarak çalışıyor, siz bükeceği boruların açılarını girdiğiniz zaman makine üç boyutlu olarak çizimi gösteriyor ve istenilen açılar doğrultusunda parçamızı büküyor" diye konuştu. Mustafa Dirin, "Akıllı fabrikalar gündemde, biz de buna yönelik ürünler üretiyoruz. Dünyanın son teknolojileri bunlar. Beyaz eşya, otomotiv, ziraat makineleri, elektrik makineleri üretiminde kullanılıyor. Evinizdeki çamaşır makinesinin parçaları, arabanın kaportaları, ekmek kızartma makinesinin parçaları bu makinelerde çıkar. Teknoloji her yerde arttığı gibi yönetim şekillerinde de artıyor. Endüstri 4.0’ı uygulamak zorundayız, uygulamayan işletmeler batacaktır. Çalışanların tümü ‘Bu fabrikada nasıl daha iyi iş yapabilirim?’ diye düşünmeli" dedi.

VANER, NAKİL BEKLİYOR



Van'ın Edremit ilçesinde kalp ve akciğer hastası olan Vaner Gök (14), ilaçlara bağlı bir yaşam sürdürüyor. Hastalığı nedeniyle evde eğitim alan Vaner, ilaçlardan kurtulup, arkadaşları gibi dışarı çıkarak oynamak ve okula gitmek istiyor. Nakil olması gerektiğini belirten Vaner Gök, "Evde ilaçlara bağlı bir hayat istemiyorum artık" dedi.

Edremit ilçesindeki Kiracılar TOKİ'de yaşayan Nahide ve İlyas Gök çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Vaner Gök, kontrol amaçlı düzenli olarak Ankara'ya tedaviye gidiyor. Doğuştan akciğer ve kalp hastalığı nedeniyle ilaçlara bağlı bir yaşam sürdüren, eğitimini de evde alan Vaner Gök, arkadaşları gibi dışarı çıkarak oynamak ve okula gitmek istediğini söyledi. Sağlığına kavuşabilmesi için akciğer ve kalp nakli olması gerektiğini söyleyen Vaner Gök, "Okuyup savcı olmak istiyorum. Beni iyileştirsinler. Bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Evde ilaçlara bağlı bir hayat istemiyorum artık. Yaşıtlarım gibi dışarı çıkıp oynamak ve okumak istiyorum" dedi.

'ÇOCUĞUMUN İLAÇLARDAN KURTULMASINI İSTİYORUM'

Akciğer ve kalp nakli için başvuruda bulunduklarını söyleyen baba İlyas Gök ise, "Tek dileğim, çocuğumun bu hastalıktan kurtulması. Bu ağır bir hastalık. 13 yıldır sürekli iğne kullanıyor. Akşamları yatamıyor. Evimizin ışıkları sabaha kadar yanıyor. Oğlumun bir an önce akciğer nakli olması için daha iyi bir hastanede tedavi olması gerekli. Bunun için de devletimizden yardım bekliyorum. Onun da arkadaşları gibi okuması ve koşmasını istiyoruz. Hastalığı nedeniyle çok üzülüyor, bazen ağlıyor. Günümüz bununla geçiyor. Hiç bir iş yapamıyorum. Şu an eğitimini evde görüyor. Öğretmenler evimize gelip günde bir saat ders veriyor. Kalp ve akciğer nakli için çocuğum şu an adaydır. Sürekli Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne gidiyoruz. Devletimizden, hükümetimizden tek isteğim çocuğumun bir an önce nakil olup tedavi olması. Çocuğumun bu ilaçtan kurtulmasını istiyorum. Van valiliğinin izniyle çocuğum için 5 ay önce bir kampanya başlattık, Kampanyaya herkesin destek vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ'

14 yıldır yatağa mahkum bir yaşam sürdüren çocuğu için gözyaşı döken Nahide Gök ise, "Çocuğumun iyi bir hastanede tedavi olması için herkesten destek bekliyoruz. Evde yemek fazla yiyemiyor. Sabahtan akşama kadar onunla uğraşıyorum. Bu konuda bize şu ana kadar destek olan devletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. İmkanımız yok. Allah rızası için çocuğuma yardımcı olun. Benim eşim işsizdir. Çok zor durumdayız. O da arkadaşları gibi okumak istiyor" diye konuştu.



VAN'DA 3 BOYUTLU HOLOGRAM CİHAZI ÜRETTİ, İHRAÇ ETMEK İSTİYOR



Van İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) faaliyet gösteren bir firma tarafından 3 boyutlu hologram cihazı üretildi. Kamu sektörü ve özel sektörde tanıtım ve eğitim için kullanılabilen cihazın şimdilerde seri üretimine geçildi. Firma sahibi İranlı Elektrik Elektronik Mühendisi Rouzbeh Jafari, "İstanbul ve Ankara gibi illerle çalışıyoruz. Amacımız bu cihazı daha da geliştirip Avrupa'ya, dünyaya ihraç etmek" dedi.

Van'da, İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için 'AB katılım öncesi mali yardım aracı' projesi kapsamında, 2016'da 9 milyon 200 bin Euro'luk 'Van İŞGEM büyüyor' projesi hayata geçirildi. Projeyle yeni 30 modern iş yeri yapıldı. Van İŞGEM'de, özellikle yabancı girişimciler rağbet göstermeye başladı. Bu girişimcilerden İranlı Rouzbeh Jafari tarafından 3 boyutlu hologram cihazı üretildi. Bir yıllık altyapı çalışmalarının ardından cihaz, seri olarak üretilmeye başlandı.

Elektrik Elektronik Mühendisi Jafari, "Bu cihazı çok farklı yerlerde kullanabiliriz. En çok tanıtımda, müzelerde ve eğitim sektörleri gibi yerlerde kullanılabiliyor. Dünyada kullanılan bir cihazdır. Fakat biz bunu akıllı olarak cep telefonuna bağlantı yaparak bazı hizmetleri de müşterilere verebiliyoruz. Bu cihaza yeni bir şey kurduk. Farklı kataloglar veya bilgiler yüklenip, buradan vatandaşlar indirebilirler. Yaklaşık bir yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz ve çalışmalarımız tamamlandı. Artık seri üretime geçtik. İstanbul ve Ankara gibi illerle çalışıyoruz. Türkiye, bu cihazı ithal ediyor. Avrupa'dan gelen cihazların maliyetleri çok yüksek. Biz maliyeti çok aza indiriyoruz. Biz sipariş verenler için tam da onların istediği şekilde yapıyoruz. Şu anda kozmetik, inşaat sektörü, devlet kurumları için yapıyoruz. Amacımız bu cihazı daha da geliştirip Avrupa'ya, dünyaya ihraç etmek" diye konuştu.

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ise geçen yıldan itibaren kriterlerini değiştirdiklerini ve artık Van İŞGEM'da sıradan üretimlerin yerine yenilikçi, inovatif, teknolojik üretim yapan, katma değeri yüksek ürün ve ihracat değeri yüksek olan girişimlere yer vermeye karar verdiklerini söyledi. Gedik, "Bu çerçevede yeni aldığımız girişimcilerimizin ürettiği bir ürün hologram cihazı. Hologram cihazı aslında son yıllarda Avrupa'da çok yaygın kullanılıyor. Fakat ülkemizde ithal olarak giriyor. Bu yabancı girişimcimiz Türkiye'de Van'da ilk kez yerli ve milli imkânlarla seri üretime geçti. Bir yıldır bunun çalışmaları devam ediyordu. Bir aydır da bu ürünün üretimine ve pazarlamasına başladık. Van'dan bu tarz yenilikçi, inovatif, teknolojik ürünlerin çıkması bizleri de gururlandırıyor. Van İŞGEM olarak artık hedefimiz, katma değeri yüksek yenilikçi ürünlerle ülkemize bu anlamda hizmet vermek" dedi.

