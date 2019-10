DHA YURT BÜLTENİ - 3

PKK'ya eleman kazandıran şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı öne sürülen Mehmet E. (35) ve polise el yapımı patlayıcı atan Onur B. (19) yakaladı.

Terörle Mücadele ekipleri terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, kimsesiz, ailevi sorunları olan ve uyuşturucu bağımlısı kişileri kandırarak, PKK'ya eleman kazandırdığı tespit edilen Mehmet E.'yi Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde gözaltına aldı. Ayrıca aynı bölgede devriye gezen polis ekiplerine el yapımı patlayıcı atan ve patlayıcı üzerinde parmak izi saptanan Onur B.'yi yakalandı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Otomobile arkadan çarpan motosikletli öldü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü Engin Salık (24), kaldırıldığı hastanede öldü.

Kaza, dün (cuma) saat 17.00 sıralarında, Denizli- Aydın karayolu üzeri Atça Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Nazilli Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Engin Salık, mesai bitiminde 09 BV 268 plakalı motosikletiyle ilçe merkezindeki evine doğru yola çıktı. Salık kullandığı motosikletle, Serpil Kığılı yönetimindeki 09 V 1465 plakalı otomobile arkadan çarptı. Devrilen motosikletle yolda sürüklenen Salık, kazada ağır yaralandı. Yaralı Salık, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Salık kurtarılamadı. Salık'ın başına kaskını taktığı ancak ipini bağlamadığı için kaza sırasında kafasından koruyucu başlığın fırladığı öğrenildi. Serpil Kığılı, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İspanyol turist, kapısı kilitlenen kalede mahsur kaldı

Erzurum'a gelen İspanyol Daniel Mera, gezmek için gittiği kalede mahsur kaldı. Fotoğraf çekilmek için kale kapısının önüne gelen lise öğrencileri tarafından fark edilen Mera yaklaşık 30 dakika sonra özgürülüğüne kavuştu.

Merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi eserlerin bulunduğu alanı gezen Daniel Mera son olarak 16.45'da kaleye girdi. Görevlilerin Türkçe yaptığı anonsu anlamayıp, geziye devam eden Mera, çıkmak istediğinde kale kapısının kilitli olduğunu gördü. Bağırarak yardım isteyen turisti, fotoğraf çekilmek için kalenin önüne gelen liseli kızlar fark etti. Polisi arayan öğrenciler durumu bildirdi. Olay yerine gelen polisler, kale görevlisine ulaşıp kapıyı açtırdı. Kale kapısının aralığından yaşadıklarını gazetecilere anlatan Mera, "Kalenin saat 17.00'da kapandığını biliyordum. Ama görevli erken kapattığı için burada mahsur kaldım. Kapıdan baktığımda birileri fotoğraf çekiliyordu. Onlara seslendim ve yardım istedim" diye konuştu.

Müze müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine yaklaşık 30 dakika sonra kaleye gelen görevli kapıyı açarak Daniel Mera özgürlüğüne kavuştu. Kale görevlisi Daniel Mera'ya anons yaptığını belirterek hatasının olmadığını yine de kendisinden özür dilediğini söyledi.

KARPAT Festilvali'nde kahramanlık türküleri

Dünya Karapapak Türkleri Birliği'nin (KARPAT) bu yıl ikincisini hazırladığı, 'Uluslararası Kars Aşık Şenlik Anma Etkinliği'nde farklı coğrafyalardan 20'yi aşkın aşık bir araya geldi. İran, Azerbaycan, Gürcistan ve ülkemizden etkinliğe katılan KARPAT aşıkları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunu teröristlerden arındırmak için başlattığı 'Barış Pınarı' harekatına destek için kahramanlık türküleri ve Aşık Şenlik'in '93 koçaklaması'nı seslendirdiler.

Genel Başkanlığını İşadamı Erkan Koçali'nin yaptığı KARPAT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Uluslararası Kars Aşık Şenlik'i Anma Etkinliği', Ardahan'ın Çıldır İlçesi'ndeki Aşık Şenlik Köyü'nde dualarla başladı. Fırat'ın doğusundaki harekatta görev alan Mehmetçikler'e destek için Türk bayraklarıyla donatılan köyde, ilk olarak Aşık Şenlik'in türbesi ziyaret edildi. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, KARPAT Genel Başkanı Erkan Koçali ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda Fırat'ın doğusundaki Mehmetçik'e destek mesajları verildi.

İRAN, AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN VE ÜLKEMİZ AŞIKLARINDAN KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ

'Uluslararası Aşık Şenlik'i Anma Etkinliğine katılan 20'yi aşkın halk ozanı sazları ve sözlerini kahraman Mehmetçikler için sundular. Aşık Şenlik'in '93 Koçaklaması' olan 'Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana', 'Kars'ın kalesinden toplar atılır' marşının yanında sahneye çıkan her aşık birer kahramanlık şiiri okuyup Türk milletinin her zamankinden daha çok milli ve beraberlik ruhunu yansıtması, yaşaması ve yaşatması gerektiği söylediler. İran, Azerbaycan ve Gürcistanlı ozanların seslendirdiği kahramanlık türküleri ve şiirleri de salondakilerden büyük alkış aldı. Aşık Şenlik'i anma etkinlikleri Kars'ta da devam edecek.

Hatay'da 58 yıllık kemer ustası yıllara meydan okuyor

Hatay'da uzun yıllardır kemer imalatı ve kemer tamiri yapan Selahattin İzmir (68) ilerleyen yaşına rağmen mesleğini icra etmeye devam ediyor.

Selahattin İzmir 10 yaşında meslek hayatına atıldığını, bu işe merakla başladığını ve meslekte kendi kendini yetiştirdiğini söyledi. İzmir, kemer imalatı ve tamiri mesleğine başlamadan önce ayakkabı sayacılığı yaptığını belirterek, "Saya yaptığım zamanlarda bana çok kelle derisi getirilerdi. Bu sert bir deriydi. Ayakkabı başına 3 lira alıyorduk ama 6 liralık iğne kırıyorduk. İlerleyen zamanlarda saya işini bıraktım ve deri üzerinde çalışmaya başladım" dedi. 58 yıldır meslek hayatında olan Selahattin İzmir, kemer üretmekten zevk aldığını mesleğe duyduğu merakla herhangi bir usta yardımı olmadan izleyerek ve izlediğinin daha iyisini yapmaya çalışarak ustalaştığını söyledi.

MESLEĞİNİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARIYOR

Mesleği aktaracak yeni bir kuşak bulmakta zorlanan Selahattin İzmir'e 18 yaşındaki Gamze Nur İraz yardım ederek hem çalışıyor hem de mesleğin inceliklerini öğrenmeye çalışıyor. 5 yıldır bu işi öğrenmeye çalıştığını belirten Gamze Nur İraz mesleğe büyük bir merakla başladığını ifade ederek, "Yaptığım işten memnunum, çünkü insanın kendi emeği ile bir şey yapması ve bunu başka insanlar sunması çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Hayalini gerçekleştirdi, kuklalarla oyunlar sergiliyor

Bartın'da, Aykan Sağ (45) hayalini gerçekleştirerek kukla atölyesi kurdu. Aykan Sağ, 3 yıldır kendi yaptığı kuklaları oynatarak, kaybolmaya yüz tutan sanatı çocuklara sevdirmeye çalışıyor.

Bartın'da yaşayan 2 çocuk babası Aykan Sağ, yerel bir gazetede çalışırken, 29 yıldan bu yana da tiyatroyla bağını hiç koparmadı. Aykan Sağ, unutulmaya yüz tutan kukla sanatına yöneldi. Sevdiği işi yapmak isteyen Aykan Sağ, 2016 yılında işinden istifa ederek kukla atölyesi açtı. 3 yıldır kukla üretimi yapan Sağ, atölyede çocukları eğlendirmek ve gelişimlerini sağlamak için kukla üretiyor. Sağ, 50 metrekarelik atölyesinde şimdi Barış Manço'nun kuklasını yapmaya koyuldu. Masal kahramanları, film karakterlerinin de kuklasını yapan Sağ, şehir şehir gezerek, oyunlar oynuyor. Hacivat ile Karagöz oyununu da Ramazan aylarında ve festivallerde gösterime sunan Sağ, 'Cancan' ismini verdiği kukla ve 5 adet ipli kukla ile de müzikal gösteri yapıyor.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Aykan Sağ, “29 yıldır tiyatro oyuncusu ve yönetmenliğini yaptım. Çocukluktan bu yana hep kuklalara karşı ilgim vardı. Bir gün karar verdim. İşimden istifa ettim. Sonra gece gündüz çalışarak, hayalimdeki kuklaları tek tek yaparak işimi oturtmaya başladım. Kuklalarının bütün tasarımlarını kostüm ve diğer gereksinimlerini hepsini ben hazırlayıp, son şeklini veriyorum. Sonra kuklalarımı festivallerde özel günlerde oynatıyorum. Ve çocuklarda olmaktan çok mutlu oluyorum" dedi.

Unutulmaya yüz tutan sanatı yaşattığını ifade eden Sağ, “Hiç olmazsa unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı bir nebzede olsa da yaşatırken, çocukların da zihninde yer etmiş oluyorum. Bu da beni sevindiriyor. Evimin geçimini tamamen bundan karşılıyorum. En çok mutlu olduğum işi yapıyorum. Bütün herkese de tavsiyem sevdiği işi yapsınlar.ö diye konuştu.

