DHA YURT BÜLTENİ - 3

JÖH'ler Karadeniz yaylalarında sıkı takipte

Karadeniz'de PKK'lı teröristler temizlenirken, bölgeye yeni terörist grupların sızmaması için 5 ilde eş zamanlı operasyonlar devam ediyor. Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında bin 800 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi ve komandolar insansız hava araçları destekli operasyon yürütüyor. JÖH timleri, fındık hasadı nedeniyle vatandaşların köylerine inmesiyle boşalan yaylaları sıkı kontrole aldı.

Karadeniz kırsalında, son 5 yıldır düzenlenen operasyonlarda ağır darbe yiyerek bölgeden temizlenen PKK'lı terörist grupların yeni sızmalarının önlenmesi için arazi arama-tarama faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timleri Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında yoğun operasyon yürütüyor. İlk baharda başlatılan bin 800 JÖH timi ve komandoların katılımıyla sürdürülen operasyonlarda, teröristlerin bölgede daha önceden kullandığı erzak ve sığınakları da tek tek ele geçiriliyor. JÖH ve komandoların operasyonlarına insansız hava araçları da destek verirken, Tunceli-Erzincan üzerinden Karadeniz'e yeni terörist unsurlarının sızmasını önlemek için de Gümüşhane ve Giresun kırsalında sınır hatlarına keskin nişancılar konuşlandırılıyor.

AÇ KALINCA TESLİM OLMUŞLARDI

Fındık hasadı nedeniyle vatandaşların büyük bölümü yaylalardan köylere inince, JÖH timleri yaylalarıda sıkı kontrole aldı. Yayla evlerinden erzak ve yaşam malzemesi hırsızlığının önlenmesi için sürekli denetim yapan timler, zırhlı araçlar ve termal kameralarla da, sürekli yaylaları gözetliyor. Yıllardır bölgede yayla evlerinden çaldıkları erzaklar ve yaşam malzemeleri ile kış üstlenmesi yapan teröristler, kış ve bahar döneminde yoğun operasyonlar nedeniyle, daha önceden gömdükleri erzaklara da ulaşamayınca aç kalmış, güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

YENİ SIĞINAKLAR ARANIYOR

Mayıs ayında Giresun'un Espiye ilçesinde teslim olan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK'lı terörist Behrüz Düdükkaya'nın, bölgede gösterdiği yaklaşık 25 depo ve sığınak tek tek imha edilirken, yeni sığınakların ortaya çıkarılması için de bölgede operasyonlar genişletildi. Arazi arama-tarama faaliyetleri yoğun olarak Giresun ve Gümüşhane kırsalında sürerken, operasyonlarda dedektör bomba arama köpeklerin de yer aldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Yaylalardan görüntü (drone)

-Operasyon görüntüsü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-GİRESUN-

================

Korkuyla yaşayan ailenin yardım çağrısı

Aydın'da yaşayan aile, 2 katlı evlerinin zamana yenik düşüp yıkılmaya başlamasıyla korkulu anlar yaşamaya başladı. Aile reisi Abdullah Tuna (58), 2 katlı evde 2 oğlu, gelinleri ve torunlarıyla birlikte toplam 18 kişi yaşadıklarını, başka bir yere taşınmaya maddi güçlerinin yetmediğini, yıkılıp yenisinin yapılması için hayırseverlerin yardımına ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.

İnşaat işçisi, evli ve 10 çocuk babası Abdullah Tuna, Efeler ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde, 20 yıl önce 80 metrekare alanda 2 katlı 5 yıllık bir ev satın aldı. Evde Abdullah Tuna, eşi, çocukları, gelinleri ve torunlarından oluşan toplam 18 kişi yaşamaya başladı. Üç yıl öncesine kadar burada sorunsuz yaşayan aile, evin bazı bölümlerinin yıkılması nedeniyle korkmaya başladı. İlk olarak 3 yıl önce Abdullah Tuna'nın eşi Vecide Tuna'nın (50) üzerine, evin dış kısmında bulunan ve üst kata çıkarken kullanılan beton merdiven çöktü. Yaralanan Vecide Tuna, hastaneye kaldırıldı. Bu yılın şubat ayında ise mutfakta su içmeye çalışan Abdullah Tuna'nın üzerine, tavandaki beton parçaları düştü. Kanlar içerisinde kalan Tuna da hastanelik oldu. Her gün tavandan bir beton parçasının düşeceği endişesi taşıyan aile, korku içinde yaşamlarını sürdürüyor.

İki oğluyla birlikte yevmiye usulü inşaat işinde çalıştıklarını ve güçlükle geçindiklerini belirten Abdullah Tuna, "Son zamanlarda inşaat sektöründe sürekli iş bulamıyoruz. Çalışabildiğim sürece ancak ailemin geçimini sağlıyorum. Hiçbir sosyal güvencem bulunmuyor. Elimizden tutabilecek, yardım edebilecek insanların yardımına ihtiyacımız var. Evin bu halde olduğunu gören bir akrabamız bize 300 metrekare bir arsa bağışlayacağını söyledi. 'Buradan çıkın' diyorlar. Ama arsa olsa da ev yapacak gücümüz yok. Yardıma ihtiyacımız var. Tek ümidimiz yardımsever insanlara kaldı. Kendi imkanlarımızla, bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Geçen ay Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na da konuyla ilgili başvurdum. Ama henüz bir sonuç çıkmadı" dedi. Abdullah Tuna, evin yıkılıp yenisinin yapılması için hayırseverlerin desteğine ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Evin tavanlarından görüntü

- Merdiven ve balkonların altına konulan demir ve odun parçaları

- Aileden görüntü

- Baba Abdullah Tuna ile röp

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

==================

Cinayet sanığı, ölen gencin ailesine başsağlığı diledi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, tartıştığı Ahmet Can Yaşlı'yı (23) tabancayla vurup öldüren büfe işletmecisi Ramiz Sarıçayırlı (47), 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Sarıçayırlı, duruşmada pişman olduğunu belirterek, ölen gencin yakınlarına başsağlığı diledi. Sarıçayırlı, "Elini montunum cebine götürüyordu, ben de silah çıkartıp bana zarar vereceğini düşündüm. Bu hareketini tekrarlayınca silahımı gözüm kapalı ateşledim. Çok pişmanım, olaydan sonra psikolojim bozuldu" dedi.

Olay, Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde Ocak ayından meydana geldi. Büfeye gelen Ahmet Can Yaşlı, kredi kartı ile alkol ve sigara satın almak istedi. Kredi kartıyla alışveriş yaptırmadığını söyleyen işletmeci Ramiz Sarıçayırlı ile Ahmet Can Yaşlı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Sarıçayırlı, masanın üzerinde duran tabancayı alıp, Ahmet Can Yaşlı'ya ateş etti. Ağır yaralanan Yaşlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan işletmeci Sarıçayırlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca büfede yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ÖLEN GENCİN YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ramiz Sarıçayırlı hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Sarıçayırlı, "Rahmetlinin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. O günden bu yana psikolojim bozuldu. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Rahmetlinin bana borcu vardı. Olay günü kendisi aşırı alkollüydü. Başımıza bela olmasın diye istediği ürünleri verdik. Alışverişin ardından kredi kartı verdi. Kredi kartı ile alışveriş yapamayacağını söyleyince agresifleşti. Alkol veremeyeceğimi ve geçmişe dönük borcunun olduğunu söyledim. Küfürler etmeye başladı. Tartışma esnasında elini sürekli montuna götürüyordu. Orada silah olabileceğini düşündüm. Sıklıkla yapınca belimde bulunan silahımı masaya koydum. Dükkandan gitmeyince tedirgin oldum. Bana zarar vereceğinden emindim. Elini beline götürmeye devam etti. En sonunda sert şekilde götürünce korktum ve silahımı gözüm kapalı ateşledim. Ardından belinden bıçak çıktı. Bıçak olduğunu bilemezdim. Çok pişmanım. İş yerinden çıkan 3 silah benimdir" dedi.

Ahmet Can Yaşlı'nın yakınları ve aileside davayı izledi. Yakınlarının yakalarında, Yaşlı'nın fotoğrafınının olduğu görüldü. Hayatını kaybeden Ahmet Can Yaşlı'nın ağabeyi Orhan Yaşlı ise "Sanıktan şikayetçiyim. Adalete güveniyorum. En ağır cezanın almasını istiyorum. Benim kardeşim alkol alırdı. Ama silah ve bıçak taşımazdı, iftira atıyorlar" diye konuştu.

Gözyaşları içerisinde konuşan ölen gencin annesi Hatice Okumuş ise şikayetçi olduğunu ve adalete güvendiğini belirtti. Mahkeme heyeti, eksik evraklarının tamamlanması ve diğer şahitlerin dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Olay anı güvenlik kamerası

-Ölen gencin yakınlarından görüntüler

Süre: 1.27 Boyut:162 MB

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,()

===================

Van'da 342 kilo eroin ele geçirildi

Van'da şüphe üzerine durdurulan minibüsün bagajında 342 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü D.B. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari Karayolunda oluşturulan uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Ekipler, şüphe üzerine bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramalarda, aracın bagaj kısmında bulunan çuvalllara gizlenmiş 342 kilo 700 gram eroin ele geçirdi. Olayla iligli sürücü D.B. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

---------

-Durdurulan minibüste narkotik köpek 'Şila' ile arama yapılması

-Aramada aracın bagajında çuvallar içerisinde ele geçirilen eroin

-Eroin paketlerini çuvullarda çıkartan polis ekipleri

-Ele geçirilen eroinin yanında poz veren narkotik köpek 'Şila'

HABER: Orhan AŞAN/VAN, ()

==================

5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Onları öptüm

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak aralarında ekip otosunun da bulunduğu 5 araca çarpan 2.40 promil alkollü sürücü Rüya E. (21), kendisini aracına kilitleyerek polise zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalıp araçtan inen sürücü, götürüldüğü hastaneden de kaçmaya kalkıştı. Rüya E. ilk ifadesinde kaza yapamadığını iddia ederek, "Ben otomobillere çarpmadım, onları öptüm" dedi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Kontrolsüz araç kullanan bir sürücünün park halindeki bir otomobile çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aracın 07 MUU 14 plakalı otomobil olduğunu belirledi. Cadde ve sokaklarda önlem alan ekipler, Rüya E.'nin kullandığı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

Polisin ikazına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen sürücü, park halindeki 4 otomobile daha çarparak hasara neden oldu. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonunda Rüya E., Belediye Caddesi'nde bir polis aracına da çarparak durdu.

KENDİSİNİ ARACA KİLİTLEDİ

Polis ekiplerinin gözaltına almak istediği Rüya E., kendisini otomobiline kilitledi. Ekiplerin çabalarına rağmen inmeyen Rüya E., bir süre sonra sıcaktan bunalınca aracın camını açarak polis ekipleriyle konuşmaya başladı. Rüya E., ekiplerin çabası sonunda araçtan indi. Sıcaktan bunalan ve aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken Rüya E., çimenlerin üzerine uzandı. Kaza yaptığını kabul etmeyen Rüya E., "Ben otomobillere çarpmadım, onları öptüm" dedi.

YÜZÜNÜ YIKAYIP SERİNLETTİLER

Polis ekipleri kendinden geçen Rüya E.'nin yüzünü soğuk su ile yıkayıp, ardından karton parçasıyla serinletmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Rüya E.'ye müdahale etti. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Rüya E., hastaneden de kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince yakalanan Rüya E., yeniden hastaneye getirildi. Alkol komasına girdiği belirlenen Rüya E.'nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kadının kaçmaması için de önlem aldı. Rüya E.'nin aracı ise incelemeden sonra trafik otoparkına çekildi.

Görüntü Dökümü

---------------

Kadın sürücünün ekip otosu arkasına oturtulması

-Yüzünün suyla yıkanması

-Sürücünün ekip otosu arkasına yatması

-Ayakta duramayan sürücüyü polisin kaldırıma götürmesi

-Sürücünün yüzünün tekrar soğuk su ile yıkanması

-Sürücüyü iki memurun ayakta tutmaya çalışması

-Polis memurunun sürücünün yüzünü karton ile serinletmeye çalışması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Ambulansa alınması

-Sürücünün otomobilinden görüntü

-Detaylar

'592 MB// 5 DK 25 SN'

Haber kamera Bülent TATOĞULARI/ANTALYA,()

==================

Gelin adaylarının gözdesi ıslak laleli buket

Antalya'da gelin buketi yapan Gülizar Julfa (47), düğünlerde gelinin olmazsa olmazı buketleri hazırlıyor. Gelin adaylarının fotoğraf çekimleri için ıslak lalelerin kullanıldığı canlı, doğal ve düğün sonunda bekarlara atmak için yapay olmak üzere iki buket hazırladığını belirten Julfa, buket fiyatlarının 50 ile 250 TL arasında değiştiğini söyledi.

Muratpaşa ilçesi Selekler Çarşısı'ndaki nişan, kına ve düğün eşyaları satan bir işletmede çalışan Gülizar Julfa, gelinlerin olmazsa olmazı gelin buketlerini hazırlıyor. Canlı malzemelerden doğal buketler hazırlayan Julfa, genç kızların evliliğe adım atarken daha şık görünmesi için elinden geleni yapıyor. Julfa, özellikle gelinliğe ve gelinin saçına, makyajına uyumlu olacak buketler hazırlıyor. Geçmişte yapay malzemeden buketler hazırladıklarını belirten Gülizar Julfa, artık gelinlerin tercihinin canlı çiçeklerden doğal buketler olduğunu söyledi. Doğal çiçeklerin ve otların karışımıyla hasırdan gelin buketi hazırladıklarını anlatan Julfa, gelinlerin fotoğraf çekiminde ve düğünde kullanımı için en az iki gelin buketi aldıkları belirtti. Julfa, düğün sonrası atılan gelin çiçeğinin daha sade ve eski tarzdaki yapay buketler olduğunu söyledi.

ISLAK LALE ÖN PLANDA

Gülizar Julfa, gelinlerin en çok tercih ettiği çiçeğin ıslak laleler olduğunu kaydetti. Gelin adaylarının eskisi gibi sade bir buket istemediğini anlatan Julfa, "Eskiden sade bir çiçek ve kurdeleyle buket oluyordu. Buketi gelin elinde tutuyordu. Şu an buketler daha zengin çeşitte ve daha güzel. Gelinler ayrıca düğün sonrası bekarlara atmak için sade bir buket de alıyor. Son dönemde daha çok doğal ve soft renkteki çiçekler, otlar tercih ediliyor. İçinde başak, kuru güller ve çeşitli çiçekleri kullanarak özel hasırlarla bağlıyoruz. Rengine göre kurdele kullanıp gelin adaylarının istediği renkte buket oluşturuyoruz" dedi.

GELİN BUKETİ 50-250 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Gelin buketini ve gelin tacını yaklaşık yarım saatte hazırladıklarına değinen Gülizar Julfa, "Gelin tacını ve çiçeğini rengine göre uyumlu yapıyoruz. Herkesin zevkine göre taçlar ve buketler hazırlıyoruz. Küçük tarağın üzerine uyumlu modeli silikon tabancalarla yapıştırıyoruz. Saçında küçük bir detay isteyenlere de böyle kolaylıkla gelin tacı yapıyoruz. Fiyatları çiçeğine, boyutuna ve kullanılan ürün çeşitliliğine göre 50 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Son dönemde özellikle ıslak lalelerin olduğu buketler tercih ediliyor. Tabii ıslak lalelerin fiyatları biraz daha yüksek. İki çeşit lalemiz var. Biri plastik diğeri doğal, dokunduğunuzda o dokuyu hissedebiliyorsunuz. Gelin adayının isteğine göre hazırlıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Gelin buketinden görüntü

-Çiçeklerden görüntü

-Röp.ler

-Detaylar



Haber- Kamera: Bülent TATOĞULARI-Aslı DURAN/ANTALYA, ()

====================