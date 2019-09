DHA YURT BÜLTENİ - 3

Zap Vadisi'nde 'Rafting Spor Merkezi' açılacak

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, yıllardır hep terörle anılan Hakkari'deki Zap Vadisi'nin önümüzdeki dönem artık rafting sporunun amirali olacağını belirterek, "Burada Türkiye ve Dünya Şampiyonaları düzenleyeceğiz. Milli sporcular, antrenörler ve hakemler yetiştireceğiz. En önemlisi bu güzelim vadide Raftin Eğitim Merkezi açacağız" dedi.

Hakkari-Çukurca Karayolu'ndaki Zap Vadisi, sağlanan huzur ortamıyla birlikte spor aktivitelerine de ev sahipliği yapıyor. Kentte ilgi gören spor dallarından birini de rafting oluşturuyor. Geçen yıl kurulan Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulubü'ne bağlı rafting ekibi, Zap Suyu’nda yoğun bir çalışma yürütüyor. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra iki botla Zap Suyu'nda rafting yapmanın heyecanını yaşayan sporcular, 16-20 Ekim 2019 tarihlerinde Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenecek olan Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor.

TERÖR, HAKKARİ'NİN KADERİ DEĞİL

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da, Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Rafting Türkiye Milli Sporcular Antrenörü Savaş Yazıcı ve Cilo Rafting Kulübü Başkanı Hacı Tansu ile birlikte, Türkiye Şampinası’na hazırlanan Cilo Rafting ekibinin çalışmalarını izledi. Yardımcı, kahraman güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ve devletin bölgeye gösterdiği ilgi sayesinde Hakkari'nin huzura kavuştuğunu belirterek, "Bir haftadır Doğu ve Güneydoğu illerindeyim. Diyakbakır'dan başlayarak Batman, Siirt, Şırnak ve son olarak da Hakkari'ye geldik. Buradaki amacımız, sporla gelen dostluğu, sporla gelen kardeşliği bu bölgede en iyi şekilde icra etmektir. Mükemmel bir vadi ve mükemmel insanları var. Tarihle içiçeyiz, sporla içiçeyiz. Bunun için rafting sporunu kendi doğası gereği, bu illerimizde Türkiye şampiyonalarını yaparak tanıtmaya çalışıyoruz. Neden Hakkari'de bir dünya şampiyonasını yapamayalım? Tunceli'de 3 kıtadan 20 ülkenin katıldığı mükemmel bir dünya şampiyonası yaptık. Orada ‘terör bizim kaderimiz değil. Biz huzur kentiyiz’ dedik ve biz yine Hakkari'den de aynı şeyi söylüyoruz. Buranın terörle uzaktan yakından alakası yok. Yanlış haber yapanlara da biz ısrarla buraya huzur kenti diyeceğiz. Türkiye'nin 40-50 vilayetinden buraya sporcu getirip, teknik heyetlerle beraber Hakkari'yi tanıtacağız, Hakkari'nin spor kenti olduğunun altını çizeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde yoğun bir çalışmayla raftingin amiral gemisi Hakkari’dir diyeceğiz" dedi.

ZAP VADİSİ'NDE RAFTING EĞİTİM MERKEZİ KURACAĞIZ

Yardımcı, Zap Vadisi’nin kesintisiz 50 kilometrelik rafting parkuru bulunduğunu, ayrıca yılın 12 ayı spor yapılabilecek su debisi bulunduğunu da belirterek, "Zap gerçekten bu bölgenin parlayan yıldızı olacak. Biz burada bir Türkiye şampiyonası yaptıktan sonra inanın arkamızda turizm raftingi hızla gelişecek. Tunceli'de yapılan Dünya Şampiyonası’nda bir günde bin 500 kişi rafting yaptı. Ekonomiye inanılmaz bir katkı sağladı. Çünkü turizm deniz, güneş, kum ibaresinden hızlıca çıkmıştır. Burada kayak merkezi var. Suyumuz var, tırmanma parkurlarımız var. Aşırı güzel bir doğamız var. Hakkari'nin yapısı da tam turizme uygun. İnşallah biz burada bu yapıyı tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Tabi başta sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri altında Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleri kapsamında biz buradayız. Bakanlıkta yaptığımız toplantılarda Doğu ve Güneydoğu'daki illere özel bir bütçe ayırıyoruz. Rafting sporunun malzeme ihtiyaçlarını hızlıca gidereceğiz. Bu eksiklikleri giderdikten sonra Zap Vadisi'nde bir rafting eğitim merkezi kuracağız. Hızlıca bu bölgelerde antrenörlük ve hakemlik kursları açacağız. Bu bölgede hem antrenör, hem hakem, hem de sporcu yetiştireceğiz" diye konuştu.

ZAP'TA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YAPILSIN

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu ise yıllardır hep olumsuz haberlerle gündeme gelen Zap Vadisi'nin artık sportif aktivitelere ev sahiplığı yaptığını söyledi. Tansu, "Buranın gençleri doğa sporlarına hem meraklı, hem yetenekliler. Biz de yıllardır dağıcılıkla gelen bu tecrübemizi aynı zamanda suda değerlendirmek istedik. Geçen yıl Hakkari Cilo Rafting takımını kurduk. Zap Vadisi'nde çalışmalarımızı sürdürdük. Çok kısa sürede beklentimizin çok üzerinde Türkiye'de dereceler aldık. Belki 10 yıllık takımları geride bırakarak, Türkiye'de ilk üç takım arasında yerimizi aldık. Hedefimiz, milli takım ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmek. Zap Vadisi muhteşem bir vadi. Bu vadinin sporla anılması gerekiyor. Rafting sporu için Türkiye’nin en iyi akarsuyudur. Hakkari'den başlayıp Kuzey Irak topraklarına kadar akan Zap suyu, 160 kilometrelik bir alana sahip. Hakkari'de rafting sporunun gelişmesinde Türkiye Rafting Federasyonu Başkanımızın büyük katkıları var. Buraya gelip bizleri izlemeleri, büyük moral oldu. Dünya ve Türkiye Şampiyonaları’nın da Zap Suyu’nda yapılmasını istiyoruz. Zap'ta rafting yapmak ayrı bir duygu" dedi.

HAKKARİ, TERÖRLE DEĞİL GÜZELLİKLERLE ANILSIN

Hakkari'nin yıllardır hep terörle anıldığını anlatan Gençlik ve Spor il Müdürü Reşit Güldal da, "Dağ bisikleti ile geçen hafta Hakkari'de ilk defa uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Ayrıca, dağcılık, rafting, kayak, yamaç paraşütü bakımından da Hakkari çok uygun. Bu sporları yaygınlaştırdığımızda istihdama da büyük katkı sunacaktır. Hakkari’nin de artık terörle ve olumsuzluklarla değil, güzelliklerle anılan bir şehir olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Zap vadisi

-Zap suyunda rafting gösterisi yapmak için kıyafetleri giyen rafting ekibi

-Cilo Rafting Kulübü Başkanı Hacı Tansu, sporculara neler yapılması gerektiğini anlatırken

-Botlarıyla hazırlık yapan sporcuyar

-Botlarla Zap Suyun'da rafting yapan sporculardan genel ve detaylar

- Muhabirinin anonsu

-Sporcuların rafting gösterisi

-Rafting Milli Sporcular Antrerönü Savaş Yazıcı, ragfting ili ilgili sporculara taktikler verirken

-Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu ile röportaj

-Rafting Milli Sporcular Antrenörü Savaş Yazıcı ile röportaj

-Sporcularla röportaj

-Botların yanında raftingcilerle hatıra fotoğraf çektiren Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı

-Yardımcı ile röportaj

-Yardımcı, gösteri yapmaları için raftingcilere komut verirken

-Rafting gösterisinden genel ve detaylar

-Botlarını taşıyarak getiren raftingciler

-Bir vatandaşla röportaj

-Zap suyu

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-

===================

Engelli kızının işe girmesi için çabalarken dolandırıldı

Denizli'de yürüme engelli, kanser hastası Sabiha Çiloğlu (55), yüzde 50 zihinsel engelli kızı Yasemin Çiloğlu'nun (26) Büyükşehir Belediyesi'nin engelli kadrosundan işe gireceği söylenip, 20 bin lira kredi çekilerek dolandırıldı. Savcığa suç duyurusunda bulunan Çiloğlu, dolandırıcıların bir an önce yakalanıp, cezalandırılmalarını istedi.

Sabiha ve Süleyman Çiloğlu çiftinin, ayrı yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli kızları Yasemin Çiloğlu, 16 Nisan 2017 tarihinde ailesini telefonla arayıp, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde engelli kadrosundan işe alınacağını söyledi. Çiloğlu, işe girebilmesi için annesi Sabiha Çiloğlu'nun da kimlik bilgilerine ihtiyaç olduğunu belirterek, eve gelecek 2 kişiye nüfus cüzdanını vermesini istedi. Yürüme engelli, meme kanseri hastası Sabiha Çiloğlu, kızının işe girecek olmasının sevinci ile Merkezefendi ilçesi Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerine gelen 2 kişiye telefonda kızının belirttiği gibi nüfus cüzdanını verdi. 45 dakika sonra 2 kişi nüfus cüzdanını geri getirdi. Ancak, aradan 1 yıl geçmesine rağmen kızı işe alınmayan Sabiha Çiloğlu, bir yıl sonra bir bankadan gelen borç kağıdı ile şok oldu. Bankaya gittiğinde Çiloğlu, kendi fotoğrafının yerine başka birine ait fotoğraf yapıştırılarak düzenlenen sahte evraklarla 20 bin lira kredi çekildiğini öğrendi. Bunun üzerine savcılığa giden Sabiha Çiloğlu, suç duyurusunda bulundu.

Engelli kızının işe girebilmesi için verdiği nüfus cüzdanının başına iş açtığını belirten Sabiha Çiloğlu, "Ben kredi çekmedim. Hiçbir şekilde hiçbir evrağa imza atmadım. Kredi çekmek için hiçbir banka şubesine gitmedim. Kızımı engelli kadrosundan işe aldıracaklarını söyleyen kişilerin nüfus cüzdanımı almalarından 1 yıl sonra dolandırıldığımı anladım. Bunu yapan kişilerin bir an önce bulunup, hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum" dedi.

'KIZIMI ALET EDİYORLAR'

Yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirten Sabiha Çiloğlu, "Kızım bizden ayrı olarak başka biri ile yaşıyor. Kızım engelli olduğu için, onun bu durumundan faydalanıp, bunları yaptıran birileri var. Kızımın bankalardan çektiği krediler nedeniyle 8 ayrı icra dosyası olduğunu öğrendim. Kızımı kandırıp, dolandırıcılık olayına alet ediyorlar. 1.5 yıldır kızımın yüzünü de göremiyorum. Gözüme uyku girmez oldu. Dolandırıcıların sahte evraklarla adıma çektiği parayı bankaya ödeme gücüm ve imkanım da yok. Merak ettiğim şey, çekilen bu para kimin eline geçti?" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

Sabiha Çiloğlu'nun koltuk değnekleriyle evde yürümesi

-Sabiha Çiloğlu'nun gözyaşı dökmesi

-Sabiha Çiloğlu ile röp.

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

========================

Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Adana'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Savaş Çetin (26) yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 AAC 833 plakalı otomobilin sürücüsü, motosikletle seyir halindeki Savaş Çetin'e çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, kaza yakındaki bir marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ağır yaralanan Çetin, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Çetin, yapılan tüm müdahalaye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------

- Otomobilin hızla sağ şeride geçmesi

- Motorsiklete çarpması

- Motorsiklet sürücünün sürüklenmesi

- Çevredekilerin yardıma koşması

- Motorsiklet ve otomobilden genel görüntüler

- Olay yerindeki kalabalık

- Trafik polisinin aracı yolun kenarına çekmesi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

===============================

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı

Çanakkale'de, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Abdurrahman Aydın, ağır yaralandı.

Kaza, dün gece, Çanakkale-İzmir yolu Ezine ilçesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale yönüne giden Abdurrahman Aydın yönetimindeki 16 LKD 34 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hurdaya dönen araçta sıkışan Aydın'ı yaralı halde çıkarıp, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumunun kritik olduğu belirlenen Abdurrahman Aydın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------

-Kazadan görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE, ()

===============================

Kaleci, sahadaki çukurları battaniyeyle kapattı

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki stadyumda, çim sahada oluşan çukurlar nedeniyle zorlanan kaleci Ahmet Ay, çukurları battaniyeyle kapatarak maça çıktı.

Mardin 2'nci Amatör Ligi'nde mücadele eden Nusaybin Diclespor'un oynadığı stadyumun çim sahasında çukurlar oluştu. Futbolcuların fark ettiği çukurlar, maç sırasında zor anlar yaşattı. Nusaybin Diclespor'un kalecisi Ahmet Ay, dün sahalarında Kızıltepe Starspor ile karşılaştıkları maç öncesi çukurları battaniyeyle kapattı. Çukurlar nedeniyle sakatlandıklarını belirten Ay, "Sahamızın zemini giderek yıpranıyor. Sentetik çim olması nedeniyle zeminde açılan çukurlara yamalar yapılıyor. Özellikle kalecilerin durduğu yer ve penaltı noktalarında büyük çukurlar oluştu. Bu nedenle saha zemini, futbol oynamaya uygun halde değil. Kale direklerinin ortasında açılan büyük çukurlar nedeniyle hemen her maçta sakatlanıyoruz. Çözümü, çukur açılan kale içlerine battaniye sermekte bulduk" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Kaleci Ahmet Ay'ın sahaya battaniyeyle gelmesi

-Sahada oluşan çukurlar

-Battaniye üzerinde ısınma hareketi

-Maça çıkan futbolcular

-Maçtan görüntü

-Kaleci Ay'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),()

===============================

Selami Şahin'den İzmir konseri

Türk sanat ve fantazi müziğinin dev bestekar ve yorumcusu Selami Şahin, dün gece İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda İzmirli hayranlarıyla buluştu. Eskimeyen Şarkılar turnesi kapsamında konser veren Selami Şahin, hayranlarından yine tam not aldı. Konser öncesi 'ya açıklamalarda bulunan Şahin, "Yazın 3 ay Çeşme Alaçatı'dayız, sonra İstanbul'da. Eser sözcüğü kalıcı demektir, benim yaptığım şarkılar yazılmamış konular, işlenmemiş melodiler uzun yıllar da geçse unutulmamalıdır. Ben hep bunun için savaş verdim, hep onun için çalıştım. 1969 yılında yaptığım ilk şarkı Altın Kelebek'te yılın birincilik ödülünü aldı. Sen mevsimler gibisin, okuyorum bakıyorum herkes beraber okuyor. 70'li ve 80'li yıllarda herkes şarkı şarkılarımı ezbere okuyordu. Bu beni o kadar mutlu ediyor ki, en büyük ödüldür bu bana. Yani şükürler olsun 200'ün üstünde hit olmuş şarkım varö Dedi.

AVRUPA KONSERLERİ GELİYOR

Selami Şahin Avrupa turnesi için de tekliflerin olduğunu dile getirdi. Şahin, "Şu an yeni teklifler var, bütün tarihler menajerimde. Türkiye'nin her yerinde eskimeyen şarkılar programımız devam edecek, çünkü ilgi oranı çok yüksek. Mesela ben sahneye çıktığımda hep benim yazdığım besteleri istiyorlarö diye konuştu.

MEMLEKET HASRETİ BİTECEK

10 yıldır memleketi Hatay'da koser vermediğini de sözlerine ekleyen Şahin, "Memleketime gitmeyeli 10 sene oldu, eskimeyen şarkılar programımda Gaziantep ve daha sonda Antakya var önümüzdeki ay. İnsan doğduğu memleketinde, yani hangi yörede ise aklına geliyor ve heyecanlanıyor. Memleketimden tam bir teklif olmadı, bu yüzden gidemedik yoksa gitmekten şeref ve onur duyarım. Efendim biz Hatalıyız, Gaziantep'te çok sevdiğimiz dostlarımız var, gittiğimiz zaman bizi yalnız bırakmıyorlar onlara çok teşekkür ediyorum. Antakya'da bütün dinler, diller ve meshepler var. Hepimiz el ele ve kalp kalbeyiz. Din va dil ayrımı yok, şu an çok heyevanlıyım. Sizlerle konuşmak benim için büyük bir onur ve şereftir canım hemşerilerimö dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Konser alanına giriş yapan vatandaşlardan detay

-Selami şahinden detay

-Selami Şahin'in konuşması

-Selami Şahinden röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-Fotoğraf: Kahraman DURAK - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()

======================