DHA YURT BÜLTENİ - 3

YURT BÜLTENİ - 3

Evlilik hazırlığındaki genç kızların çeyizlerini çalıp, satarak uyuşturucu almış

Konya'da, 7 apartmanın bodrum kat kapılarını kırarak, evlilik hazırlığı yapan genç kızların çeyizlerini çalıp, uyuşturucu alabilmek için satan Servet D. (20), gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bulunan 7 apartmanın bodrum katındaki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, olayları 9 suç kaydı bulunan ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Servet D.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, Servet D.'yi Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi'nde gezerken yakalayarak gözaltına aldı. Servet D.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ve çaldığı malzemeleri spotçulara satarak uyuşturucu aldığını söylediği öğrenildi. Servet D.'nin ifadesini üzerine polis, 3 farklı spotçuya giderek çalıntı malzemelere el koydu. Servet D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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- Şüpheliden detay

- çalınan malzemeler

- Güvenlik kamera görüntüleri

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA-

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Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan heyelan uyarısı

İzmir'in Bornova ilçesinin Eğridere Mahallesi'nde, şubatta meydana gelen heyelanın yaraları tam olarak sarılamamışken, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan'dan kritik uyarı geldi. İzmir'in birçok ilçesinde benzer heyelan alanları olduğunu belirten Murathan, riskli bölgeler üzerinde, önemli oranda yerleşimlerin bulunduğunu söyledi.

İklim değişiklikleri ve artan yağışlar, İzmir için heyelan tehlikesini gündeme getirdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası'nın İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, kentte son 10 yılda 15'in üzerinde heyelan olduğunu, bunlardan bazılarının can ve mal kaybını da beraberinde getirdiğini söyledi. Kentte birçok bölgede meydana gelen heyelanların, gelecekte yeniden gerçekleşme ihtimali bulunduğunu da aktaran Murathan, "İzmir'de birçok çalışma yapılmış ama İzmir'in heyelan alanları ile ilgili çok ayrıntılı çalışmaları göremiyoruz. Bu tür çalışmaların artık yapılması gerekiyor; çünkü ciddi bir iklim değişikliği ile karşı karşıyayız. Önümüzdeki süreçte sağanak yağışların çok daha fazla olacağı yıllar bizi bekliyor. Heyelanın gerçek tetikleyicisi yağışlardır. Bu nedenle İzmir'in başka yerlerinde de bu tür risklerin olduğunu ve olacağını düşünüyoruz" dedi.

'BİRÇOK İLÇEDE HEYELAN TEHLİKESİ VAR'

İzmir'in birçok ilçesinde heyelan riski bulunduğunu kaydeden Alim Murathan, "Bayraklı, Konak, Kemalpaşa, Bayındır, Bornova, Karabağlar ve Foça'nın da içinde bulunduğu birçok ilçede bu tehlike söz konusu. Buralarda heyelan bölgeleri var. Bir de potansiyel alanlar var. Onların üzerinde de yerleşim alanları var. Doğrudan 'Şu bölge' diyemem; çünkü bu alanları gösteren büyük ölçekte haritalar elimizde var ama daha küçük ölçekte yani ayrıntılandırılmış 1/1000 ölçekli haritalar henüz elimizde yok. Bir de bunların ciddi etüt çalışmalarının yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Heyelan meydana gelen bölgelerde, bu durumun tekrarlanmasının söz konusu olduğunu dile getiren Murathan, İzmir'in birçok bölgesinin aslında heyelan alanı olduğunu ve iklim değişiklik sürecinin esas alınıp, buralara yapılacak çalışmaların daha ayrıntılı, önlemlerini de içerecek şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

'ETÜT ÇALIŞMALARI GEREK'

Bir alanı riskli olarak tespit etmenin önemli olduğunu; ancak bu riske karşı tedbirlerin alınması gerektiğini de aktaran Alim Murathan, İzmir'de heyelan riskine karşı önlemler paketinin bulunmasına dikkat çekti. Murathan, "Heyelan olaylarının önceden anlaşılması ve tedbir alınması için alanların jeolojik, jeoteknik etüt çalışmaların yapılması gerekiyor. Heyelanları tetikleyen gerçek mekanizma önemli oranda yağışlar. Bir de kaçaklar. Birçok bölgede su kaçakları bu olaylara neden oluyor. Örneğin; Kadifekale. Kadifekale bölgesindeki heyelanların gerçek nedeni su kaçakları" dedi.

'SUYUN AKIŞINI ÖNLEMEDEN HEYELANLARI ENGELLEYEBİLİRSİNİZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin heyelan alanlarına yönelik çalışma yapması gerektiğine değinen Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Murathan, yine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce yapılması gereken çeşitli çalışmalar olduğunu belirtti. İlgili kurumların acil olarak İzmir'in ayrıntılı heyelan haritasını çıkarması gerektiğini kaydeden Murathan, şunları söyledi:

"İzmir'de heyelan riski taşıyan tüm bölgelerde önemli oranda yerleşimler var. Bu yerleşim alanlarında ne tür tedbirler almamız gerektiğini bir program, plan şeklinde ortaya koymamız gerekiyor. Birçok heyelan bölgesinde suyun akışını önlemeden heyelanları engelleyebilirsiniz. Şimdi dünyada heyelan alanları izleniyor. Özel sensörler konuluyor, bunlarla toprak hareketinin yılda ne kadar hareket ettiği izleniyor. Birtakım uyarı sistemleri ile o bölgeler boşaltılıyor. Türkiye'de henüz bunlar yok. Türkiye'de birtakım riskli alanlar tespit edilmiş fakat heyelan gerçekleştikten sonra bazı önlemler alınmış. Heyelan alanlarına yönelik yapılan çalışmalar var ama son derece eksik."

Görüntü Dökümü

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-İzmir'de daha önce heyelan olan ve heyelan riski taşıyan alanlardan görüntü

-Evlerden görüntü

- Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan ile röp.

-Anons

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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İtfaiyeden otobüsteki yolculara yangın ve kaza uyarısı

Türkiye'de son dönemde artan otobüs kazaları ve yangınları konusunda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüslerindeki vatandaşları bilgilendirdi. İtfaiye ekipleri, otobüste bir yangın ya da kaza anında çekiç kullanılarak otobüsün camının nasıl kırılacağını da gösterdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, son dönemde yolcu otobüslerinde yaşanan kaza ve yangın olayları hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, Denizli- Antalya karayolu üzerindeki polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüslerindeki vatandaşları, olası bir yangın ve kaza durumunda yapılması gerekenler hakkında uyardı. İtfaiyeciler, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında yolculara sakin kalmalarını tavsiye etti. Acil çıkış kapısının kullanımı hakkında bilgi veren yetkililer, çekiç kullanılarak otobüsün camının nasıl kırılacağını da gösterdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, denetimin Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, "Son dönemde bizim de çok üzüldüğümüz, otobüs kazaları ve yangınları oluştu. Biz bu yaralanma ve can kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla, acil durumlarda otobüsün nasıl tahliye edileceği, imdat çekiçlerinin kullanımı, otobüsün ön ve orta kapılarının acil durumlarda nasıl açılacağı, yangın söndürme araçlarının nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler verdik. Yolcularımıza bu konuda broşürler de dağıttık. Bizi otobüste gören yolcular önce şaşkınlık sonra memnuniyet yaşadı. Polis uygulama noktasında, itfaiye teşkilatının uygulama yapması Türkiye'de bir ilktir. Bu konudaki uygulamalarımız yaygınlaşarak devam edecek" dedi.

Görüntü dökümü

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- Otobüslerden detay görüntü

- Yolculardan detaylar

- İtfaiye ekiplerinin yolcuları bilgilendirmesi

- İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı ile röp.

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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'Dünyanın en dar sokağı'nda restorasyon beklentisi

Hitit Medeniyeti'nin başkenti, leblebisi ile ünlü Çorum'da, Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı' ilgi çekiyor. Yöre sakinleri, ayakkabı tamircilerinin olduğu sokağın, restore edilerek, turizme kazandırılmasını istiyor.

Hitit Medeniyeti'nin başkenti Çorum'da, Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı'nda eskiden 37 esnaf faaliyet gösterirken şu an sadece 5 dükkan hizmet veriyor. Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkânın çoğunluğu sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken sokakta, özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor. Yöre sakinleri, ayakkabı tamircilerinin yoğun olduğu sokağın, restore edilerek, turizme kazandırılması istiyor.

'RESTORE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Sokağın restore edilmesini isteyen Mustafa Gürçok, "Ayakkabıcılık benim baba mesleğim. Babam ayakkabıcıydı. Burası 'dünyan en dar sokağı' olarak geçiyor. Belediyenin restore etme ihtimali var ama son durum nedir bilmiyorum. Biz restore edilmesini istiyoruz" dedi.

Sokağın, dönemin ayakkabıcılarının kışın zor şartlarda kalmaması için yapıldığını belirten İhsan Kara da, "Burası 1950 yıllarında dönemin belediyesi tarafından ayakkabıcılar sokaklarda kışın zor şartlarda kalmasın diye yaptırılıyor. Belediyemiz inşallah restore eder. Biz kendi çabalarımızla bazı yerleri tamir ediyoruz. Buranın özelliği, yerlerin hala Arnavut kaldırımı olması. Daha dükkanlarda ilk yapıldığı zamandan kalan kapı ve pencereler var." diye konuştu.

Bütün dükkanların aynı özellikte yapıldığını söyleyen Kemal Ceyhan ise, "O dönem talep çok olmuş. Burayı küçük tren vagonu gibi yapmışlar. Yapanlardan Allah razı olsun. Buradan biz ekmek yiyoruz. Bütün dükkanlar aynı özellikte yapılmış. Sıkıntımız, burası var ama usta kalmadı. Dükkanların çoğu kilitli" şeklinde konuştu.

DİKİCİLER SOKAĞI HAYAT BULMAYI BEKLİYOR

'Dikiciler sokağı' yaklaşık 60 yıl kadar önce yapılmış, iki kişinin yan yana zorlukla yürüyebileceği şekilde dar ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda, etrafında yer alan 37 minyatür dükkandan oluşuyor. Sokak 'Arnavut kaldırımı' olarak adlandırılan taşlarla döşenmiş, üzerindeki asma ağacı ise bütün bir sokak boyunca uzanıyor.

Görüntü dökümü

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-Muhabir Hakan Akgün'ün anonsu

-Detaylar

-Esnaf Mustafa Gürçok ile röportaj

-Esnaf İhsan Kara ile röportaj

-Esnaf Kemal Ceyhan ile röportaj

Haber-kamera: Hakan AKGÜN-Yusuf ÇINAR-Hüseyin KALAY

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Manisa'da pamuk hasadında işçi yerine makine

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamuk hasadına başlandı. İlçede geçen seneye oranla pamuk ekimi 18 bin dekardan 25 bin dekara kadar yükselirken, üretici, maliyeti daha düşük olduğu için işçi yerine makineli hasada yöneldi.

Saruhanlı'da bu yıl yaklaşık 25 bin dekar alanda ekili olan pamuğun hasadına başlandı. Bu sene 13 bin ton rekolte bekleniyor. Geçen sene 18 bin dekar alana pamuk ekilmişti. Dönüm başına yaklaşık 500- 600 kilogram verim bekleyen üretici, fiyatın en az 4,5 lira olacağını öngürüyor. Bakımı zor olan pamuğun hasadının işçi ile yapılması durumunda yükselen maliyet, üreticiyi makineli tarıma yöneltti. Pamuk toplama makinesinin 400 işçi ile yapılan hasadı bir günde yaptığı belirtildi. Bu yıl pamuktan vazgeçmeyen üretici, hasadını makine ile yaparak maliyetini yarı yarıya indirdi. İlk hasadı yerinde inceleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, şunları söyledi:

"Saruhanlı'da 2019- 2020 yılının pamuk hasadı başladı. İlçemizde şu an Halitpaşa, Alibeyli, Lütfiye, Hacırahmanlı mahalleleri ile Saruhanlı ilçe merkezinin bir kısmı olmak üzere 25 bin dekara kadar pamuk ekilmekte. Pamuk lifi yönünden İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinden sonra geliyoruz. Pamuk geçmiş yıllarda ilçemiz için çok iyi bir geçim kaynağıydı. Pamuk ekildiği zaman çiftçimizin yüzü gülüyordu. Pamuğun maliyeti çok yüksek. Pamuk senede en az üç kere sulanmak ister ve gübresi ilacı derken çok maliyeti vardır. Ancak en çok sevindiren olaylardan biri pamuk hasadının makine ile yapılabilmesi. Geçmiş yıllarda pamuğu elle, işçilerle topluyorduk. Bu da çok büyük maliyetti. Makineli tarıma geçerek bu maliyeti biz yarı yarıya düşürdük."

Saruhanlı'da 180 dönümlük tarlasında pamuk hasadı yapan 43 yaşında evli iki çocuk babası Halil Yiğit, "Geçmiş yıllarda 400 işçi ile pamuğumuzu topluyorduk ve bize maliyeti 32 bin liraydı. Bu sene mahsülü makine ile topladık, maliyeti 18 bin liraya kadar düşürdük" dedi.

Halil Yiğit ise 40 yıldır çiftçilik yaptığını belirterek, "Domates, biber, pamuk, üzüm ve zeytin yetiştiriyorum. Eskiden pamuğu elle topluyorduk. Şimdi makineli tarıma döndük. Makineyle günde 80 -100 ton pamuk topluyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Pamuk tarlasının havadan görüntüsü

-Pamuk toplama makinesinin çalışmasının drone görüntüsü

-Pamuk tarlasından görüntü

-Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur röp.

-Pamuk üreticisi Halil Yiğit ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera:SARUHANLI (Manisa), ()

