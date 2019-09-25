DHA YURT BÜLTENİ - 3

Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1'i polis, 5 yaralı (2)

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLADI

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da olay yerinde incelemelerde bulundu.

VALİLİK: YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Saldırıyla ilgili Adana Valiliği’nden de açıklama yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde polis servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız ve 1 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış olup, genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeki güvenlik önlemi

-Vali Mahmut Demirtaş'ın aracının gelişi

-Vali Demirtaş'ın olay yerinde bilgi alması

SÜRE:30" BOYUT:56 MB

Haber: Akif ÖZDEMİR-Gökhan KESKİNCİ-Eser PAZARBAŞI-Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,()

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Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Antalya'da, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya- Konya karayolunda sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı. Akseki ilçesi Cevizli Mahallesi yakınlardan meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 kişinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), () -

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Sağanak yağış İzmir'i olumsuz etkiledi (2)

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İzmir'de gece boyunca etkili olan sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden olan Buca'da, Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'nun önünde ağaçlar bir kamyonetin üzerine devrildi. Okul önü olmasından dolayı olayın gece yaşanması olası bir faciayı engelledi. Su baskınlarının yaşandığı Karabağlar'da İnönü Caddesi'nde bulunan kafeterya sular altında kaldı. İşyerinin yağmur nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirterek, "Buradaki caddeye sürekli asfalt çalışmasından dolayı yol ile kaldırım arasında pay kalmadı. Bu nedene az yağan yağmurda bile su baskını oluyor. Ayrıca caddede rögarların yetersiz olduğunu düşünüyorum. İşyerimiz kullanamayacak hale geldi. Geceden bu yana suyu kendi imkanlarımızla tahliye ettik. Belediyeyi aradık, saraya aldıklarını söylediler ancak gelen olmadı" dedi.

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- Kafeteryadan görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: / İZMİR, ()

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Van'da 94,5 kilo eroin ele geçirildi

Van'da, polisin düzenlediği operasyonda 94 kilo 505 gram eroin, 3 kilo 640 gram metamfetamin ve 1 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi, Cevdetpaşa Mahallesi, Selçuklu 12. Sokak'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evin bodrum katında narkotik madde arama köpeği 'Lisa' ile yapılan detaylı aramada; çuvallar içerisine zulalanmış 187 paket halinde 94 kilo 505 gram eroin, 6 paket halinde 3 kilo 640 gram metamfetamin ve 2 paket halinde 1 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.M.K., S.K., Y.K., A.K. ve Z.U. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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-Evin içinde norkotik köpeği ile yapılan arama

-Köpeğin bodrumda yaptığı arama

-Uyuştrucu bulunan torbaların bulunması

-Uyuşturucu paketlerinin açılması

-Uyuşturucu paketlerinden detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, ()-

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Denizli'nin Hicaz narı yurt dışından büyük talep görüyor

Türkiye'de nar üretiminin yüzde 15'nin gerçekleştirildiği Denizli'de Hicaz cinsi nar, özelikle yurt dışından yoğun talep görüyor. Yoğun antioksidan özelliği, mayhoş tadı, iri taneleri ve dayanıklılığı nedeniyle tercih edilen Hicaz narının yüzde 80'i, Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Pamukkale ilçesi Kocadere ile çevresindeki çok sayıda mahallede çiftçiler, nar üretimini akıllı tarım yöntemiyle sertifikalı yapıyor. Nar üretimi, Pamukkale, Merkezefendi, Buldan, Güney ve Sarayköy ilçelerini içerisine alan bölgede yapılıyor. Bu yıl toplam 28 bin dönüm alanda, 55 bin ton Hicaz türü nar hasadı bekleniyor. Yüksek antioksidan özelliğiyle kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon ve şeker hastalıklarına iyi geldiği bilinen nar, Avrupa ülkelerinden büyük ilgi görüyor. Bölgeye has mayhoş tadı, iri taneleri, dayanıklılığı ve tanesi 1 kilogramı geçen Hicaz narının yüzde 80'i ihracata gidiyor. Özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleriyle İran, Irak ve Arap ülkelerine gönderiliyor. Geri kalan kısmı ise iç pazarda meyve olarak satılıyor ve meyve suyunda kullanıyor. Bölgedeki çiftçiler, kurdukları kooperatif aracılığıyla arada komisyoncu olmadan ürettikleri narlarını doğrudan ihracatçı firmaya garantili satıyor. Narın kilogramı, yaklaşık 2 lira 25 kuruşa satılıyor.

ÖZELLİKLERİYLE TERCİH NEDENİ

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Denizli'de Hicaz narının akıllı tarım uygulamalarıyla sertifikalı üretildiğini belirterek, "Hijyenik, güvenilir ve katkısız üretildiği için dünyada aranılan marka haline gelmiştir. Hasat edilen narın yüzde 80'i ihracata gidiyor. Narın çiçeklenme döneminde aşırı yağışlardan dolayı, bu yıl geçen yıla göre rekoltede yüzde 20 düşüş bekliyoruz. Ancak kalitede hiçbir zaman sıkıntı olmadı. Sadece rekoltede düşüş bekliyoruz. Bizim bölgemize has olan mikro-klima iklim özelliğiyle narımızın içindeki taneleri iri, çekirdeği küçüktür, dayanıklılığıyla tercih edilir" dedi.

BİRLİK OLUP ARACIYI DEVRE DIŞI BIRAKTILAR

Mahalledeki üreticilerin birlik olmasıyla 2015'te kurulan Kocadere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin başkanı, kendisi de nar üreticisi olan Feridun Özkan, 'Birlikte üretim modeli' oluşturduklarını ifade ederek, "Birlikte üretim modeliyle, pazarlama sıkıntımızı tamamen ortadan kaldırdık. Daha önce çiftçiler, kendi başlarına komisyoncuyla baş başa kalıyordu, zorluk çekiyorlardı. Hiçbir şekilde anlaşma, sözleşme yoktu. Kooperatifin kurulmasıyla, üretici şimdi çok rahat. Üretici ürününü teslim ediyor, geri kalanını kooperatif hallediyor. Ödeme garantili, teminatlı şekilde çiftçiye sağlıyor. Çevre köylerden de kooperatife katılmak istiyorlar. Bu noktaya birlikte üretim, birlikte pazarlama modeliyle geldik. 104 üye var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bahçede narlardan görüntü

-Ağaçlardan nar toplanmasından görüntü

-Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici'nin açıklaması

-Üretici ve kooperatif başkanı Feridun Özkan'ın açıklaması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera : Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Süleyman Usta 78 yıldır zamana ayar veriyor

Aydın'ın Söke ilçesinde, 15 yaşında çırak olarak başladığı saat tamirciliğini halen 20 metrekarelik dükkanında sürdüren 93 yaşındaki Süleyman Önüt,

gençlere örnek oluyor. 3 çocuk babası Önüt, oğullarının baba mesleğini yapmak istememesi üzerine 26 yıl önce yanına dükkana göz kulak olması için işe alıp, yetiştirdiği Fatma Akdeniz ile bozuk saatlere adeta yeniden hayat veriyor.

Yunanistan'ın İskeçe ilçesinden İzmir'e göç eden ve o dönemde 15 yaşında olan Süleyman Önüt, burada bir saatçinin yanında çırak olarak işe başladı. Önüt, 10 yıl burada çalıştıktan sonra gittiği Aydın'ın Söke ilçesindeki bir başka saat ustasının yanında bu mesleği sürdürdü. 13 yılda burada çalışan Önüt, kendi dükkanını açtı. Evli, 1'i kız 3 çocuk babası olan Önüt, ilerleyen yaşına rağmen de Aydın Caddesi'ndeki 20 metrekarelik dükkanında mesleğini sürdürüyor. Ölene kadar yapmak istediği mesleğini oğulları Kurtuluş Önüt ile Kubilay Önüt'e de öğretti ancak, oğullarından Kurtuluş Önüt, baba mesleği yerine Kuşadası'nda turizmci, Kubilay Önüt ise Söke'deki bir ecza deposunda pazarlama mümessili olarak çalışmayı tercih etti. Yalnız kalan Önüt, 'En azından dükkana bakar' düşüncesiyle 26 yıl önce Fatma Akdeniz'i (44) işe aldı. Ancak Akdeniz'in bu işe meraklı olduğunu fark eden Önüt, mesleğin inceliklerini öğretmeye başladı. Kısa sürede işi kapan Akdeniz, Önüt'ün adeta sağ kolu oldu. O günden bu yana da Önüt, Akdeniz ile birlikte çalışıp akrep ve yelkovanlı saatler başta olmak üzere pek çok saati tamir ediyor.

'KADIN SAAT TAMİRCİSİ YOK DENECEK KADAR AZ'

Ömrünün sonuna kadar mesleğini yapmaya devam edeceğini belirten Süleyman Önüt, "Bu iş yerini 55 yıl önce açtım. O günden bu yana da bu dükkandan ekmeğimi kazanıyorum. İki oğluma da bu mesleği öğrettim ama ikisi de yapmadı. Ben öldükten sonra mesleğimi sürdürürler mi onu da bilmiyorum. Çocuklarım bu işi yapmayınca Fatma'yı yanıma aldım. Azmiyle çok iyi bir saat tamircisi oldu. Ege Bölgesi'nde kadın saat tamircisi yok denecek kadar az. Benim olmadığım zamanlarda bile yokluğumu aratmıyor" dedi.

'TAMİRE VERİP ALMAYA GELMİYORLAR'

Mesleğe başladığı yıllarda esnafa, sanat ve sanatkarlara daha çok saygı gösterilip, kıymet verildiğini belirten Önüt, "Artık, o günler geride kaldı. Piyasada kalitesiz saatler çoğaldı. Ucuz olan bu saatler kısa sürede arıza yapıyor. Tamire getirenler oluyor. Tamirini yapıyoruz ama sahipleri almaya gelmiyor. Elimizde bu şekilde tamiri yapılmış ama sahipleri tarafından alınmamış 500'ün üzerinde saat var" dedi.

'ÇOK GÜCÜME GİTTİ'

Meslek hayatı boyunca çok sayıda unutamadığı anısının olduğunu vurgulayan Önüt, bunlardan birini şöyle aktardı:

"Bir kadın komşumuz, bir gün saatini tamire getirdi. Ancak dükkanımda çıkan yangında saati zarar gördü. Bugünün koşullarında 30 lira değerinde bir saatti. Kadın saatini almaya geldi, durumu anlattık. Ancak 'Saatimi isterim' diye tutturdu. İzmir'de günlerce aradık, aynı saaten bulup getirdik. Bir kuruş para vermeden saati alıp, gitti. O zaman bu benim çok güceme gitmişti. Halen de unutamam."

'HERKES BİZİ BABA-KIZ ZANNEDİYOR'

Saat tamircisi evli, 2 çocuk annesi Fatma Akdeniz de, "26 yıl önce dükkana göz kulak olmak, getir götür işlerine bakmak için işe başlamıştım. Ancak şimdi saat tamiri ustası oldum. Bu işin kolay yanı olduğu kadar zorlukları da var. Bu mesleği sevmesek yapılmaz. Küçük küçük parçalarla, farklı farklı huyları bulunan müşterilerle uğraşıyoruz. Bana işi öğreten Süleyman Usta, 'Bu kızdan bir şey olmaz' demedi. Yılmadan bana işi öğretmek için elinden geleni fazlasıyla yaptı. İşi zamanla kavradım ve şu an da işimin başındayım. Bizi herkes baba- kız sanıyor. Süleyman Usta dükkanda olmadığı zaman 'Baban nerede?' diye soranlar oluyor. Süleyman ustanın babam olmadığını söylediğimde, şaşırıyorlar. 'Kadın saatçi olur mu?' diyenler çıkıyor. Bazıları da şaşırsa da sonrasında beni kutluyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Süleyman Önüt'ün yanında yetişen ustası Fatma Akdeniz ile saat tamir etmesi

-Saatçi dükkanından görüntü

-Saatlerden görüntü

-Süleyman Önüt ile röp.

-Fatma Akdeniz ile röp.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın), ()

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İş bulmakta zorlanınca 25 kilo verdi

Manisa'da aşırı kilo nedeniyle özgüvenini yitiren, bu nedenle iş bulmakta zorlanan 21 yaşındaki Hatice Uyanık, diyetle birlikte spor yaparak, 5 ayda 85 kilodan 60 kiloya düştü. Özgüvenini geri kazandığını kaydeden Uyanık, artık bu güvenle iş görüşmelerine gidebileceğini vurguladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü'nden 1 yıl önce mezun olan Hatice Uyanık'ın azim öyküsü, zayıflayamayacağını düşünenlere yol gösterici oldu. Aşırı kilosu nedeniyle özgüven eksikliği yaşayan Uyanık, 5 ay önce Yunusemre Belediyesi'nin Yeni Mahalle'deki ücretsiz fitness kursuna kayıt oldu. Sporla birlikte yürüttüğü beslenme programıyla her geçen gün zayıflayan Uyanık, 5 ayda toplam 25 kilo vererek hedeflediği 60 kiloya düştü. Uyanık artık sırasının hayalini kurduğu tıbbi sekreterlik işi için birkaç farklı yere iş başvurusu yapmak olduğunu söyledi. İşinde dış görünüşün önemli olduğunu belirten Hatice Uyanık, zayıflamak isteyenlere ise şu tavsiyelerde bulundu:

"Kilo vermek istediğinizi kafanıza koyduysanız, yola çıkın ve asla pes etmeyin. Spora ve yediklerinize dikkat etmeyi, asla bırakmayın. Basit bir şey yapmıyorsunuz. Yeme alışkanlıklarınız ve yaşam tarzınız değişiyor. Bunları bir şekilde oturtmak zorundasınız. Bunlar benim için kolay olmadı. Ama şu an severek yapıyorum."

Yunusemre Belediyesi'nde görevli Spor Eğitmeni Zarife Turp ise, "Hatice Uyanık buraya geldiğinde, kilolarından dolayı özgüven eksikliği yaşadığını, yeni hayatında bununda problem olduğunu söylemişti. Bende elimden geldiğince destek oldum. 5 ayda 25 kilo verdik. Mutlu sona ulaştık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hatice Uyanık spor salonundaki çalışması

-Hatice Uyanık röp.

-Spor Eğitmeni Zarife Turp röp.

-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()