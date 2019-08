DHA YURT BÜLTENİ - 3

Damat silahla tehditten tutuklandı, gelin adliyede bayıldı

Antalya'da, kına gecesinden sonra evinin balkonundan önce havaya ardından da silah sesi üzerine gelen 2 bekçiye ateş açan damat Okan Kuşbaş(18), düğün günü sevk edildiği mahkemede 'Kamu görevlisini silahla tehdit' suçundan tutuklandı. Damat cezaevine götürülürken, gelinliğiyle geldiği adliyede kararı duyan gelin Gülfer Yeleç(18), fenalaşarak, bayıldı. Gelin, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde dünyaevine girmeye hazırlanan Okan Kuşbaş ile Gülfer Yeleç için 29 Ağustos Perşembe günü kına gecesi düzenlendi. Yakınlarının katıldığı gecenin sonunda aynı mahalledeki evine giden damat, balkondan tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Aşık Veysel Caddesi'ndeki 2 bekçi, silah sesi üzerine sokağa geldi. İddiaya göre Okan Kuşbaş bu kez de bekçilere doğru ateş açtı. Bir kurşun, park halindeki araçları siper alan bekçilerin yanındaki aydınlatma direğine isabet etti. Bekçilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, eve girerek aşırı derecede alkollü olduğu belirtilen Okan Kuşbaş'ı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulunurken, tabancaya el konuldu.

DÜĞÜN YERİNE CEZAEVİNE

Geceyi polis merkezinde geçiren damat Okan Kuşbaş, işlemlerinin ardından düğünün yapılacağı 30 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gelin Gülfer Yeleç de kuaförden çıktıktan sonra nişanlısıyla düğün salonuna gitmek için adliyeye geldi. Gelinliğiyle gelen Gülfer Yeleç ve yakınları, adliye bahçesinde beklerken Okan Kuşbaş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Kamu görevlisini silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

NİŞANLISINA SARILDI, KARARI ÖĞRENİNCE BAYILDI

Gülfer Yeleç, polis ekipleri eşliğinde adliyeden çıkan damada sarıldı. Bu sırada tutuklama kararını öğrenen Yeleç, gözyaşı döktü. Damat Okan Kuşbaş, cezaevine götürülürken, fenalık geçiren Gülfer Yeleç, baygınlık geçirdi. Yakınları gelini, kucakta taşınayarak götürdükleri otomobil ile hastaneye götürüldü.

DÜĞÜN YAPACAKLARDI

Çiftin yakınları, Okan Kuşbaş'ın aşırı alkollü olduğunu, eve gittikten sonra balkondan havaya ateş ettiğini, kimseye ateş edip tehditte bulunmadığını iddia etti. Yakınları, "Davetliler gelmişti. Adliyeden çıkıp düğüne gitmeyi düşünüyorduk. Damat tutuklandı, gelin bayıldı. Artık düğünü damat tahliye olunca yapacağız" dediler.

Görüntü Dökümü

----------

-Gelinin adliye bahçesinde yerde yatarken görüntüsü

-Yakınlarının gelini apar topar kaldırarak karga tulumba adliye dışına çıkarmaları

-Gelinin yakınlarının isyanı

-Gelinin yerde ağlarken ve çığlık atarken görüntüleri

-Gelinin ayağa kalkarak otomobile binmesi

-Gelinin yakınlarının serzenişleri

-Gelin-damadın kına gecesinde çekilmiş görüntüleri

-Adliye dış plan görüntü

374 MB - 3.21'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

===================

'Balon balığı' balıkçıların kabusu oldu

Türkiye genelinde 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi balıkçılar ağlarını onarıp, teknelerin son bakımlarını yaptı. Antalya'da ise sezon 15 Eylül'de başlayacak. Kıyıda hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, Akdeniz'de yoğun şekilde görülen istilacı türlerden 'balon balığı'nın dişleriyle ağları parçaladığını, avlarını ve teknelerini yediğini belirterek, "Yamyam balık kabusumuz oldu" dedi.

1 Eylül'de başlayacak avlanma sezonu için balıkçılar gece yarısı denize açılacak. Antalyalı balıkçılar ise balık boyları yeterince büyümediği için 15 Eylül'de 'rast gele' diyerek av sezonuna başlayacak. Antalya Balıkçı Barınağı'nda sezon için ağlarını onarıp teknelerin son bakımlarını yapan balıkçılar, sezon öncesi Kızıldeniz'den Akdeniz'e inen balon balığı endişesi yaşıyor. Küresel ısınmaya bağlı su sıcaklığının artmasıyla hem Atlas Okyanusu'ndan hem de Kızıldeniz'den yaşanan egzotik göçler nedeniyle pek çok istilacı tür artık Akdeniz'de yaşıyor. Bu türler içinde 'balon balığı' ise adeta balıkçıların kabusu haline geldi. Türkiye kıyılarında önce İskenderun'da ardından Antalya Körfezi'nde ortaya çıkan balon balığı, avcılığı ciddi şekilde etkiliyor.

BALON BALIĞI TEHDİT EDİYOR

Antalya Körfezi'nde deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle balık popülasyonunu etkilediğini belirten

İlhan Kaptan 2 adlı teknenin 43 yıllık kaptanı İlhan Kaya, balık sezonu için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Teknenin bakımını bitirdiğini, ağların onarımının ise sürdüğünü kaydeden Kaya, Antalya Körfezi'nde istavrit, kuzu, kefal, sarı kanat ve benekli palamut balık türlerini avladıklarını, sezonun iyi geçmesini umduklarını söyledi. Son yıllardan sıcak denizlerden Antalya Körfezi'ne gelen balon balığının balıkçıları ve deniz yaşamını tehdit ettiğini kaydeden Kaya, "Antalyalı balıkçıların önünde büyük bir sorun. 6-7 yıldır denizimiz balon balığı işgali altında. Her geçen gün büyüyen bir popülasyon. Önüne geçilemez bir hal aldı" dedi.

TEKNEYİ BİLE YİYOR

Balon balığının ağları dişleriyle parçalayıp yediğini, avladıkları balıklara zarar verdiğini belirten İlhan Kaya, "Antalya Körfezi'nde balıkçılığı bitiriyor. Dişleri bir tenekeyi bile kesiyor. Yavru balıkları yiyen bir tür. Bir anda ortaya çıktı. Geçmişte 150-200 sandık istavrit tutardık. Şimdi o günleri arıyoruz" dedi.

BALON BALIĞINI AVLAMAYI TEŞVİK EDİLMELİ

Balon balığını avlanması için balıkçıların bir şekilde teşvik edilmesi gerektiğini belirten Kaya, "Eğer devlet balon balığı avı için teşvik verirse, bazı balıkçılar sırf işe yönelir. Ona göre olta hazırlar gerekirse telden yapar ve balığı tutar. Fakat böyle giderse Antalya Körfezi'nde balon balığından başka balık kalmayacak. Çünkü yavruları yiyor ve denize büyük zarar veriyor. Balon balığının deniz yaşamına yönelik tehdidi geri dönülemeyecek boyuta ulaştı" diye konuştu.

BALON BALIKLARINI YAMYAM'A BENZETTİ

Teknesinin son hazırlıklarını yapan balıkçı Ruhi Civelek de balon balığı için 'Yamyam' benzetmesi yaptı. Civelek, "Büyük, küçük ne varsa yiyor. Tam bir yamyam. Balıkçılar için çok tehlikeli bir balık türü" dedi.

BALON BALIĞINDAN NASIL FAYDALANIRIZ SORUSUNA CEVAP BULUNMALI

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Antalya Körfezi'ndeki balon balığı popülasyonunun arttığını gözlemediklerini, 7 tür balon balığı tespit ettiklerini kaydetti. Balon balığı için yapılabilecek pek fazla bir şey olmadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, oltaları koparan, ağları yırtan, balık yavrularını yiyerek diğer tüm popülasyonlara zarar veren bir tür olduğunu anlattı. Prof. Dr. Gökoğlu, "Balon balıkları üzerinde yapılan araştırmalar balon balıklarının tetrodoksin(TTX) adı verilen bir nörotoksin içerdiğini göstermiştir. TTX güçlü denizel kaynaklı organik bir zehirdir. Bu nedenle balon balıklarının yenilmesi tavsiye edilmiyor. Fakat bu balığı nasıl değerlendiririz sorusuna cevap bulduğumuzda büyüyen balon balığı nüfusunun önüne geçilecektir" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu şu an da Antalya Köfezi'nde ise 61 istilacı türün olduğunu, balıkçıların avlarında yüzde 30-35 oranında Kızıldeniz orijinli balık yakaladığını kaydetti.

AKDENİZ'İ İSTİLA EDEN KIZILDENİZ KÖKENLİ 61 TÜRÜN İSİMLERİ

İklim değişikliği nedeniyle Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen 61 balık türünün isimleri şöyle:

"Etremeus golani (Japon hamsisi, Yuvarlak sardalya), Dussumieria elopsoides (Yağ sardalyası, Sivriburun sardalya), Herklotsichthys punctatus, Saurida undosquamis (Lokum balığı, Iskarmoz balığı), Hippocampus fuscus (Denizatı), Sargocentrum rubrum (Naylon balığı, asker balığı), Stephanolepis diaspros (Domuz balığı), Lagocephalus seceleratus (Balon balığı), Lagocephalus spadiceus (Balon balığı Atlantik- Pasifik), Lagocephalus lagocephalus (Balon balığı), Lagocephalus suezensis (Süveyş balon balığı), Lagocephalus guentheri (Balon balığı), Torquigener flavimaculosus (Balon balığı), Tylerius spinosissimus (Balon balığı), Ostracion cubicus (Kutu balığı), Apogon smithii (Kardinal balığı), Apogon queketti (Kardinal balığı), Apogon nigripinnus (Kardinal balığı), Apogon fasciatus (Kardinal balığı), Cheilodipterus novemstriatus (Kardinal balığı), Pteragogus pelycus (Lapin balığı), Callionymus filamentosus, Sphyraena chrysotaenia (Baracuda), Sphyraena flavicauda (Baracuda), Cynoglossus sinusarabici (Dil balığı), Heniochus intermedius (Kelebek balığı), Nemipterus randalli (Kılkuyruk mercan), Priacanthus sagittarius (Mandagöz balığı), Fistularia commersoni (Külah balığı), Hemiramphus far (Çomak balığı, didekli), Parexocoetus mento, Plates quadrilineatus, Alepes djedaba (Sarı tral), Leiognathus klunzingeri (Ekşi balığı), Sillago suezensis, Upeneus pori (Kum barbunu), Upeneus moluccensis (Nil barbunu, Paşa pantalonu), Parupeneus forsskali, Pempheris vanicolensis (Mağara balığı), Siganus rivulatus (Beyaz sokar), Siganus luridus (Esmer sokar), Scomberomorus commerson (Ceylan palamudu), Oxyurichthys petersi (Gobid), Vanderhorstia mertensi (Gobid), Scarus ghobban (Papağan balığı), Pamadasys stridens (Çizgili gırt gırt), Atherinomorus lacunosus (Gümüş balığı, aterina), Champsodon nudivittis (Timsah balığı), Champsodon vorax (Timsah balığı), Champsodon capensis (Timsah balığı), Petroscirtes ancylodon (Bilenid), Chanos chanos (Süt balığı) Monotaxis grandoculis, Epinephelus coioides (Portakla benekli lagos), Pterois miles (Aslan balığı), Pterois volitans (Aslan balığı),Decapterus russelli (İstavrit), Syllophopsis sechellensis (Şeysel balığı), Stolephorus insularis (Hamsi), Remora australis, Trachurus declivis (İstavrit)"

Görüntü Dökümü

----------

-Limandan görüntü

-Teknelerden

-Balıkçılardan

-Tekne detay

-Balıkçılar ağ onarırken

-Röp: İlhan Kaya

-Röp: Ruhi Civelek

-Balon balıkları sualtı detay

-Balon balığı avlanması

-Balon balığı detay

-Balon balığı bilgi verilmesi

-Balon balığının teneke kutuyu yemesi

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

=================

Denizli'de 30 Ağustos, yürüyüş ve Melek Mosso konseriyle kutlandı

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenledi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, 200 metrelik Türk Bayrağı açıldı. Yürüyüşün sonunda Melek Mosso konseriyle vatandaşlar eğlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yılı nedeniyle düzenlenen fener alayı için Merkezefendi Kültür Merkezi (MKM) önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, ellerindeki fenerler ve Türk bayraklarıyla Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar coşku içerisinde İzmir Marşı'nı söyledi. Yürüyüş esnasında Atatürk posterlerinin yani sıra 200 metrelik Türk Bayrağı da açıldı.

MELEK MOSSO RÜZGARI

Yürüyüşün sona etmesinin ardından Melek Mosso konser verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Melek Mosso'nun sahne performansı, izleyenlerden yoğun alkış aldı. Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, sahneye çıkarak ünlü şarkıcıya çiçek takdim etti. Konser sırasında hayranlarına seslenen Melek Mosso ise, "Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu özel günde Atatürk ve silah arkadaşlarını gururla anıyorum" dedi. Emine Bulut cinayetinin toplumda büyük bir üzüntü yarattığına da değinen Mosso, "Aslında Türkiye'nin her yerinde her an her saniye bir kadın cinayeti, bir çocuk tacizi, bir istismar, bir haksızlık yaşıyoruz. Elimizden ne geliyor dememeliyiz. Elimizden çok şey gelebilir. Biz sustukça, kapımızı kapattıkça, arkamızı döndükçe büyüyecek bir çığ bu. Bu çığın büyümesine asla izin vermemeliyiz. Çünkü bizler insanız. Bizler insan gibi yaşamak istiyoruz. Giydiğimiz şortla, makyajımızla, başörtümüzle anılmak, objeleştirilmek istemiyoruz. Biz her zorluğun karşısında dimdik duran Anadolu kadınıyız. Kimse bize güçsüz zayıf ve muhtaç olduğumuzu düşündüremez" diye konuştu.

Mosso konserini İzmir Marşı ile sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

- Fener alayından detay görüntüler

- Yürüyüşe katılanlardan detaylar

- Melek Mosso konserinden detay ve genel görüntüler

- Melek Mosso'nun konuşması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

==================

40 derece sıcakta, kış soğuklarına hazırlık

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı Muş'ta, kışa hazırlık başladı. Kentte soba ve un ambarı imalatına hız verildi.

Nüfusunun yüzde 63'ünün kırsal kesimde yaşadığı Muş'ta hava sıcaklığı kavurucu etkisini sürdürüken, kış dönemi hazırlıkları hızlandı. İmalatçılar, sac sobaların üretimine start verirken, vatandaşlar da satın almaya başladı. Isınmada kalorifer ve elektrikli ısıtıcılara yenik düşmeye başlayan sac sobalar, kentte az sayıda imalatçı tarafından Yukarı Çarşı'da üretiliyor.

Dede ve baba mesleğini sürdüren Yasin Yağmurca, "Yaklaşık 30-40 yıldır, dede ve babadan kalma bu mesleğimizi sürdürüyoruz. Muş’ta kış mevsiminin ağır koşullarda geçmesinden ötürü, yaz aylarında soba üretimine başlıyoruz. Kış mevsimine kadar ancak stoklayabiliyoruz. Stokladığımız ürünlerimizi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Sobaları çoğunlukla kırsal bölgelere satıyoruz. Fırınlı sobalardan günde 10 tane üretebiliyoruz. Fiyatlarımız fırınlı soba, yuvarlak soba gibi çeşitlere ve boyuta göre değişiyor. Sobalarımızın satış fiyatları 70 liradan 200 liraya kadar çıkıyor. Yılda ortalama olarak bine yakın soba üretimi yapıyoruz" diye konuştu.

Un ambarı, banyo kazanı ve soba üretimi ile satışını yapan Abdullah Alarslan da, "Kış mevsimi kentte uzun geçtiği için vatandaşlar, un ve buğdayı sacdan üretimini yaptığımız ambarlara dolduruyor. Böylece fare ve böceklerden koruyor. Temmuz ve ağustos ayında ürünlerimizi yapıyoruz. Eylül ve ekim ayı ise işlerimizin yoğun olduğu zamanlar. Bu zamanlarda ürünlerimizin satışını yapıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Sac soba üretiminden detaylar

-Sac soba işçiliğinden detaylar

-Hazır hale getirilen sac sobalardan detaylar

-Yasin Yağmurca ile röp.

-Sobacı dükkanından detay

-Satılık sobalardan detaylar

-Un ambarlarından detaylar

-Abdullah Alarslan ile röp.

(Süre: 03.35 Boyut: 401 MB)

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, ()