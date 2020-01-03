DHA YURT BÜLTENİ - 3 

Sınır ötesi operasyonla yakalanan PKK'lı 2 kadın terörist tutuklandı



Van'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nün sınır ötesi operasyonuyla yakalayarak Tükiye'ye getirdiği PKK'lı teröristler 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Teröristlerden Gülbahar M., ifadesinde 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf etti.

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği ortak operasyonda Irak'ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A.'yı yakalayarak, Türkiye'ye getirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 2 kadın terörist dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, teröristlerden Gülbahar M. ile Lebisa. A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Gülbahar M.'nin verdiği ifadesinde 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf ettiği belirtildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER:Orhan AŞAN/VAN, ()

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Kaya düşme riskiyle yaşıyor



Karaman'da oturan bedensel engelli Mustafa Tekeş, dağlık alandan sürekli kaya parçalarının düştüğünü, önlem için yapılan duvarın yeterli olmadığını, risk altında yaşadıklarını söyledi. AFAD ise gabion tipi duvar sayesinde yaşanan olayda bir zarar meydana gelmediğini bildirdi.

Merkeze bağlı Yeşildere Köyü Kayadibi mevkisinde, 2015 yılının mayıs ayında dağlık alandan kaya parçaları düştü. Bu nedenle 14 ev ve depo geçiciği olarak tahliye edildi. İl Özel İdaresi tarafından Gabion Toprakarme Duvar ve Kaya Islahı yapılarak önlem alındı.

O dönem bir süre belediye lojmanında kalan Mustafa Tekeş, çalışmaların tamamlanmasıyla evine geri döndü. Ancak 27 Aralık günü meydana gelen heyelan ile evinin yakınına kaya parçaları düştü. 2 bacağı da protez olan Tekeş, önlemin yetersiz olduğunu öne sürerek, "Evimizin karşısında bulunan tepede büyük bir heyelan meydana geld, kaya parçaları düştü. Çok büyük bir gürültüyle dev kaya parçaları yerinden koparak, yuvarlandı. Heyelanı alt mahallede oturan komşularımız bile hissetmiş. Bölgede ilk heyelan 2015 yılında olmuştu. O zamandan bu yana heyelanlar aralıklarla devam etti. Alınan önlem de yetersiz" dedi.

AFAD ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 2015 yılı Mayıs ayında gerçekleşen kaya düşmesinin ardından gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "Yeşildere Köyü'nde 6 Mayıs 2015 tarihinde meydana gelen kaya düşmesi olayında, tehlike altında olduğu düşünülen konutların can ve mal güvenliği açısından geçici olarak boşaltılması sağlanmış, akabinde Yeşildere Köyü Gabion Toprakarme Duvar ve Kaya Islahı işi ihalesi yapılmış, tamamlanan ıslah çalışması neticesinde bölge kontrol altına alınmıştır. 27 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen kaya düşmesi olayında yapılan Gabion Duvar sayesinde herhangi bir zarar oluşmamıştır. İklim koşullarının uygun olması halinde İl Özel İdaresi'nce bölgede temizleme çalışmaları yapılacaktır. İl müdürlüğümüzce gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mustafa Tekeş röportajı

- Genel ve detaylar

Haber: Muammer ŞEN/KARAMAN, ()

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Diyarbakır'da 14'üncü yüzyıla ait hançer ele geçirildi



Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta, üzerinde Osmanlıca yazıların olduğu 14'üncü yüzyıla ait hançer ve kını ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında, 1 Ocak'ta Şanlıurfa yönüne giden araç, şüphe üzerine durduruldu. Aracın sürücü koltuğunun arka cep kısmına sokulmuş, sadece kabza kısmı gözüken metal bir cismin görülmesi üzerine, sürücü M.Ş. araçtan indirildi. Yapılan kontrolde sürücü koltuğunun arka cep kısmına gizlenmiş, üzerinde Osmanlıca yazıların olduğu hançer ve kını ele geçirildi.

HANÇER 14'ÜNCÜ YÜZYILA AİT

Ele geçirilen hançer ve kını, Diyarbakır Müze Müdürlüğüne götürülerek bilirkişi tarafından incelendi. Yapılan incelemede, tarihi eserlerin 14'üncü yüzyıla (M.S.1312) ait olduğu, hançerin 54 cm uzunluğunda ve üzerinde Osmanlıca 'Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme' yazısının olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. M.Ş. hakkında adli işlemlere başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarma ekipleri

-Durdurulan araç

-Arama yapılan araç

-Hançerin bulunması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR, ()

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Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı

Samsun'un Canik ilçesinde adını açıklamayan hayırsever, bir marketteki veresiye defterini 5 bin liraya satın alıp, borçları sildirdi.

Canik ilçesi Uludağ Mahallesi Eski Konak Sokak üzerindeki bir markete gelen hayırsever, market sahibine veresiye defterindeki toplam borç tutarını sordu. Market sahibi de 5 bin TL olduğunu söyledi. Bunun üzerine adını açıklamayan hayırsever, veresiye defterini 5 bin lira verip, satın aldı. Marketteki borçlarının ödendiğini öğrenen vatandaşlar da sevinç yaşadı.

Market çalışanı Süreyya Ortataş, "Yılın son akşamı gelen hayırsever, veresiye defteriyle ilgili sorular sordu. Biz de defterdeki borç miktarını hesaplayıp, söyledik. Borçları ödedi. Biz de kendisinde helallik aldık. Böylelikle müşterilerimizin borçları kapatmış oldu" dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Tolga BİRGÜCÜ/CANİK (Samsun), ()

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Türkan'ın bağlama hayali gerçek oldu

Van'ın Erciş ilçesinde, bağlama ustası Menaf Koçak, yürüme engelli Türkan Baydar'ın (45) bağlama çalmak istediğini öğrenince harekete geçti. Koçak 1 yılda yaptığı bağlamayı Baydar'a hediye etti, kendisine bağlama çalmayı da öğreteceğini söyledi.

Yeşilova Mahallesi'ndeki evinde kardeşi, kardeşinin eşi ve 4 yeğeniyle oturan Türkan Baydar, 1 yıl önce ilçede engelliler için düzenlenen programa katıldı. Burada bağlama çalmak istediğini söyledi. Bu isteği öğrenen 36 yıllık bağlama ustası ve atölye sahibi Menef Koçak, Baydar'ın hayalini yerine getirmeye karar verdi. Koçak, yaklaşık 1 yılda atölyesinde bağlama yaptı. Bu bağlamayı Türkan Baydar'a evine giderek hediye etti. Koçak, Baydar'ın sözlerinden çok etkilendiğini belirterek, "Türkan çok sevindi, ben de duygulandım. Nasip olursa bağlama çalmayı da öğreteceğim" dedi.

Doğuştan yürüme engelli olan Türkan Baydar da unutamayacağı bir hediye aldığını belirterek, Menaf Koçak'a teşekkür etti. Baydar, bağlamaya çalmayı en kısa zamanda öğreneceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Saz atölyesinden çalışma görüntüleri

-Sanatçıların türkü söylemeleri

-Türkan Baydar'ın evine sürpriz ziyaret, Türkan Baydar'ın Sevinç Görüntüleri

-Menaf Koçak ile röportaj

Haber: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), ()

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