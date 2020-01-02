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DHA YURT BÜLTENİ-3

Evine 500 metre uzaklıktaki parkta uyuyakaldı, donarak öldü Bolu'da, alkol aldıktan sonra parkta uyuya kalan Seydullah Şahin (58) donarak öldü. Seydullah Şahin'in evinin donarak öldüğü parka 500 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi. Sabah...

GÜNDEM 02.01.2020, 10:34
DHA YURT BÜLTENİ-3

Evine 500 metre uzaklıktaki parkta uyuyakaldı, donarak öldü

Bolu'da, alkol aldıktan sonra parkta uyuya kalan Seydullah Şahin (58) donarak öldü. Seydullah Şahin'in evinin donarak öldüğü parka 500 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi.
Sabah saatlerinde okula giden bir lise öğrencisi, Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'nda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Öğrenci, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de yaptıkları incelemede ölen kişinin Seydullah Şahin olduğunu tespit etti.  Şahin'in cansız bedeni Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi. 
İLK İNCELEMEYE GÖRE DONARAK ÖLDÜ
Evli ve 2 çocuk babası olan Seydullah Şahin'in bir süredir alkol bağımlısı olduğu ve dün gece de alkol aldıktan sonra parkta uyuyakaldığı öğrenildi. Kentte sıfırın altında 9 dereceye kadar düşen havada, sokakta uyuyakalan Şahin'in ilk incelemelere göre donarak öldüğü belirlendi. Şahin'in ailesiyle birlikte yaşadığı evinin de cansız bedenin bulunduğu parka yaklaşık 500 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi. Vücudunda darp ve benzeri yaralanma bulunmayan Şahin'in kesin ölüm sebebi otopsinin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin çalışmaları
-Detaylar
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Ayder Yaylası'nda kar altında horon keyfi 

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar yağışı altında horon oynayan tatilciler eğlenceli anlar yaşadı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Çamlıhemşin ilçesinin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası da beyaza örtüyle kaplandı. Yeni yıl tatilini yaylada geçirenler, kar sürprizi ile karşılaştı. Tatilciler kar yağışı altında yürüyüş yaptı, tulum ezgileri ile horon oynayarak, alkışla tempo tuttu. Karın keyfini çıkaran çocuklar da kardan adam yaptı.
Kar yağışı Ovit Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı yaylaya çıkanlar, beyaz örtünün keyfini çıkardı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Tulum çalınması
-Ayder detayları
-Kar yağışı detayları
-Horon oynayanlar
-Detaylar
Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-

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Attıkları ilmeklerle ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar
 
Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı tarafından açılan halı dokuma kursuna katılan 25 kadın, hem halı dokuyor, hem de ev ekonomisine katkı sunuyor.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ev Dayanışma Vakfı ile İşkur İl Müdürlüğü'nün açmış olduğu kursta, 25 kadın çalışıyor. Burada meslek öğrenen kadınlar, günlük 40 TL de ücret alıyor. Her metrekaresinde emek olan halılar ise yaklaşık 3 ayda dokunuyor. 5 dokuma tezgahının bulunduğu atölyede eğitim veren usta öğretici Azize Talay, kursa katılan kadınların psikolojik ve ekonomik olarak rahatladıklarını belirterek, kursun sürekli düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bitlis ve Siirt İl Özel İdaresi'ne teşekkür eden Talay, açıklamasında şöyle konuştu:

“Tatvan Aile Destek Merkezi’ne bağlı olarak Kaymakamımız ve eşinin bize sundukları bu atölyede 25 kişilik kursiyerle çalışıyoruz. Buradaki kadınlarımız İşkur’dan günlük 40 lirada destek alıyor. Dokumasını yaptığımız halılar Isparta halılarına yakın bir halı. 27-32 kalitesinde dokuyoruz. Motiflerin tamamı ise bizim tasarımımızdır. Yamalı, şal, göbekli ve pazirik desenli halılarımız var. Bu işe 4 Kasım 2019’da başladık. Bu kursumuz bittikten sonra yeni öğrencilerle başlayacağız inşallah. Halılarımızı da satmak istiyoruz. Emeğimizin karşılığı olabilecek bir ücretle piyasadaki fiyatı neyse araştırarak satmak istiyoruz. Kursumuzun giderlerinin bir kısmını en azından buradan karşılamak istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Halı atölyesinden görüntü
-Atölyedeki kadınlardan detay
-Dokunan halılardan detay
-Halı dokuyan kadınlardan detaylar
-Dokuma ipliklerinden detaylar
-Özel ve genel detaylar
Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,()

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Alaşehir'de tarımsal ürün ihracatında sevindiren artış

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2019 yılında 276 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirilirken, bunun 169 bin tonunun Sultaniye üzümü olduğu bildirildi.

İhracat rakamlarında geçen yıla oranla yüzde 10'luk bir artış yaşanırken, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, hedeflerinin gelecek yıllarda bu rakamı daha da yukarılara çekmek olduğunu söyledi. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, basın açıklaması ile 2019 yılı genel ekonomik değerlendirmesinde bulundu. Üzümün başkenti olarak bilinen Alaşehir'den geçen 1 yıl içerisinde 276 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi. Denize kıyısı, limanı ve ülke sınırı olmayan Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden bu kadar ihracat yapılabilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Türk, "Alaşehir'den 169 bin ton ile en fazla Sultaniye üzümü ihraç edildi. Üzümü, 42 bin ton ile kiraz, 19 bin ton ile nar ihracatı takip etti. Alaşehir'den yapılan tarımsal ürün ihracatı 2018 yılına göre yüzde 10'luk bir artışla 276 bin tona çıktı. Toplamda 550 milyon dolarlık tarım ürünü ihracatı yapıldı. Bunun yaklaşık 350 milyon dolarlık bölümü, Sultaniye yaş üzüm ihracatından elde edildi. Sultaniye üzümün yanı sıra kiraz ve narın da en fazla ihracat edildiği ülke Rusya oldu. Rusya dışında Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, İtalya en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler arasında yer aldı" dedi.
İhracattaki başarının en büyük nedeninin, işlemlerde ve bürokraside sağlanan kolaylık olduğunu vurgulayan Türk, "Bir diğer etken ise güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştiren çiftçilerimiz ve dış pazarlara gönderen ihracatçılarımızdır. Hedeflerinin önümüzdeki yıllarda bu ihracat rakamlarını daha da yukarılara çekmek" diye konuştu.
ALAŞEHİR'DEN 11 BİN 150 TIR İHRACAT İÇİN ÇIKIŞ YAPTI 
Alaşehir'den yapılan toplam 550 milyon dolarlık ihracatın 3'te 1'i tek bir firma tarafından gerçekleştirildi. Alaşehir'den Sultaniye üzüm ihracatında 10 yıldır birinciliği de elden bırakmayan, ihracat şampiyonu firmanın sahibi Ali Uçak, "Alaşehir,  Manisa, Denizli gibi üretim yapan tüm bölgelerimizin ekonomisine sağlamış olduğumuz döviz getirisinden dolayı da çok mutluyuz. Firma olarak hedeflerimiz her zaman bir önceki yılı geçmek. Her sene yapmış olduğumuz ihracatla rekoltenin durumuna göre bir önceki yılı yüzde 10- 15 oranında geçiyoruz.  Ülkemiz için, memleketimiz için ne gerekiyorsa biz ihracatçılar olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.
Uçak, Türkiye'nin değişik yerlerinde yetişen ürünler Alaşehir'e getirilip burada paketleyip buradan ihracatının yapıldığına da dikkat çekti. Alaşehir'den 2019 yılında 11 bin 150 TIR ihracat için çıkış izni aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk'ün açıklamalarından görüntü
- Ali Uçak ile röportaj
- Bağlardan ve Sultaniye üzümü kezsiminden görüntü
Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()
 

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