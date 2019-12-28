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DHA YURT BÜLTENİ - 3

Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada   ÇORUM’da halk otobüsünde, üniversite öğrencileri S.N.S. (20) ve M.K.'ya (20) tacizde bulunduğu öne sürülen R.Y. (60), kızların çığlıkları üzerine yolcular tarafından darbedildi....

GÜNDEM 28.12.2019, 10:17
DHA YURT BÜLTENİ - 3

Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada
 
ÇORUM’da halk otobüsünde, üniversite öğrencileri S.N.S. (20) ve M.K.'ya (20) tacizde bulunduğu öne sürülen R.Y. (60), kızların çığlıkları üzerine yolcular tarafından darbedildi. Gözatına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüste taciz iddiasına dayak anı ise kameraya yansıdı.

Taciz olayı 24 Aralık günü, Akkent-Saat Kulesi seferini yapan özel halk otobüsünde yaşandı. Üniversiteli S.N.S. ve M.K., okul çıkışı çarşıya gitmek için halk otobüsüne bindi. 2 kız,orta kapıya yakın koltuklara oturdu. Bir süre sonra otobüse binen emekli R.Y. de genç kızların arkasındaki koltuğa oturdu. S.N.S., arkadaşının omzuna başını koyarak, uyumaya başladı. İddiaya göre bu sırada R.Y., elini 2 koltuğun arasından uzatarak, kızları taciz etti.

ÇIĞLIK ATTI, YAŞLI ADAM DARP EDİLDİ 

S.N.S.’nin çığlık atarak, bağırması üzerine tartışma başladı. Bunun üzerine çoğunluğu öğrenci olan otobüsteki yolcular, R.Y.'ye tepki gösterdi. Bazı yolcular da yumrukla saldırdı.

Kız öğrencilerin S.N.S. ve M.K.’yi sakinleştirdiği olay, polise bildirildi. Polis, 2 arkadaşın şikayeti üzerine adamı gözaltına aldı. Otobüste taciz iddiasına dayak anı ise kameraya yansıdı.

'KALÇAMIN OKŞANDIĞINI HİSSETİM'

S.N.S., polise verdiği ifadesinde, "Önce kalçamda bir dürtme hissettim. Sonra da kalçamın okşandığını hissettim. Arkama döndüm ve koltuktaki yaşlı adamın elinin iki koltuk arasındaki boşlukta olduğunu gördüm. 'Ne yapıyorsun sen' diye bağırdım. Önce bana baktı sonra da ayağa kalkarak 'ben dokunmadım' dedi. Otobüsten inmek istedi, şikayetçiyim" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Taciz suçlamasını kabul etmeyen R.Y., kalp rahatsızlığı geçirdiğini, bu sırada kontrolsüz şekilde öne doğru eğildiğini söyledi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü
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-Tacize uğrayan kızların tepkisi(güvenlik kamerası)
-Tacizci olduğu iddia edilen yaşlı adama dayak(güvenlik kamerası)
-Otobüs içi görüntü
-Otobüs içi güvenlik kameraları
-Duraktan yolcuların binmesi
-Hareket halindeki otobüsler
-Detaylar

SÜRE 5 DK   (BOYUT 46.7MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM -

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,() - 

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Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yolları kapadı
 
Van, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. 456  mahalle, köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi yüzünden yol açma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.
Bölgede 2 gündür etkili olan kar yağışı Van, Hakkari ve Bitlis'te hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı Van'ın yüksek kesimlerinde 30, Hakkari'de 50 santimetre, Bitlis'te ise bir metreye ulaştı. Kar nedeniyle Van'da 81 mahalle 135 mezra, Hakkari'de 56 köy169 mezra, Bitlis'te ise 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte Van- Gürpınar karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile  Bahçesaray ilçesindeki 3 bin rakımlı Karapet geçidinde sürücüler zor zanlar yaşandı.
Kapalı yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ile Hakkari ve Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

Görüntü Dökümü
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(BİTLİS)
-Kar altındaki araçlardan görüntü
-Karlı sokaklardan detaylar
-Kar altında ilerleyen vatandaşlardan detaylar
-Kar temizleme araçlarından detaylar
-Okul bahçelerinin iş makineleri ile temizlenmesi
-Özel ve genel detaylar
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(HAKKARİ)
-Evlerin damındaki kar kütleleri
-Damın üzerindeki karları temizleyen vatandaşlar
-Genel  ve detaylar

HABER: Behçet DALMAZ-Özcan ÇİRİŞ-Mehmet ÖZKAN/VAN-BİTLİS-HAKKARİ,()

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Beytüşşebap'ta 10 köy yolu kardan kapandı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 10 köy yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
İlçede 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 70 santime ulaştığı ilçede, 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap Kaymakamlığı bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için aralıksız çalışıyor.

Görüntü Dükümü
-------
İlçe merkezinden görüntü
Kar yağışı
İlçe sakinlerinin kar temizliği
Röportajlar
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),()- 

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300 öğrenci tek sıra halinde evlerine gitti
 
HAKKARİ'nin Durankaya beldesinde, kar nedeniyle tatil edilen okullarından çıkan yaklaşık 300 öğrencinin yarım metreyi aşan karda tek sıra halinde yürüyerek evlerine gitme anları ilginç bir görüntü ortaya çıkardı. 

Hakkari ve çevresinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Çoğu yolun kar nedeniyle kapandığı bölgede, okullar da dün tatil edildi. Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Durankaya beldesindeki Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu'ndaki öğrenciler, eğitime ara verilmesi üzerine okuldan tek sıra halinde çıkıp evlerine gitti. Yaklaşık 300 öğrencinin yarım metre karda tek sıra halinde yürümeleri ilginç görüntüler oluştururken, bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla görüntülendi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
CEP TELEFON KAMERASI
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-Okuldan çıktıktan sonra karda tek sıra halinde yürüyen öğrenciler
-Karda yürürlerken detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()- 

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