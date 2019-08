DHA YURT BÜLTENİ - 3

Adana'da Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'ndaki törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar geç kalınca, çelenk sunma krizi yaşandı.

Kentte Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı'nda saat 08.30'da başlayan törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar yerini aldı. Ancak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar buradaki törene yetişemedi. Saat 08.30'da başlayan törende Vali Demirtaş ve Tümgeneral Erhan Uzun'un yanında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Ağdemir temsil etmek istedi. Ancak tören başlarken Adana Valisi Mahmut Demirtaş buna izin vermedi. Bunun üzerine törende Zeydan Karalar'ın yeri boş kaldı, Büyükşehir Belediyesi'nin çelengi de sunulamadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmek için Valiliğe geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, buradaki törene katıldı.

Protokolden 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi'ne destek

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde Ardahan'da da yükümlüler temizlik yaptı.

'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' etkinliğine Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkan Vekili Kemal Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ağır Ceza Başkanı Barış Durgun, Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selçuk Özdem ve Denetimli Serbestlik Müdürü Yüksel Düzcan ile yükümlüler katıldı.

Ardahan Kura Nehri kıyısında park alanında yapılan etkinlikte konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, proje ile amaçlarının daha temiz, daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmak ve gelecek nesillere daha güzel bir şehir bırakmak olduğunu bildirdi. Kesgin, kamu yararına çalışan yükümlülerin de kurallara uymaları, çalışmada disiplin kazanmaları, topluma verdikleri zararı kamu hizmetinde çalışarak kamu düzenine olumlu katkı sağlayarak telafi ettiklerini ifade ederek yapılan bu çalışmaların ilimize hayırlı olmasını diledi.

Vali Mustafa Masatlı, "Suça karışmış insanların cezalarını çekerken topluma yararlı birer vatandaş olmaları, toplumun ihtiyacı olduğu yerlere fayda sağlamaları Türk adalet sistemimizin son dönemdeki amaçlarından birisi. Bu uygulamada başta Adalet Bakanımız, Başsavcımız, Adalet Komisyonu Başkanımız ve katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz" dedi.

'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' çerçevesinde yapılan çalışmalara Vali Mustafa Masatlı ve beraberindekiler, ellerine kürek alarak destek verdi.

Doğa harikası Yedigöller büyülüyor

Rize-Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nın güneybatısında yer alan deniz seviyesinden 3 bin 50 metre yükseklikteki Yedigöller, dağlar arasında barındırdığı doğal güzellikleri ve endemik bitki örtüsü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Kaçkar Dağı silsilesinin güneybatı kesiminde kalan, Verçenik Dağı bölgesindeki Rize-Erzurum sınırının Çayırözü mevkiisinde yer alan Yedigöller; muhteşem doğası ve temiz havasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Her yıl yerli ve yabancı doğasever ve dağcıların ziyaret ettiği Yedigöller, dağlarla çevrili irili ufaklı buzul gölleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçesi karayolu üzerinden Mor Yayla yol ayrımından gidilen Yedigöller, 3 bin 50 metre rakımda misafirlerini bekliyor. Türkiye'nin en güzel doğa manzaralarından birini sunan göl, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Kuzu, Koyun, Göbekli, Sinekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aydın adı verilen Yedigöller'in suları, Yedigöl Deresi aracılığıyla Salaçur Vadisi'nden geçerek Çoruh Nehri'ne ulaşıyor.

'İSMİNİ YEDİ AYRI GÖLDEN ALIYOR'

Yedigöller'in 10 yıl önce Milli Parklar tarafından koruma altına alındığını anlatan Hükmü Sayar, "Burada yedi göl var. Bunların hepsinin ayrı ayrı ismi de var. Ayrıca tepenin arkasında Çifte Göller ve Krater Gölleri vardır. Burası iki ay çok ziyaret ediliyor. Doğa harikası bir görüntü oluyor. Fakat her zaman ziyaret edilebilir. Yetkililer bu konuda çalışma yapmalı. Yollar yapılabilir, göllerin yanına iniş yolları olabilir, seyir terası, küçük bir çay içme ve yemek yeri olabilir. Bir tane bekçi konularak gelen turistler yönlendirilebilir. Bu doğal güzellik değerlendirilmelidir. Şu an burayı çoğu insanlar bilmiyor" dedi.

'MANZARA EŞLİĞİNDE SAFARİ YAPTIK'

Rize'nin İkizdere ilçesinden Yedigöller'e ilk kez geldiklerini söyleyen turizmci Kasım Ekşi de, "İnanılmaz güzellikte bir doğa harikası. Çok beğendik bundan sonra devamlı gelmeyi düşünüyoruz. Gelirken yolda adete manzara eşliğinde safari yaptık. Çok güzel bir doğası var. Krater gölleri izledik. İnsanlar buraları görmeli" diye konuştu.

Yedigöller'i her yıl görmeye geldiğini belirten Muharrem Polat ise, "Burada eskiden hayvancılık yapıldığı anlatılır. Şu an pek yapılmıyor. Bursa'da oturuyorum. Her yıl buraya gelirim. Dün gece burada kamp kurduk. Çok keyifli oldu. Havası çok güzel, doğa harikası bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruzö ifadelerini kullandı.

Sıkıntılarını ebru teknesine akıtıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve 1.5 yıl önce meme kanseri olduğunu öğrenip 3 gün sonra ameliyat olan, ardından radyoterapi gören Zehra Tin, hastalığını yenebilmek için ebru sanatına ağırlık verdi. Rengarenk boyaları karıştırarak yaptığı farklı bir tarz olan dalgalı ebru ile zihnini boşaltıp rahatladığını söyleyen Tin, zor zamanlarını ebru teknesine akıttığı renkler ile atlattığını söyledi.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan, amatör olarak ebru sanatı ve resim ile ilgilenen Zehra Tin (48), 2018 yılının Mart ayında kaburga ağrısı nedeniyle gittiği hastanede, meme kanseri olduğunu öğrendi. Doktorunun yönlendirmesi sonucu 3 gün içinde ameliyata alınan Tin'in, kanserin hızlı yayılabilme ihtimaline karşı göğsündeki kitle ve lenf bezleri alındı. Ameliyattan sonra radyoterapi gören Tin, bu süreçte yaşadığı zorluklarla başa çıkabilmek için ebru sanatına ağırlık verdi. Sanatı, kendisine hastalık sürecinde destek olan 5 yaşındaki yeğeni Ali Deniz Gündoğan'a da öğreterek keyifli vakit geçiren ve renklerle huzur bulan Tin, ebruyu bir terapi aracı görerek zihnindeki tüm sıkıntıları attı. Tekne denilen kabın içine deniz kadayıfı tozu ile karıştırdığı suyu koyup 2 gün beklettikten sonra toprak boyaların içine öd karıştırarak yaptığı dalgalı ebru sanatını sosyal medyada paylaştı. Takipçilerinden olumlu geri dönüşler alan Tin, bir yıl içinde Bodrum'da, Paris'te ve Ankara'da düzenlenen karma sergilere eserlerini gönderdi. Standart ebrudan farklı bir teknik kullanarak yaptığı dalgalı ebruda, kanseri yenmenin de verdiği güç ile yeni bir stil yarattı. Aynı zamanda evinde de özel ders veren Zehra Tin, bir sonraki hedefinin yeğeni Ali Deniz ile kendi kişisel sergisini açmak olduğunu belirtti.

SOYUT RESİM ETKİSİ VERİYOR

Dalgalı ebrunun serbest teknik gerektirdiğini söyleyen Tin, "Ebru suyu için deniz kadayıfı tozu kullanıyorum. Damıtılmış su ile bu tozu karıştırıyorum ve 2 gün bekletiyorum. Renklerin çökmemesi için de toprak boyaların içine öd ilave ederek yapıyorum. Kağıda su üzerinde titreşim yaptırarak çalışıyorsunuz. Farklı şekiller yapmak için kağıdı farklı tarzda ve hızda sallamak gerekiyor. Suyu itişinize de bağlı. Geometriyi dalgalı ebruya aktarmaya çalıştım. Üçgen, kare ve baklava desenlerini çalıştım. Soyut resim etkisi veren dalgalı ebrular yapmayı seviyorum. Çift ebru dediğimiz bir tekniği kullanıyorum. Dalgalıyı üst üste alıyorsunuz, bu da yaptığınız çalışmaya soyut etki veriyor. Dalgalı ebru normal ebruya göre daha kolay, birkaç dakika içinde bir eser çıkartabiliyorsunuz" diye konuştu.

'BÜTÜN SIKINTI VE TASALARIM SUYLA BERABER AKIP GİDİYOR'

Ebru yaparken günlük sorunları unutup hiçbir şey düşünmediğini anlatan Tin, aynı anda farklı tarzda müzikler dinleyerek ilham aldığını belirtti. Tin, "Ebruda genelde ney dinlenir fakat ben biraz daha ritmik eserler dinliyorum. Çünkü yaptığım bütün işlerde tekrarlayan bir ritim var. Ritimle paralel bir yapısı var. İyi işler de çıktıktan sonra zaten rahatlıyorum ve ayrı bir mutluluk geliyor. Müthiş bir duygu. Bütün sıkıntı ve tasalarım suyla beraber akıp gidiyor adeta. Günlük olayları ebru yaparken çözüyorum. Birine kızdığımda mesela kırmızıyı tercih ediyorum. Suya atıyorum ve bir şekilde deşarj oluyorum. Duygularımı kağıda yansıtmış oluyorum, ebruda bunu çok yoğun hissediyorum. O rengi akıttıktan sonra kafamdaki problem bitmiş oluyor" dedi.

