DHA YURT BÜLTENİ - 29

Emniyet müdürü yeni yıla personeliyle birlikte girdi

KAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2020'ye polis memurlarıyla birlikte girdi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2019'un son dakikalarında Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'ndaki uygulama noktasındaki personeli ziyaret etti. İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürlerinin eşlik ettiği İnci, burada polis memurlarıyla sohbet edip yeni yıllarını kutladı. Personeline ve gazetecilere tatlı da ikram eden Doğan inci, saatler 24.00'ü gösterdikten sonra yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ın yeni yıla huzur içerisinde girmesi için gerekli tedbirleri en üst düzeyde aldıklarını söyledi. İnci, "Asayiş ekiplerimiz trafik ekiplerimiz ve diğer bürolarda görev yapan personelimizle şehrimizde bugün takviye kuvvetlerimizle şehrin giriş-çıkış, halkın yoğun olduğu eğlence merkezlerinin olduğu bölgelerde fazlasıyla görevimizi aldık. Şu ana kadar şehrimizde olumsuz bir durum yok, huzur içerisinde 2020 yılına girdik. 2019 yılını değerlendirecek olursak asayiş polisiye olarak bir önceki 2019 yılı 2018 yıldan daha sakin geçti. 2020 yılının Kahramanmaraş'ımıza, ülkemize, bizlere, emniyet teşkilatımıza ve tüm arkadaşlarımıza huzur getirmesini sağlık getirmesini sağlıklı geçmesini ve her şeyden önce sükunet içerisinde güven içerisinde geçmesini temenni ediyorum ve bu vesile ile sizlerin de ve tüm arkadaşlarımızın hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.

Doğan inci daha sonra Kahramanmaraş-Adana Karayolu ile Kahramanmaraş-Kayseri Yolu'ndaki uygulama noktalarına geçip burada görev yapan polis memurlarının yeni yıllarını kutladı. İnci ayrıca uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşların da yeni yılını kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Doğan İnci'nin polisle tokalaşması

-İnci'nin personelinden bilgi alması

-Personelinin yeni yılını kutlaması

-Tatlı ikram etmesi

-Açıklama yapması

-Vatandaşların yeni yılını kutlaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ- ()

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Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği 00:02'de dünyaya geldi

ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.02'de dünyaya geldi. Sağlıklı şekilde dünyaya gelen kız bebeğe 'Azra' adı verildi.

Eyyübiye Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Nurşen Kavon, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde yakınları tarafından Şanlıurfa Doğum Hastanesi’ne getirildi. İkinci çocuğuna hamile olan anne Nurşen Kovan, saatler 00.02'yi gösterdiğinde, 4 kilo 100 gram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Çocuğunun sağlıklı olarak dünayaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen anne Kovan, "Benim ikinci çocuğum yeni yılda dünyaya gelmesi beni çok mutlu etti. Çok şükür Rabbime bana iki kız çocuğu verdi. Yeni bebeğimize Azra adını koyacağım. Ben tüm hemşirelere ve doktorlara teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şanlıurfa Doğum Hastanesi

- Doğumdan çıkan anne

- Dünyaya gelen bebek Azra

- Anne Nurşen İle röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL -Kamera: ŞANLIURFA- ()

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Yeni yıl gecesi narkotik uygulaması

ADANA'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl gecesinde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik uygulama yaptı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik şubelerinden polislerin de katıldığı uygulamada merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel ve 19 Mayıs mahallelerinde denetimler yapıldı. Belirlenen noktalarda şüpheli araç ve kişileri durduran ekipler, arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamada araçlar, didik arandı. Vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yılbaşını geçirmeleri için denetimlerin gece boyu devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Araçların durdurulması

- Araçlarda arama yapılması

- Polis köpeğinin araçlarda arama yapması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ-Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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Edirne'de yeni yıl coşkuyla kutlandı (2)

EDİRNE'DE 2020'NİN İLK BEBEĞİ 'DORUK LİDER' OLDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde ışıklarla süslenen Cumhuriyet Meydanı'nda soğuk havaya rağmen toplanan halk, soğuk havaya rağmen havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi. Keşan Devlet Hastanesi'nde 00.01'de gerçekleşen doğumla Müge ve Uğur Kılınç çiftinin Doruk Lider isimi verilen bebek 2020 yılının Edirne'de doğan ilk bebeği oldu. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, aileye 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye'de yeni yılın ilk bebeklerinden birini kucaklarına aldıklarını belirterek, "Annemiz normal doğumla bebeğini dünyaya getirdi. Vatana, millete hayırlı evlat olmasını diliyorum" dedi. Keşan Kaymakamı Nuri Özder de, yeni yılın herkese sağlık ve huzur getirmesini temenni ederek, "Yine yeni yılda ilk doğan bebeklerden birisi Keşan'da dünyaya geldi. Bebeğimiz ve ailesine hayırlı ömürler diliyoruz" diye konuştu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise 4 doğumundan 3'ünün 2019'da, 1'inin ise 2020'de gerçekleştiğini kaydederek, "Bizde yeni yılın ilk bebeğine anne ve babası gibi heyecanlandık. 00.01'de normal doğum oldu. Allah analı, babalı büyütsün" şeklinde konuştu. Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da, yeni yılı kutlayarak, "Edirne'de 2 yıl üst üste yeni yılın ilk bebeği Keşan'a nasip oldu. Sanıyorum Doruk Lider bebek Türkiye'nin ilk bebeği oldu. Biz kedisine hayırlı ve uzun bir ömür diliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Keşan Belediye Başkanı Mustafa röp.

-Edirne'de dünyaya gelen ilk bebek

-Bebeğin babasının konuşması

-Bebeği ziyaret

-Keşan meydanda yeni yıl kutlamaları

-Meydanı dolduran vatandaşlar

-Keşan Devlet Hastanesi

-AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal röp.

-Keşan Kaymakamı Nuri Özder röp.

-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.

-İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()

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İzmirliler, yeni yıla coşkuyla girdi

İZMİR’de, yeni yıl heyecanı Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı. İzmirliler, ünlü Dj Ozan Doğulu’nun performansıyla eğlendi. 10’dan geriye sayarak yeni yıla coşkuyla giren vatandaşlar, bol bol da fotoğraf çekildi.

İzmirlilerin yeni yılı kutlama adresi, Cumhuriyet Meydanı oldu. Binlerce vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği, ünlü Dj Ozan Doğulu konserine akın etti. Önce, sahneye çıkan alt gruplarla kutlama havasına giren vatandaşların enerjisi, Ozan Doğulu’nun dj kabinine girmesiyle yükseldi. Doğulu’nun ve vokallerinin performansına kendileri de eşlik eden dinleyiciler, bol bol fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. 2020’ye saniyeler kala, 10’dan geriye sayarak yeni yıla giren vatandaşların coşkusu, bu anlarda tavan yaptı. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konser alanındaki iki giriş noktasında, vatandaşları didik didik aradı. Bomba imha uzmanları da, konser öncesi alanda köpeklerle arama yaptı.

HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN ÖNLEM

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli şubelerine bağlı 5 bin 500 polis, gece boyunca şehirde görev yaptı. 5 deniz aracı Kordonboyu, Konak Meydanı, Karşıyaka ve Göztepe açıklarında devriye gezerken, 3 helikopter şehirdeki hareketliliği havadan takip ederek, güvenlik önlemlerine destek verdi. Araçların girmesinin zor ve eğlencenin yoğun olduğu alanlarda ise 78 yunus, 260 trafik ve çok sayıda sivil ekip taciz, yağma, gasp ve kavga gibi asayiş olaylarını önlemek için görev yaptı. Ayrıca, eğlence mekanlarının çıkışında, çok sayıda araç durdurularak, alkol kontrolü yapıldı.

7 DAKİKALIK HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Yeni yıla girilmesiyle, Cumhuriyet Meydanı’nda havai fişek şovuna başlandı. 7 dakika süren görsel şov, izleyenleri büyüledi. Şehrin birçok noktasından görülebilen havai fişek gösterisini telefonlarıyla çektikleri videolar ve fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

YENİ YIL SEYYAR SATICILARA YARADI

Yeni yıl gecesinin en kârlı çıkan kesimi ise, seyyar balon ve ışıklı şapka satıcıları oldu. Uçan balon satıcılarından Baki Kalan, “Zabıta işimizi zorlaştırsa da, satışlarımız iyiydi. Yılın belirli günlerinde satış yapabiliyoruz. 2020 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorumö dedi. Diğer seyyar satıcılar da, satışlardan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ozan Doğulu konserinden görüntü

- Dinleyicilerin coşkusundan görüntü

- Vatandaşlarla röp.

- Seyyar satıcılarla röp.

- Muhabir Davut Can’ın anonsları

-Davul ve zurna ile dans edilmesinden görüntü

- Diğer genel ve detay görüntüler

Haber: Davut CAN – Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK