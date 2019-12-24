DHA YURT BÜLTENİ-29

Trabzon'da orman yangını - 2 (Arsin)

TRABZON'un Arsin ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Güneyce Mahallesi'nde ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gümüşhane'den takviye gelen arazöz ve çok sayıda itfaiye aracıyla, şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevlere güçlükle müdahale ediyor. Yangının, ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu, alevlerin kontrol altına alınması çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

Can kaybının yaşanmadığı yangına ilişkin konuşan Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, "Yangın mahallenin yüksek kesimlerinde meydana geldi. Yaklaşık 50 hektarlık alanda şiddetli rüzgarla beraber yayılan bir orman yangınına maruz kaldık. Yerleşim alanlarına yangın sıçramasın diye kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şu an tedbir amaçlı yangının yayıldığı bölgeye yakın olan köyde 5 evi tedbir amaçlı boşalttık. Bütün ekipler burada. Mücadele ediyoruz" dedi.

Öte yandan Araklı ve Sürmene ilçelerinde çıkan örtü yangınının da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

VALİLİKTEN YANGIN AÇIKLAMASI

Trabzon Valiliği, kentte akşam saatlerinde Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene, Ortahisar ve Vakfıkebir ilçelerinde çıkan örtü yangınlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. 10 ilçede 22 farklı ormanlık alanda meydana gelen yangınların, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin 10 ayrı ilçesinde (Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir) bugün (23.12.2019) akşam saatlerinde farklı noktalarda örtü yangınları meydana gelmiş olup, şu ana kadar 22 farklı noktada çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahaleleriyle söndürülmüştür. Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında oluşturulan kriz merkezi marifetiyle, ekiplerimizin yangınlara müdahaleleri hassasiyetle takip ve koordine edilmektedir. Meteorolojik verilere göre, ilerleyen saatlerde rüzgârın şiddeti ve hava sıcaklığında artış beklendiğinden, vatandaşlarımızın yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın görüntüleri

Haber-Kamera: Serkan KILINÇ / ARSİN(Trabzon),()

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Ahırda yangın çıktı, 240 hayvan öldü

KONYA'nın Kulu ilçesinde, ahırda elektrik teçhizatında meydana gelen kısa devre sonucu çıkan yangında 240 hayvan öldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Altılar Mahallesi'nde meydana geldi. Serhan Özdemir'e ait ahırda ilk belirlemelere göre elektrik teçhizatında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 3 saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Yangında 200 küçükbaş, 40 büyükbaş olmak üzere toplam 240 hayvanın öldüğü belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ahırdan detay

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Telef olan hayvanlar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ KULU / KONYA,()

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Tacizle suçlanan kişi, serbest kalınca mahalleli tepki gösterdi



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, küçük yaştaki çocuklara tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan C.K., mahkemece serbest bırakıldı. Mahkemenin kararını öğrenen mahalleli, C.K.'nin evinin önünde toplanıp, duruma tepki gösterdi. C.K. ve ailesi güvenliği için polis ekiplerince başka bir yere götürüldü.

Gebze İnönü Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası C.K. iddiaya göre bir erkek çocuğa iş yerinde tacizde bulundu. Dün adliyeye sevk edilen C.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayın mahallede duyulmasının ardından 3 kız çocuğu da ailelerine C.K.'nin tacizine uğradıklarını söyledi. Ailelerin şikayeti üzerine yeniden gözaltına alınan C.K. tekrar adliyeye sevk edildi. C.K. çıkarıldığı mahkemece bugün yine adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

MAHALLE HALKI TEPKİ GÖSTERDİ

C.K.'nin serbest bırakıldığını öğrenen mahalle sakinleri bu akşam evinin önünde toplanarak "Mahallede sapık istemiyoruz" diye bağırarak tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis önlem aldı. Mahalleye TOMA da getirilirken, toplanan kalabalık, polis yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından dağıldı. Polis, aileyi güvenliği için başka bir yere götürdü. Polis ekipleri, olası olaylara karşı C.K.'nin evinin olduğu sokakta bekledi.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Soruşturmayı yürüten savcılığın, C.K.'nin adli kontrolle serbest bırakılması üzerine mahkemenin kararına itiraz ettiği de bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sokaktaki TOMA'dan görüntü

-Mahalle halkının tepkisi

-Gebze ilçe emniyet müdürlüğünden görüntü

Haber-Kamera: Haluk TURGUT / GEBZE(Kocaeli),()

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Tokat'ta fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi



TOKAT'ta etkili olan fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Akşam saatlerinde kent merkezinde başlayan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 60 kilometreye çıkan fırtına bazı binaların çatısını uçurdu, ağaçları devirdi. Tokat - Turhal Karayolu'nda ise bir çok kavak ağacı fırtınanın etkisiyle yola devrildi. Yola devrilen ağaçlar karayolları ekiplerinin müdahalesi ile kaldırıldı. Kent merkezinde Yazıcıoğlu Caddesi'nde ise apartmanların tavan şıngılları park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Belediye ekipleri de kent içerisinde olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent merkezinden görüntüler

-Devrilen ağaçlar

-Çatılardan drüşen parçalar

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL / TOKAT,()

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Kütahya’da yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kütahya’ya Valiliği, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin sayısının 74’e yükseldiğini duyurdu. Valilik sitesinden yapılan açıklamada 65 askerin ayakta tedavi gördüğü, 9 askerin ise müşahade altına alındığı, durumlarının ise iyi olduğu kaydedildi. Gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine akşam saatlerinden itibaren Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerden 74 asker, bulantı, kusma, halsizlik ve ishal şikayetleri ile müracaat etmiştir. Müracaat edenlerden 65 asker ayakta tedavi edilmiş, 9 asker ise yatarak müşahede altına alınmış olup klinik durumları iyidir. Kütahya Sağlık Müdürlüğü ve Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda, su ve vakalardan gerekli klinik örnekler alınmış ve ilgili laboratuvarlara gönderilmiştir. Kütahya Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yerinde gerekli tedbirler alınmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane acili

-Taburcu olan askerin araca binmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILÇ / KÜTAHYA,()

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Eşi fark etti ölümden döndü



DÜZCE'de, doğalgaz sızıntısından zehirlenen Mehmet Çelik (45), misafirlikte dönen eşinin haber vermesi sonucu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Çelik tedaviye alındı.

Olay gece saatlerinde Kiremitocağı Mahallesi 1001 Sokakta meydana geldi. Mehmet Çelik eşi ve çocukları komşularına gidince evde yalnız kaldı. Bir süre sonra Mehmet Çelik eşinin telefonlarına cevap vermedi. Endişelenerek eve erken dönen kadın, eşinin kapıyı açmaması üzerine durumu itfaiyeye haber verdi. Merdivenli araçla evin balkonundan içeri giren itfaiye ekibi, Mehmet Çelik’i mutfakta yarı baygın halde buldu. Eve girildiğinde aşırı gaz kokusu fark edildi. doğalgaz sızıntısından zehirlendiği anlaşılan Mehmet Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekiplerinin eve girerken görüntüsü

İtfaiye araçlarının görüntüsü

Ekiplerin koşarak eve girmesi

Bayılan adamın dışarı çıkarılması ve ambulansa alınması detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

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Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: 2 yaralı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün alkollü olduğu belirtilen otomobil kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı. Alkol testinde otomobil sürücüsünün 1.34 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gülüç Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. İsmail Aldemir idaresindeki 67 AAE 718 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Çakır (44) idaresindeki 67 LT 003 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin arkasındaki demir profiller, otomobilin ön camından içeri girdi. Kazada, sürücü İsmail Aldemir ile yanındaki Berkan Özay (18) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Ahmet Çakır ile kardeşi Bülent Çakır da tedbir amaçlı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunan İsmail Aldemir’in 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kamyonet kırmızı ışıkta beklerken otomobilin araca çarptığı ve kamyonetin ileriye savrulduğu gözleniyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri, güvenlik kamerası görüntüsü

-Yaralıların ambulansa alınması

-Kamyonete çarpan otomobil

-Otomobilin camından içerine giren profil demirleri

-Ambulansın kaza yerinden ayrılması

-Kamyonet sürücüsü Ahmet Çakır’ın polise kaza anını anlatması

-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),()

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