DHA YURT BÜLTENİ - 29

Beştepe'de '29 Ekim Kabul Töreni' gerçekleştirildi



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni' gerçekleştirildi. Törene, devlet erkanı, siyasetçiler, askerler, iş, sanat, spor ve medya temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG Gökçeada Fırkateyni, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü ve Barış Pınarı Harekat alanındaki askerlere canlı bağlantı yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, başkent Ankara başta olmak üzere yurdun dört bir yanında gerçekleşen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Anıtkabir ziyaretiyle başlayan törenler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabul Töreni'yle sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, MHP Milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş hazır bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise törene katılmadı.

Törene ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçleri ile sağlık personeli, güvenlik bürokrasisi, dış misyon şefleri, milli sporcular, Hıristiyan ve Musevi cemaat temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve engelli vatandaşlar, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla katıldı. Törende birçok ünlü isim de yer aldı. Ayrıca sanat dünyasının tanınan isimleri Hülya Koçyiğit, Mustafa keser, Yavuz Bingöl, Orhan Gencebay, Ümit Besen, Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Doğukan Manço, Burak Özçivit Beştepe'de yer aldı.

DEMİRÖREN AİLESİ TÖRENDE

29 Ekim kabul törenine iş dünyasından da önemli isimler katıldı. Törende, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi Kıvanç Oktay, Demirören Haber Ajansı () Genel Müdürü Kubilay Gülbek ve Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Temsilcisi Tuba Atav da hazır bulundu.

Davetliler 16 Türk devletini simgeleyen asker ve bayrakların arasından kabul salonuna giriş yaptı. TSK Mehteran Birliği, konukları Mehter Marşı ile karşıladı. Fuaye alanında ise Kurtuluş Savaşı'ndaki üniformayı giyen ve dönemin teçhizatını kuşanan askerler, İstiklal Madalyası ve Beratı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'ndaki önemli anları anlatan maketler yer aldı. Ayrıca, tören salonunda tarihi eserler de sergilendi.

29 EKİM SPESİYALİ SUNULDU

Törende davetlilere süt, fındık, badem ve muz ile yapılan 29 Ekim özel spesiyal içeceği, gül şerbeti, taze sıkılmış meyve suları ve meşrubatlar ikram edildi. Yiyecek ikramları, diğer törenlerde olduğu gibi Külliye Maketi ve Boğaz Köprüsü şeklindeki tabaklarda davetlilere sunuldu. Kabul töreninin yiyecek menüsünde ise çiğ köfte, yaprak sarma, börek çeşitleri, sebze, kanepe, kuru yemiş, döner, kuzu ve tavuk şiş, içli köfte ve tatlı çeşitleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı tören alanına gelişleri sırasında, Barış Pınarı Harekat bölgesinde görev yapan askerler karşıladı. Askerlerle tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekat bölgesinin temizlenip temizlenmediğini sordu. Erdoğan, "Temizledik" yanıtı üzerine "Tel Abyad, Rasulayn... Temizleye temizleye geliyorlar" dedi.

DÖRT NOKTAYA CANLI BAĞLANTI

Tören, Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Adem Kemaneci'nin Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel video gösterildi. Video gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlilere hitap etti. Erdoğan'ın konuşması, Arapça, İngilizce ve Fransızca'ya tercüme edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında dört noktayla da canlı bağlantı yaptı. Bağlantılar sırasında, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıkları askerleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetlilere seslendi. İlk canlı bağlantı Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG Gökçeada Fırkateyni'ne yapılırken onu sırasıyla Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü ve Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Resulayn ve Tel Abyad izledi. Canlı bağlantılara katılan askerlerin bulundukları görevlerle ile ilgili verdikleri bilgiler ile görev sorumluluklarını ifade ettikleri açıklamalar salondan büyük alkış aldı. Erdoğan, hitabının ardından tören salonunu gezerek vatandaşlarla kucaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kabulden genel ve detaylar

-Cumhurbaşkanı'nın konuşması

Haber: Arda ERDOĞAN - Gülseli KENARLI / ANKARA,()

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MSB: Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır



MİLLİ Savunma Bakanlığı açıklamasında, Rusya tarafından YPG'nin ağır silahlarıyla birlikte sınırın 30 kilometre derinliğine çekilmesinin tamamlandığının bildirildiği belirtilerek, "Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rusya Federasyonu ile varılan Soçi Mutabakatı çalışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "22 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi'de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir. 150 saatlik sürenin sonunda, Rusya Federasyonu tarafından, YPG'nin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca da Münbiç ve Tel Rıfat'ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir" denildi.

Açıklamada, mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, başta DEAŞ ve PKK/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Böylece bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye'li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır."

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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Polis memuru AVM'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı (2)

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın Efeler ilçesinde AVM'de yaşanan olayda her ikisi de ağır yaralanan polis memuru Atilla D. (44), ile Ahmet Barut (35), tedavi gördükleri hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Haber: AYDIN,()

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Oğlunu dövdüğü iddiasıyla öğretmenden şikayetçi oldu



MARDİN'de Mehmet D., epilepsi hastası oğlu 4'üncü sınıf öğrencisi Yüksel D.'yi (10) yaramazlık yaptığı için dövdüğü iddiasıyla öğretmen E.U.K. ve idareciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 8 Ekim günü merkez Artuklu ilçesinde bulunan Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre sınıf öğretmeni E.U.K., yaramazlık yaptığı iddiasıyla 4'üncü sınıf öğrencisi Yüksel D.'yi dövdü. Öğrencinin durumu anlattığı babası Mehmet D., sağlık merkezine gidip rapor aldı ve okula gidip idarecilerle görüştü. İdarecilerin soruşturma başlatılacağını söylemesi üzerine şikayetçi olmayan Mehmet D., evine döndü. Mehmet D., geçen süre içerisinde öğretmen hakkında soruşturma başlatılmadığını öğrenince savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mehmet D., oğlunun olayı kimseye anlatmaması için öğretmeni tarafından da korkutulduğunu savundu. Oğlunun psikolojisinin bozulduğu belirten Mehmet D., ilgililerin cezalandırılmasını isteyerek şunları söyledi:

"Müdürle görüştükten sonra oğlumu almak üzere sınıfa geçtim. Oğlumu sınıftan alırken ağladığını fark ettim. Sınıfta eğilerek yürüyordu. 'Ne oldu?' diye sorduğumda 'Bir şey yok' dedi. Yolda yine ağlamaya başlayınca canının acıdığını söyledi. Eve gidince daha yeni öğretmeninin kendisini dövdüğünü korka korka anlattığında vücuduna baktım. Birçok yerinde dayak izini gördüm. Sırtında morluklar vardı. Okul müdürünün yanına giderek, kendisine sordum. 'Biliyorsunuz benim oğlum epilepsi hastası. Öğretmen nasıl olur da benim oğlumu döver? dedim. Müdür bizi sakinleştirmeye ve geçiştirmeye çalıştı. Öğretmenle görüştüğümde de bana 'Ben sinirli biriyim. Biraz kızdım' diyerek kendini savundu. Benim oğlumun psikolojisi bozuldu, artık uykusunda 'Anne öğretmen beni dövecek' diye kalkıp, kabus görüyor. Benim oğlum hasta epilepsi hastası. Bırakın bir öğretmenin bir çocuğun bile ellememesi lazım her an kriz geçirebilir. Öğretmen ve idareciler el birliği ile bu olayın üstünü örtmeye çalıştılar. İşte raporları yanımda. Öğretmen hakkında soruşturma açılsın, şikayetçiyim."

Okul yetkilileri ve Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Okuldan görüntü

Öğrencinin ders çalışması

Evdeki görüntüsü

Aldığı raporlar

Babanın açıklamaları

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ / MARDİN,()

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

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Diyarbakır'daki kabul törenine HDP önünde nöbet tutan aileler de katıldı



DİYARBAKIR'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin de katılımıyla yapıldı.

Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü kapsamında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu ev sahipliğinde kabul töreni düzenlendi. Bir otelde düzenlenen törene katılanları Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu karşıladı. Askeri erkan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle sohbet eden Güzeloğlu şunları söyledi:

"Milli tarihimizin önemli noktalarını hedef alarak 2023- 2071 hedeflerine birlik ve beraberlik içinde akan, teknolojiden kültüre, sanattan spora her alanda iddiasını en öteye taşıyan bir büyük ülkeyiz ve büyük yolculukta Diyarbakır'da 10 bin yılık bir geçmişin, insanlık mirasının sahip olduğu büyük zenginliklerin hem taşıyıcısı hem de zenginleştiricisidir. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye'nin mührü ve kalbi olacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vali Güzeloğlu'nun davetlileri karşılaması

Törene katılanlar

HDP önünde nöbet tutan ailelerin gelmesi

Vali Güzeloğlu'nun konuşması

Vali Güzeloğlu'nun HDP önünde nöbet tutan ailelerle konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Elif FİLİZ / DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

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Ankara'da 'Fener Alayı' yürüyüşü gerçekleştirildi



ANKARA'da, Cumhuriyetin 96'ıncı yılı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesice 'Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı' yürüyüşü düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı' yürüyüşüne, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, milletvekilleri ve binlerce Ankaralı katıldı. Saat 20.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki Aşkaabat Caddesi'nde toplanan kortej, ellerindeki meşaleler ve bayraklarla Anıtpark'a kadar yürüdü. Kortej, yürüyüş sırasında hep bir ağızdan Onuncu Yıl Marşı, İzmir Marşı ve Gençlik Marşı'nı okudu. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Anıtpark'ta gerçekleşen Athena konseriyle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kortejden görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Kaan ULU / ANKARA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan ile düet yaptı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları kapsamında, Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahne alan Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile şarkı söyledi.

Gemlik Demokrasi (İskele) meydanında sahne alan Koray Avcı'yı Gemlik'te on binlerce kişi izledi. Meydanın tamamen dolduğu programda Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile birlikte Neşet Ertaş'ın Leylam adlı eserinde düet yaptı. Sertaslan, Avcı'ya ud ile de eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Avcı ile Sertaslan'ın düetinden detaylar

Haber-Kamera: Kazım BULUT / GEMLİK(Bursa),()

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Bolu'da öğrenciler, 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı (2)

ÖNCE FENER ALAYI, SONRA KONSER

Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen fener alayı ile büyük bir coşkuyla kutlandı. Akşam saatlerinde Kent Meydanı’nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Demokrasi Meydanı'na kadar bando eşliğinde marşlar söyleyerek yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, 'Mustafa Kemalin askerleriyiz' sloganları attı.

İREM DERİCİ COŞTURDU

Fener Alayı'nın ardından Demokrasi Meydanı'nda kurulan sahnede ünlü şarkıcı İrem Derici konser verdi. Yoğun ilginin olduğu konsere katılanlar, İrem Derici'nin sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Haber: BOLU,()

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