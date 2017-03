DHA YURT BÜLTENİ - 28

Bakan Soylu: Dünyaya sözünü kabul ettirecek bir Türkiye için 16 Nisan önemli bir tarih

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan'ın önemli bir tarih olduğunu belirtip, "Bizler 2100, 2200 ve 2300’lerde eğer hızlı bir şekilde bütün dünyaya sözünü kabul ettirecek bir Türkiye, söyleyecek sözünün karşılığı olabilecek bir Türkiye ortaya koyacaksak bu 16 Nisan bunun için en önemli tarihtir" dedi.

Bilecik’teki programının ardından saat 21.30 sıralarında Eskişehir’den hava yoluyla Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Trabzon İl Başkanlığı Anaysa Referandumu Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Çalıştayı'na katıldı.

TRABZONSPOR-KARABÜKSPOR MAÇINI İZLEDİ

Salona alkışlar eşliğinde giriş yapan Bakan Soylu partilileri selamladıktan sonra otel yetkililerinden Trabzonspor-Karabükspor maçını açmasını istedi. Bunun üzerine Bakan Soylu ve katılımcılar müsabakayı salonda bulunan sinevizyondan canlı olarak izledi. Trabzonspor’un 1-0 galip geldiği karşılaşmayı canlı izleyen Bakan Soylu’nun bordo mavili takımın bazı gol pozisyonlarından eli boş dönmesine eliyle tepki göstermesi de dikkat çekti.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR ZAMAN DİLİMİNDEYİZ'

Maçın ardından partililere seslenen Bakan Soylu, anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle parlamentonun daha da güçleneceğini söyledi. Bakan Soylu, “Çok önemli bir zaman dilimindeyiz. Büyük bir fırsat var önümüzde. Bu fırsat çok açık ve nettir. Avrupa’nın durumu belli. İnanın Avrupa şu anda karar alma yeteneğinden çok uzaktadır. İçinde bulunduğumuz konu sadece 16 Nisan tarihinin meselesi değildir. Bu konu 2100’lerin 2200’lerin meselesidir. Bunu bennce bir daha tartmanızı isterim. Bizler 2100, 2200 ve 2300’lerde eğer hızlı bir şekilde bütün dünyaya sözünü kabul ettirecek bir Türkiye, söyleyecek sözünün karşılığı olabilecek bir Türkiye ortaya koyacaksak bu 16 Nisan bunun için en önemli tarihtir. 16 Nisan sadece kendi gününün tarihi değildir. Eğer biz birinci sıçramayı yaptıktan sonra ikinci sıçramayı da gerçekleştirmek istiyorsak, önümüzdeki 13-14 yılda 3 bin dolardan 10 bin dolara çıktığımız gibi 25 bin dolarları aşan bir gelir seviyesine gelmek istiyorsak biz bunu biliyoruz ki, ancak Recep Tayyip Erdoğan’la yapabiliriz. Bunu muhalefet de biliyor. Bunu CHP ve HDP seçmeni de biliyor" dedi.

'CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün siyasi partilerin siyasi ve fırsatçılık hesabıyla hareket edebileceği bir dönem değildir. Bugün Türkiye’ye milli bakma dönemidir. Benim ülkem ne olacak, nereye gidecek? Benim ülkem yarın öbür gün PKK’nın prangasına mı düşecek? Yarın öbür gün PKK’nın prangasına düşen bir Türkiye, sürekli olarak onun manipülasyonlarına mı düşecek? Yoksa sürekli bugünkü CHP yöneticilerinin seçmenin de sürekli reddettiği bir ‘istemezükçü’ bir tavırla karşı karşıya mı kalacak? Bizler Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyle karşı karşıya kalıyoruz. Marmaray’dan memnun olmadıklarını mı söylüyorlar. Hayır memnunlar. 3’üncü Boğaz Köprüsü'nden memnun olmadıklarını mı söylüyorlar. Bal gibi memnunlar. Memnun olmayan kim? Siyasi ihtiraslarını yenemeyen onların yöneticileri ve bir tarafından başka yerlere bağlı olanlar, tabanlarına kopuk olanalar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının parti seçmeni üzerinde bir etkisi söz konusu değildir. Bu çok net ve açıktır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine sorsanız, deseniz ki, ‘Siz Kılıçdaroğlu’ndan memnun musunuz?’ alacağınız cevap yüzde 20 ile 25’lerdedir. Bu sisteme de kendi menfaatleri için ‘hayır’ diyorlar. Bu sistem geldiğinde seçime gidildiğinde ne yapacak, mecburen genel başkanları aday olacak. Kaybettiği zaman mebus olamayacak, parlamentoda da olamayacak siyasi hayatı da sona erecek. Bu kadar basittir.";

Çalıştay daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

Bakan Soylu’nun salona gelmesi ve maç izlemesi

Bakan Soylu’nun konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN/TRABZON,()

==============================

İstinat duvarı park halindeki 6 aracın üzerine yıkıldı

ADANA'da bir apartmanın 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının yıkılması sonucu moloz yığınları altında kalan park halindeki 6 araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 77060 Sokak'taki Mustafa Konuralp Apartmanı'nın otoparkında meydana geldi. Şantiye alanına kamyonlarla taşınan toprak, iddiaya göre kayarak apartmanın istinat duvarında baskı oluşturup çatlaklara neden oldu. Apartman sakinleri, şantiye yetkililerine uyarıda bulunmalarına karşın herhangi bir önlem alınmadı. Akşam saatlerinde istinat duvarı, büyük bir gürültüyle park halindeki araçların üzerine yıkıldı. Hasar oluşan araç sahipleri, polis merkezine giderek, şantiye yetkililerinden şikayetçi oldu.

DEPREM OLDU SANDIK

Hasar gören araçlardan birinin sahibi olan Cumali Atlı, deprem olduğunu zannedip balkona çıktıklarında duvarın yıldığını gördüklerini söyledi, "Bu bölgede çocuklar gündüzleri oyun oynuyor. Çok ciddi can kayıpları da olabilirdi. Araç kazasıyla ucuz atlattık. Toplu bir şikayet olmasa da bireysel olarak uyarıda bulunduk. Bize önlem alınacağı söylendi. Ancak bir önlem alan olmadı" dedi.

Suat Şahin ise, apartman sakinleri olarak şantiye yetkililerini uyardıklarını ancak uyarıların dikkate alınmadığını öne sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

- Otoparkın görüntü

- Apartamanın tabelasından görüntü

- Yıkılan duvar, toprak yığını ve molozların altında kalan araçların yukarıdan görüntüsü

- Toprak yığının yakınındaki iş makinesinden görüntü

- Araçların üzerindeki molozlar

- Araç sahibi Cumali Atlı ile röp.

- Araç sahibi Suat Şahin ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

===============================

Çorbacıya ateş açıldı; 2 yaralı

KONYA'da kimliği belirsiz kişiler, çalışanlarıyla tartıştıkları çorbacıya ateş açtı, 2 kişi yaralandı. Kurşunun boynunu sıyırdığı Muhammet Uyar, yerde yatarken, annesine telefon açıp, "Anne ben gidiyorum, hakkını helal et" dedi.

Olay, saat 23.45 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Nişantaşı Mahallesi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Çorbacıya gelen bir grup, daha önceden aralarında husumet bulunan işyeri çalışanları ile tartıştı. Tartışma sonrası dışarı çıkıp araçlarına binen grup, işyerine ateş açıp kaçtı. Bu sırada kaldırımda yürüyün 21 yaşındaki Derviş Çoban kolundan, çalışanlardan Muhammet Uyar ise boynundan yaralandı.

Kurşunun boynunu sıyırdığı Uyar, yerde yatarken annesini arayarak, "Anne ben gidiyorum, hakkını helal et" dedi.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

- Kaza yeri detay

- Yaralıların araçlardan çıkartılması

- Yaralıların ambulanslara alınması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ-KONYA,()

=================================

'Sana dayımın selamı var' deyip bacaklarından vurdu

KARAMAN'da kimliği belirsiz bir kişi, yanına yaklaştığı 45 yaşındaki Sezai Yavuz'u, "Sana dayımın selamı var" deyip bacaklarından vurarak yaraladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. Yaya olarak evine giden Sezai Yavuz'un yanına gelen kimliği belirsiz kişi, "Sana dayımın selamı var" diyerek bacaklarına ateş ederek kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Yavuz, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz'un sağlık durumunun iyi oludğu belirtildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

- Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi

- Hastane genel ve detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN-KARAMAN,()

==============================

Otomobil ile cip çarpıştı; 3 yaralı

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alhan Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Kökbudak yönetimindeki 42 V 2924 plakalı otomobil, Yavuz Filikçi yönetimindeki 42 ESJ 44 plakalı ciple çarpıştı. Kazada sürücüler Kökbudak ve Filikçi ile otomobilde bulunan Erol Genç yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

- Kaza yeri detay

- Yaralıların araçlardan çıkartılması

- Yaralıların ambulanslara alınması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ,()

============================

Bakan Özhaseki, Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti (3)

'BÜTÜN BUNLARI 15 TEMMUZ İÇİN YAPMIŞLAR'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'nda sanayici ve işadamlarıyla akşam yemeğinde buluştu. Burada konuşan Bakan Özhaseki, FETÖ mensuplarının yıllardır toplumun içerisinde yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"Öyle geliyorlar ki, çok kibar insanlar medeni bir vaziyette geliyorlar. İnsana sıcak sıcak yaklaşıyorlar. Diyorlar ki; biz bir sürü okul açtık. Okullara gidiyorsun, yurt dışında Türk bayrağı var, Atatürk var. Kara oğlanları sahneye çıkarıyorlar, İstiklal Marşı okutuyorlar. Hepimizin gözü yaşarıyor. Duygulanmamak ne mümkün. Meğerse bütün bunları özel bir gün için yaparlarmış. 15 Temmuz'da gördük. O işi bitirdik, FETÖ bitti. Hala hapishanedeki zavallılar birbirbirlerine rüya anlatarak kandırıyorlar. Rüyalarına peygamber giriyor, kelebek gibi uçuyorlar. Duvarlar yıkılıyor. Birbirlerini kandırmaca"

'ZOR BİR COĞRAFYADAYIZ, GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'nin çok hızlı bir kalkınmaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, "Zor bir coğrafyadayız. Bu coğrafyada ayakta kalmanın bir bedeli var. O bedeli ödüyoruz, biz hep beraber. Bu coğrafyada dimdik durmanın, hür bir şekilde bayrağın dalgalanmasının tek bir şartı var, o da güçlü olmak. Biz güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmazsak paramparça ederler bizi, yaşatmazlar. Ekonomide birinci şart istikrardır. Geleceği görmektir. Eğer istikrar var ise ve geleceği görüyorsanız, önünüz açıksa bir şeyler yaparsınız. Önünüz kapalı ise yapmazsınız. 16 Nisan hepimizin gözünde mi şimdi. Hepimiz sanayiciyiz. Şu 16 Nisan bir geçsin diyoruz, değil mi hepimiz? Niye, önümüzü görelim diye" şeklinde konuştu.

'İKİ BAŞLI SİSTEM YÜRÜMÜYOR'

Refrandumdan 'Evet' çıkmasını istemelerinin 2 nedeni olduğunu belirten Bakan Özhaseki, "Birincisi, iki başlı sistem yürümüyor arkadaşlar. İkincisi, bu ülkede istikrar lazım onun için" dedi.

Geçmişten örnekler vererek cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında yaşanan kavgalara dikkat çeken Bakan Özhaseki, "İkili sistem yürümez arkadaşlar. Beni küçük kardeşimleberaber belediye başkanı yapsaydınız, bana çok saygılı olmasına rağmen ertesi gün kavga ederdik” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------

- Salondan görüntü

- Bakanın Mehmet Özhaseki'nin konuşması

- Sanayici ve iş adamlarından görüntü

- Bakan Özhaseki'ye halı hediye edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

========================

Ali Ağaoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması

İŞADAMI Ali Ağaoğlu için, kızı Sena Ağaoğlu’nun kına gecesi öncesinde sürpriz doğum günü düzenlendi. Ağaoğlu kutlama nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

Geçen yıl 24 Aralık'ta Çırağan Sarayı’nda yapılan düğün töreniyle dünya evine giren Ağaoğlu Yönetim Şirketler Grubu Yönetim Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu’nun kızı Sena Ağaoğlu ve Bursalı İşadamı Koray Kırcal için Ağaoğlu My Mount Otel'de ikinci bir düğün töreni düzenlendi. Kızının kına gecesi öncesi, Ali Ağaoğlu’na kayak pistinde, kayak ve snowboard öğretmenleri süpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Ağaoğlu için meşaleli ve pankartlı görsel bir şölen düzenlendi.

Şovun sonunda konuşan Ağaoğlu, “Benim için çok farklı oldu. Çok sevdiğim kayak hocaları gerçekten sürpriz yapmışlar, çok teşekkür ederim. Dağın asıl emekçileri onlar. Bu ikinci düğünü tamamen Ağaoğlu akrabaları ile birlikte yapacağız. Asıl düğünü 24 Aralık’ta yapmıştık. Maalesef mekandan dolayı hiçbir akrabamı çağıramamıştım. Buraya bin 200 kişi geldi. Otel de ancak bunu karşıladı. Onlarla beraber 2 gün 2 gece ikinci düğün yapacağız. Damadım Koray, müeebete mahkum oldu. Çift dikiş nikah yapmış olduk, daha da kurtuluş yok demektir" dedi.

Kaç yaşına girdiniz sorusuna 22 diye cevap veren Ağaoğlu, pastane kesimi öncesi duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

-Meşaleli kortejden görüntüler

-Ali Ağaoğlu'nun doğum günü sürprizinden görüntüler

-Ağaoğlu ile röportaj

-Pastanın kesilmesi

-Akrabalarından ve ailesinden görüntüler

-Ağaoğlu'nun göz yaşları

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

============================

Otomobil ile cip çarpıştı; 3 yaralı

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alhan Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Kökbudak yönetimindeki 42 V 2924 plakalı otomobil, Yavuz Filikçi yönetimindeki 42 ESJ 44 plakalı ciple çarpıştı. Kazada sürücüler Kökbudak ve Filikçi ile otomobilde bulunan Erol Genç yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya),()

============================