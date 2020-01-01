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DHA YURT BÜLTENİ - 28

2019’un son bebeği ile 2020’nin ilk bebeği aynı odada   SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 2019’un doğan son bebeği 'Yiğit Asaf' ile 2020’nin ilk...

GÜNDEM 01.01.2020, 01:59
DHA YURT BÜLTENİ - 28

2019’un son bebeği ile 2020’nin ilk bebeği aynı odada
 
SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 2019’un doğan son bebeği 'Yiğit Asaf' ile 2020’nin ilk bebeği 'Ahmet Emin’i ziyaret etti.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ile birlikte Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne gitti. 2020’nin doğan ilk bebeğine ‘Ahmet Emin’ ismi verilirken Vali Ahmet Hamdi Nayir, Fezayil ve Nurgül Çakır çiftini tebrik etti. Vali Nayir aynı odada bulunan 2019’un son bebeği Yiğit Asaf’ın babası Doğukan ve annesi Necla Aydın’ı da tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Vali Nayir hastane gelişi detay
-Yeni yılın doğan ilk bebeği ve 2019’un son bebeğinin odası
-Aileler ile görüşme

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA, ()
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Sivas'ta 'Hobbit' evlerinde yeni yıl coşkusu

SİVAS Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yamaç evleri, yılbaşında misafirlerini ağırladı. Yeni yıla Hobbit evlerde giren Ali Karakuş, yılın ilk saniyelerinde kız arkadaşı Ahsen Kavak'a evlilik teklifi yaptı.

Sivas'ta, John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek, inşa adilen yamaç evlerinde yılbaşı coşkusu yaşandı. Apart otel hizmeti verilen evler yılbaşında tam doluluk oranına ulaştı. Doğayla iç içe ve huzurlu yılbaşı geçirmek isteyenler, rezervasyon yaptırdı. Misafirler yeni yıla Hobbit evlerinin önünde, havai fişekler eşliğinde dans edip halay çekerek girdi.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Yeni yıla Hobbit evlerde girmeyi tercih eden esnaf Ali Karakuş(24), yeni yılın ilk saniyelerinde kız arkadaşı Ahsen Kavak'a (22) evlilik teklifinde bulundu. Diz çökerek yüzük uzatan Karakuş, teklifine olumlu yanıt alırken, aynı anda havai fişekler patladı. Çok mutlu olduğunu belirten Karakuş, "Evlilik teklifini nedene yapayım diye düşünürken aklıma burası geldi. Ona en güzel yerde evlilik teklif etmek için uğraşıyordum. Onun için yılbaşını seçtim. En zel günde en özel kişiye teklifimi yaptım. Darısı inşallah düğünümüze" dedi.
Sürpriz teklif karşısında çok mutlu olduğunu belirten Ahsen Kavak ise, "Beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Çok güzeldi. Yeni yıl bize evlilik getirdi" dedi. Heyecanlı oldukları gözlenen çift, "Yeni yıl herkese aşk ve mutluluk getirsin. 2020'de de Allah herkesin gönlüne göre versin" diye konuştular. 
'Hobbit' evlerin işletmecisi Aynur İlbaşı ise müşterilerine yeni yıl coşkusunu yaşattıklarını belirterek "Yaz ve kış turizmine uygun olan tesisimiz yılbaşında da yoğun ilgi gördü. Müşterilerimz için uygun bir ortam yaratmaya çalıştık. Gayet de güzel olduğuna inanıyoruz. Herkes memnun kaldı. Daha da iyi olacağız. Herkese sağlık, huzur, mutluluk dolu yeni yıllar diliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:
-Hobbit evlerin görüntüsü
-Yeni yılı karşılamaya hazırlananlar
-Sürpriz evlilik teklifi
-Havai fişekler eşliğinde yeni yıla girilmesi
-Dans edip halay çekenler
-Evlilik teklifi yapan çiftin konuşmaları
-İşletmecinin konuşması
-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS ()
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Konya'da yeni yıla, dua ve eğlenceyle girildi

KONYA'da binlerce kişi 2019'a veda edip, yeni yılı coşkuyla kutlarken, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi.

Eğlence merkezlerinde buluşan binlerce kişi 2019'a veda ederken, 2020 yılını coşkuyla kutladı. Konyalılar, müzik eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar eğlendi. Yılbaşının kutlandığı aynı saatlerde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Mekke'nin Fethi'nin 1389'uncu yıldönümü kutlandı. Gecede, hafızlar tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi görüntüleri 
-Eğlence merkezlerinden görüntü
-Detay

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA ()
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Mersin'de davullu zurnalı yılbaşı kutlaması

MERSİN'de yılbaşı kutlaması yapan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen gece geç saatlere kadar eğlendi. Kutlamaların yapıldığı alanda davul zurna çalınması renkli görüntülere sahne oldu. 

Kentin bir çok noktasında düzenlenen parti, gala ve eğlencelere akın eden vatandaşlar, yeni yılı eğlenerek karşıladı. Havanın soğuk olmasına rağmen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamaların adresi, bu yıl 'Özgecan Aslan Meydanı' oldu.  Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kutlama etkinliğine binlerce kişi katıldı. Konser ve gösterilerle başlayan etkinlikte gecenin ilerleyen saatlerine doğru eğlencede tırmandı. 

DAVUL, ZURNA, HALAY
Kutlamaların yapıldığı alana gelen davul zurna ekibi ile ortaya renkli görüntüler çıktı. Gençler  davul zurna ile halay çekerek gecenin keyfini çıkarttı.

VATANDAŞLARA SICAK ÇORBA İKRAMI
Kutlamalara katılan vatandaşları unutmayan Büyükşehir Belediyesi sıcak çorba, çay çiğköfte, çerez ve su ikram etti. Öte yandan üşüyen vatandaşlar için varilde odun ateşi yakıldı. Kutlamaların diğer adresi ise Mezitli Demokrasi Meydanı oldu. Süslemelerle rengarenk hale getirilen meydanda vatandaşlar doyasıya eğlendi. Saatin gece yarısını göstermesi ile birlikte geri sayıma başlayan davetliler, yeni yılı birbirlerine sarılarak karşıladı. 

Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlencenin tam gaz devam ettiği kentte, güvenliği sağlamak için çok sayıda polis görev yaptı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Mersin'de yeni yıl kutlamaları

Haber-Kamera:Soner AYDIN/MERSİN,()
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Kilis'te yeni yılının ilk bebeği Alihan Kemal oldu

KİLİS'te yeni yılın ilk bebeği Alihan Kemal oldu. Bebeği ziyaret eden İl Sağlık Müdürü çeşitli hediyeler vererek aileyi kutladı.

Kilis'te 2020'in ilk bebeği Halil ve Elif Yılmazer çiftinin dünyaya gelen erkek bebekleri oldu. Çiftin ikinci çocukları olan erkek bebek yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Alihan Kemal ismi verilen bebeğin ilk ziyaretçileri ise İl Sağlık Müdürü Dr.Mahmut Arık ile AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş oldu. Bebeğin ailesine çeşitli hediyeler vererek aileyi tebrik Arık, "Gaziantepli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen bebeğimiz erkektir. Ailenin ikinci evladı, Allah’ım mübarek eylesin, ülkemize, ailesine hayırlı evlatlar eylesin, 2020 yılının sağlık camiasına ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Alihan Kemal bebeğin Babası Halil Yılmazer ise, "Biraz heyecan var, rabbim olmayanlara nasip eylesin. Rabbim herkese çocuğunu kucağına lamayı nasip eylesin. İl bebeğimizde erkekti, ikincisi de erkek oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Bebek ve annesi
- Bebeğe hediye takılırken
- İl sağlık müdürünün konuşması
- Çocuğun babasının konuşması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS- ()
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Tokat'ta yeni yıl coşkusu

TOKAT'ta 2020 yılını coşkuyla karşılayanlar, eğlence mekanlarında doyasıya eğlendi.

Tüm yurtta olduğu gibi Tokat'ta da yeni yıl coşku ile karşılandı. Yeni yılı eğlence merkezlerinde karşılayanlar 2020'ye dakikalar kala müzik eşliğinde eğlendi. Saat 00.00'a yaklaştığında 10'dan geriye doğru sayarak yeni yılın gelmesini kutladı. Bazıları ise 2020 yılını sokaklarda kutladı. Polis ekipleri de yeni yıl nedeniyle Gaziosmanpaşa Bulvarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Sürücüler alkol muayenesinden geçirilerek, araçlarda arama yapıldı. Yapılan uygulama noktasında ise otomobilinin muayenesi eksik olan bir sürücüye 288 lira para cezası kesildi. Tokat İl Emniyet Müdürü Vekil Musa Bozkurt ise, uygulamaların sabah ilk saatlerine kadar devam edeceğini söyledi. 

Görüntü Dökümü:
-Eğlence mekanlarından görüntüler
-Yılbaşına eğlenerek girenler
-Polis ekiplerinin uygulamaları
-Yen yılın ilk trafik cezasının kesilmesi
-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()
 

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