DHA YURT BÜLTENİ-27

Koray Aydın: 'Evet' çıkarsa, Meclisi mezara, demokrasiyi de tarihe gömeriz

MHP eski Milletvekili Koray Aydın, 16 Nisan'da referandumda 'Evet' çıkması halinde, demokratik rejimden ayrılıp, otoriter bir rejimin kurulacağını söyledi. Aydın, "Yasama, yürütme, yargı tek bir elde toplanır. Etkisiz, yetkisiz, aciz, sembolik bir Meclis ortaya çıkar. Meclisi mezara, demokrasiyi de tarihe gömeriz" dedi.

MHP eski Milletvekili Koray Aydın, Konya'da bir düğün salonunda düzenlenen 'Niyet Akıbet Hayır' adlı programa katıldı. Burada partililerine seslenen Koray Aydın, referanduma giden Anayasa değişiklik paketini eliştirdi. Koray Aydın, "Bunlar kendi inanmadıkları bir şeyi, millete inandırmaya çalışıyorlar. Ne istediklerini, ne arzuladıklarını, neyi istediklerini bile bilmiyorlar. Bir ülkenin Başbakanı kapı kapı gezip bana ihtiyaç yok diye dolanıyor. Bunlar önce başkanlık sistemi dediler olmadı, yarı başkanlık dediler olmadı, partili cumhurbaşkanlığı dediler olmadı, şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyorlar. Bunlar ne zaman kendilerinden olmayan çocuğa isim koymaya kalktılar, bu millet çok acı çekti" dedi.

'KİM SEÇİLİRSE, ÜLKESİNE ZARAR VERİR'

Bu değişiklikle tek adam yapısı ortaya çıkarıldığını belirten Koray Aydın, seçilecek olan kişinin bakanları, bürokratları, sayısız cumhurbaşkanı yardımcısı atayabileceğini anlattı. Adolf Hitler örneğini veren Aydın, "Onlarda Anayasa değişikliği yaptı, aynı şekilde bu tür yetkileri oluşturdular. Geldi oraya o zamanın führeri Adolf Hitler oturdu. Ne oldu. Kendisi gitti, ülkesi yandı kül oldu ve bütün insanlık alemine zarar verdi. Bütün bu yetkiler tek kişide toplandığı zaman bu seçilecek kişi kim olursa olsun, kendisine, partisine ve her şeyden önemlisi ülkesine zarar verir"diye konuştu.

'BABADAN OĞULA GEÇECEK YÖNETİME ŞİDDETLE KARŞIYIZ'

Azerbaycan örneğini vererek konuşmasına devam eden Aydın, "Azerbaycan’da geçen sene bizdeki gibi anayasa değişikliği için oylama yapıldı. Bu oylamadan gelen hakkını 15 gün önce İlham Aliyev kullandı. Karısı Mihriban Hanımı birinci yardımcısı yaptı. Bunun daha ötesi de var. Rusya’dan kopunca Azerbaycan ilk önce Elçi Bey Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ile Azarbeycan’ı tek yumruk yapacağını gören emperyal güçler, kendi oyunlarını kurarak onu görevden alıp, yerine Haydar Aliyev’i getirdiler. Haydar Aliyev göreve geldikten sonra şimdiki oğlu İlham Aliyev'i petrol bakanı yaptı. Haydar Aliyev öldü, yerine petrol bakanı yaptığı oğlu İlham Aliyev Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi o İlham Aliyev karısını birinci yardımcısı yaptı. Oğul, gelin, damat atamaları çevremizdeki birçok ülkede oluyor. Suriye’de, Irak’ta, Libya’da bir dönemde Arjantin’de Peron döneminde olmuştu. Yapılacak bu değişiklik, bizi bu ülkeler seviyesine getiriyor. Yani tek başına bu madde bile hayır dememize yeterlidir. Çünkü biz babadan oğula geçecek yönetime şiddetle karşıyız. Çünkü bugün örneklerini görüyoruz. Şu andaki Cumhurbaşkanımızın damadı Eneriji Bakanı değil mi? Kim seçilirse seçilsin. Kim olursa olsun bu yetkilerin tamamının verilmesi onu tek adam yapar. Hem onun, hem partisinin hem de Türkiye’nin başını belaya sokar’’ dedi.

'BU YETKİ, KÖTÜ BİR ADAMIN ELİNE GEÇERSE DİKTATÖR OLUR'

Seçilecek olan başkanın Meclisi feshetme yetkesine sahip olduğunu söyleyen Aydın, dünyanın hiçbir ülkesindeki başkanlık sisteminde böyle bir yetki olmadığını belirtti. Yapılacak değişiklik ile yargı organlarının da tek adamla tekelleştiği bir yapının yargı ayağının ortadan kalkmasına ve kuvvetler ayrılığı olan yasama, yürütme, yargının tek elde toplanması anlamına geldiğini belirten Aydın, "Bunun adı da zaten demokrasi olmaz. Tek adamlı rejimi olur. Çok kötü bir adamın eline geçerse de vallahi de billahi de diktatör olur. Ben çocuklarımın böyle bir ülkede yaşamasını istemem’’ dedi.

'DEMOKRASİDEN AYRILIP, OTORİTER BİR REJİM KURULUR'

Anayasa değişikliği geçtiği taktirde yönetimi denetleyecek hiçbir gücün kalmayacağını ifade eden Aydın şunları söyledi:

"Anayasa ile tek adam belki de bir diktatör yaratırız. Her şeye dokunan ama kendisine dokunulamayan bir tek adam diktatör ortaya çıkar. Demokratik rejimden tamamen ayrılıp, otoriter bir rejim kurulur. Hiçbir vatandaşın can mal hukuk güvenliği kalmaz. Her kişi kurum ve kuruluş bir tak adamın, bir diktatörün vicdanına terk edilir. Yönetimi denetleyecek hiçbir güç kalmaz. Devlet yönetiminde ülkede zorbalık hakim olur. Bir kişi hem hükümet, hem Meclis, hem mahkeme olur. Yasama, yürütme, yargı tek bir elde toplanır. Etkisiz, yetkisiz aciz sembolik bir Meclis ortaya çıkar. Meclisi mezara, demokrasiyi de tarihe gömeriz. Devlete sadakat yerini, bir kişiye sadakata bırakır. Cumhurbaşkanının partisini il ve ilçe başkanları, taşrada fiilen işi ele alırlar, yargı organları dahil her kuruma müdahale ederler, tam bir parti devleti ortaya çıkar."

Organları 4 kişiye umut oldu

UŞAK'ta, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 75 yaşındaki Ömer Aktaş'ın bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu.

Karahallı İlçesi'ne bağlı Kırkyaren Köyü'ndeki eşini iki yıl önce kaybeden 4 çocuk babası Ömer Aktaş, geçen 28 Şubat'ta evinde fenalaşınca Uşak Kamu Hastaneler Birliği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Aktaş'ın bugün saat 13.30'da beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Aktaş'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçildi. Ömer Aktaş'ın organları, yapılan operasyonla alındı. Aktaş'ın böbrekleri ve karaciğeri, nakil bekleyen 4 hastaya nakledilmek üzere Acıbadem Bursa Hastanesi'ne gönderildi.

Uşak Kamu Hastaneler Birliği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Zafer Aydın, Ömer Aktaş'ın yakınlarının örnek bir davranış sergilediğini belirtti.

'BABAM ORGANLARI İLE UMUT OLACAK'

Karahallı'da özel bir öğrenci yurdu işleten Ömer Aktaş'ın oğlu Raşit Aktaş ise, "Babamdan alınan organlar inşallah acı içinde organ bekleyen vatandaşlara umut ve yeni bir can olur. Tüm dünyanın organ bağışı konusunda insanlık olarak duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.

Ömer Aktaş'ın cenazesinin yapılan işlemlerin ardından yarın öğle Karahallı'nın Kırkyaren Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Ak Partili Kuzu: Koalisyonda ülke kim vurduya gidiyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, koalisyonda ülkenin kim vuruya gittiği söyleyerek "Cumhurbaşkanlığı modelinin en önemli getirisi koalisyonlara paydos" dedi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Burdur'da düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı ve Yeni Hükümet Sistemi' konulu konferansa katıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans Salonu'ndaki konferansta konuşan Burhan Kuzu, pek çok liderin geçmişte 'başkanlık sistemi'ni uygulamak istediğini söyledi. Süleyman Demirel, Turgut Özal, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş gibi birçok siyasetçinin başkanlık modelini savunduğunu anlatan Kuzu, "Hepsi diyordu ki; bu modeli getirelim. Ben de bunların tamamına şahidim. Özellikle Özal'a danışmanlık yaptım. Demirel bizzat beni çağırdı 'bu modeli getirelim, bu sistem yürümüyor' dedi. Ama olmadı, güçleri yetmedi" dedi.

'DEVLET BAHÇELİ BÜYÜK HİZMET YAPTI'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ülkeye büyük hizmet yaptığını kaydeden Burhan Kuzu, "Çünkü 15 Temmuz'u ve 7 Haziran'ı gördü ve memleketin ancak bu yönetimle ayağa kalkacağına kanaat getirdi. Bu modele karşı olmasına rağmen" diye konuştu.

Türkiye'nin bilineni bilinmeyeni, ortaya çıkanı, çıkmayanı 12 darbe gördüğünü söyleyen Burhan Kuzu, "İyi işleyen bir başkanlık modelinde kriz olmayacağından dolayı darbeler de prensip olarak olmaz" dedi.

'YAPTIĞIMIZ İÇ MİMARLIK, İÇ DİZAYN'

Rejim değişikliği iddialarını da değinen Kuzu, şunları söyledi:

"Rejim değişikliği dediğin; devlet yönetimi biçimidir, hükümet modeli değildir. Cumhuriyet yerinde duruyor. O iş bitmiştir. Cumhuriyet ile alakalı kim saldırırsa, onların karşısında evvela Ak Parti durur, bunu bilesiniz. Cumhuriyet bunların babasının malı mı? Atatürk de İnönü de Osmanlı paşasıydı. Şimdi beni konuşturmasınlar. Cumhuriyeti bunlar kurmuş da babasının tapulu malı mı? Yok böyle bir şey. Hepimizin dedeleri Çanakkale'de beraber savaştı da kurdu. Cumhuriyet meselesini getirip, dayayıp milletin kafasının karıştırılmasının anlamı yok. Üniter yapı, Atatürk, Cumhuriyet, Cumhuriyetin ilkeleri yerinde, İstiklal Marşı ve Ankara'nın başkent olması yerinde, bitti, nokta. Bunların yanından geçen yok. O zaman ne rejim değişikliğinden bahsediyorsunuz. Ana kolonlar duruyor. Yaptığımız iç mimarlık, iç dizayn."

'YENİ MODELİN EN ÖNEMLİ GETİRİSİ KOALİSYONLARA PAYDOS'

Türkiye'nin bugünkü modelden kurtulması gerektiğini anlatan Burhan Kuzu, şöyle konuştu:

"Diyoruz ki artık koalisyonlara son verelim. Cumhurbaşkanlığı modelinin en önemli getirisi koalisyonlara paydos. Koalisyonda ülke kim vurduya gidiyor. Arabayı kullanan var, 50 kişi de yanında. Biri debriyaj basıyor, biri frene dokunuyor, biri vites arttırıyor. Kim sürüyor bu arabayı? Araba kaza yaptığında birbirini suçluyorlar. Halbuki başkanlık olsa, 5 sene gidecek, arabayı kimin sürdüğü belli. İyi mi sürüyor? Devam kardeşim, kötü mü sürüyor? İn aşağı arkadaş, başka birini getirirsin. Bu kadar net. Ülke bu modelde kim vurduya gidiyor, bizim getirdiğimiz modelde ülkeyi kimim yönettiği belli."

'MECLİS GÜÇLENECEK'

Yeni sistemin Meclisi güçlendireceğini anlatan Kuzu, "Bundan böyle bütçe kanunu hariç, bütün yasaları Meclisin kendisi hazırlayacak. Cumhurbaşkanına 'al sen bunu uygula' diyeceğiz. Esas Meclis şimdi kavuşuyor şahsiyetine ve yetkilerine. Milleti kandırmanın anlamı yok. Bir ülkede başkanlık modeli varsa, kuvvetler ayrılığı vardır. Başka bir modelde kuvvetler ayrımını bulamazsınız" diye konuştu.

'KANUNUN ESAS SAHİBİ MECLİS OLACAK'

Cumhurbaşkanına verilen kararname yetkisinin sadece yürütme konusunda kullanılacağını vurgulayan Kuzu, kanunun esas sahibinin Meclis olacağını belirtti. Yeni sistemle Türkiye'nin bölüneceği iddialarının da gerçek dışı olduğunu savunan Burhan Kuzu, "Bir defa anayasa buna müsait değil. Buna kimsenin gücü yetmez. Ne özerk bölge, ne özerlik, ne öz yönetim, ne eyalet, ne federal yapı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa PKK balıklama dalar bu işe, hemen 'evet' der. Böyle bir şey yok, hiç bir zaman da düşünmedik" dedi.

