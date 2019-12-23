DHA YURT BÜLTENİ-27

Hırsızın kaçmasını önlemek için üzerine oturdu



ELAZIĞ'da, F.A., eve girmeye çalışan hırsızı yakalayıp, kaçmasını önlemek için polis gelene kadar üzerinde oturup bekledi.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden F.A., bir evin dış kapısını zorlayarak girmeye çalışan hırsızı fark etti. F.A., hırsızı yakalayıp, yere yatırdı. Olayın ardından bölgede toplanan mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın yapılmasıyla F.A., hırsızın kaçmasını önlemek için üzerinde oturarak, polisin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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Hırsızın üstüne oturmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber:Erkan BAY/KAMERA:ELAZIĞ,,()

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Kamyonun yolunu kesip sürücüyü darbetti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yolcu otobüsünün şoförü, yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünün önüne keserek, darbetti. O anlar kamyon şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, D-100 Karayolu Gebze geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden kamyon ile yol verme meselesinden ötürü tartışan yolcu otobüsü sürücüsü, kamyonu solladıktan sonra önünü keserek durmasını işaret etti. Kamyon sürücüsünün, yol kenarında otobüsün arkasında durmasının ardından, otobüs sürücüsü kamyonun yanına geldi. İki sürücü tartışmaya başladı. Kamyon şoförüne yol vermesi gerektiğini söyleyen ismi öğrenilemeyen otobüs sürücüsü, iddiaya göre yumruklamaya başladı. Ardından küfür edip iddiaya göre "Seni delerimö diyerek tehdit etti.

Yaşananları cep telefonu ile videoya kaydeden kamyon şoförünün "Polisi arayacağımö demesi üzerine yumruk atmaya devam eden otobüs şoförü, daha sonra tekrar aracına binerek yoluna devam etti. Olay sonrasında kamyon sürücüsünün de polise başvurmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Otobüsün, kamyonun önüne geçerek durdurması(araç kamerası)

- Kamyoncunun çektiği video

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),()

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Çukura düşen köpekleri itfaiye kurtardı

DÜZCE'de, çukura düşerek çamura saplanan 6 yavru köpek itfaiye ekibince kurtarıldı. İtfaiyeciler, yavru köpekleri sıcak suyla yıkayıp, süt vererek karınlarını doyurdu.

Düzce Çerkez Taşköprü Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen yavru köpekleri görenler itfaiyeye haber verdi. Çukurda çamura saplanan köpekler itfaiyeciler tarafından dışarı çıkarıldı. Yavru köpekler itfaiye müdürlüğüne götürülerek sıcak suyla yıkandı. Köpeklere süt verilerek karınları doyuruldu. Sağlık durumları iyi olan köpekler daha sonra bulundukları yerde bekleyen anne köpeğin yanına bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çukurdaki köpeklerden görüntü

Köpeklerin götürülmesi

Köpeklerin sütle beslenmesi

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan tahta plaka, yürüyen kişiye çarptı



ISPARTA'da şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan tahta plaka, yolda yürüyen Ali S.'ye çarptı. Yaralanan Ali S., hastaneye kaldırılırken, olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaattaki tahta plaka şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkıp, bölgede yürüyen Ali S.’ye çarptı. Tahta plakanın çarpması sonucu yere düşen Ali S. yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Ali S., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali S., tedavisinin ardından taburcu edildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde rüzgarın etkisiyle yerinden kopan tahta plakanın inşaatın yanından yürüyen Ali S.’ye çarptığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay anı kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

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Duvara çarpan zeytinyağı yüklü kamyon devrildi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği zeytinyağı yüklü kamyon, istinat duvarını yıkarak arkasındaki boşluğa uçtu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki rampadan inmeye çalışan Ahmet Altundağ (62) idaresindeki 41 KJ 470 plakalı zeytinyağı yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Duvarı yıkan kamyon istinat duvarı arkasındaki boşluğa devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. 112 Acil Sağlık ekipleri, kamyondan çıkan sürücü Ahmet Altundağ'ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza sonrasında kamyonun kasasındaki kutulardan zeytinyağının yola dökülmesi sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yapmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Devrilen kamyonun bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Devrilen kamyonun görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR - Kamera: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),()